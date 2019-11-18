First term
Grade 6
Honors
Brooklyn Allen
Bryce Bailes
Addison Balach
Beau Barrett Jr.
Mason Bonnell
Mekhi Bouman
Xavier Burns-Elliott
Dominick Canali
Leo Carder
Andrew Cholock
Cody Clifford
Jordan Crawford
Tyler Dunkle
Emily Durbin
James Eakin
Shyanne Eckels
Derek Falvo
Brodie Gallardo
John Garcia
Lily Gonzalez
Amelia Grayson
Kyla Green
Kyra Hartzell
Cierra Haskey
Cameron Hickman
Wylie Jenkins
Autumn Kennedy
Whitney Klages
Cailee Klemencic
Owen Kropiewnicki
Joslyn Laberdee
Leah Lacock
Joseph Long III
Caylen Makola
Jamacia McCombs
Emalee Megyesy
Nathan Murphy
Payton Policz
Alexia Prosser
Reese Ramey
Haylie Riggle
Cadyn Robicheaux
Makenzie Rubin
Brandon Santi
Miranda Schury
Kelsey Snow
Emma Starr
Shawn Steele
Coryn Stoy
Mariah Strnisha
Mikiya VanRiper
Aiden Vaughan
Issac Waltz
Calvin White
Gavin Wigfield
Alexa Zawacki
High honors
Myah Agmon
Cassidy Arthur
Meredith Ashby
Alexia Ashby
Elaina Ashby
Alexander Berry
Kaitlyn Berry
Matthew Berton
Isabella Bishop
Lauren Bliss
Chloe Bricker
Ethan Bright
Behr Bruckner
Samantha Bruno
Stephen Bryant
Gracie Buckner
Alisabeth Bushko
Andrew Ciampa
Lexi Daniels
Emma Detrick
Katherine Drezewski
Aliyah Emery
Nathan Gaiser
Patrick Gaskill
David Gill
Anthony Giorgi
Mark Gulich
Faith Hohn
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Colby Jeffrey
Cameron Johnson
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Bently Layhue
Morgan Layhue
Isabella Lewis
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Teagan Madden
Ashlynn Mankey
Miranda McConnell
Travis McMullen
Caden Miller
Spencer Miller
Ryder Nguyen
Lily Novogradac
Ava Nuccetelli
Ben Peth
Maryn Plesko
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Braden Rager
Collin Reihner
Aryia Rugg
Autumn Sitler
Ellyson Slesh
Ethan Stapleton
Jackson Starr
Seth Stewart
Meredyth Stimmell
Cameron Street
Cicely Sunseri
Maddyson Tuttle
Joseph Vanderlee
Chase Vettorel
Ryan Walther
Ella Ward
Madison Wasalasky
Emerson Webster
Jovan Weichel
Jonah Williamson
Cadence Wright
Tristan Xiao
Ivy Zheng
Grade 7
Honors
Lucas Andreone
Lillian Batson
Lyndsay Berry
Jos Berry
Jadyn Blackburn
Eli Bonus
Caleb Clark
Zachary Dames
Braiden Decker
Austin Denke
Austin Dobscha
Josephine Dzikowski
Jayden Engle
Malorie Feicht
Cody Flowers
Alana Forkl
Jonathan Gajan
Kimber Gentis
Tatum Gorby
Mayce Gray
Clay Harris
Olivia Holub
Emma Hutchison
Jayda Jackson
Jace Jordan
Madison Justice
Mason Kengor
Richard Lambert
Adrianna Lamm
Emma Ledger
Haylee McClay
Phoebe Ngo
Zachary Noble
Donald Poland
Edward Polito
Matthew Robaugh
Faith Rys
Layla Skidmore
Kaden Smith
Benjamin Spino-Yanak
Sayde Stickovich
Aidan Szygenda
Ryan Torboli
Caden Vogel
Noah Wall
Isaiah Weakland
Aidan Young
High honors
Rylie Armstrong
Sheldan Arroyo
Morgan Baker
Collin Berry
Ava Bowman
Jackson Burt
Sarah Burt
Silvia Cardenas
Rogan Cavanaugh
Donavan Cherpak
Samantha Ciampa
Lauren Ciotto
Darius Clark
Lillah Clark
Alexandra Coen
Carissa Coulter
Carlee Crowe
Katie Davis
Maximus Diesel
Jacob Dunkle
Morgan Eannarino
Elizabeth Engle
Allison Ewbank
Leah Falvo
Kelsey Flynn
Emily Frazier
Talan Gardner
Dylan Gesky
Genevieve Halulko
Sienna Heasley
Allyson Heidish
Kelsey Henry
Brandi Holmes
Jack Hood
Samantha Horne
Milena Hrutkay
Rayona Isbell
Xavier Jeffe
Dylan Johns
Cole Johnson
Colt Jones
Rebekah Jones
Xzavier Kahkonen
Paige Karoleski
Braeden Knight
Elizabeth Koffler
Leah Kubacka
Taylor Layhue
Victoria Lewis
Addison McCoy
Caroline Miller
Ava Montgomery
Caitlin Nguyen
Kadie Novogradac
Avery Nutter
Andrew Palm
Angela Pan
Samuel Pearson
Isaac Pereira
Jake Phillips
Kristen Plants
Ava Richter
Isabella Roberts
Wyatt Rodgers
Haylee Roupe
Aaron Rugg
Remmie Seitz
Taylor Shirley
Triton Shirley
Lucy Skidmore
Samantha Stainbrook
Logan Stegenga
Abigaile Stolfer
Sylvia Stoy
Amity Strope
Hanna Suhoski
Sophia Tate
Luke Thornburg
Emily Tuite
Marco Veltri
Riley Venick
Melina Vitale
Braedon Welsh
Robert Whiteman
Sophia Zaragoza
Anthony Zimmerman
Grade 8
Honors
Sawyer Ames
Jase Banco
Ava Bash
Laney Bell
Brynn Boyd
Ava Bridge
Franco Canali
Hailey Carpenter
Madeline Clarke
Josephine Crim
Jackson Dix
Andrew Durig
Brandon Gray
Natalie Hartmann
Juliana Hatfield
Gibson Havanis
Faiden Hodgson
Mason Holloway
Isabella Hull
Joy Kiskadden
Braden McWreath
Caleb Mikec
Peyton Miller
Gage Nalepka
Chaz Norris
Jack Pan
Chloe Prowitt
Emma Renne
Abbie Richards
Cooper Scott
Anna Taleff
Ian Verdu-Smith
Madison Ward
Josie Ward
Sidney Watson
High honors
Sierra Adams
Seavaun Agmon
Alexander Ausher
Sydney Avant
Fletcher Beckett
John Beitler
Joey Bell
Dominic Berdine
Kelsey Bishop
Nila Bland
Kayla Bonnett
Bria Bruce
Haylee Campbell
Ava Campman
Cole Carl
John Carrigan
Lillian Chadwick
Riley Corrins
Luke Cowden
Julia Cunningham
Logan Daniels
Aiden Davis
Jadon Dobich
Madlyn Dotson
Ethan Dunn
Natalie Ewbank
Emily Flaus
Kaylee Foringer
Caitlyn Fuller
Kiley Furman
Timberly Gardner
Noah Gentis
Maria Giorgi
Annabel Gottschall
Evelyn Hall
Payton Harding
Emily Hasson
Gerald Hay
Matthew Heffner
Braeden Helmkamp
Finley Hohn
Riley Howard
Emily Iams
Arwen Ikach
Victoria Jacobs
Jacob Jahn
Tyler Johnson
Connor Jones
Macie Justice
Isaiah Kimble
Serenity King
Emma Klepsky
Marcus Kline
Jackson Knight
Allison Kulla
Taylor Kulla
James Lafferty
Isabelle Lape
Joshua Lent
Matteo Lesako
Chuan Lin
Charlotte Magon
Kayla Markworth
Makena Matthews
Malayiah Matthews
Bradlee McClay Jr.
Sydney McWreath
Erica Miller
Madison Miller
Sophia Misner
Brooke Mitchell
Bodie Morgan
Ruby Morgan
Isabella Muraco
David Myers
Alayna Naser
Assaad Nassar
Hong Nguyen
Agatha Niccolai
Avery O'Sullivan
Addison Paul
Kenzie Phasupong
Ainslee Plesko
Isabella Priest
Carolyn Proudfit
Madison Punjack
Caroline Quedenfeld
Alexander Raymer
Addison Reese
Blake Reihner
Abby Reynier
Savannah Rivera
Madeline Roberts
Janine Romano
Anthony Rosati Jr
Dominic Sacripanti
Jonathan Sakalik
Nathan Sander
Giana Sasselli
Katerina Saxon
Cameron Schofield
Madilyn Schoolcraft
Mckenna Senay
Olivia Sikora
Joshua Sitler
Ryan Slagle
Joshua Snyder
Elizabeth Starr
Hanna Stedman
Chase Stephens
Emily Tonsetic
Julia Umshares
Sophie Vaughan
Sydney Wahl
Luke Webb
Keira Wilson
Aaron Woodhouse Jr.
Payton Wright