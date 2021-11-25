Honor Roll

First quarter

Grade 12

High honors

Shelby Barrie

Angela Batson

Michelle Cantu

Amari Daugherty

Michael Ewing

Joshua Green

Autumn Herbstsomer

Cassidy Jackson

Diana Jandres

Brendan Little

Sophie Marshall

Dominic McDade

Jaycee Nixon

Issiah Patterson

Kelly Pawuk

J’Juan Shabazz

Kyle Slesh

Rose Strickler

Jacquelyn Thomas

Elijah Wise

Akela Young

Honors

Latasia Cox

Courtney Duchi

Augenea Mayfield

Gavin Nielsen

Brandon Patterson

Kamden Perez-Vasquez

Makenzie Rhoads

Riley Tylus

Taviaire Vereen

Dakota Williams

Colin Zahradnik

Grade 11

High honors

Anthony Adkins

Lillian Boardley

Anthony Bruno

Zakery Burt

Eden Day

Braden Dombrowski

Cian Dwyer

Ramaniah Karamcheti

Sydney Kobuchi

Jason Lucero

William Orban

Courtney Price

Joel Rush

Michael Shallcross

Kathryn Sorice

Alyssa Strawn

Sophia Volper

Alexandra Wilson

Adele Zimmerman

Honors

Zia Brown

Zechariah Deagel

Alan Dubina

Ryanna Goulbourne

Kaitlyn Hairston

Marena Malone

Magdaline McCort

Jordan Nielsen

Julia Sandoval

Aniya Satterfield

Brenden Sibert

Lucy Slesh

Jayden Thompson

Victor Velasquez

Morgan Winters

Grade 10

High honors

Mia Anderson

Iain Callan

Logan Carlisle

Star Clark

Bodie Cumer

De’Ondre Daugherty

Cheyenne Desmond

Madison Fonner

Mason Fonner

Anand Karamcheti

Joshua McKinney

Darbee Phillips

Shawn Thomas

Alayia Williams

Honors

Aiden Beazley

Laicee Chilzer

Mareesa Garrett

Kylee Grippo

Kaprice Johnson

Siearra Johnson

Gianna Maddox

Shadiamond McCrea

Trinity Moss

Alexander Nelson

Ava Peters

Danielle Phillips

Sebastian Price

August Ralston

Collazo Sosa

Isaiah Woods

Da’Sia Yarbrough

Nathanael Yorty

Dystany Young

Evan Zenner

Grade 9

High honors

Geoffrey Brown

K’Nisha Brown

Alexander Green

Olivia Miller

Gloria Rush

Summer Sandoval

Ally Slack

Christopher Velasquez

Honors

Hope Campbell

Kar’Zell Daugherty

Lily Ewing

Emerson Hidalgo Mateo

Thomas Inghram

Fernando Lozano

Arriana McCrea-Belcher

Derisa Payne

JaLaya Seaton

Damarko Shelton

Saida Trigueros Lorenzo

Grade 8

High honors

Kara Anderson

Teyler Barnes

Tahjanae Bryant

Isabella Bryner

William Callan

Isaac Charnik

Rian Gray

Lillian Hindman

William Howe

Simone Ivery

Maya Kilgore

David Lloyd

Melissa Mata

Ryleigh Moore

Jayden Nemeth

Caleb Patton

Jasmine Pettigrew

Ada Ralston

Kadia Sinyangwe

Jaelee Talley

Karis Thomas

D’Avery Wells

Kenia Williams

Joseph Wilson

Rylee Wilson

Olivia Woods

Honors

Kayleigh Adams

Brianna Andreoli

Justyce Barfield

Maximus Bickmeier

Alain Crawford

Tyler Crawford

Karina Dixon

Nathan Gatling

Cesar Jandres-Ramos

Keyonna Johnson

Zakery Morris

Maleah Patterson

Rihannah Price

Tristan Reed

Tristan Reynolds

Glenn Thompson

Asaiah Villers

Grade 7

High honors

Tyler Bainer

Kaitlyn Bell

Eliza Boyd

Kira Carl

Jordyn Carter-Green

Nathan Dougherty

Tayvonne France

Hayden Gibbon

Morgan Henderson

Meadow Herbstsomer

Elizabeth Inghram

Cin’Niyah Lee

Leilah Marino

James McCarter

Breonna Mitchell

Connor Price

Naadia Provance

Luis Ramos-Aguilar

Andreya Shelton

Athena Theisen

Kylee Venegaz

Heidi Walsh

Honors

Amerra Avery

Jaina Bissell

Austin Buchanan

Ayvari Chandler

Anaiah Day

Luchiano Fields

Shawnti Fuller

Greta Fulton

Lathyn Glendenning

Raina Johnson

Ja’Zel King

Tomeah Lacks

Bryant Molinaro

Ny’Anah Moye-Parkman

Faith Partozoti

Madilynn Phillips

Alivya Price

Malia Rivera

Preston Robison

Nevaeh Royal

Aubrey Ryan

Bailey Santmyer

Christina Stroop

Isaiah Watson

Lia Wright

Jean-Henri Yandel

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