Second term
Grade 8
Honors
Bryce Bailes
Harrison Baird
Mason Barbacow
Patrick Bertosh
Lauren Bliss
Stephen Bryant
Alisabeth Bushko
Fatima Delgado
Emma Detrick
Tyler Dunkle
John Garcia
Matthew Goodish
Jason Hartley
Kyra Hartzell
Cameron Johnson
Leah Lacock
Alex Leslie
Sophia Mauro
Jack McCain
Travis McMullen
Emalee Megyesy
Anthony Perfido
Grayson Piatt
Chloe Plavi
Payton Policz
Leah Ross
Aryia Rugg
Julius Shallenberger
Emily Sheppard
Jackson Starr
Gavin Wigfield
Alexa Zawacki
High honors
Myah Agmon
Cassidy Arthur
Alexia Ashby
Meredith Ashby
Beau Barrett Jr.
Alexander Berry
Matthew Berton
Lindsey Bowman
Chloe Bricker
Samantha Bruno
Gracie Buckner
Donavan Cherpak
Andrew Ciampa
Lexi Daniels
Addison Davis
Katherine Drezewski
Emily Durbin
Kaitlyn Effenberger
Aliyah Emery
David Gill
Anthony Giorgi
Amelia Grayson
Mark Gulich
Faith Hohn
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Brooklyn Ingram
Colby Jeffrey
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Bently Layhue
Morgan Layhue
Isabella Lewis
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Ashlynn Mankey
Miranda McConnell
Caitlin McCullough
Addison Mercurio
Caden Miller
Nathan Murphy
Ryder Nguyen
Ava Nuccetelli
Ben Peth
Avery Powell
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Braden Rager
Reese Ramey
Shelly Reese
Carolina Salmeron
Autumn Sitler
Ellyson Slesh
Emma Starr
Gianna Stiehler
Meredyth Stimmell
Coryn Stoy
Cameron Street
Cicely Sunseri
Bradliey Tarr
Maddyson Tuttle
Chase Vettorel
Noah Walker
Ryan Walther
Ella Ward
Madison Wasalasky
Emerson Webster
Jovan Weichel
Jonah Williamson
Cadence Wright
Ivy Zheng
Grade 7
Honors
Kellan Ardeno
Travis Beatty
Kai Bland
Julian Brindle
Alexis Buchanan
Abigail Cipoletti
Elijah Clark
Haleigh Cox
Mariyah Diamond
Asher Donley
Erin Dunn
Matthew Eisiminger
Taylor Farabee
Hayden Francis
Noah Fritz
Levi Held
Isabelle Ikach
Chance Kelley
Raylaun Medlen
Calvin Melhorn-Byers
Blake Merckle
Isabella Moschetta
Daelyn Norris
Jake O’Donohoe
Gauge Piatt
Gary Swarow
Chloe Wasalasky
Brooklynn Welsh
Hunter White
Phillip Whitlock
Autum Wiley
Dravaun Williams
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
Braden Berdar
Elle Bounpheng
Evan Caesber
Amelia Callas
Jack Campman
Nina Christy
Isaac Copechal
Lucas Dzikowski
Vittoria Emerich
Jaynabel Fathal
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Lyla Fortney
Maddox Garber
Owen Gardner
Olivia Gillis
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Maddox Ho
Madison Hughes
Kristifor Hunter
Jesse Jimenez Jr.
Chett Johnson
Rylee Johnson
Devin Junko
Dylan King
Saylor Kitsko
Brody Knight
Benjamin Koskoski
Jaidyn Kowall
Connor Lape
Ian Migyanko
Katerina Molinaro
Scott Mongillo
Alaina Moore
Tyler Morgan
Thomas Pirozzi
Donovan Post
Ciana Rogers
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Brody Sheppard
Taya Spinnenweber-Straight
Blake Stanley
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Brynn Tomey
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Sutton Williamson
Jacob Wright
Tessa Wright
Grade 6
Honors
Trystin Barry
Lucy Burt
Trynnidee Cail
Fernanda Castro Alvarez
Lykan Charles
Gia Comfort
Alexia Edwards
Dexter Fry
Landon Furbee
Gibson Goff
Kaylee Hartzog
Nathan Hopkins
Jesse Humensky
Karis Ingram
Olivia Kropiewnicki
Sophia Kropiewnicki
Gino Lesako
Tyler Ligman
Keegan Mankey
Alexander Martin
Mason Mazurkiewicz
Cooper Meeks
Jocalyn Miller
Nora Miller
Coen Phasupong
Felix Pickup
Daesha Plesko
Hayden Shrader
Wesley Shumaker
Kaiden Sickles
Nolan Sienkiel
Braxtyn Simmons
Tegan Simmons
Riley Smith
Morgan Stimmell
Jaylynn Weaver
Brianna Wise
High honors
Aaron Armstrong
Norman Arthur
Lynnsey Ashby
Tara Ashby
Kenzie Bailes
Camryn Baker
Addison Barbacow
Brody Barkley
Gavin Brand
Cortney Briggs
Laine Brocchi
Raeghan Bruce
Madelyn Burns
Bailey Burns-Elliott
Samanta Cardenas
Tyler Carpenter
Zachary Cholock
Kaylee Danneker
Kristen Davis
Peyton Detrick
Ryan Dileonardo
Stephanie Drezewski
Gwendolyn Dufalla
Easton Dulaney
Erica Evans
Carson Gerba
Jaslene Gonzalez
Adeline Griffith
Quinn Halligan
Jonna Hartley
Nadia Helmkamp
Charlotte Hinkler
Christian Hoff
Cael Hoover
Gabriella Humphreys
Noah Jahn
Ella James
Gianni James
Tanner James
Parker Jennings
Avelyn Jimenez
Chase Jones
Chloe Jones
Ethan Kaczmark
Finley Kitsko
Evan Klick
Erin Klitz
Brandon Kowcheck
Jonah Lambert
Evan Lamm
Roger Li
Ryan Lukas
Mia Magnotta
Chloe Makola
Hayden McIntyre
Avriella Miller
Lawson Miller
Liam Miller
Haley Mitchell
Peter Mugabo
Madalyn Nickel
Macksim Nonack
Lucy O’Neal
Aubrey Ola
Rosalee Orr
Jillian Paul
Riley Pegram
Jocelyn Porter
Gianna Pritts
Morgan Renne
Makayla Reyes
Sydni Rhodes
Owen Samogala
Brieanna Sawicky
Ryan Schofield
Jake Schreyer
Abigail Schubert
Andrew Selway
Makenna Shape
Mylee Shrader
Evan Slagle
Kaycie Smith
Zaleigha Steadman
Jacob Stedman
Alexia Stewart
Garrett Stoy
Abigail Taylor
Mckenzi Thomas
Amelia Veltri
Lily Vilga
Katelyn Voytek
Ian Vranek
Levi West
Sydney Wheeler
Owen Zemba