Second nine weeks
Grade 12
Highest honors
Mia Batis
Raymond Behm
Alison Blair
Bailey Bouchard
Michael Chambers
Mia Church
Macottie Denjen
Kiersten Dennison
Trey Fiori
Peyton Foringer
Juliana Fowler
Keira Fuqua
Brenden Guesman
Joy Heisey
Hannah Henry
Arran Hinerman
Jared Hogue
Jillian Kijowski
Emma Mankey
Avery McConville
Caroline McElheny
Jenessa McGraw
Gage Orndoff
Natasha Orndoff
Alexis Pantalone
Cameron Patton
Myranda Rush
Jordan Sibert
Zachary Thompson
Kaylee Turcheck
Haley Wigner
High honors
Scarlet Biagini
Jacob Caldwell
Bree Echegaray
Layton Fiori
Abby Fisher
Lucas Garber
Calli Gibson
Mia Howard
Caleb Martin
Kaitlyn McCrea
Jessica Moore
Stephen Rogers
Marcus Rowan
Jordan Shriver
Jenna Smith
Talia Teagarden
Kaddi Tedrow
Honors
Brady Blake
Ian Blaker
Katelynn Frazee
Justin Goodman
Gabrielle Lemley
Bree Lewis
Jennifer Lim
Cara Longstreth
Ian McDonald
Bailey Pauley
Kaley Pell
Natalie Shaffer
Olivia Statler
Bailee StClair
Trevor Stephenson
Colten Stroman
Brandon Tretinik
Grade 11
Highest honors
Luca Augustine
Morgan Barnes
Rowan Barto
Riley Bowers
Cierra Boyd
Meghan Braun
Hannah Cole
McAllister Cramer
Sadie Davis
Alana DePetetris
Jonathon Ealy
Erin Fitch
Jada Fox
Faith Grooms
Anna Gump
George Harmon
Anna Havrilesko
Paige Hellems
Alexandra Higgins
Jonah Higley
Kameryn Hixenbaugh
Ross Jones
Sydney Jones
Rhea Kijowski
Abigayle Lipscomb
Jenna Martin
Tyler McIe
Josephine Morgan
Abigail Owens
Kaitlyn Pester
Brenna Poland
Hunter Rose
Cayla Rush
Kolby Smith
Nathaniel Stephenson
Kyle Stoneking
Tyler Switalski
Dalton Woods
Emily Woods
Charles Zgela
High honors
McKenzie Booth
William Broadwater
William Church
Ashanti Cole
Brooke Coss
Zane Crapo
Jacklyn Flynn
Ryeleigh Hammett
David Hayes
Randy Henry
Austin Kelly
Nariah Marley
Riley Morehead
Dhruv Patel
Michael Phillips
Brady Rhodes
Kaylyn Smith
Joseph Straight
Honors
Michele Culp-Alston
Michael Davenport
Aleah Fenstermacher
Skylar Herrington
Ryan Howard
Grace Kalsey
Lucas Maley
Gabriel McConville
Michael Medlen
Emma Robinson
Trenton Smith
John Webber
Kendrick Wesley
Grade 10
Highest honors
Makenzie Barchiesi
Brianna Burk
Regan Carlson
Bryce Clutter
Evan Davis
Kylee Goodman
Paige Jones
Nathan Kirby
Madelyn Klein
Ryan Lin
Taylor Lohr
Alexis Mason
Ethan Maxwell
Robert McElheny
Madison McMaster
Keira Melzer
Justice Metheny
Clara Miller
Breanna Moore
Ashton Pollack
Brodie Renner
Jasmine Rowan
Lily Rush
Nina Sarra
Alexandra Schultz
Anya Sifford
Colton Stoneking
Coltin Talpas
Elizabeth Thompson
Ryan Virgili
Ryleigh Watson
High honors
Emma Blaker
Marcus Bolz
Hudson Boris
Naomi Davenport
Dillon Dulaney
Ehralyn Eisiminger
Kendra Galloway
Zora Harmon
Lillian Henderson
Myranda Hitt
Cole Homet
Nathaniel Hudak
Fiona Keres
Jacob Mason
Rachel Sielski
Ruthie Simmons
Jordan Steinmiller
Lauren Strelick
Charles Wright
Honors
Matthew Ankrom
Brenna Benke
Brynn Bortz
Mia Bouchard
Alexus Gaines
Jordan Galloway
Alyssa Hartley
Aaron Henkins
Julyia Jenkins
Jenna Lemley
Austyn Martin
Kristin McCall
Hanna McMillen
Sophia Moore
Sadi Phillips
Isaac Ross
Taylor Wasson
Maleah Yeager
Grade 9
Highest honors
Hayleigh Alger
Jade Barnhart
Adriana Berry
Michael Church
Abbigail Davis
Jordan Dean
Vivian Greenwood
Caleb Hartman
Nathan Jones
Aidan Kirby
Andrew Layton
Ava Makel
Elijah Makel
Blaine Martin
Aiden Moore
Luke Moore
Samantha Morris
Hailey Pace
Kyle Pester
Abigail Phillips
Justin Roach
Sarah Stephenson
Hannah Stump
Mason Switalski
Kaci Tedrow
Olivia Torri
Carly Whyte
High honors
Ashlyn Basiner
Valentina Bruno
Maggie Burnett
Nicholas Burris
Alexia Conard
Laney Ely
Faith Gumbarevic
Joshua Harrison
Carley Haywood
Robert Heisey
Hannah Hildreth
Seth Ketchem
Kendall Lemley
Nadia Lewis
Emily Mahle
Emma Mooney
Isaac Morris
Arianna Orndoff
Payton Raber
Alexis Rockwell
Bowen Saver
Loren Schroyer
Addyson Shawley
Madelyn Simpson
Carson Teagarden
Kayleigh Varner
Rocco Welsh
Hannah Wood
Garrett Wright
Honors
Aubrey Churney
Jasmine Fouch-Cox
Andrew Hawk
Dylan Morgan
Aidan Pell
Riley Reese
Andrew Sanders
Olivier SanVicente
Matthew Wise
Emma Zehner