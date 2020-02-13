Honor Roll

Second quarter

Grade 6

High honors

Myah Agmon

Brooklyn Allen

Cassidy Arthur

Alexia Ashby

Elaina Ashby

Meredith Ashby

Bryce Bailes

Alexander Berry

Kaitlyn Berry

Matthew Berton

Isabella Bishop

Lauren Bliss

Chloe Bricker

Behr Bruckner

Samantha Bruno

Stephen Bryant

Gracie Buckner

Alisabeth Bushko

Andrew Ciampa

Lexi Daniels

Emma Detrick

Katherine Drezewski

Tyler Dunkle

Emily Durbin

Aliyah Emery

Patrick Gaskill

David Gill

Anthony Giorgi

Mark Gulich

Cierra Haskey

Cameron Hickman

Faith Hohn

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Cameron Johnson

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Leah Lacock

Morgan Layhue

Bently Layhue

Isabella Lewis

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Teagan Madden

Ashlynn Mankey

Michael Mazon

Miranda McConnell

Caden Miller

Spencer Miller

Nathan Murphy

Ryder Nguyen

Ava Nuccetelli

Ben Peth

Maryn Plesko

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Braden Rager

Collin Reihner

Haylie Riggle

Makenzie Rubin

Aryia Rugg

Autumn Sitler

Liliahna Smith

Ethan Stapleton

Emma Starr

Jackson Starr

Shawn Steele

Meredyth Stimmell

Coryn Stoy

Cameron Street

Cicely Sunseri

Maddyson Tuttle

Joseph Vanderlee

Chase Vettorel

Ryan Walther

Ella Ward

Madison Wasalasky

Emerson Webster

Jovan Weichel

D'avery Wells

Gavin Wigfield

Jonah Williamson

Cadence Wright

Tristan Xioa

Alexa Zawacki

Ivy Zheng

Honors

Beau Barrett Jr.

Lauran Bittner

Brogan Blackhurst

Mason Bonnell

Ethan Bright

Xavier Burns-Elliott

Marshall Burt

Leo Carder

Jordan Crawford

Shyanne Eckels

Kaitlyn Effenberger

Derek Falvo

Nathan Gaiser

Amelia Grayson

Kyla Green

Kyra Hartzell

Hailey Jasso

Colby Jeffrey

Wylie Jenkins

Owen Kropiewnicki

Alex Leslie

Jack McCain

Logan McClellan

Travis McMullen

Emalee Megyesy

Raleigh Mero

Dominick Muraco

Lily Novogradac

Grayson Piatt

Payton Policz

Avery Powell

Reese Ramey

Julius Shallenberger

Ellyson Slesh

Kelsey Snow

Seth Stewart

Issac Waltz

Calvin White

Grade 7

High honors

Rylie Armstrong

Sheldan Arroyo

Morgan Baker

Lillian Batson

Collin Berry

Lyndsay Berry

Ava Bowman

Jackson Burt

Sarah Burt

Silvia Cardenas

Rogan Cavanaugh

Donavan Cherpak

Samantha Ciampa

Lauren Ciotto

Joseph Cipoletti

Lillah Clark

Darius Clark

Alexandra Coen

Carissa Coulter

Zachary Dames

Katie Davis

Jacob Dunkle

Morgan Eannarino

Elizabeth Engle

Allison Ewbank

Leah Falvo

Kelsey Flynn

Emily Frazier

Talan Gardner

Dylan Gesky

Genevieve Halulko

Sienna Heasley

Allyson Heidish

Jack Hood

Samantha Horne

Milena Hrutkay

Xavier Jeffe

Cole Johnson

Rebekah Jones

Xzavier Kahkonen

Braeden Knight

Elizabeth Koffler

Leah Kubacka

Emma Ledger

Victoria Lewis

Addison McCoy

Caroline Miller

Ava Montgomery

Caitlin Nguyen

Avery Nutter

Andrew Palm

Angela Pan

Jake Phillips

Kristen Plants

Haylee Roupe

Lucy Skidmore

Samantha Stainbrook

Abigaile Stolfer

Sylvia Stoy

Amity Strope

Joe Thornburg

Emily Tuite

Marco Veltri

Melina Vitale

Isaiah Weakland

Robert Whiteman

Sophia Zaragoza

Anthony Zimmerman

Honors

Malachi Anikienko

Caden Bazzoli

Wesley Black

Jadyn Blackburn

Eli Bonus

Lila Briggs

Carlee Crowe

Maximus Diesel

Jack Dufalla

Josephine Dzikowski

Jayden Engle

Jonathan Gajan

Tatum Gorby

Jack Green

Clay Harris

Kelsey Henry

Brandi Holmes

Olivia Holub

Rayona Isbell

Dylan Johns

Colt Jones

Madison Justice

Paige Karoleski

Mason Kengor

Taylor Layhue

Phoebe Ngo

Kadie Novogradac

Samuel Pearson

Isaac Pereira

Gabriel Reed

Ava Richter

Matthew Robaugh

Isabella Roberts

Wyatt Rodgers

Aaron Rugg

Faith Rys

Remmie Seitz

Layla Skidmore

Kaden Smith

Benjamin Spino-Yanak

Logan Stegenga

Sayde Stickovich

Hanna Suhoski

Sophia Tate

Emily Thompson

Ryan Torboli

Riley Venick

Caden Vogel

Braedon Welsh

Addison Zipko

Grade 8

High honors 

Seavaun Agmon

Sawyer Ames

Alexander Ausher

Fletcher Beckett

John Beitler

Kelsey Bishop

Nila Bland

Kayla Bonnett

Ava Campman

Cole Carl

Hailey Carpenter

John Carrigan

Lillian Chadwick

Madeline Clarke

Riley Corrins

Luke Cowden

Logan Daniels

Aiden Davis

Ethan Dunn

Natalie Ewbank

Kaylee Foringer

Caitlyn Fuller

Kiley Furman

Timberly Gardner

Noah Gentis

Maria Giorgi

Annabel Gottschall

Evelyn Hall

Payton Harding

Emily Hasson

Gibson Havanis

Matthew Heffner

Braeden Helmkamp

Finley Hohn

Mason Holloway

Riley Howard

Tyler Hulbert

Emily Iams

Arwen Ikach

Victoria Jacobs

Jacob Jahn

Tyler Johnson

Connor Jones

Macie Justice

Emma Klepsky

Jackson Knight

Allison Kulla

Taylor Kulla

James Lafferty

Isabelle Lape

Chuan Lin

Charlotte Magon

Makena Matthews

Sydney McWreath

Erica Miller

Madison Miller

Sophia Misner

Brooke Mitchell

Bodie Morgan

Ruby Morgan

David Myers

Alayna Naser

Assaad Nassar

Hong Nguyen

Agatha Niccolai

Avery O'Sullivan

Addison Paul

Kenzie Phasupong

Ainslee Plesko

Isabella Priest

Carolyn Proudfit

Madison Punjack

Caroline Quedenfeld

Alexander Raymer

Blake Reihner

Abby Reynier

Savannah Rivera

Madeline Roberts

Janine Romano

Anthony Rosati Jr.

Dominic Sacripanti

Nathan Sander

Giana Sasselli

Katerina Saxon

Cameron Schofield

Madilyn Schoolcraft

Mckenna Senay

Olivia Sikora

Joshua Sitler

Ryan Slagle

Joshua Snyder

Elizabeth Starr

Hanna Stedman

Chase Stephens

Emily Tonsetic

Sophie Vaughan

Sydney Wahl

Luke Webb

Keira Wilson

Payton Wright

Honors

Sydney Avant

Jase Banco

Ava Bash

Joey Bell

Laney Bell

Dominic Berdine

Brynn Boyd

Ava Bridge

Braylee Bruce

Bria Bruce

Haylee Campbell

Josephine Crim

Chloe Crowe

Julia Cunningham

Jadon Dobich

Madlyn Dotson

Andrew Durig

Emily Flaus

Natalie Hartmann

Juliana Hatfield

Shayne Holloman

Serenity King

Marcus Kline

Joshua Lent

Matteo Lesako

Kayla Markworth

Bradlee McClay Jr.

Caleb Mikec

Isabella Muraco

Gage Nalepka

Amira Navarro

Chaz Norris

Jack Pan

Nycere Patterson

Cole Ramey

Emma Renne

Abbie Richards

Cooper Scott

Julia Umshares

Ian Verdu-Smith

Alexsus Vilga

Madison Ward

Sidney Watson

Aaron Woodhouse Jr.

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