Third quarter
Grade 6
Honors
August Barrette
Travis Beatty
Heidi Burnette
Haleigh Cox
Erin Dunn
Taylor Farabee
Olivia Gillis
Hayden Greely
Madison Hughes
Chett Johnson
Rylee Johnson
Raylaun Medlen
Meloney Micik
Daelyn Norris
Adeline Onopiuk
Caden Phasupong
Thomas Pirozzi
Madison Ray
Chloe Wasalasky
Phillip Whitlock
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
Braden Berdar
Kai Bland
Elle Bounpheng
Alexis Buchanan
Evan Caesber
Amelia Callas
Jack Campman
Nina Christy
Abigail Cipoletti
Elijah Clark
Isaac Copechal
Mariyah Diamond
Asher Donley
Aveon Dunn
Ryan Eannarino
Matthew Eisiminger
Vittoria Emerich
Isabella Feriozzi
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Elena Fonner
Lyla Fortney
Tayvonne France
Noah Fritz
Owen Gardner
Jordan Gonzales
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Maddox Ho
Isabelle Ikach
Jesse Jimenez Jr.
Devin Junko
Dylan King
Saylor Kitsko
Braden Klescich
Brody Knight
Benjamin Koskoski
Connor Lape
Ethan Martin
Blake Merckle
Ian Migyanko
Alaina Moore
Tyler Morgan
Isabella Moschetta
Gauge Piatt
Donovan Post
Ciana Rogers
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Taya Spinnenweber-Straight
Blake Stanley
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Gary Swarow
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Brynn Tomey
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Brooklynn Welsh
Hunter White
Sutton Williamson
Jacob Wright
Tessa Wright
Grade 7
Honors
Elaina Ashby
Stephen Bryant
Xavier Burns-Elliott
Alisabeth Bushko
Emma Detrick
Damien Feicht
John Garcia
Mark Gulich
William Kline
Joslyn Laberdee
Shelly MacDonald
Michael Mazon
Addison Mercurio
Nathan Murphy
Ava Nuccetelli
Teresa Pauley
Luke Poland
Javis Pugh
Braden Rager
Emily Sheppard
Liliahna Smith
Hayden Stack
Emma Starr
Seth Stewart
Maddyson Tuttle
Chase Vettorel
Ella Ward
Emerson Webster
Calvin White
Gavin Wigfield
Cadence Wright
Tristan Xiao
High honors
Myah Agmon
Cassidy Arthur
Alexia Ashby
Meredith Ashby
Bryce Bailes
Alexander Berry
Kaitlyn Berry
Matthew Berton
Lauren Bliss
Chloe Bricker
Samantha Bruno
Gracie Buckner
Andrew Ciampa
Lexi Daniels
Addison Davis
Katherine Drezewski
Kaitlyn Effenberger
ALIYAH Emery
David Gill
Anthony Giorgi
Amelia Grayson
Faith Hohn
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Colby Jeffrey
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Leah Lacock
Bently Layhue
Morgan Layhue
Isabella Lewis
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Ashlynn Mankey
Miranda McConnell
Caden Miller
Spencer Miller
Ryder Nguyen
Ben Peth
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Reese Ramey
Autumn Sitler
Ellyson Slesh
Jackson Starr
Gianna Stiehler
Meredyth Stimmell
Coryn Stoy
Cameron Street
Cicely Sunseri
Bradliey Tarr
Madison Wasalasky
Jovan Weichel
Jonah Williamson
Ivy Zheng
Grade 8
Honors
Nicholas Bertosh
Preston Bird
Jadyn Blackburn
Joseph Cipoletti
Madison Conn
Carlee Crowe
Devin Davis
Braiden Decker
Malorie Feicht
Tatum Gorby
Mayce Gray
Genevieve Halulko
Clay Harris
Kaden Hathaway
Dylan Johns
Mason Kengor
Richard Lambert
Camden Paul
Samuel Pearson
Matthew Robaugh
Faith Rys
Layla Skidmore
Lucy Skidmore
Sophia Zaragoza
Addison Zipko
High honors
Michelle Allen
Victoria Allen
Rylie Armstrong
Morgan Baker
Lillian Batson
Collin Berry
Lyndsay Berry
Eli Bonus
Megan Bowen
Ava Bowman
Lila Briggs
Jackson Burt
Sarah Burt
Silvia Cardenas
Mckinley Charles
Samarra Charles
Donavan Cherpak
Samantha Ciampa
Lauren Ciotto
Lillah Clark
Alexandra Coen
Carissa Coulter
Zachary Dames
Katie Davis
Austin Denke
Jack Dufalla
Jacob Dunkle
Josephine Dzikowski
Morgan Eannarino
Elizabeth Engle
Allison Ewbank
Leah Falvo
Kelsey Flynn
Alana Forkl
Maggie Francis
Emily Frazier
Jonathan Gajan
Talan Gardner
Dylan Gesky
Sienna Heasley
Allyson Heidish
Jack Hood
Samantha Horne
Milena Hrutkay
Rayona Isbell
Cole Johnson
Rebekah Jones
Paige Karoleski
Braeden Knight
Elizabeth Koffler
Adrianna Lamm
Taylor Layhue
Emma Ledger
Victoria Lewis
Haylee McClay
Addison McCoy
Caroline Miller
Julia Mongillo
Gianni Moschetta
Caitlin Nguyen
Tristen Osko
Andrew Palm
Angela Pan
Jake Phillips
Donald Poland
Ava Richter
Wyatt Rodgers
Dominic Sacripanti
Benjamin Spino-Yanak
Samantha Stainbrook
Abigaile Stolfer
Sylvia Stoy
Amity Strope
Sophia Tate
Emily Thompson
Joe Thornburg
Emily Tuite
Peter Tysiak
Marco Veltri
Riley Venick
Melina Vitale
Noah Walker
Anthony Zimmerman