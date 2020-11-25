Honor Roll

Grade 6

Honors

August Barrette

Travis Beatty

Lukas Bittner

Mariyah Diamond

Erin Dunn

Ryan Eannarino

Abigail Felitsky

Hayden Francis

Noah Fritz

Jordan Gonzales

Jacob Hillier

Rylee Johnson

Sarah King

Benjamin Koskoski

Calvin Melhorn-Byers

Daelyn Norris

Jake O’Donohoe

Caden Phasupong

Gauge Piatt

Thomas Pirozzi

Camden Proudfit

Madison Ray

Jackson Ryan

Blake Stanley

Gary Swarow

Kennedy Tracey

Tamzyn Vernau

Brooklynn Welsh

Phillip Whitlock

Olivea Wolfe

High honor roll

Angelina Almeida

Bailey Amos

Olivia Angelo

Milee Arroyo

Braden Berdar

Kai Bland

Juliana Bonus

Elle Bounpheng

Alexis Buchanan

Evan Caesber

Amelia Callas

Jack Campman

Aaron Cervantes

Abigail Cipoletti

Elijah Clark

Isaac Copechal

Asher Donley

Aveon Dunn

Matthew Eisiminger

Vittoria Emerich

Taylor Farabee

Isabella Feriozzi

Rosalita Feriozzi

Allison Flynn

Elena Fonner

Lyla Fortney

Owen Gardner

Hayden Greely

Madelyn Hall

Aaron Harshman

Madison Hickman

Maddox Ho

Isabelle Ikach

Jesse Jimenez Jr.

Chett Johnson

Holland Jones

Devin Junko

Dylan King

Saylor Kitsko

Braden Klescich

Brody Knight

Jack Korzun

Connor Lape

Blake Merckle

Ian Migyanko

John Miller

Scott Mongillo

Alaina Moore

Tyler Morgan

Nathan Muncie

Donovan Post

Ciana Rogers

Ella Sammel

Bailey Saunders

Paige Schott

Taya Spinnenweber- Straight

Kaylee Stein

Porter Stephens

Robert Stolfer

Briaunna Stolitca

Ryleigh Swart

Brodie Tarr

Brynn Tomey

Leah Wall

Chloe Wasalasky

Hunter White

Sutton Williamson

Jacob Wright

Tessa Wright

Grade 7

Honors

Elaina Ashby

Kaitlyn Berry

Patrick Bertosh

Lauran Bittner

Stephen Bryant

Lexi Daniels

Addison Davis

Nathan Gaiser

Kyra Hartzell

William Kline

Jack McCain

Dominick Muraco

Ava Nuccetelli

Braden Rager

Collin Reihner

Julius Shallenberger

Ellyson Slesh

Seth Stewart

Maddyson Tuttle

Chase Vettorel

Ella Ward

High honors

Myah Agmon

Cassidy Arthur

Alexia Ashby

Meredith Ashby

Alexander Berry

Matthew Berton

Lauren Bliss

Chloe Bricker

Samantha Bruno

Gracie Buckner

Xavier Burns-Elliott

Andrew Ciampa

Katherine Drezewski

Aliyah Emery

David Gill

Anthony Giorgi

Amelia Grayson

Faith Hohn

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Colby Jeffrey

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Bently Layhue

Morgan Layhue

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Shelly MacDonald

Ashlynn Mankey

Miranda McConnell

Caden Miller

Spencer Miller

Nathan Murphy

Ryder Nguyen

Teresa Pauley

Ben Peth

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Autumn Sitler

Emma Starr

Jackson Starr

Gianna Stiehler

Meredyth Stimmell

Cameron Street

Cicely Sunseri

Madison Wasalasky

Jovan Weichel

Calvin White

Jonah Williamson

Ivy Zheng

Grade 8

Honors

Sheldan Arroyo

Nicholas Bertosh

Elijah Bignell

Jadyn Blackburn

Lila Briggs

Rogan Cavanaugh

Mckinley Charles

Alexandra Coen

Madison Conn

Austin Denke

Maximus Diesel

Aaryn Edwards

Jayden Engle

Jonathan Gajan

Jack Green

Clay Harris

Matthew Hartley

Kelsey Henry

Olivia Holub

Dylan Johns

Paige Johnson

Madison Justice

Mason Kengor

Bryce McFall

Elizabeth McNinch

Ava Montgomery

Phoebe Ngo

Dagen Patrick

Matthew Robaugh

Aaron Rugg

Benjamin Spino-Yanak

Sayde Stickovich

Ryan Torboli

Caden Vogel

Isaiah Weakland

Aidan Young

Addison Zipko

High honors

Michelle Allen

Victoria Allen

Lucas Andreone

Rylie Armstrong

Morgan Baker

Lillian Batson

Collin Berry

Lyndsay Berry

Preston Bird

Eli Bonus

Megan Bowen

Ava Bowman

Jackson Burt

Sarah Burt

Silvia Cardenas

Kyler Caruso

Donavan Cherpak

Samantha Ciampa

Joseph Cipoletti

Darius Clark

Lillah Clark

Carissa Coulter

Zachary Dames

Devin Davis

Katie Davis

Jack Dufalla

Jacob Dunkle

Josephine Dzikowski

Morgan Eannarino

Elizabeth Engle

Allison Ewbank

Leah Falvo

Kelsey Flynn

Alana Forkl

Emily Frazier

Talan Gardner

Dylan Gesky

Tatum Gorby

Mayce Gray

Genevieve Halulko

Kaden Hathaway

Sienna Heasley

Allyson Heidish

Jack Hood

Samantha Horne

Milena Hrutkay

Rayona Isbell

Cole Johnson

Rebekah Jones

Paige Karoleski

Braeden Knight

Elizabeth Koffler

Adrianna Lamm

Taylor Layhue

Emma Ledger

Victoria Lewis

Haylee McClay

Addison McCoy

Caroline Miller

Julia Mongillo

Caitlin Nguyen

Tristen Osko

Andrew Palm

Angela Pan

Samuel Pearson

Jake Phillips

Kristen Plants

Donald Poland

Ava Richter

Wyatt Rodgers

Dominic Sacripanti

Samantha Stainbrook

Abigaile Stolfer

Sylvia Stoy

Amity Strope

Hanna Suhoski

Sophia Tate

Emily Thompson

Joe Thornburg

Emily Tuite

Peter Tysiak

Marco Veltri

Riley Venick

Melina Vitale

Noah Walker

Braedon Welsh

Sophia Zaragoza

Anthony Zimmerman

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