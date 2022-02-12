Honor Roll

Second term

Grade 8

Honors

Bryce Bailes

Harrison Baird

Mason Barbacow

Patrick Bertosh

Lauren Bliss

Stephen Bryant

Alisabeth Bushko

Fatima Delgado

Emma Detrick

Tyler Dunkle

John Garcia

Matthew Goodish

Jason Hartley

Kyra Hartzell

Cameron Johnson

Leah Lacock

Alex Leslie

Sophia Mauro

Jack McCain

Travis McMullen

Emalee Megyesy

Anthony Perfido

Grayson Piatt

Chloe Plavi

Payton Policz

Leah Ross

Aryia Rugg

Julius Shallenberger

Emily Sheppard

Jackson Starr

Gavin Wigfield

Alexa Zawacki

High honors

Myah Agmon

Cassidy Arthur

Alexia Ashby

Meredith Ashby

Beau Barrett Jr.

Alexander Berry

Matthew Berton

Lindsey Bowman

Chloe Bricker

Samantha Bruno

Gracie Buckner

Donavan Cherpak

Andrew Ciampa

Lexi Daniels

Addison Davis

Katherine Drezewski

Emily Durbin

Kaitlyn Effenberger

Aliyah Emery

David Gill

Anthony Giorgi

Amelia Grayson

Mark Gulich

Faith Hohn

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Brooklyn Ingram

Colby Jeffrey

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Bently Layhue

Morgan Layhue

Isabella Lewis

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Ashlynn Mankey

Miranda McConnell

Caitlin McCullough

Addison Mercurio

Caden Miller

Nathan Murphy

Ryder Nguyen

Ava Nuccetelli

Ben Peth

Avery Powell

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Braden Rager

Reese Ramey

Shelly Reese

Carolina Salmeron

Autumn Sitler

Ellyson Slesh

Emma Starr

Gianna Stiehler

Meredyth Stimmell

Coryn Stoy

Cameron Street

Cicely Sunseri

Bradliey Tarr

Maddyson Tuttle

Chase Vettorel

Noah Walker

Ryan Walther

Ella Ward

Madison Wasalasky

Emerson Webster

Jovan Weichel

Jonah Williamson

Cadence Wright

Ivy Zheng

Grade 7

Honors

Kellan Ardeno

Travis Beatty

Kai Bland

Julian Brindle

Alexis Buchanan

Abigail Cipoletti

Elijah Clark

Haleigh Cox

Mariyah Diamond

Asher Donley

Erin Dunn

Matthew Eisiminger

Taylor Farabee

Hayden Francis

Noah Fritz

Levi Held

Isabelle Ikach

Chance Kelley

Raylaun Medlen

Calvin Melhorn-Byers

Blake Merckle

Isabella Moschetta

Daelyn Norris

Jake O’Donohoe

Gauge Piatt

Gary Swarow

Chloe Wasalasky

Brooklynn Welsh

Hunter White

Phillip Whitlock

Autum Wiley

Dravaun Williams

High honors

Angelina Almeida

Bailey Amos

Olivia Angelo

Milee Arroyo

Braden Berdar

Elle Bounpheng

Evan Caesber

Amelia Callas

Jack Campman

Nina Christy

Isaac Copechal

Lucas Dzikowski

Vittoria Emerich

Jaynabel Fathal

Rosalita Feriozzi

Allison Flynn

Lyla Fortney

Maddox Garber

Owen Gardner

Olivia Gillis

Madelyn Hall

Aaron Harshman

Madison Hickman

Maddox Ho

Madison Hughes

Kristifor Hunter

Jesse Jimenez Jr.

Chett Johnson

Rylee Johnson

Devin Junko

Dylan King

Saylor Kitsko

Brody Knight

Benjamin Koskoski

Jaidyn Kowall

Connor Lape

Ian Migyanko

Katerina Molinaro

Scott Mongillo

Alaina Moore

Tyler Morgan

Thomas Pirozzi

Donovan Post

Ciana Rogers

Ella Sammel

Bailey Saunders

Paige Schott

Brody Sheppard

Taya Spinnenweber-Straight

Blake Stanley

Porter Stephens

Robert Stolfer

Briaunna Stolitca

Ryleigh Swart

Brodie Tarr

Brynn Tomey

Tamzyn Vernau

Leah Wall

Sutton Williamson

Jacob Wright

Tessa Wright

Grade 6

Honors

Trystin Barry

Lucy Burt

Trynnidee Cail

Fernanda Castro Alvarez

Lykan Charles

Gia Comfort

Alexia Edwards

Dexter Fry

Landon Furbee

Gibson Goff

Kaylee Hartzog

Nathan Hopkins

Jesse Humensky

Karis Ingram

Olivia Kropiewnicki

Sophia Kropiewnicki

Gino Lesako

Tyler Ligman

Keegan Mankey

Alexander Martin

Mason Mazurkiewicz

Cooper Meeks

Jocalyn Miller

Nora Miller

Coen Phasupong

Felix Pickup

Daesha Plesko

Hayden Shrader

Wesley Shumaker

Kaiden Sickles

Nolan Sienkiel

Braxtyn Simmons

Tegan Simmons

Riley Smith

Morgan Stimmell

Jaylynn Weaver

Brianna Wise

High honors

Aaron Armstrong

Norman Arthur

Lynnsey Ashby

Tara Ashby

Kenzie Bailes

Camryn Baker

Addison Barbacow

Brody Barkley

Gavin Brand

Cortney Briggs

Laine Brocchi

Raeghan Bruce

Madelyn Burns

Bailey Burns-Elliott

Samanta Cardenas

Tyler Carpenter

Zachary Cholock

Kaylee Danneker

Kristen Davis

Peyton Detrick

Ryan Dileonardo

Stephanie Drezewski

Gwendolyn Dufalla

Easton Dulaney

Erica Evans

Carson Gerba

Jaslene Gonzalez

Adeline Griffith

Quinn Halligan

Jonna Hartley

Nadia Helmkamp

Charlotte Hinkler

Christian Hoff

Cael Hoover

Gabriella Humphreys

Noah Jahn

Ella James

Gianni James

Tanner James

Parker Jennings

Avelyn Jimenez

Chase Jones

Chloe Jones

Ethan Kaczmark

Finley Kitsko

Evan Klick

Erin Klitz

Brandon Kowcheck

Jonah Lambert

Evan Lamm

Roger Li

Ryan Lukas

Mia Magnotta

Chloe Makola

Hayden McIntyre

Avriella Miller

Lawson Miller

Liam Miller

Haley Mitchell

Peter Mugabo

Madalyn Nickel

Macksim Nonack

Lucy O’Neal

Aubrey Ola

Rosalee Orr

Jillian Paul

Riley Pegram

Jocelyn Porter

Gianna Pritts

Morgan Renne

Makayla Reyes

Sydni Rhodes

Owen Samogala

Brieanna Sawicky

Ryan Schofield

Jake Schreyer

Abigail Schubert

Andrew Selway

Makenna Shape

Mylee Shrader

Evan Slagle

Kaycie Smith

Zaleigha Steadman

Jacob Stedman

Alexia Stewart

Garrett Stoy

Abigail Taylor

Mckenzi Thomas

Amelia Veltri

Lily Vilga

Katelyn Voytek

Ian Vranek

Levi West

Sydney Wheeler

Owen Zemba

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