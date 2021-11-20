Term 1
Grade 8
Honors
Heaven Allen
Alexia Ashby
Elaina Ashby
Addison Balach
Mason Barbacow
Mekhi Bouman
Marshall Burt
Callie Charles
Emma Detrick
Nathan Gaiser
Brodie Gallardo
John Garcia
Matthew Goodish
Jason Hartley
Faith Hohn
Aaliyah Johnson
Autumn Kennedy
Owen Kropiewnicki
Alex Leslie
Sophia Mauro
Jack McCain
Logan McClellan
Emalee Megyesy
Dominick Muraco
Teresa Pauley
Anthony Perfido
Javis Pugh
Collin Reihner
Leah Ross
Julius Shallenberger
Emily Sheppard
Kelsey Snow
Ethan Stapleton
Shawn Steele
Seth Stewart
Aiden Vaughan
Tyler Vitteck
Emerson Webster
Micayla Young
Luke Zidek Jr.
High honors
Myah Agmon
Brooklyn Allen
Cassidy Arthur
Meredith Ashby
Bryce Bailes
Beau Barrett Jr.
Alexander Berry
Matthew Berton
Brogan Blackhurst
Lauren Bliss
Mason Bonnell
Lindsey Bowman
Chloe Bricker
Samantha Bruno
Stephen Bryant
Gracie Buckner
Alisabeth Bushko
Donavan Cherpak
Andrew Ciampa
Lexi Daniels
Addison Davis
Katherine Drezewski
Tyler Dunkle
Emily Durbin
Kaitlyn Effenberger
Aliyah Emery
David Gill
Anthony Giorgi
Amelia Grayson
Mark Gulich
Kyra Hartzell
Cierra Haskey
Cameron Hickman
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Hailey Jasso
Colby Jeffrey
Cameron Johnson
Nathan Jones
Jordan Keener
Whitney Klages
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Joslyn Laberdee
Leah Lacock
Bently Layhue
Morgan Layhue
Isabella Lewis
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Shelly MacDonald
Ashlynn Mankey
Miranda McConnell
Caitlin McCullough
Travis McMullen
Addison Mercurio
Caden Miller
Spencer Miller
Brailyn Mitchell
Nathan Murphy
Ryder Nguyen
Lily Novogradac
Ava Nuccetelli
Ben Peth
Grayson Piatt
Maryn Plesko
Payton Policz
Avery Powell
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Braden Rager
Reese Ramey
Aryia Rugg
Carolina Salmeron
Miranda Schury
Autumn Sitler
Ellyson Slesh
Emma Starr
Jackson Starr
Gianna Stiehler
Meredyth Stimmell
Coryn Stoy
Cameron Street
Cicely Sunseri
Bradliey Tarr
Maddyson Tuttle
Chase Vettorel
Noah Walker
Ryan Walther
Ella Ward
Madison Wasalasky
Jovan Weichel
Gavin Wigfield
Jonah Williamson
Cadence Wright
Alexa Zawacki
Ivy Zheng
Grade 7
Honors
Kellan Ardeno
Travis Beatty
Kai Bland
Jack Campman
Mariyah Diamond
Asher Donley
Erin Dunn
Matthew Eisiminger
Isabella Feriozzi
Elena Fonner
Lyla Fortney
Noah Fritz
Levi Held
Braden Klescich
Jaidyn Kowall
Jacob Lent
John Miller
Daelyn Norris
Jake O’Donohoe
Camden Proudfit
Kieran Roe
Jackson Ryan
Brynn Tomey
Brooklynn Welsh
Autum Wiley
Jacob Wright
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
Braden Berdar
Elle Bounpheng
Julian Brindle
Alexis Buchanan
Evan Caesber
Amelia Callas
Nina Christy
Abigail Cipoletti
Isaac Copechal
Haleigh Cox
Vittoria Emerich
Jaynabel Fathal
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Hayden Francis
Maddox Garber
Owen Gardner
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Maddox Ho
Kristifor Hunter
Isabelle Ikach
Kailyn Jasso
Jesse Jimenez Jr.
Rylee Johnson
Devin Junko
Dylan King
Saylor Kitsko
Brody Knight
Jack Korzun
Benjamin Koskoski
Connor Lape
Blake Merckle
Ian Migyanko
Katerina Molinaro
Scott Mongillo
Alaina Moore
Tyler Morgan
Isabella Moschetta
Nathan Muncie
Thomas Pirozzi
Donovan Post
Ciana Rogers
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Brody Sheppard
Taya Spinnenweber- Straight
Blake Stanley
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Gary Swarow
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Sutton Williamson
Tessa Wright
Grade 6
Honors
Addison Barbacow
Lucy Burt
Anthony Caldwell
Samanta Cardenas
Wyatt Clark
Gia Comfort
Nikolas Dunn
Alexia Edwards
Jacin Flowers
Alexander Fowler
Dexter Fry
Landon Furbee
Carson Gerba
Ryder Glemba
Noah Harris
Alexis Heather
Aiden Ice
Logan Ingersoll
Lilly Jenkins
Chloe Jones
Nicholas Jones
Ava Koss
Gino Lesako
Isabella Lesako
Tyler Ligman
Anthony Manfredi
Alexander Martin
Aubrey Ola
Dylan Owens
Cassidy Phillips-Ruiz
Felix Pickup
Gianna Pritts
Mattox Senkinc
Hayden Shrader
Tegan Simmons
Jace Simpson
Riley Smith
Morgan Stimmell
Alexis Tkach
Lily Vilga
Brianna Wise
Alexander Zipko
High honors
Aaron Armstrong
Norman Arthur
Lynnsey Ashby
Tara Ashby
Kenzie Bailes
Camryn Baker
Brody Barkley
Gavin Brand
Cortney Briggs
Laine Brocchi
Raeghan Bruce
Madelyn Burns
Bailey Burns-Elliott
Trynnidee Cail
Tyler Carpenter
Lykan Charles
Zachary Cholock
Alexander Cimino
Kaylee Danneker
Kristen Davis
Peyton Detrick
Ryan Dileonardo
Stephanie Drezewski
Gwendolyn Dufalla
Easton Dulaney
Erica Evans
Jaslene Gonzalez
Adeline Griffith
Quinn Halligan
Caleb Harris
Jonna Hartley
Kaylee Hartzog
Nadia Helmkamp
Charlotte Hinkler
Christian Hoff
Cael Hoover
Nathan Hopkins
Jesse Humensky
Gabriella Humphreys
Noah Jahn
Ella James
Gianni James
Tanner James
Parker Jennings
Avelyn Jimenez
Chase Jones
Ethan Kaczmark
Finley Kitsko
Evan Klick
Erin Klitz
Brandon Kowcheck
Jonah Lambert
Evan Lamm
Roger Li
Ryan Lukas
Mia Magnotta
Chloe Makola
Keegan Mankey
Mason Mazurkiewicz
Hayden McIntyre
Cooper Meeks
Avriella Miller
Brady Miller
Lawson Miller
Liam Miller
Nora Miller
Jayla Minnie
Haley Mitchell
Peter Mugabo
Madalyn Nickel
Macksim Nonack
Lucy O’Neal
Rosalee Orr
Jillian Paul
Riley Pegram
Coen Phasupong
Daesha Plesko
Jocelyn Porter
Morgan Renne
Makayla Reyes
Sydni Rhodes
Owen Samogala
Ryan Schofield
Jake Schreyer
Abigail Schubert
Barry Sebetich
Andrew Selway
Makenna Shape
Mylee Shrader
Wesley Shumaker
Kaiden Sickles
Nolan Sienkiel
Evan Slagle
Kaycie Smith
Zaleigha Steadman
Jacob Stedman
Alexia Stewart
Garrett Stoy
Abigail Taylor
Mckenzi Thomas
Amelia Veltri
Katelyn Voytek
Ian Vranek
Jaylynn Weaver
Levi West
Sydney Wheeler
Owen Zemba