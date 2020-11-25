Grade 6
Honors
August Barrette
Travis Beatty
Lukas Bittner
Mariyah Diamond
Erin Dunn
Ryan Eannarino
Abigail Felitsky
Hayden Francis
Noah Fritz
Jordan Gonzales
Jacob Hillier
Rylee Johnson
Sarah King
Benjamin Koskoski
Calvin Melhorn-Byers
Daelyn Norris
Jake O’Donohoe
Caden Phasupong
Gauge Piatt
Thomas Pirozzi
Camden Proudfit
Madison Ray
Jackson Ryan
Blake Stanley
Gary Swarow
Kennedy Tracey
Tamzyn Vernau
Brooklynn Welsh
Phillip Whitlock
Olivea Wolfe
High honor roll
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
Braden Berdar
Kai Bland
Juliana Bonus
Elle Bounpheng
Alexis Buchanan
Evan Caesber
Amelia Callas
Jack Campman
Aaron Cervantes
Abigail Cipoletti
Elijah Clark
Isaac Copechal
Asher Donley
Aveon Dunn
Matthew Eisiminger
Vittoria Emerich
Taylor Farabee
Isabella Feriozzi
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Elena Fonner
Lyla Fortney
Owen Gardner
Hayden Greely
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Maddox Ho
Isabelle Ikach
Jesse Jimenez Jr.
Chett Johnson
Holland Jones
Devin Junko
Dylan King
Saylor Kitsko
Braden Klescich
Brody Knight
Jack Korzun
Connor Lape
Blake Merckle
Ian Migyanko
John Miller
Scott Mongillo
Alaina Moore
Tyler Morgan
Nathan Muncie
Donovan Post
Ciana Rogers
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Taya Spinnenweber- Straight
Kaylee Stein
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Brynn Tomey
Leah Wall
Chloe Wasalasky
Hunter White
Sutton Williamson
Jacob Wright
Tessa Wright
Grade 7
Honors
Elaina Ashby
Kaitlyn Berry
Patrick Bertosh
Lauran Bittner
Stephen Bryant
Lexi Daniels
Addison Davis
Nathan Gaiser
Kyra Hartzell
William Kline
Jack McCain
Dominick Muraco
Ava Nuccetelli
Braden Rager
Collin Reihner
Julius Shallenberger
Ellyson Slesh
Seth Stewart
Maddyson Tuttle
Chase Vettorel
Ella Ward
High honors
Myah Agmon
Cassidy Arthur
Alexia Ashby
Meredith Ashby
Alexander Berry
Matthew Berton
Lauren Bliss
Chloe Bricker
Samantha Bruno
Gracie Buckner
Xavier Burns-Elliott
Andrew Ciampa
Katherine Drezewski
Aliyah Emery
David Gill
Anthony Giorgi
Amelia Grayson
Faith Hohn
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Colby Jeffrey
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Bently Layhue
Morgan Layhue
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Shelly MacDonald
Ashlynn Mankey
Miranda McConnell
Caden Miller
Spencer Miller
Nathan Murphy
Ryder Nguyen
Teresa Pauley
Ben Peth
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Autumn Sitler
Emma Starr
Jackson Starr
Gianna Stiehler
Meredyth Stimmell
Cameron Street
Cicely Sunseri
Madison Wasalasky
Jovan Weichel
Calvin White
Jonah Williamson
Ivy Zheng
Grade 8
Honors
Sheldan Arroyo
Nicholas Bertosh
Elijah Bignell
Jadyn Blackburn
Lila Briggs
Rogan Cavanaugh
Mckinley Charles
Alexandra Coen
Madison Conn
Austin Denke
Maximus Diesel
Aaryn Edwards
Jayden Engle
Jonathan Gajan
Jack Green
Clay Harris
Matthew Hartley
Kelsey Henry
Olivia Holub
Dylan Johns
Paige Johnson
Madison Justice
Mason Kengor
Bryce McFall
Elizabeth McNinch
Ava Montgomery
Phoebe Ngo
Dagen Patrick
Matthew Robaugh
Aaron Rugg
Benjamin Spino-Yanak
Sayde Stickovich
Ryan Torboli
Caden Vogel
Isaiah Weakland
Aidan Young
Addison Zipko
High honors
Michelle Allen
Victoria Allen
Lucas Andreone
Rylie Armstrong
Morgan Baker
Lillian Batson
Collin Berry
Lyndsay Berry
Preston Bird
Eli Bonus
Megan Bowen
Ava Bowman
Jackson Burt
Sarah Burt
Silvia Cardenas
Kyler Caruso
Donavan Cherpak
Samantha Ciampa
Joseph Cipoletti
Darius Clark
Lillah Clark
Carissa Coulter
Zachary Dames
Devin Davis
Katie Davis
Jack Dufalla
Jacob Dunkle
Josephine Dzikowski
Morgan Eannarino
Elizabeth Engle
Allison Ewbank
Leah Falvo
Kelsey Flynn
Alana Forkl
Emily Frazier
Talan Gardner
Dylan Gesky
Tatum Gorby
Mayce Gray
Genevieve Halulko
Kaden Hathaway
Sienna Heasley
Allyson Heidish
Jack Hood
Samantha Horne
Milena Hrutkay
Rayona Isbell
Cole Johnson
Rebekah Jones
Paige Karoleski
Braeden Knight
Elizabeth Koffler
Adrianna Lamm
Taylor Layhue
Emma Ledger
Victoria Lewis
Haylee McClay
Addison McCoy
Caroline Miller
Julia Mongillo
Caitlin Nguyen
Tristen Osko
Andrew Palm
Angela Pan
Samuel Pearson
Jake Phillips
Kristen Plants
Donald Poland
Ava Richter
Wyatt Rodgers
Dominic Sacripanti
Samantha Stainbrook
Abigaile Stolfer
Sylvia Stoy
Amity Strope
Hanna Suhoski
Sophia Tate
Emily Thompson
Joe Thornburg
Emily Tuite
Peter Tysiak
Marco Veltri
Riley Venick
Melina Vitale
Noah Walker
Braedon Welsh
Sophia Zaragoza
Anthony Zimmerman