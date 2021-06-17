Honor Roll

Fourth term

Grade 8

Honors

Preston Bird

Mckinley Charles

Madison Conn

Devin Davis

Aszha Denny

Jayden Engle

Syrina Evans

Jonathan Gajan

Genevieve Halulko

Dylan Johns

Lily Justice

Madison Justice

Mason Kengor

Bryce McFall

Phoebe Ngo

Tristen Osko

Camden Paul

Kristen Plants

Gabriel Reed

Matthew Robaugh

Isabella Roberts

Sayde Stickovich

Sophia Zaragoza

Addison Zipko

High honors

Michelle Allen

Victoria Allen

Rylie Armstrong

Morgan Baker

Lillian Batson

Collin Berry

Lyndsay Berry

Eli Bonus

Megan Bowen

Ava Bowman

Lila Briggs

Jackson Burt

Sarah Burt

Silvia Cardenas

Rogan Cavanaugh

Samarra Charles

Donavan Cherpak

Samantha Ciampa

Joseph Cipoletti

Lillah Clark

Alexandra Coen

Carissa Coulter

Zachary Dames

Katie Davis

Braiden Decker

Austin Denke

Jack Dufalla

Jacob Dunkle

Josephine Dzikowski

Morgan Eannarino

Elizabeth Engle

Allison Ewbank

Leah Falvo

Kelsey Flynn

Alana Forkl

Maggie Francis

Emily Frazier

Talan Gardner

Dylan Gesky

Tatum Gorby

Sienna Heasley

Allyson Heidish

Jack Hood

Samantha Horne

Milena Hrutkay

Rayona Isbell

Cole Johnson

Rebekah Jones

Paige Karoleski

Braeden Knight

Elizabeth Koffler

Adrianna Lamm

Taylor Layhue

Emma Ledger

Victoria Lewis

Haylee McClay

Addison McCoy

Caroline Miller

Julia Mongillo

Gianni Moschetta

Caitlin Nguyen

Andrew Palm

Angela Pan

Samuel Pearson

Jake Phillips

Ava Richter

Wyatt Rodgers

Dominic Sacripanti

Lucy Skidmore

Samantha Stainbrook

Abigaile Stolfer

Sylvia Stoy

Amity Strope

Sophia Tate

Emily Thompson

Joe Thornburg

Ryan Torboli

Emily Tuite

Peter Tysiak

Marco Veltri

Riley Venick

Melina Vitale

Noah Walker

Isaiah Weakland

Braedon Welsh

Robert Whiteman

Aidan Young

Anthony Zimmerman

Grade 7

Honors

Myah Agmon

Bryce Bailes

Matthew Berton

Patrick Bertosh

Xavier Burns-Elliott

Alisabeth Bushko

Evangeline Crim

John Garcia

Faith Hohn

Brooklyn Ingram

Leah Lacock

Emalee Megyesy

Ava Nuccetelli

Avery Powell

Javis Pugh

Reese Ramey

Collin Reihner

Leah Ross

Liliahna Smith

Seth Stewart

Gianna Stiehler

Ella Ward

Emerson Webster

Gavin Wigfield

Tristan Xiao

High honors

Cassidy Arthur

Meredith Ashby

Alexander Berry

Lauren Bliss

Chloe Bricker

Samantha Bruno

Stephen Bryant

Gracie Buckner

Andrew Ciampa

Lexi Daniels

Addison Davis

Katherine Drezewski

Kaitlyn Effenberger

Aliyah Emery

David Gill

Anthony Giorgi

Amelia Grayson

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Colby Jeffrey

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

William Kline

Ally Krenzelak

Kody Kress

Bently Layhue

Morgan Layhue

Isabella Lewis

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Shelly MacDonald

Ashlynn Mankey

Miranda McConnell

Addison Mercurio

Caden Miller

Spencer Miller

Nathan Murphy

Ryder Nguyen

Ben Peth

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Braden Rager

Autumn Sitler

Ellyson Slesh

Jackson Starr

Meredyth Stimmell

Coryn Stoy

Cameron Street

Cicely Sunseri

Bradliey Tarr

Madison Wasalasky

Jovan Weichel

Jonah Williamson

Ivy Zheng

Grade 6 Honors

Travis Beatty

Kai Bland

Levi Brooks

Luke Comer

Erin Dunn

Matthew Eisiminger

Taylor Farabee

Jaynabel Fathal

Madison Hughes

Chett Johnson

Rylee Johnson

Jacob Lent

Jake O’Donohoe

Madison Ray

Drenon Titus

Parker Waychoff

Brooklynn Welsh

Phillip Whitlock

Preston Whoric

High honors

Angelina Almeida

Bailey Amos

Olivia Angelo

Zeb Anikienko

Milee Arroyo

August Barrette

Braden Berdar

Elle Bounpheng

Alexis Buchanan

Evan Caesber

Amelia Callas

Jack Campman

Nina Christy

Abigail Cipoletti

Isaac Copechal

Haleigh Cox

Mariyah Diamond

Asher Donley

Aveon Dunn

Lucas Dzikowski

Ryan Eannarino

Vittoria Emerich

Isabella Feriozzi

Rosalita Feriozzi

Allison Flynn

Elena Fonner

Lyla Fortney

Tayvonne France

Noah Fritz

Owen Gardner

Olivia Gillis

Jordan Gonzales

Madelyn Hall

Aaron Harshman

Madison Hickman

Maddox Ho

Isabelle Ikach

Jesse Jimenez Jr

Devin Junko

Dylan King

Saylor Kitsko

Braden Klescich

Brody Knight

Benjamin Koskoski

Connor Lape

Blake Merckle

Meloney Micik

Ian Migyanko

Scott Mongillo

Alaina Moore

Tyler Morgan

Isabella Moschetta

Daelyn Norris

Adeline Onopiuk

Caden Phasupong

Gauge Piatt

Thomas Pirozzi

Donovan Post

Ciana Rogers

Ella Sammel

Bailey Saunders

Paige Schott

Taya Spinnenweber-Straight

Blake Stanley

Porter Stephens

Robert Stolfer

Briaunna Stolitca

Gary Swarow

Ryleigh Swart

Brodie Tarr

Brynn Tomey

Tamzyn Vernau

Leah Wall

Chloe Wasalasky

Hunter White

Sutton Williamson

Jacob Wright

Tessa Wright

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