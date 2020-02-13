Second quarter
Grade 6
High honors
Myah Agmon
Brooklyn Allen
Cassidy Arthur
Alexia Ashby
Elaina Ashby
Meredith Ashby
Bryce Bailes
Alexander Berry
Kaitlyn Berry
Matthew Berton
Isabella Bishop
Lauren Bliss
Chloe Bricker
Behr Bruckner
Samantha Bruno
Stephen Bryant
Gracie Buckner
Alisabeth Bushko
Andrew Ciampa
Lexi Daniels
Emma Detrick
Katherine Drezewski
Tyler Dunkle
Emily Durbin
Aliyah Emery
Patrick Gaskill
David Gill
Anthony Giorgi
Mark Gulich
Cierra Haskey
Cameron Hickman
Faith Hohn
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Cameron Johnson
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Leah Lacock
Morgan Layhue
Bently Layhue
Isabella Lewis
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Teagan Madden
Ashlynn Mankey
Michael Mazon
Miranda McConnell
Caden Miller
Spencer Miller
Nathan Murphy
Ryder Nguyen
Ava Nuccetelli
Ben Peth
Maryn Plesko
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Braden Rager
Collin Reihner
Haylie Riggle
Makenzie Rubin
Aryia Rugg
Autumn Sitler
Liliahna Smith
Ethan Stapleton
Emma Starr
Jackson Starr
Shawn Steele
Meredyth Stimmell
Coryn Stoy
Cameron Street
Cicely Sunseri
Maddyson Tuttle
Joseph Vanderlee
Chase Vettorel
Ryan Walther
Ella Ward
Madison Wasalasky
Emerson Webster
Jovan Weichel
D'avery Wells
Gavin Wigfield
Jonah Williamson
Cadence Wright
Tristan Xioa
Alexa Zawacki
Ivy Zheng
Honors
Beau Barrett Jr.
Lauran Bittner
Brogan Blackhurst
Mason Bonnell
Ethan Bright
Xavier Burns-Elliott
Marshall Burt
Leo Carder
Jordan Crawford
Shyanne Eckels
Kaitlyn Effenberger
Derek Falvo
Nathan Gaiser
Amelia Grayson
Kyla Green
Kyra Hartzell
Hailey Jasso
Colby Jeffrey
Wylie Jenkins
Owen Kropiewnicki
Alex Leslie
Jack McCain
Logan McClellan
Travis McMullen
Emalee Megyesy
Raleigh Mero
Dominick Muraco
Lily Novogradac
Grayson Piatt
Payton Policz
Avery Powell
Reese Ramey
Julius Shallenberger
Ellyson Slesh
Kelsey Snow
Seth Stewart
Issac Waltz
Calvin White
Grade 7
High honors
Rylie Armstrong
Sheldan Arroyo
Morgan Baker
Lillian Batson
Collin Berry
Lyndsay Berry
Ava Bowman
Jackson Burt
Sarah Burt
Silvia Cardenas
Rogan Cavanaugh
Donavan Cherpak
Samantha Ciampa
Lauren Ciotto
Joseph Cipoletti
Lillah Clark
Darius Clark
Alexandra Coen
Carissa Coulter
Zachary Dames
Katie Davis
Jacob Dunkle
Morgan Eannarino
Elizabeth Engle
Allison Ewbank
Leah Falvo
Kelsey Flynn
Emily Frazier
Talan Gardner
Dylan Gesky
Genevieve Halulko
Sienna Heasley
Allyson Heidish
Jack Hood
Samantha Horne
Milena Hrutkay
Xavier Jeffe
Cole Johnson
Rebekah Jones
Xzavier Kahkonen
Braeden Knight
Elizabeth Koffler
Leah Kubacka
Emma Ledger
Victoria Lewis
Addison McCoy
Caroline Miller
Ava Montgomery
Caitlin Nguyen
Avery Nutter
Andrew Palm
Angela Pan
Jake Phillips
Kristen Plants
Haylee Roupe
Lucy Skidmore
Samantha Stainbrook
Abigaile Stolfer
Sylvia Stoy
Amity Strope
Joe Thornburg
Emily Tuite
Marco Veltri
Melina Vitale
Isaiah Weakland
Robert Whiteman
Sophia Zaragoza
Anthony Zimmerman
Honors
Malachi Anikienko
Caden Bazzoli
Wesley Black
Jadyn Blackburn
Eli Bonus
Lila Briggs
Carlee Crowe
Maximus Diesel
Jack Dufalla
Josephine Dzikowski
Jayden Engle
Jonathan Gajan
Tatum Gorby
Jack Green
Clay Harris
Kelsey Henry
Brandi Holmes
Olivia Holub
Rayona Isbell
Dylan Johns
Colt Jones
Madison Justice
Paige Karoleski
Mason Kengor
Taylor Layhue
Phoebe Ngo
Kadie Novogradac
Samuel Pearson
Isaac Pereira
Gabriel Reed
Ava Richter
Matthew Robaugh
Isabella Roberts
Wyatt Rodgers
Aaron Rugg
Faith Rys
Remmie Seitz
Layla Skidmore
Kaden Smith
Benjamin Spino-Yanak
Logan Stegenga
Sayde Stickovich
Hanna Suhoski
Sophia Tate
Emily Thompson
Ryan Torboli
Riley Venick
Caden Vogel
Braedon Welsh
Addison Zipko
Grade 8
High honors
Seavaun Agmon
Sawyer Ames
Alexander Ausher
Fletcher Beckett
John Beitler
Kelsey Bishop
Nila Bland
Kayla Bonnett
Ava Campman
Cole Carl
Hailey Carpenter
John Carrigan
Lillian Chadwick
Madeline Clarke
Riley Corrins
Luke Cowden
Logan Daniels
Aiden Davis
Ethan Dunn
Natalie Ewbank
Kaylee Foringer
Caitlyn Fuller
Kiley Furman
Timberly Gardner
Noah Gentis
Maria Giorgi
Annabel Gottschall
Evelyn Hall
Payton Harding
Emily Hasson
Gibson Havanis
Matthew Heffner
Braeden Helmkamp
Finley Hohn
Mason Holloway
Riley Howard
Tyler Hulbert
Emily Iams
Arwen Ikach
Victoria Jacobs
Jacob Jahn
Tyler Johnson
Connor Jones
Macie Justice
Emma Klepsky
Jackson Knight
Allison Kulla
Taylor Kulla
James Lafferty
Isabelle Lape
Chuan Lin
Charlotte Magon
Makena Matthews
Sydney McWreath
Erica Miller
Madison Miller
Sophia Misner
Brooke Mitchell
Bodie Morgan
Ruby Morgan
David Myers
Alayna Naser
Assaad Nassar
Hong Nguyen
Agatha Niccolai
Avery O'Sullivan
Addison Paul
Kenzie Phasupong
Ainslee Plesko
Isabella Priest
Carolyn Proudfit
Madison Punjack
Caroline Quedenfeld
Alexander Raymer
Blake Reihner
Abby Reynier
Savannah Rivera
Madeline Roberts
Janine Romano
Anthony Rosati Jr.
Dominic Sacripanti
Nathan Sander
Giana Sasselli
Katerina Saxon
Cameron Schofield
Madilyn Schoolcraft
Mckenna Senay
Olivia Sikora
Joshua Sitler
Ryan Slagle
Joshua Snyder
Elizabeth Starr
Hanna Stedman
Chase Stephens
Emily Tonsetic
Sophie Vaughan
Sydney Wahl
Luke Webb
Keira Wilson
Payton Wright
Honors
Sydney Avant
Jase Banco
Ava Bash
Joey Bell
Laney Bell
Dominic Berdine
Brynn Boyd
Ava Bridge
Braylee Bruce
Bria Bruce
Haylee Campbell
Josephine Crim
Chloe Crowe
Julia Cunningham
Jadon Dobich
Madlyn Dotson
Andrew Durig
Emily Flaus
Natalie Hartmann
Juliana Hatfield
Shayne Holloman
Serenity King
Marcus Kline
Joshua Lent
Matteo Lesako
Kayla Markworth
Bradlee McClay Jr.
Caleb Mikec
Isabella Muraco
Gage Nalepka
Amira Navarro
Chaz Norris
Jack Pan
Nycere Patterson
Cole Ramey
Emma Renne
Abbie Richards
Cooper Scott
Julia Umshares
Ian Verdu-Smith
Alexsus Vilga
Madison Ward
Sidney Watson
Aaron Woodhouse Jr.