Honor Roll

Term 1

Grade 8

Honors

Heaven Allen

Alexia Ashby

Elaina Ashby

Addison Balach

Mason Barbacow

Mekhi Bouman

Marshall Burt

Callie Charles

Emma Detrick

Nathan Gaiser

Brodie Gallardo

John Garcia

Matthew Goodish

Jason Hartley

Faith Hohn

Aaliyah Johnson

Autumn Kennedy

Owen Kropiewnicki

Alex Leslie

Sophia Mauro

Jack McCain

Logan McClellan

Emalee Megyesy

Dominick Muraco

Teresa Pauley

Anthony Perfido

Javis Pugh

Collin Reihner

Leah Ross

Julius Shallenberger

Emily Sheppard

Kelsey Snow

Ethan Stapleton

Shawn Steele

Seth Stewart

Aiden Vaughan

Tyler Vitteck

Emerson Webster

Micayla Young

Luke Zidek Jr.

High honors

Myah Agmon

Brooklyn Allen

Cassidy Arthur

Meredith Ashby

Bryce Bailes

Beau Barrett Jr.

Alexander Berry

Matthew Berton

Brogan Blackhurst

Lauren Bliss

Mason Bonnell

Lindsey Bowman

Chloe Bricker

Samantha Bruno

Stephen Bryant

Gracie Buckner

Alisabeth Bushko

Donavan Cherpak

Andrew Ciampa

Lexi Daniels

Addison Davis

Katherine Drezewski

Tyler Dunkle

Emily Durbin

Kaitlyn Effenberger

Aliyah Emery

David Gill

Anthony Giorgi

Amelia Grayson

Mark Gulich

Kyra Hartzell

Cierra Haskey

Cameron Hickman

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Hailey Jasso

Colby Jeffrey

Cameron Johnson

Nathan Jones

Jordan Keener

Whitney Klages

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Joslyn Laberdee

Leah Lacock

Bently Layhue

Morgan Layhue

Isabella Lewis

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Shelly MacDonald

Ashlynn Mankey

Miranda McConnell

Caitlin McCullough

Travis McMullen

Addison Mercurio

Caden Miller

Spencer Miller

Brailyn Mitchell

Nathan Murphy

Ryder Nguyen

Lily Novogradac

Ava Nuccetelli

Ben Peth

Grayson Piatt

Maryn Plesko

Payton Policz

Avery Powell

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Braden Rager

Reese Ramey

Aryia Rugg

Carolina Salmeron

Miranda Schury

Autumn Sitler

Ellyson Slesh

Emma Starr

Jackson Starr

Gianna Stiehler

Meredyth Stimmell

Coryn Stoy

Cameron Street

Cicely Sunseri

Bradliey Tarr

Maddyson Tuttle

Chase Vettorel

Noah Walker

Ryan Walther

Ella Ward

Madison Wasalasky

Jovan Weichel

Gavin Wigfield

Jonah Williamson

Cadence Wright

Alexa Zawacki

Ivy Zheng

Grade 7

Honors

Kellan Ardeno

Travis Beatty

Kai Bland

Jack Campman

Mariyah Diamond

Asher Donley

Erin Dunn

Matthew Eisiminger

Isabella Feriozzi

Elena Fonner

Lyla Fortney

Noah Fritz

Levi Held

Braden Klescich

Jaidyn Kowall

Jacob Lent

John Miller

Daelyn Norris

Jake O’Donohoe

Camden Proudfit

Kieran Roe

Jackson Ryan

Brynn Tomey

Brooklynn Welsh

Autum Wiley

Jacob Wright

High honors

Angelina Almeida

Bailey Amos

Olivia Angelo

Milee Arroyo

Braden Berdar

Elle Bounpheng

Julian Brindle

Alexis Buchanan

Evan Caesber

Amelia Callas

Nina Christy

Abigail Cipoletti

Isaac Copechal

Haleigh Cox

Vittoria Emerich

Jaynabel Fathal

Rosalita Feriozzi

Allison Flynn

Hayden Francis

Maddox Garber

Owen Gardner

Madelyn Hall

Aaron Harshman

Madison Hickman

Maddox Ho

Kristifor Hunter

Isabelle Ikach

Kailyn Jasso

Jesse Jimenez Jr.

Rylee Johnson

Devin Junko

Dylan King

Saylor Kitsko

Brody Knight

Jack Korzun

Benjamin Koskoski

Connor Lape

Blake Merckle

Ian Migyanko

Katerina Molinaro

Scott Mongillo

Alaina Moore

Tyler Morgan

Isabella Moschetta

Nathan Muncie

Thomas Pirozzi

Donovan Post

Ciana Rogers

Ella Sammel

Bailey Saunders

Paige Schott

Brody Sheppard

Taya Spinnenweber- Straight

Blake Stanley

Porter Stephens

Robert Stolfer

Briaunna Stolitca

Gary Swarow

Ryleigh Swart

Brodie Tarr

Tamzyn Vernau

Leah Wall

Sutton Williamson

Tessa Wright

Grade 6

Honors

Addison Barbacow

Lucy Burt

Anthony Caldwell

Samanta Cardenas

Wyatt Clark

Gia Comfort

Nikolas Dunn

Alexia Edwards

Jacin Flowers

Alexander Fowler

Dexter Fry

Landon Furbee

Carson Gerba

Ryder Glemba

Noah Harris

Alexis Heather

Aiden Ice

Logan Ingersoll

Lilly Jenkins

Chloe Jones

Nicholas Jones

Ava Koss

Gino Lesako

Isabella Lesako

Tyler Ligman

Anthony Manfredi

Alexander Martin

Aubrey Ola

Dylan Owens

Cassidy Phillips-Ruiz

Felix Pickup

Gianna Pritts

Mattox Senkinc

Hayden Shrader

Tegan Simmons

Jace Simpson

Riley Smith

Morgan Stimmell

Alexis Tkach

Lily Vilga

Brianna Wise

Alexander Zipko

High honors

Aaron Armstrong

Norman Arthur

Lynnsey Ashby

Tara Ashby

Kenzie Bailes

Camryn Baker

Brody Barkley

Gavin Brand

Cortney Briggs

Laine Brocchi

Raeghan Bruce

Madelyn Burns

Bailey Burns-Elliott

Trynnidee Cail

Tyler Carpenter

Lykan Charles

Zachary Cholock

Alexander Cimino

Kaylee Danneker

Kristen Davis

Peyton Detrick

Ryan Dileonardo

Stephanie Drezewski

Gwendolyn Dufalla

Easton Dulaney

Erica Evans

Jaslene Gonzalez

Adeline Griffith

Quinn Halligan

Caleb Harris

Jonna Hartley

Kaylee Hartzog

Nadia Helmkamp

Charlotte Hinkler

Christian Hoff

Cael Hoover

Nathan Hopkins

Jesse Humensky

Gabriella Humphreys

Noah Jahn

Ella James

Gianni James

Tanner James

Parker Jennings

Avelyn Jimenez

Chase Jones

Ethan Kaczmark

Finley Kitsko

Evan Klick

Erin Klitz

Brandon Kowcheck

Jonah Lambert

Evan Lamm

Roger Li

Ryan Lukas

Mia Magnotta

Chloe Makola

Keegan Mankey

Mason Mazurkiewicz

Hayden McIntyre

Cooper Meeks

Avriella Miller

Brady Miller

Lawson Miller

Liam Miller

Nora Miller

Jayla Minnie

Haley Mitchell

Peter Mugabo

Madalyn Nickel

Macksim Nonack

Lucy O’Neal

Rosalee Orr

Jillian Paul

Riley Pegram

Coen Phasupong

Daesha Plesko

Jocelyn Porter

Morgan Renne

Makayla Reyes

Sydni Rhodes

Owen Samogala

Ryan Schofield

Jake Schreyer

Abigail Schubert

Barry Sebetich

Andrew Selway

Makenna Shape

Mylee Shrader

Wesley Shumaker

Kaiden Sickles

Nolan Sienkiel

Evan Slagle

Kaycie Smith

Zaleigha Steadman

Jacob Stedman

Alexia Stewart

Garrett Stoy

Abigail Taylor

Mckenzi Thomas

Amelia Veltri

Katelyn Voytek

Ian Vranek

Jaylynn Weaver

Levi West

Sydney Wheeler

Owen Zemba

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