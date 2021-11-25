First quarter
Grade 12
High honors
Shelby Barrie
Angela Batson
Michelle Cantu
Amari Daugherty
Michael Ewing
Joshua Green
Autumn Herbstsomer
Cassidy Jackson
Diana Jandres
Brendan Little
Sophie Marshall
Dominic McDade
Jaycee Nixon
Issiah Patterson
Kelly Pawuk
J’Juan Shabazz
Kyle Slesh
Rose Strickler
Jacquelyn Thomas
Elijah Wise
Akela Young
Honors
Latasia Cox
Courtney Duchi
Augenea Mayfield
Gavin Nielsen
Brandon Patterson
Kamden Perez-Vasquez
Makenzie Rhoads
Riley Tylus
Taviaire Vereen
Dakota Williams
Colin Zahradnik
Grade 11
High honors
Anthony Adkins
Lillian Boardley
Anthony Bruno
Zakery Burt
Eden Day
Braden Dombrowski
Cian Dwyer
Ramaniah Karamcheti
Sydney Kobuchi
Jason Lucero
William Orban
Courtney Price
Joel Rush
Michael Shallcross
Kathryn Sorice
Alyssa Strawn
Sophia Volper
Alexandra Wilson
Adele Zimmerman
Honors
Zia Brown
Zechariah Deagel
Alan Dubina
Ryanna Goulbourne
Kaitlyn Hairston
Marena Malone
Magdaline McCort
Jordan Nielsen
Julia Sandoval
Aniya Satterfield
Brenden Sibert
Lucy Slesh
Jayden Thompson
Victor Velasquez
Morgan Winters
Grade 10
High honors
Mia Anderson
Iain Callan
Logan Carlisle
Star Clark
Bodie Cumer
De’Ondre Daugherty
Cheyenne Desmond
Madison Fonner
Mason Fonner
Anand Karamcheti
Joshua McKinney
Darbee Phillips
Shawn Thomas
Alayia Williams
Honors
Aiden Beazley
Laicee Chilzer
Mareesa Garrett
Kylee Grippo
Kaprice Johnson
Siearra Johnson
Gianna Maddox
Shadiamond McCrea
Trinity Moss
Alexander Nelson
Ava Peters
Danielle Phillips
Sebastian Price
August Ralston
Collazo Sosa
Isaiah Woods
Da’Sia Yarbrough
Nathanael Yorty
Dystany Young
Evan Zenner
Grade 9
High honors
Geoffrey Brown
K’Nisha Brown
Alexander Green
Olivia Miller
Gloria Rush
Summer Sandoval
Ally Slack
Christopher Velasquez
Honors
Hope Campbell
Kar’Zell Daugherty
Lily Ewing
Emerson Hidalgo Mateo
Thomas Inghram
Fernando Lozano
Arriana McCrea-Belcher
Derisa Payne
JaLaya Seaton
Damarko Shelton
Saida Trigueros Lorenzo
Grade 8
High honors
Kara Anderson
Teyler Barnes
Tahjanae Bryant
Isabella Bryner
William Callan
Isaac Charnik
Rian Gray
Lillian Hindman
William Howe
Simone Ivery
Maya Kilgore
David Lloyd
Melissa Mata
Ryleigh Moore
Jayden Nemeth
Caleb Patton
Jasmine Pettigrew
Ada Ralston
Kadia Sinyangwe
Jaelee Talley
Karis Thomas
D’Avery Wells
Kenia Williams
Joseph Wilson
Rylee Wilson
Olivia Woods
Honors
Kayleigh Adams
Brianna Andreoli
Justyce Barfield
Maximus Bickmeier
Alain Crawford
Tyler Crawford
Karina Dixon
Nathan Gatling
Cesar Jandres-Ramos
Keyonna Johnson
Zakery Morris
Maleah Patterson
Rihannah Price
Tristan Reed
Tristan Reynolds
Glenn Thompson
Asaiah Villers
Grade 7
High honors
Tyler Bainer
Kaitlyn Bell
Eliza Boyd
Kira Carl
Jordyn Carter-Green
Nathan Dougherty
Tayvonne France
Hayden Gibbon
Morgan Henderson
Meadow Herbstsomer
Elizabeth Inghram
Cin’Niyah Lee
Leilah Marino
James McCarter
Breonna Mitchell
Connor Price
Naadia Provance
Luis Ramos-Aguilar
Andreya Shelton
Athena Theisen
Kylee Venegaz
Heidi Walsh
Honors
Amerra Avery
Jaina Bissell
Austin Buchanan
Ayvari Chandler
Anaiah Day
Luchiano Fields
Shawnti Fuller
Greta Fulton
Lathyn Glendenning
Raina Johnson
Ja’Zel King
Tomeah Lacks
Bryant Molinaro
Ny’Anah Moye-Parkman
Faith Partozoti
Madilynn Phillips
Alivya Price
Malia Rivera
Preston Robison
Nevaeh Royal
Aubrey Ryan
Bailey Santmyer
Christina Stroop
Isaiah Watson
Lia Wright
Jean-Henri Yandel