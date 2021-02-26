Honor Roll

Second term

Grade 8

Honors

Michelle Allen

Sheldan Arroyo

Nicholas Bertosh

Alexandra Coen

Madison Conn

Nathan Cox

Braiden Decker

Josephine Dzikowski

Jonathan Gajan

Mayce Gray

Genevieve Halulko

Dylan Johns

Lily Justice

Jackson McAfee

Bryce McFall

Avery Nutter

Kristen Plants

Layla Skidmore

Lucy Skidmore

Jeffrey Stewart

Riley Venick

Isaiah Weakland

Braedon Welsh

Aidan Young

Sophia Zaragoza

Addison Zipko

High honors

Victoria Allen

Rylie Armstrong

Morgan Baker

Lillian Batson

Collin Berry

Lyndsay Berry

Preston Bird

Eli Bonus

Megan Bowen

Ava Bowman

Lila Briggs

Sarah Burt

Silvia Cardenas

Mckinley Charles

Donavan Cherpak

Samantha Ciampa

Lauren Ciotto

Joseph Cipoletti

Lillah Clark

Carissa Coulter

Zachary Dames

Devin Davis

Katie Davis

Austin Denke

Jack Dufalla

Jacob Dunkle

Morgan Eannarino

Elizabeth Engle

Allison Ewbank

Leah Falvo

Kelsey Flynn

Alana Forkl

Maggie Francis

Emily Frazier

Talan Gardner

Dylan Gesky

Tatum Gorby

Sienna Heasley

Allyson Heidish

Jack Hood

Samantha Horne

Milena Hrutkay

Rayona Isbell

Cole Johnson

Rebekah Jones

Paige Karoleski

Braeden Knight

Elizabeth Koffler

Richard Lambert

Adrianna Lamm

Taylor Layhue

Emma Ledger

Victoria Lewis

Haylee McClay

Addison McCoy

Caroline Miller

Julia Mongillo

Gianni Moschetta

Caitlin Nguyen

Tristen Osko

Andrew Palm

Angela Pan

Samuel Pearson

Jake Phillips

Ava Richter

Wyatt Rodgers

Dominic Sacripanti

Samantha Stainbrook

Abigaile Stolfer

Sylvia Stoy

Amity Strope

Sophia Tate

Emily Thompson

Joe Thornburg

Emily Tuite

Peter Tysiak

Marco Veltri

Melina Vitale

Noah Walker

Anthony Zimmerman

Grade 7

Honors

Alisabeth Bushko

Andrew Cholock

Lexi Daniels

Addison Davis

Tyler Dunkle

John Garcia

William Kline

Leah Lacock

Isabella Lewis

Everett Luzar

Shelly MacDonald

Addison Mercurio

Dominick Muraco

Nathan Murphy

Ryder Nguyen

Ava Nuccetelli

Teresa Pauley

Reese Ramey

Julius Shallenberger

Emily Sheppard

Ellyson Slesh

Seth Stewart

Coryn Stoy

Chase Vettorel

Ryan Walther

Ella Ward

Emerson Webster

Calvin White

Cadence Wright

High honors

Myah Agmon

Cassidy Arthur

Meredith Ashby

Alexander Berry

Matthew Berton

Patrick Bertosh

Lauren Bliss

Chloe Bricker

Stephen Bryant

Gracie Buckner

Xavier Burns-Elliott

Andrew Ciampa

Katherine Drezewski

Aliyah Emery

Anthony Giorgi

Amelia Grayson

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Colby Jeffrey

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Bently Layhue

Morgan Layhue

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Ashlynn Mankey

Miranda McConnell

Caden Miller

Spencer Miller

Ben Peth

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Braden Rager

Autumn Sitler

Jackson Starr

Gianna Stiehler

Meredyth Stimmell

Cameron Street

Cicely Sunseri

Bradliey Tarr

Madison Wasalasky

Jovan Weichel

Jonah Williamson

Ivy Zheng

Grade 6

Honors

Travis Beatty

Kai Bland

Taylor Farabee

Olivia Gillis

Jordan Gonzales

Rylee Johnson

Ethan Martin

Nathan Muncie

Thomas Pirozzi

Camden Proudfit

Madison Ray

Jackson Ryan

Dravaun Williams

High honors

Angelina Almeida

Bailey Amos

Olivia Angelo

Milee Arroyo

Braden Berdar

Lukas Bittner

Elle Bounpheng

Levi Brooks

Alexis Buchanan

Evan Caesber

Amelia Callas

Jack Campman

Nina Christy

Abigail Cipoletti

Elijah Clark

Isaac Copechal

Mariyah Diamond

Asher Donley

Aveon Dunn

Erin Dunn

Ryan Eannarino

Matthew Eisiminger

Vittoria Emerich

Jaynabel Fathal

Isabella Feriozzi

Rosalita Feriozzi

Allison Flynn

Elena Fonner

Lyla Fortney

Tayvonne France

Noah Fritz

Owen Gardner

Hayden Greely

Madelyn Hall

Aaron Harshman

Madison Hickman

Maddox Ho

Isabelle Ikach

Jesse Jimenez

Holland Jones

Devin Junko

Dylan King

Saylor Kitsko

Braden Klescich

Brody Knight

Benjamin Koskoski

Connor Lape

Raylaun Medlen

Blake Merckle

Ian Migyanko

Scott Mongillo

Alaina Moore

Tyler Morgan

Adeline Onopiuk

Caden Phasupong

Gauge Piatt

Donovan Post

Ciana Rogers

Ella Sammel

Bailey Saunders

Paige Schott

Taya Spinnenweber- Straight

Blake Stanley

Porter Stephens

Robert Stolfer

Briaunna Stolitca

Gary Swarow

Ryleigh Swart

Brodie Tarr

Brynn Tomey

Tamzyn Vernau

Leah Wall

Chloe Wasalasky

Brooklynn Welsh

Hunter White

Phillip Whitlock

Sutton Williamson

Olivea Wolfe

Jacob Wright

Tessa Wright

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