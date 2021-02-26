Second term
Grade 8
Honors
Michelle Allen
Sheldan Arroyo
Nicholas Bertosh
Alexandra Coen
Madison Conn
Nathan Cox
Braiden Decker
Josephine Dzikowski
Jonathan Gajan
Mayce Gray
Genevieve Halulko
Dylan Johns
Lily Justice
Jackson McAfee
Bryce McFall
Avery Nutter
Kristen Plants
Layla Skidmore
Lucy Skidmore
Jeffrey Stewart
Riley Venick
Isaiah Weakland
Braedon Welsh
Aidan Young
Sophia Zaragoza
Addison Zipko
High honors
Victoria Allen
Rylie Armstrong
Morgan Baker
Lillian Batson
Collin Berry
Lyndsay Berry
Preston Bird
Eli Bonus
Megan Bowen
Ava Bowman
Lila Briggs
Sarah Burt
Silvia Cardenas
Mckinley Charles
Donavan Cherpak
Samantha Ciampa
Lauren Ciotto
Joseph Cipoletti
Lillah Clark
Carissa Coulter
Zachary Dames
Devin Davis
Katie Davis
Austin Denke
Jack Dufalla
Jacob Dunkle
Morgan Eannarino
Elizabeth Engle
Allison Ewbank
Leah Falvo
Kelsey Flynn
Alana Forkl
Maggie Francis
Emily Frazier
Talan Gardner
Dylan Gesky
Tatum Gorby
Sienna Heasley
Allyson Heidish
Jack Hood
Samantha Horne
Milena Hrutkay
Rayona Isbell
Cole Johnson
Rebekah Jones
Paige Karoleski
Braeden Knight
Elizabeth Koffler
Richard Lambert
Adrianna Lamm
Taylor Layhue
Emma Ledger
Victoria Lewis
Haylee McClay
Addison McCoy
Caroline Miller
Julia Mongillo
Gianni Moschetta
Caitlin Nguyen
Tristen Osko
Andrew Palm
Angela Pan
Samuel Pearson
Jake Phillips
Ava Richter
Wyatt Rodgers
Dominic Sacripanti
Samantha Stainbrook
Abigaile Stolfer
Sylvia Stoy
Amity Strope
Sophia Tate
Emily Thompson
Joe Thornburg
Emily Tuite
Peter Tysiak
Marco Veltri
Melina Vitale
Noah Walker
Anthony Zimmerman
Grade 7
Honors
Alisabeth Bushko
Andrew Cholock
Lexi Daniels
Addison Davis
Tyler Dunkle
John Garcia
William Kline
Leah Lacock
Isabella Lewis
Everett Luzar
Shelly MacDonald
Addison Mercurio
Dominick Muraco
Nathan Murphy
Ryder Nguyen
Ava Nuccetelli
Teresa Pauley
Reese Ramey
Julius Shallenberger
Emily Sheppard
Ellyson Slesh
Seth Stewart
Coryn Stoy
Chase Vettorel
Ryan Walther
Ella Ward
Emerson Webster
Calvin White
Cadence Wright
High honors
Myah Agmon
Cassidy Arthur
Meredith Ashby
Alexander Berry
Matthew Berton
Patrick Bertosh
Lauren Bliss
Chloe Bricker
Stephen Bryant
Gracie Buckner
Xavier Burns-Elliott
Andrew Ciampa
Katherine Drezewski
Aliyah Emery
Anthony Giorgi
Amelia Grayson
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Colby Jeffrey
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Bently Layhue
Morgan Layhue
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Ashlynn Mankey
Miranda McConnell
Caden Miller
Spencer Miller
Ben Peth
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Braden Rager
Autumn Sitler
Jackson Starr
Gianna Stiehler
Meredyth Stimmell
Cameron Street
Cicely Sunseri
Bradliey Tarr
Madison Wasalasky
Jovan Weichel
Jonah Williamson
Ivy Zheng
Grade 6
Honors
Travis Beatty
Kai Bland
Taylor Farabee
Olivia Gillis
Jordan Gonzales
Rylee Johnson
Ethan Martin
Nathan Muncie
Thomas Pirozzi
Camden Proudfit
Madison Ray
Jackson Ryan
Dravaun Williams
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
Braden Berdar
Lukas Bittner
Elle Bounpheng
Levi Brooks
Alexis Buchanan
Evan Caesber
Amelia Callas
Jack Campman
Nina Christy
Abigail Cipoletti
Elijah Clark
Isaac Copechal
Mariyah Diamond
Asher Donley
Aveon Dunn
Erin Dunn
Ryan Eannarino
Matthew Eisiminger
Vittoria Emerich
Jaynabel Fathal
Isabella Feriozzi
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Elena Fonner
Lyla Fortney
Tayvonne France
Noah Fritz
Owen Gardner
Hayden Greely
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Maddox Ho
Isabelle Ikach
Jesse Jimenez
Holland Jones
Devin Junko
Dylan King
Saylor Kitsko
Braden Klescich
Brody Knight
Benjamin Koskoski
Connor Lape
Raylaun Medlen
Blake Merckle
Ian Migyanko
Scott Mongillo
Alaina Moore
Tyler Morgan
Adeline Onopiuk
Caden Phasupong
Gauge Piatt
Donovan Post
Ciana Rogers
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Taya Spinnenweber- Straight
Blake Stanley
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Gary Swarow
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Brynn Tomey
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Chloe Wasalasky
Brooklynn Welsh
Hunter White
Phillip Whitlock
Sutton Williamson
Olivea Wolfe
Jacob Wright
Tessa Wright