Honor Roll

Third nine weeks

Grade 12

Highest honors

Mia Batis

Raymond Behm

Alison Blair

Ian Blaker

Mia Church

Kiersten Dennison

Layton Fiori

Trey Fiori

Abby Fisher

Peyton Foringer

Juliana Fowler

Keira Fuqua

Brenden Guesman

Joy Heisey

Hannah Henry

Arran Hinerman

Jared Hogue

Jillian Kijowski

Bree Lewis

Emma Mankey

Avery McConville

Kaitlyn McCrea

Caroline McElheny

Jenessa McGraw

Tyee McMaster

Jessica Moore

Gage Orndoff

Alexis Pantalone

Cameron Patton

Myranda Rush

Jordan Sibert

Casey Snee

Colten Stroman

Talia Teagarden

Kaddi Tedrow

Zachary Thompson

Kaylee Turcheck

Haley Wigner

High honors

Scarlet Biagini

Brady Blake

Logan Brownfield

Jonathan Davis

Macottie Denjen

Katelynn Frazee

Justin Goodman

Cara Longstreth

Caleb Martin

Stephen Rogers

Marcus Rowan

Jet Ruble

Jordan Shrive

Jenna Smith

Brandon Tretinik

Zoe Williams

Honors

Jacob Caldwell

Tristan Cole

Bree Echegaray

Lucas Garber

Calli Gibson

Mia Howard

Jennifer Lim

Natasha Orndoff

Bailey Pauley

Makayla Russel

Natalie Shaffer

Olivia Statler

Bailee StClair

Elise Webber

Grade 11

Highest honors

Luca Augustine

Morgan Barnes

Rowan Barto

Riley Bowers

Cierra Boyd

Meghan Braun

Hannah Cole

Sadie Davis

Alana DePetetris

Jonathon Ealy

Erin Fitch

George Harmon

Anna Havrilesko

Paige Hellems

Jonah Higley

Kameryn Hixenbaugh

Reha Kijowski

Abigayle Lipscomb

Jenna Martin

Tyler McIe

Josephine Morgan

Abigail Owens

Kaitlyn Pester

Michael Phillips

Brenna Poland

Cayla Rush

Nathaniel Stephenson

Kyle Stoneking

Joseph Straight

Emily Woods

Charles Zgela

High honors

McKenzie Booth

Ashanti Cole

Brooke Coss

Jada Fox

Maci Gray

Anna Gump

Ryeleigh Hammett

Randy Henry

Sydney Jones

Grace Kalsey

Austin Kelly

Riley Morehead

Brady Rhodes

Hunter Rose

Kaylyn Smith

Kolby Smith

Tyler Switalski

Dalton Woods

Honors

William Broadwater

William Church

Zane Crapo

Michele Culp-Alston

Michael Davenport

Aleah Fenstermacher

Jacklyn Flynn

David Hayes

Skylar Herrington

Nicholas Higginbotham

Ryan Howard

Ross Jones

Brady Kelly

Anthony Kutcher

Lucas Maley

Gabriel McConville

Michael Medlen

Emma Robinson

Makayla Rose

Trenton Smith

Judith Sova

John Webber

Kendrick Wesley

Grade 10

Highest honors

Makenzie Barchiesi

Emma Blaker

Brianna Burk

Regan Carlson

Bryce Clutter

Evan Davis

Kendra Galloway

Kylee Goodman

Zora Harmon

Cole Homet

Paige Jones

Nathan Kirby

Madelyn Klein

Ryan Lin

Taylor Lohr

Alexis Mason

Ethan Maxwell

Robert McElheny

Madison McMaster

Justice Metheny

Clara Miller

Breanna Moore

Sadie Phillips

Ashton Pollack

Brodie Renner

Jasmine Rowan

Lily Rush

Nina Sarra

Alexandra Schultz

Ruthie Simmons

Colton Stoneking

Coltin Talpas

Elizabeth Thompson

Ryan Virgili

Ryleigh Watson

High honors

Matthew Ankrom

Brenna Benke

Marcus Bolz

Hudson Boris

Naomi Davenport

Dillon Dulaney

Ehralyn Eisiminger

Dawson Fowler

Lillian Henderson

Aaron Henkins

Myranda Hitt

Nathaniel Hudak

Julyia Jenkins

Jenna Lemley

Jacob Mason

Keira Melzer

Levi Phillips

Anya Sifford

Jordan Steinmiller

Lauren Strelick

Charles Wright

Maleah Yeager

Honors

Dillen Bedilion

Brynn Bortz

Mia Bouchard

James Buchanan

Emma Cenname

Leah Coulter

Jaden Crouse

Savannah Cumberledge

Owen Farrier

Jordan Galloway

Alyssa Hartley

Hailey Hoyle

Jaden Kelley

Fiona Keres

Kristin McCall

Hanna McMillen

Sophia Moore

Paige Redman

Rachel Sielski

Nevaeh Stout

Talia Tuttle

Taylor Wasson

Grade 9

Highest honors

Hayleigh Alger

Jade Barnhart

Morgan Bedilion

Adriana Berry

Michael Church

Abbigail Davis

Jordan Dean

Vivian Greenwood

Caleb Hartman

Robert Heisey

Nathan Jones

Aidan Kirby

Andrew Layton

Elijah Makel

Aiden Moore

Arianna Orndoff

Hailey Pace

Kyle Pester

Abigail Philips

Payton Raber

Sarah Stephenson

Mason Switalski

Kaci Tedrow

Kayleigh Varner

Carly Whyte

High honors

Ashlyn Basinger

Valentina Bruno

Maggie Burnett

Nicholas Burris

Alexia Conard

Laney Ely

Faith Gumbarevic

Carley Haywood

Hannah Hildreth

Kendall Lemley

Emily Mahle

Ava Makel

Blaine Martin

Emma Mooney

Luke Moore

Isaac Morris

Jennifer Morris

Samantha Morris

Justin Roach

Alexis Rockwell

Oliver SanVicente

Loren Schroyer

Addyson Shawley

Madelyn Simpson

Carson Teagarden

Olivia Torri

Rocco Welsh

Hannah Wood

Garrett Wright

Emma Zehner

Honors

Shawn Brumley

Christopher Febinger

Jasmine Fouch-Cox

Haley Gorgy

Joshua Harrrison

Seth Ketchem

Nadia Lewis

Dylan Morgan

Aidan Pell

Alexis Phillips

Lydia Price

Riley Reese

Bowen Saver

Shanan Shaver

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Purchase a Subscription