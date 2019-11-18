honor roll

First term

Grade 6

Honors

Brooklyn Allen

Bryce Bailes

Addison Balach

Beau Barrett Jr.

Mason Bonnell

Mekhi Bouman

Xavier Burns-Elliott

Dominick Canali

Leo Carder

Andrew Cholock

Cody Clifford

Jordan Crawford

Tyler Dunkle

Emily Durbin

James Eakin

Shyanne Eckels

Derek Falvo

Brodie Gallardo

John Garcia

Lily Gonzalez

Amelia Grayson

Kyla Green

Kyra Hartzell

Cierra Haskey

Cameron Hickman

Wylie Jenkins

Autumn Kennedy

Whitney Klages

Cailee Klemencic

Owen Kropiewnicki

Joslyn Laberdee

Leah Lacock

Joseph Long III

Caylen Makola

Jamacia McCombs

Emalee Megyesy

Nathan Murphy

Payton Policz

Alexia Prosser

Reese Ramey

Haylie Riggle

Cadyn Robicheaux

Makenzie Rubin

Brandon Santi

Miranda Schury

Kelsey Snow

Emma Starr

Shawn Steele

Coryn Stoy

Mariah Strnisha

Mikiya VanRiper

Aiden Vaughan

Issac Waltz

Calvin White

Gavin Wigfield

Alexa Zawacki

High honors

Myah Agmon

Cassidy Arthur

Meredith Ashby

Alexia Ashby

Elaina Ashby

Alexander Berry

Kaitlyn Berry

Matthew Berton

Isabella Bishop

Lauren Bliss

Chloe Bricker

Ethan Bright

Behr Bruckner

Samantha Bruno

Stephen Bryant

Gracie Buckner

Alisabeth Bushko

Andrew Ciampa

Lexi Daniels

Emma Detrick

Katherine Drezewski

Aliyah Emery

Nathan Gaiser

Patrick Gaskill

David Gill

Anthony Giorgi

Mark Gulich

Faith Hohn

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Colby Jeffrey

Cameron Johnson

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Bently Layhue

Morgan Layhue

Isabella Lewis

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Teagan Madden

Ashlynn Mankey

Miranda McConnell

Travis McMullen

Caden Miller

Spencer Miller

Ryder Nguyen

Lily Novogradac

Ava Nuccetelli

Ben Peth

Maryn Plesko

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Braden Rager

Collin Reihner

Aryia Rugg

Autumn Sitler

Ellyson Slesh

Ethan Stapleton

Jackson Starr

Seth Stewart

Meredyth Stimmell

Cameron Street

Cicely Sunseri

Maddyson Tuttle

Joseph Vanderlee

Chase Vettorel

Ryan Walther

Ella Ward

Madison Wasalasky

Emerson Webster

Jovan Weichel

Jonah Williamson

Cadence Wright

Tristan Xiao

Ivy Zheng

Grade 7

Honors

Lucas Andreone

Lillian Batson

Lyndsay Berry

Jos Berry

Jadyn Blackburn

Eli Bonus

Caleb Clark

Zachary Dames

Braiden Decker

Austin Denke

Austin Dobscha

Josephine Dzikowski

Jayden Engle

Malorie Feicht

Cody Flowers

Alana Forkl

Jonathan Gajan

Kimber Gentis

Tatum Gorby

Mayce Gray

Clay Harris

Olivia Holub

Emma Hutchison

Jayda Jackson

Jace Jordan

Madison Justice

Mason Kengor

Richard Lambert

Adrianna Lamm

Emma Ledger

Haylee McClay

Phoebe Ngo

Zachary Noble

Donald Poland

Edward Polito

Matthew Robaugh

Faith Rys

Layla Skidmore

Kaden Smith

Benjamin Spino-Yanak

Sayde Stickovich

Aidan Szygenda

Ryan Torboli

Caden Vogel

Noah Wall

Isaiah Weakland

Aidan Young

High honors

Rylie Armstrong

Sheldan Arroyo

Morgan Baker

Collin Berry

Ava Bowman

Jackson Burt

Sarah Burt

Silvia Cardenas

Rogan Cavanaugh

Donavan Cherpak

Samantha Ciampa

Lauren Ciotto

Darius Clark

Lillah Clark

Alexandra Coen

Carissa Coulter

Carlee Crowe

Katie Davis

Maximus Diesel

Jacob Dunkle

Morgan Eannarino

Elizabeth Engle

Allison Ewbank

Leah Falvo

Kelsey Flynn

Emily Frazier

Talan Gardner

Dylan Gesky

Genevieve Halulko

Sienna Heasley

Allyson Heidish

Kelsey Henry

Brandi Holmes

Jack Hood

Samantha Horne

Milena Hrutkay

Rayona Isbell

Xavier Jeffe

Dylan Johns

Cole Johnson

Colt Jones

Rebekah Jones

Xzavier Kahkonen

Paige Karoleski

Braeden Knight

Elizabeth Koffler

Leah Kubacka

Taylor Layhue

Victoria Lewis

Addison McCoy

Caroline Miller

Ava Montgomery

Caitlin Nguyen

Kadie Novogradac

Avery Nutter

Andrew Palm

Angela Pan

Samuel Pearson

Isaac Pereira

Jake Phillips

Kristen Plants

Ava Richter

Isabella Roberts

Wyatt Rodgers

Haylee Roupe

Aaron Rugg

Remmie Seitz

Taylor Shirley

Triton Shirley

Lucy Skidmore

Samantha Stainbrook

Logan Stegenga

Abigaile Stolfer

Sylvia Stoy

Amity Strope

Hanna Suhoski

Sophia Tate

Luke Thornburg

Emily Tuite

Marco Veltri

Riley Venick

Melina Vitale

Braedon Welsh

Robert Whiteman

Sophia Zaragoza

Anthony Zimmerman

Grade 8

Honors

Sawyer Ames

Jase Banco

Ava Bash

Laney Bell

Brynn Boyd

Ava Bridge

Franco Canali

Hailey Carpenter

Madeline Clarke

Josephine Crim

Jackson Dix

Andrew Durig

Brandon Gray

Natalie Hartmann

Juliana Hatfield

Gibson Havanis

Faiden Hodgson

Mason Holloway

Isabella Hull

Joy Kiskadden

Braden McWreath

Caleb Mikec

Peyton Miller

Gage Nalepka

Chaz Norris

Jack Pan

Chloe Prowitt

Emma Renne

Abbie Richards

Cooper Scott

Anna Taleff

Ian Verdu-Smith

Madison Ward

Josie Ward

Sidney Watson

High honors

Sierra Adams

Seavaun Agmon

Alexander Ausher

Sydney Avant

Fletcher Beckett

John Beitler

Joey Bell

Dominic Berdine

Kelsey Bishop

Nila Bland

Kayla Bonnett

Bria Bruce

Haylee Campbell

Ava Campman

Cole Carl

John Carrigan

Lillian Chadwick

Riley Corrins

Luke Cowden

Julia Cunningham

Logan Daniels

Aiden Davis

Jadon Dobich

Madlyn Dotson

Ethan Dunn

Natalie Ewbank

Emily Flaus

Kaylee Foringer

Caitlyn Fuller

Kiley Furman

Timberly Gardner

Noah Gentis

Maria Giorgi

Annabel Gottschall

Evelyn Hall

Payton Harding

Emily Hasson

Gerald Hay

Matthew Heffner

Braeden Helmkamp

Finley Hohn

Riley Howard

Emily Iams

Arwen Ikach

Victoria Jacobs

Jacob Jahn

Tyler Johnson

Connor Jones

Macie Justice

Isaiah Kimble

Serenity King

Emma Klepsky

Marcus Kline

Jackson Knight

Allison Kulla

Taylor Kulla

James Lafferty

Isabelle Lape

Joshua Lent

Matteo Lesako

Chuan Lin

Charlotte Magon

Kayla Markworth

Makena Matthews

Malayiah Matthews

Bradlee McClay Jr.

Sydney McWreath

Erica Miller

Madison Miller

Sophia Misner

Brooke Mitchell

Bodie Morgan

Ruby Morgan

Isabella Muraco

David Myers

Alayna Naser

Assaad Nassar

Hong Nguyen

Agatha Niccolai

Avery O'Sullivan

Addison Paul

Kenzie Phasupong

Ainslee Plesko

Isabella Priest

Carolyn Proudfit

Madison Punjack

Caroline Quedenfeld

Alexander Raymer

Addison Reese

Blake Reihner

Abby Reynier

Savannah Rivera

Madeline Roberts

Janine Romano

Anthony Rosati Jr

Dominic Sacripanti

Jonathan Sakalik

Nathan Sander

Giana Sasselli

Katerina Saxon

Cameron Schofield

Madilyn Schoolcraft

Mckenna Senay

Olivia Sikora

Joshua Sitler

Ryan Slagle

Joshua Snyder

Elizabeth Starr

Hanna Stedman

Chase Stephens

Emily Tonsetic

Julia Umshares

Sophie Vaughan

Sydney Wahl

Luke Webb

Keira Wilson

Aaron Woodhouse Jr.

Payton Wright

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