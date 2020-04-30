Third nine weeks
Grade 12
Highest honors
Mia Batis
Raymond Behm
Alison Blair
Ian Blaker
Mia Church
Kiersten Dennison
Layton Fiori
Trey Fiori
Abby Fisher
Peyton Foringer
Juliana Fowler
Keira Fuqua
Brenden Guesman
Joy Heisey
Hannah Henry
Arran Hinerman
Jared Hogue
Jillian Kijowski
Bree Lewis
Emma Mankey
Avery McConville
Kaitlyn McCrea
Caroline McElheny
Jenessa McGraw
Tyee McMaster
Jessica Moore
Gage Orndoff
Alexis Pantalone
Cameron Patton
Myranda Rush
Jordan Sibert
Casey Snee
Colten Stroman
Talia Teagarden
Kaddi Tedrow
Zachary Thompson
Kaylee Turcheck
Haley Wigner
High honors
Scarlet Biagini
Brady Blake
Logan Brownfield
Jonathan Davis
Macottie Denjen
Katelynn Frazee
Justin Goodman
Cara Longstreth
Caleb Martin
Stephen Rogers
Marcus Rowan
Jet Ruble
Jordan Shrive
Jenna Smith
Brandon Tretinik
Zoe Williams
Honors
Jacob Caldwell
Tristan Cole
Bree Echegaray
Lucas Garber
Calli Gibson
Mia Howard
Jennifer Lim
Natasha Orndoff
Bailey Pauley
Makayla Russel
Natalie Shaffer
Olivia Statler
Bailee StClair
Elise Webber
Grade 11
Highest honors
Luca Augustine
Morgan Barnes
Rowan Barto
Riley Bowers
Cierra Boyd
Meghan Braun
Hannah Cole
Sadie Davis
Alana DePetetris
Jonathon Ealy
Erin Fitch
George Harmon
Anna Havrilesko
Paige Hellems
Jonah Higley
Kameryn Hixenbaugh
Reha Kijowski
Abigayle Lipscomb
Jenna Martin
Tyler McIe
Josephine Morgan
Abigail Owens
Kaitlyn Pester
Michael Phillips
Brenna Poland
Cayla Rush
Nathaniel Stephenson
Kyle Stoneking
Joseph Straight
Emily Woods
Charles Zgela
High honors
McKenzie Booth
Ashanti Cole
Brooke Coss
Jada Fox
Maci Gray
Anna Gump
Ryeleigh Hammett
Randy Henry
Sydney Jones
Grace Kalsey
Austin Kelly
Riley Morehead
Brady Rhodes
Hunter Rose
Kaylyn Smith
Kolby Smith
Tyler Switalski
Dalton Woods
Honors
William Broadwater
William Church
Zane Crapo
Michele Culp-Alston
Michael Davenport
Aleah Fenstermacher
Jacklyn Flynn
David Hayes
Skylar Herrington
Nicholas Higginbotham
Ryan Howard
Ross Jones
Brady Kelly
Anthony Kutcher
Lucas Maley
Gabriel McConville
Michael Medlen
Emma Robinson
Makayla Rose
Trenton Smith
Judith Sova
John Webber
Kendrick Wesley
Grade 10
Highest honors
Makenzie Barchiesi
Emma Blaker
Brianna Burk
Regan Carlson
Bryce Clutter
Evan Davis
Kendra Galloway
Kylee Goodman
Zora Harmon
Cole Homet
Paige Jones
Nathan Kirby
Madelyn Klein
Ryan Lin
Taylor Lohr
Alexis Mason
Ethan Maxwell
Robert McElheny
Madison McMaster
Justice Metheny
Clara Miller
Breanna Moore
Sadie Phillips
Ashton Pollack
Brodie Renner
Jasmine Rowan
Lily Rush
Nina Sarra
Alexandra Schultz
Ruthie Simmons
Colton Stoneking
Coltin Talpas
Elizabeth Thompson
Ryan Virgili
Ryleigh Watson
High honors
Matthew Ankrom
Brenna Benke
Marcus Bolz
Hudson Boris
Naomi Davenport
Dillon Dulaney
Ehralyn Eisiminger
Dawson Fowler
Lillian Henderson
Aaron Henkins
Myranda Hitt
Nathaniel Hudak
Julyia Jenkins
Jenna Lemley
Jacob Mason
Keira Melzer
Levi Phillips
Anya Sifford
Jordan Steinmiller
Lauren Strelick
Charles Wright
Maleah Yeager
Honors
Dillen Bedilion
Brynn Bortz
Mia Bouchard
James Buchanan
Emma Cenname
Leah Coulter
Jaden Crouse
Savannah Cumberledge
Owen Farrier
Jordan Galloway
Alyssa Hartley
Hailey Hoyle
Jaden Kelley
Fiona Keres
Kristin McCall
Hanna McMillen
Sophia Moore
Paige Redman
Rachel Sielski
Nevaeh Stout
Talia Tuttle
Taylor Wasson
Grade 9
Highest honors
Hayleigh Alger
Jade Barnhart
Morgan Bedilion
Adriana Berry
Michael Church
Abbigail Davis
Jordan Dean
Vivian Greenwood
Caleb Hartman
Robert Heisey
Nathan Jones
Aidan Kirby
Andrew Layton
Elijah Makel
Aiden Moore
Arianna Orndoff
Hailey Pace
Kyle Pester
Abigail Philips
Payton Raber
Sarah Stephenson
Mason Switalski
Kaci Tedrow
Kayleigh Varner
Carly Whyte
High honors
Ashlyn Basinger
Valentina Bruno
Maggie Burnett
Nicholas Burris
Alexia Conard
Laney Ely
Faith Gumbarevic
Carley Haywood
Hannah Hildreth
Kendall Lemley
Emily Mahle
Ava Makel
Blaine Martin
Emma Mooney
Luke Moore
Isaac Morris
Jennifer Morris
Samantha Morris
Justin Roach
Alexis Rockwell
Oliver SanVicente
Loren Schroyer
Addyson Shawley
Madelyn Simpson
Carson Teagarden
Olivia Torri
Rocco Welsh
Hannah Wood
Garrett Wright
Emma Zehner
Honors
Shawn Brumley
Christopher Febinger
Jasmine Fouch-Cox
Haley Gorgy
Joshua Harrrison
Seth Ketchem
Nadia Lewis
Dylan Morgan
Aidan Pell
Alexis Phillips
Lydia Price
Riley Reese
Bowen Saver
Shanan Shaver