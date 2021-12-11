First Quarter
Grade 12
Highest Honors
Emily Adams
Makenzie Barchiesi
Dillen Bedilion
Emily Bennett
Emma Blaker
Marcus Bolz
Brynn Bortz
Bryce Clutter
Naomi Davenport
Evan Davis
Ryan Desrosiers
Dillon Dulaney
Dawson Fowler
Emma Galbraith
Jordan Galloway
Kendra Galloway
Kylee Goodman
Zora Harmon
Lillian Henderson
Aaron Henkins
Cole Homet
Nathaniel Hudak
Julyia Jenkins
Paige Jones
Jaden Kelley
Nathan Kirby
Madelyn Klein
Ryan Lin
Taylor Lohr
Alexis Mason
Ethan Maxwell
Robert Mcelheny
Keira Melzer
Clara Miller
Taelor Montgomery
Breanna Moore
Hayden Phaturos
Sadie Phillips
Ashton Pollack
Paige Redman
Brodie Renner
Shelby Roesler
Jasmine Rowan
Lily Rush
Nina Sarra
Alexandra Schultz
Rachel Sielski
Ruthie Simmons
Blake Squires
Jordan Steinmiller
Colton Stoneking
Coltin Talpas
Elizabeth Thompson
Noah Tustin
Ryan Virgili
Ryleigh Watson
Maleah Yeager
High Honors
Faith Andrews
Emma Cenname
Savannah Cumberledge
Owen Farrier
Alyssa Hartley
Myranda Hitt
Austyn Martin
Jacob Mason
Kristin Mccall
Hudson Pincavitch
Isaac Ross
Anisha Sifford
Morgan Stephenson
Talia Tuttle
Kendra Wise
Charles Wright
Honors
Cody Ackley
Jaden Crouse
Jesse Evans
Dylan Febinger
Hailey Hoyle
Brennan Matiyasic
Madison Mcmaster
Hanna Mcmillen
Justice Metheny
Sean Moore
Nevaeh Stout
Taylor Wasson
Grade 11
Highest Honors
Hayleigh Alger
Jade Barnhart
Morgan Bedilion
Nicholas Burris
Michael Church
Alexia Conard
Jordan Dean
Vivian Greenwood
Caleb Hartman
Nathan Jones
Aidan Kirby
Emily Mahle
Ava Makel
Elijah Makel
Aiden Moore
Arianna Orndoff
Hailey Pace
Kyle Pester
Abigail Phillips
Olivier Sanvicente
Sarah Stephenson
Mason Switalski
Carly Whyte
Garrett Wright
Emma Zehner
High Honors
Ashlyn Basinger
Adriana Berry
Maxwell Broadwater
Valentina Bruno
Christopher Febinger
Braden Fletcher
Arturo Fortuno
Joshua Harrison
Travis Hayes
Hannah Heldreth
Aaron Keller
Seth Ketchem
Andrew Layton
Kendall Lemley
Blaine Martin
Luke Moore
Isaac Morris
Samantha Morris
Brayden Mort
Riley Reese
Johnathan Riley
Loren Schroyer
Madelyn Simpson
Kaci Tedrow
Olivia Torri
Kayleigh Varner
Ashley Yorio
Honors
Shawn Brumley
Shauna Buttermore
Jamason Flynn
Levi Gray
Faith Gumbarevic
Carley Haywood
Emma Mooney
Alexis Phillips
Lydia Price
Payton Raber
Kaden Russell
Andrew Sanders
Carson Teagarden
Rocco Welsh
Jordan Wood
Grade 10
Highest Honors
Morgan Ankrom
Kaylee Ayers
Addison Blair
Alexander Broadwater
Connor Czako
Madison Ellis
Aidan Fitch
Jacob Gatrell
Larkyn Grimes
Thomas Higley
Karlee Hogue
Tyler Jeffries
Emma Kindervater
Garrett King
Savanna King
Brynn Kirby
Teagan Klaner
Colleen Lemley
Lauren Martin
Benjamin Maxwell
Colby Pauley
Teja Phillips
Hunter Rogers
Kaley Rohanna
Lexi Rush
Taylor Sibert
Keelan Sproat
Lillian Talpas
Nickolas Willard
Breydon Woods
High Honors
Claudia Dunfee
Kadince Forkey
Chase Fox
Aiden Guesman
Baylee Hampson
Cloe Huff
Daniel Huffman
Aidan Kesner
Abbigal Kidd
Bryce King
Jack Klein
Dylan Miller
Richard Owens
Brianna Pettit
Kasidee Phillips
Dani Stockdale
Hunter Stout
Kayla Strelick
Ky Szewczyk
Travis Tedrow
Ember Weber
Trenton Zupper
Honors
Gage Arthur
Braden Benke
Delbert Calvert
Zoe Deter
Braden Eddy
Josalyn Fields
Haley Gamble
Chloe Holloway
Lake Litwinovich
Lucille Pulkownik
Justin Roach
Faithlyn Vukmanic
Bradon Wilson
Grade 9
Highest Honors
Joei Barchiesi
Bayli Barclay
Bree Clutter
Avery Davis
Wyatt Franklin
Mikaylynn Good
Shelby Haines
Joelle Harrison
Emma Hellems
London Kelley
Breanna Kerr
Joseph Kirsch
Bryn Lahew
Jenna Longstreth
Ferdinand Martinez
Nevaeh Moore
Shelby Pack
Aiden Pester
Trinity Scott
Aidan Snider
Jacob Stephenson
Isabelle Talpas
Jaden Tretinik
Joseph Withrow
High Honors
Paige Beers
Dominic Benamati
Briena Coon
Molly Cooper
Ayden Cox
Jaymes Forgen
Nathan Fox
Tyler Groves
Bella Haas
Jayden Laskody
Vincent Maley
Kayleigh Rush
Hailee Sova
Chloe Statler
Dalton Taylor
Kylie Temple
Derek Turcheck
Alexander Vansickle
Honors
Savannah Anderson
Carter Darr
Enrico Depetris
Trevor Foster
Daryn Henry
Alexis Hodgson
Chloe Lawson
Trenton Lutes
Ava Matiyasic
Blake Nicklow
Cooper Stroman
Jacob Tennant
Aidan Titus
David Tustin
Alec Welsh