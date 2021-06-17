Fourth term
Grade 8
Honors
Preston Bird
Mckinley Charles
Madison Conn
Devin Davis
Aszha Denny
Jayden Engle
Syrina Evans
Jonathan Gajan
Genevieve Halulko
Dylan Johns
Lily Justice
Madison Justice
Mason Kengor
Bryce McFall
Phoebe Ngo
Tristen Osko
Camden Paul
Kristen Plants
Gabriel Reed
Matthew Robaugh
Isabella Roberts
Sayde Stickovich
Sophia Zaragoza
Addison Zipko
High honors
Michelle Allen
Victoria Allen
Rylie Armstrong
Morgan Baker
Lillian Batson
Collin Berry
Lyndsay Berry
Eli Bonus
Megan Bowen
Ava Bowman
Lila Briggs
Jackson Burt
Sarah Burt
Silvia Cardenas
Rogan Cavanaugh
Samarra Charles
Donavan Cherpak
Samantha Ciampa
Joseph Cipoletti
Lillah Clark
Alexandra Coen
Carissa Coulter
Zachary Dames
Katie Davis
Braiden Decker
Austin Denke
Jack Dufalla
Jacob Dunkle
Josephine Dzikowski
Morgan Eannarino
Elizabeth Engle
Allison Ewbank
Leah Falvo
Kelsey Flynn
Alana Forkl
Maggie Francis
Emily Frazier
Talan Gardner
Dylan Gesky
Tatum Gorby
Sienna Heasley
Allyson Heidish
Jack Hood
Samantha Horne
Milena Hrutkay
Rayona Isbell
Cole Johnson
Rebekah Jones
Paige Karoleski
Braeden Knight
Elizabeth Koffler
Adrianna Lamm
Taylor Layhue
Emma Ledger
Victoria Lewis
Haylee McClay
Addison McCoy
Caroline Miller
Julia Mongillo
Gianni Moschetta
Caitlin Nguyen
Andrew Palm
Angela Pan
Samuel Pearson
Jake Phillips
Ava Richter
Wyatt Rodgers
Dominic Sacripanti
Lucy Skidmore
Samantha Stainbrook
Abigaile Stolfer
Sylvia Stoy
Amity Strope
Sophia Tate
Emily Thompson
Joe Thornburg
Ryan Torboli
Emily Tuite
Peter Tysiak
Marco Veltri
Riley Venick
Melina Vitale
Noah Walker
Isaiah Weakland
Braedon Welsh
Robert Whiteman
Aidan Young
Anthony Zimmerman
Grade 7
Honors
Myah Agmon
Bryce Bailes
Matthew Berton
Patrick Bertosh
Xavier Burns-Elliott
Alisabeth Bushko
Evangeline Crim
John Garcia
Faith Hohn
Brooklyn Ingram
Leah Lacock
Emalee Megyesy
Ava Nuccetelli
Avery Powell
Javis Pugh
Reese Ramey
Collin Reihner
Leah Ross
Liliahna Smith
Seth Stewart
Gianna Stiehler
Ella Ward
Emerson Webster
Gavin Wigfield
Tristan Xiao
High honors
Cassidy Arthur
Meredith Ashby
Alexander Berry
Lauren Bliss
Chloe Bricker
Samantha Bruno
Stephen Bryant
Gracie Buckner
Andrew Ciampa
Lexi Daniels
Addison Davis
Katherine Drezewski
Kaitlyn Effenberger
Aliyah Emery
David Gill
Anthony Giorgi
Amelia Grayson
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Colby Jeffrey
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
William Kline
Ally Krenzelak
Kody Kress
Bently Layhue
Morgan Layhue
Isabella Lewis
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Shelly MacDonald
Ashlynn Mankey
Miranda McConnell
Addison Mercurio
Caden Miller
Spencer Miller
Nathan Murphy
Ryder Nguyen
Ben Peth
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Braden Rager
Autumn Sitler
Ellyson Slesh
Jackson Starr
Meredyth Stimmell
Coryn Stoy
Cameron Street
Cicely Sunseri
Bradliey Tarr
Madison Wasalasky
Jovan Weichel
Jonah Williamson
Ivy Zheng
Grade 6 Honors
Travis Beatty
Kai Bland
Levi Brooks
Luke Comer
Erin Dunn
Matthew Eisiminger
Taylor Farabee
Jaynabel Fathal
Madison Hughes
Chett Johnson
Rylee Johnson
Jacob Lent
Jake O’Donohoe
Madison Ray
Drenon Titus
Parker Waychoff
Brooklynn Welsh
Phillip Whitlock
Preston Whoric
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Zeb Anikienko
Milee Arroyo
August Barrette
Braden Berdar
Elle Bounpheng
Alexis Buchanan
Evan Caesber
Amelia Callas
Jack Campman
Nina Christy
Abigail Cipoletti
Isaac Copechal
Haleigh Cox
Mariyah Diamond
Asher Donley
Aveon Dunn
Lucas Dzikowski
Ryan Eannarino
Vittoria Emerich
Isabella Feriozzi
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Elena Fonner
Lyla Fortney
Tayvonne France
Noah Fritz
Owen Gardner
Olivia Gillis
Jordan Gonzales
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Maddox Ho
Isabelle Ikach
Jesse Jimenez Jr
Devin Junko
Dylan King
Saylor Kitsko
Braden Klescich
Brody Knight
Benjamin Koskoski
Connor Lape
Blake Merckle
Meloney Micik
Ian Migyanko
Scott Mongillo
Alaina Moore
Tyler Morgan
Isabella Moschetta
Daelyn Norris
Adeline Onopiuk
Caden Phasupong
Gauge Piatt
Thomas Pirozzi
Donovan Post
Ciana Rogers
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Taya Spinnenweber-Straight
Blake Stanley
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Gary Swarow
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Brynn Tomey
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Chloe Wasalasky
Hunter White
Sutton Williamson
Jacob Wright
Tessa Wright