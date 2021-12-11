Honor Roll

First Quarter

Grade 12

Highest Honors

Emily Adams

Makenzie Barchiesi

Dillen Bedilion

Emily Bennett

Emma Blaker

Marcus Bolz

Brynn Bortz

Bryce Clutter

Naomi Davenport

Evan Davis

Ryan Desrosiers

Dillon Dulaney

Dawson Fowler

Emma Galbraith

Jordan Galloway

Kendra Galloway

Kylee Goodman

Zora Harmon

Lillian Henderson

Aaron Henkins

Cole Homet

Nathaniel Hudak

Julyia Jenkins

Paige Jones

Jaden Kelley

Nathan Kirby

Madelyn Klein

Ryan Lin

Taylor Lohr

Alexis Mason

Ethan Maxwell

Robert Mcelheny

Keira Melzer

Clara Miller

Taelor Montgomery

Breanna Moore

Hayden Phaturos

Sadie Phillips

Ashton Pollack

Paige Redman

Brodie Renner

Shelby Roesler

Jasmine Rowan

Lily Rush

Nina Sarra

Alexandra Schultz

Rachel Sielski

Ruthie Simmons

Blake Squires

Jordan Steinmiller

Colton Stoneking

Coltin Talpas

Elizabeth Thompson

Noah Tustin

Ryan Virgili

Ryleigh Watson

Maleah Yeager

High Honors

Faith Andrews

Emma Cenname

Savannah Cumberledge

Owen Farrier

Alyssa Hartley

Myranda Hitt

Austyn Martin

Jacob Mason

Kristin Mccall

Hudson Pincavitch

Isaac Ross

Anisha Sifford

Morgan Stephenson

Talia Tuttle

Kendra Wise

Charles Wright

Honors

Cody Ackley

Jaden Crouse

Jesse Evans

Dylan Febinger

Hailey Hoyle

Brennan Matiyasic

Madison Mcmaster

Hanna Mcmillen

Justice Metheny

Sean Moore

Nevaeh Stout

Taylor Wasson

Grade 11

Highest Honors

Hayleigh Alger

Jade Barnhart

Morgan Bedilion

Nicholas Burris

Michael Church

Alexia Conard

Jordan Dean

Vivian Greenwood

Caleb Hartman

Nathan Jones

Aidan Kirby

Emily Mahle

Ava Makel

Elijah Makel

Aiden Moore

Arianna Orndoff

Hailey Pace

Kyle Pester

Abigail Phillips

Olivier Sanvicente

Sarah Stephenson

Mason Switalski

Carly Whyte

Garrett Wright

Emma Zehner

High Honors

Ashlyn Basinger

Adriana Berry

Maxwell Broadwater

Valentina Bruno

Christopher Febinger

Braden Fletcher

Arturo Fortuno

Joshua Harrison

Travis Hayes

Hannah Heldreth

Aaron Keller

Seth Ketchem

Andrew Layton

Kendall Lemley

Blaine Martin

Luke Moore

Isaac Morris

Samantha Morris

Brayden Mort

Riley Reese

Johnathan Riley

Loren Schroyer

Madelyn Simpson

Kaci Tedrow

Olivia Torri

Kayleigh Varner

Ashley Yorio

Honors

Shawn Brumley

Shauna Buttermore

Jamason Flynn

Levi Gray

Faith Gumbarevic

Carley Haywood

Emma Mooney

Alexis Phillips

Lydia Price

Payton Raber

Kaden Russell

Andrew Sanders

Carson Teagarden

Rocco Welsh

Jordan Wood

Grade 10

Highest Honors

Morgan Ankrom

Kaylee Ayers

Addison Blair

Alexander Broadwater

Connor Czako

Madison Ellis

Aidan Fitch

Jacob Gatrell

Larkyn Grimes

Thomas Higley

Karlee Hogue

Tyler Jeffries

Emma Kindervater

Garrett King

Savanna King

Brynn Kirby

Teagan Klaner

Colleen Lemley

Lauren Martin

Benjamin Maxwell

Colby Pauley

Teja Phillips

Hunter Rogers

Kaley Rohanna

Lexi Rush

Taylor Sibert

Keelan Sproat

Lillian Talpas

Nickolas Willard

Breydon Woods

High Honors

Claudia Dunfee

Kadince Forkey

Chase Fox

Aiden Guesman

Baylee Hampson

Cloe Huff

Daniel Huffman

Aidan Kesner

Abbigal Kidd

Bryce King

Jack Klein

Dylan Miller

Richard Owens

Brianna Pettit

Kasidee Phillips

Dani Stockdale

Hunter Stout

Kayla Strelick

Ky Szewczyk

Travis Tedrow

Ember Weber

Trenton Zupper

Honors

Gage Arthur

Braden Benke

Delbert Calvert

Zoe Deter

Braden Eddy

Josalyn Fields

Haley Gamble

Chloe Holloway

Lake Litwinovich

Lucille Pulkownik

Justin Roach

Faithlyn Vukmanic

Bradon Wilson

Grade 9

Highest Honors

Joei Barchiesi

Bayli Barclay

Bree Clutter

Avery Davis

Wyatt Franklin

Mikaylynn Good

Shelby Haines

Joelle Harrison

Emma Hellems

London Kelley

Breanna Kerr

Joseph Kirsch

Bryn Lahew

Jenna Longstreth

Ferdinand Martinez

Nevaeh Moore

Shelby Pack

Aiden Pester

Trinity Scott

Aidan Snider

Jacob Stephenson

Isabelle Talpas

Jaden Tretinik

Joseph Withrow

High Honors

Paige Beers

Dominic Benamati

Briena Coon

Molly Cooper

Ayden Cox

Jaymes Forgen

Nathan Fox

Tyler Groves

Bella Haas

Jayden Laskody

Vincent Maley

Kayleigh Rush

Hailee Sova

Chloe Statler

Dalton Taylor

Kylie Temple

Derek Turcheck

Alexander Vansickle

Honors

Savannah Anderson

Carter Darr

Enrico Depetris

Trevor Foster

Daryn Henry

Alexis Hodgson

Chloe Lawson

Trenton Lutes

Ava Matiyasic

Blake Nicklow

Cooper Stroman

Jacob Tennant

Aidan Titus

David Tustin

Alec Welsh

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