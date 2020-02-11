Honor Roll

Second nine weeks

Grade 12

Highest honors

Mia Batis

Raymond Behm

Alison Blair

Bailey Bouchard

Michael Chambers

Mia Church

Macottie Denjen

Kiersten Dennison

Trey Fiori

Peyton Foringer

Juliana Fowler

Keira Fuqua

Brenden Guesman

Joy Heisey

Hannah Henry

Arran Hinerman

Jared Hogue

Jillian Kijowski

Emma Mankey

Avery McConville

Caroline McElheny

Jenessa McGraw

Gage Orndoff

Natasha Orndoff

Alexis Pantalone

Cameron Patton

Myranda Rush

Jordan Sibert

Zachary Thompson

Kaylee Turcheck

Haley Wigner

High honors

Scarlet Biagini

Jacob Caldwell

Bree Echegaray

Layton Fiori

Abby Fisher

Lucas Garber

Calli Gibson

Mia Howard

Caleb Martin

Kaitlyn McCrea

Jessica Moore

Stephen Rogers

Marcus Rowan

Jordan Shriver

Jenna Smith

Talia Teagarden

Kaddi Tedrow

Honors

Brady Blake

Ian Blaker

Katelynn Frazee

Justin Goodman

Gabrielle Lemley

Bree Lewis

Jennifer Lim

Cara Longstreth

Ian McDonald

Bailey Pauley

Kaley Pell

Natalie Shaffer

Olivia Statler

Bailee StClair

Trevor Stephenson

Colten Stroman

Brandon Tretinik

Grade 11

Highest honors

Luca Augustine

Morgan Barnes

Rowan Barto

Riley Bowers

Cierra Boyd

Meghan Braun

Hannah Cole

McAllister Cramer

Sadie Davis

Alana DePetetris

Jonathon Ealy

Erin Fitch

Jada Fox

Faith Grooms

Anna Gump

George Harmon

Anna Havrilesko

Paige Hellems

Alexandra Higgins

Jonah Higley

Kameryn Hixenbaugh

Ross Jones

Sydney Jones

Rhea Kijowski

Abigayle Lipscomb

Jenna Martin

Tyler McIe

Josephine Morgan

Abigail Owens

Kaitlyn Pester

Brenna Poland

Hunter Rose

Cayla Rush

Kolby Smith

Nathaniel Stephenson

Kyle Stoneking

Tyler Switalski

Dalton Woods

Emily Woods

Charles Zgela

High honors

McKenzie Booth

William Broadwater

William Church

Ashanti Cole

Brooke Coss

Zane Crapo

Jacklyn Flynn

Ryeleigh Hammett

David Hayes

Randy Henry

Austin Kelly

Nariah Marley

Riley Morehead

Dhruv Patel

Michael Phillips

Brady Rhodes

Kaylyn Smith

Joseph Straight

Honors

Michele Culp-Alston

Michael Davenport

Aleah Fenstermacher

Skylar Herrington

Ryan Howard

Grace Kalsey

Lucas Maley

Gabriel McConville

Michael Medlen

Emma Robinson

Trenton Smith

John Webber

Kendrick Wesley

Grade 10

Highest honors

Makenzie Barchiesi

Brianna Burk

Regan Carlson

Bryce Clutter

Evan Davis

Kylee Goodman

Paige Jones

Nathan Kirby

Madelyn Klein

Ryan Lin

Taylor Lohr

Alexis Mason

Ethan Maxwell

Robert McElheny

Madison McMaster

Keira Melzer

Justice Metheny

Clara Miller

Breanna Moore

Ashton Pollack

Brodie Renner

Jasmine Rowan

Lily Rush

Nina Sarra

Alexandra Schultz

Anya Sifford

Colton Stoneking

Coltin Talpas

Elizabeth Thompson

Ryan Virgili

Ryleigh Watson

High honors

Emma Blaker

Marcus Bolz

Hudson Boris

Naomi Davenport

Dillon Dulaney

Ehralyn Eisiminger

Kendra Galloway

Zora Harmon

Lillian Henderson

Myranda Hitt

Cole Homet

Nathaniel Hudak

Fiona Keres

Jacob Mason

Rachel Sielski

Ruthie Simmons

Jordan Steinmiller

Lauren Strelick

Charles Wright

Honors

Matthew Ankrom

Brenna Benke

Brynn Bortz

Mia Bouchard

Alexus Gaines

Jordan Galloway

Alyssa Hartley

Aaron Henkins

Julyia Jenkins

Jenna Lemley

Austyn Martin

Kristin McCall

Hanna McMillen

Sophia Moore

Sadi Phillips

Isaac Ross

Taylor Wasson

Maleah Yeager

Grade 9

Highest honors

Hayleigh Alger

Jade Barnhart

Adriana Berry

Michael Church

Abbigail Davis

Jordan Dean

Vivian Greenwood

Caleb Hartman

Nathan Jones

Aidan Kirby

Andrew Layton

Ava Makel

Elijah Makel

Blaine Martin

Aiden Moore

Luke Moore

Samantha Morris

Hailey Pace

Kyle Pester

Abigail Phillips

Justin Roach

Sarah Stephenson

Hannah Stump

Mason Switalski

Kaci Tedrow

Olivia Torri

Carly Whyte

High honors

Ashlyn Basiner

Valentina Bruno

Maggie Burnett

Nicholas Burris

Alexia Conard

Laney Ely

Faith Gumbarevic

Joshua Harrison

Carley Haywood

Robert Heisey

Hannah Hildreth

Seth Ketchem

Kendall Lemley

Nadia Lewis

Emily Mahle

Emma Mooney

Isaac Morris

Arianna Orndoff

Payton Raber

Alexis Rockwell

Bowen Saver

Loren Schroyer

Addyson Shawley

Madelyn Simpson

Carson Teagarden

Kayleigh Varner

Rocco Welsh

Hannah Wood

Garrett Wright

Honors

Aubrey Churney

Jasmine Fouch-Cox

Andrew Hawk

Dylan Morgan

Aidan Pell

Riley Reese

Andrew Sanders

Olivier SanVicente

Matthew Wise

Emma Zehner

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