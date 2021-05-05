Honor Roll

Third quarter

Grade 6

Honors

August Barrette

Travis Beatty

Heidi Burnette

Haleigh Cox

Erin Dunn

Taylor Farabee

Olivia Gillis

Hayden Greely

Madison Hughes

Chett Johnson

Rylee Johnson

Raylaun Medlen

Meloney Micik

Daelyn Norris

Adeline Onopiuk

Caden Phasupong

Thomas Pirozzi

Madison Ray

Chloe Wasalasky

Phillip Whitlock

High honors

Angelina Almeida

Bailey Amos

Olivia Angelo

Milee Arroyo

Braden Berdar

Kai Bland

Elle Bounpheng

Alexis Buchanan

Evan Caesber

Amelia Callas

Jack Campman

Nina Christy

Abigail Cipoletti

Elijah Clark

Isaac Copechal

Mariyah Diamond

Asher Donley

Aveon Dunn

Ryan Eannarino

Matthew Eisiminger

Vittoria Emerich

Isabella Feriozzi

Rosalita Feriozzi

Allison Flynn

Elena Fonner

Lyla Fortney

Tayvonne France

Noah Fritz

Owen Gardner

Jordan Gonzales

Madelyn Hall

Aaron Harshman

Madison Hickman

Maddox Ho

Isabelle Ikach

Jesse Jimenez Jr.

Devin Junko

Dylan King

Saylor Kitsko

Braden Klescich

Brody Knight

Benjamin Koskoski

Connor Lape

Ethan Martin

Blake Merckle

Ian Migyanko

Alaina Moore

Tyler Morgan

Isabella Moschetta

Gauge Piatt

Donovan Post

Ciana Rogers

Ella Sammel

Bailey Saunders

Paige Schott

Taya Spinnenweber-Straight

Blake Stanley

Porter Stephens

Robert Stolfer

Briaunna Stolitca

Gary Swarow

Ryleigh Swart

Brodie Tarr

Brynn Tomey

Tamzyn Vernau

Leah Wall

Brooklynn Welsh

Hunter White

Sutton Williamson

Jacob Wright

Tessa Wright

Grade 7

Honors

Elaina Ashby

Stephen Bryant

Xavier Burns-Elliott

Alisabeth Bushko

Emma Detrick

Damien Feicht

John Garcia

Mark Gulich

William Kline

Joslyn Laberdee

Shelly MacDonald

Michael Mazon

Addison Mercurio

Nathan Murphy

Ava Nuccetelli

Teresa Pauley

Luke Poland

Javis Pugh

Braden Rager

Emily Sheppard

Liliahna Smith

Hayden Stack

Emma Starr

Seth Stewart

Maddyson Tuttle

Chase Vettorel

Ella Ward

Emerson Webster

Calvin White

Gavin Wigfield

Cadence Wright

Tristan Xiao

High honors

Myah Agmon

Cassidy Arthur

Alexia Ashby

Meredith Ashby

Bryce Bailes

Alexander Berry

Kaitlyn Berry

Matthew Berton

Lauren Bliss

Chloe Bricker

Samantha Bruno

Gracie Buckner

Andrew Ciampa

Lexi Daniels

Addison Davis

Katherine Drezewski

Kaitlyn Effenberger

ALIYAH Emery

David Gill

Anthony Giorgi

Amelia Grayson

Faith Hohn

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Colby Jeffrey

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Leah Lacock

Bently Layhue

Morgan Layhue

Isabella Lewis

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Ashlynn Mankey

Miranda McConnell

Caden Miller

Spencer Miller

Ryder Nguyen

Ben Peth

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Reese Ramey

Autumn Sitler

Ellyson Slesh

Jackson Starr

Gianna Stiehler

Meredyth Stimmell

Coryn Stoy

Cameron Street

Cicely Sunseri

Bradliey Tarr

Madison Wasalasky

Jovan Weichel

Jonah Williamson

Ivy Zheng

Grade 8

Honors

Nicholas Bertosh

Preston Bird

Jadyn Blackburn

Joseph Cipoletti

Madison Conn

Carlee Crowe

Devin Davis

Braiden Decker

Malorie Feicht

Tatum Gorby

Mayce Gray

Genevieve Halulko

Clay Harris

Kaden Hathaway

Dylan Johns

Mason Kengor

Richard Lambert

Camden Paul

Samuel Pearson

Matthew Robaugh

Faith Rys

Layla Skidmore

Lucy Skidmore

Sophia Zaragoza

Addison Zipko

High honors

Michelle Allen

Victoria Allen

Rylie Armstrong

Morgan Baker

Lillian Batson

Collin Berry

Lyndsay Berry

Eli Bonus

Megan Bowen

Ava Bowman

Lila Briggs

Jackson Burt

Sarah Burt

Silvia Cardenas

Mckinley Charles

Samarra Charles

Donavan Cherpak

Samantha Ciampa

Lauren Ciotto

Lillah Clark

Alexandra Coen

Carissa Coulter

Zachary Dames

Katie Davis

Austin Denke

Jack Dufalla

Jacob Dunkle

Josephine Dzikowski

Morgan Eannarino

Elizabeth Engle

Allison Ewbank

Leah Falvo

Kelsey Flynn

Alana Forkl

Maggie Francis

Emily Frazier

Jonathan Gajan

Talan Gardner

Dylan Gesky

Sienna Heasley

Allyson Heidish

Jack Hood

Samantha Horne

Milena Hrutkay

Rayona Isbell

Cole Johnson

Rebekah Jones

Paige Karoleski

Braeden Knight

Elizabeth Koffler

Adrianna Lamm

Taylor Layhue

Emma Ledger

Victoria Lewis

Haylee McClay

Addison McCoy

Caroline Miller

Julia Mongillo

Gianni Moschetta

Caitlin Nguyen

Tristen Osko

Andrew Palm

Angela Pan

Jake Phillips

Donald Poland

Ava Richter

Wyatt Rodgers

Dominic Sacripanti

Benjamin Spino-Yanak

Samantha Stainbrook

Abigaile Stolfer

Sylvia Stoy

Amity Strope

Sophia Tate

Emily Thompson

Joe Thornburg

Emily Tuite

Peter Tysiak

Marco Veltri

Riley Venick

Melina Vitale

Noah Walker

Anthony Zimmerman

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