Grade 12
High honors
Conner Alder
Kloee Ankrom
Nolan Beckett
Hannah Beecham
Alliyah Borchert
Adeline Breedlove
Isabella Bull
Isabelle Carney
Kadyn Caruso
Lauren Chisholm
Elijah Cincinnati
Ensley Clark
Skylar Clawson
Danielle Cyprowski
Courtney Dahlquist
Brittany Dayton
Bailey DeWalt
Ethan Deyell
Kloey Diaz
Tyler Dicks
Ashley Durig
Victoria Ealy
Logan Errett
Alexis Fox
Madyson Frazee
Megan Geer
Benjamin Hardy
Ashtyn Hawk
Noah Heffner
Miranda Herstine
Chelsea Johns
Lucas Jones
Angelina King
Abigail Klaus
Andrew Knight
Kaleb Koot
Autumn Kosey
Benjamin Kozak
Brent Kurtz
Cody Lowther
Emma Malinak
Danielle Manning
Kayleigh Mazon
Matthew McClenathan
Shayla McConnell
Marissa McCracken
Bayleigh McCullough
Brendan McGurgan
Madison Meeks
Eric Mehlman
Jade Miller
Thomas Miller
Emma Morgan
Matthew Murphy
Jeremy Naser
Jacob Paez
Evan Petronka
Luke Phillis
Kylie Poland
Marissa Raineri
Lilyanna Ritenour
Joseph Romano
Katelyn Ross
Elle Rush
Skye Sabatasse
Jilian Sander
Emily Schmidt
Samantha Schury
Nathan Seaman
Shaylee Shrader
Keira Smith
Emma Stephens
Chloe Tamulinas
Bryson Tarpley
Madison Thong
Lucinda Towers
John Trapuzzano
Kyle Vonscio
Lauren Walther
Leo Wang
Alexa Ward
Abby Wayman
Koen Weichel
Marin Williamson
Brett Wrubleski
Tiffany Xiao
Christopher Yeager
Allen Zheng
Honors
Sydney Abbondanza
Tyler Ashmore
Julian Burchett
Chloe Burd
Peyton Celani
Rebecca Conkle
Makayla Corrins
Natalie Crum
Jillian Dotson
Michael Dunn
Rachel Faust
Jordan Flowers
Alyssa Garner
Abigail Gottschall
Anna Grimes
Connor Hasson
Forrest Havanis
Ryan Krause
Madison Lorenzo
John Lowry
Damon Manning
Dakota Martin
Colby Meier
James Meyer
Maxwell Mollish
Natchaya Noiphan
Nathanial Orr
Vivian Poach
Erin Popeck
Madissen Rinehart
Jacob Sanders
Nicholas Seaman
Aidan Selway
Michael Veltri
Emily Venick
Abigail Verner
Madelyn White
Ryan Yanosky
Ella Young
Colin Zaken
Grade 11
High honors
Sierra Allison
Meghan Artuso
Courtney Boardley
Matthew Bowser
Meredith Bryant
Connor Bull
Elizabeth Burd
Preston Burgard
Claudia Cappelli
Korbin Charles
Rachel Chase
Giovanni Cipoletti
Alyssa Clutter
Samantha Dames
Marissa Dobich
Krista Efaw
Emily Ewbank
Kyle Fetcho
Alex Franks
Adam Gill
Jay Gossett
Allie Greco
Isabella Henry
Felicia Hetzel
Ethan Iams
Savannah Ikach
Alexandra Koffler
Skylar Lauderbaugh
Alexis Lawton
Daniel Lee
Isaac March
Megan Marling
Joseph Migyanko Jr
Abigail Mikec
Gabrielle Miller
Isabella Naddeo
Julia Naser
Nhung Nguyen
Andrew Pacconi
Hannah Porter
Alyssa Rager
Sophia Rahmany
Ava Robinson
Taryn Russell
Rylee Salisbury
Allison Sampson
Jeremy Sikora
Kaiya Smith
Samuel Smykal
Vincent Smykal
Kaylee Spadaro
Tianti Spinosi
Marissa Sprouse
Garrett Stegenga
William Sutherland IV
Sydnee Tate
Honors
Summer Ballentyne
Balie Beck
Elijah Butler
Timothy Clawson
Macy Comfort
Ellie Cooper
Ava Deboer
Nicholas Doncals
Hunter Dulaney
Maxwell Eichelberger
Sean Fagan-Dyer
Margaret Garcia
Andrew Gonzales
Nicklas Hammer
Jacqueline Hancher
Emily Havrila
Luke Higgins
Grace Hopper
Daniel Horne
Darren Johnson
Zack Krenzelak
Dax Kress
Braydon May
Zachary McClenathan
Regan Miller
Baylie Novak
Marah Pegram
Noah Polites
James Proudfit
Chance Ritter
Connor Roberts
Zachary Snedeker
Steven Stewart
Hunter Strickland
Maggie Torboli
Holly Tran
Taven Vernau
Nolan Weiss
Adam Zalner
Grade 10
High honors
Ethan Adams
Addison Agnew
Caitlin Alder
Logan Areford
Owen Baker
Cayden Bennett
Brice Berry
Daniel Bouvy
Emma Bowman
Kristina Bozek
Olivia Bruno
Tyler Burt
Alyssa Burtoft
Alexia Caldwell
Grace Coyle
Aiden DeWalt
Abigail Drezewski
Riley Dunn
Taylor Dunn
Hannah Eisiminger
Rayne Elling
Rylee Elling
Caleb Falvo
Jack Finley
Madolyn Fries
Sydney Gardner
Abbygail Gossett
Harley Griffith
Emma Harris
Andrew Harshman
Sarah Hartmann
Olivia Herrnberger
Ryleigh Hoy
Nicholas Hrabik
Gracyn Kafana
Paige Keener
Mason Kraeer
Emma Lorenzo
Courtney Lowe
Julia Luzar
Emily Manning
Henry March
Austin Matthews
Daniel McCormick
Braeden McCullough
Ellen McIlvaine
Carys Miller
Amber Morgan
Stephen Moschetta
Isabella Nuccetelli
Brett Phillips
Olivia Polites
Kayda Richards
Emma Riddell
Mirranda Rinehart
Sara Setto
Madison Shook
Rhianna Shrum
Cole Suchoza
Selah Taggart
Hailey Thomas
Zachary Thornburg
Ashleigh Tuite
Kelsey Vanderhoof
Olivia Vettorel
Owen Wayman
Kaylyn Weichel
Emily Wickham
Thomas Wickham
Eden Williamson
Hannah Winkelman
Brandon Yanosky
Dylan Zimmerman
Honors
Alexis Allum
Jannah Berecky
Christian Bober
Morgan Bonnell
Cassidy Borchert
Violet Briggs
Ryan Comer
Sierra Craig
Damon Crawford
Alexander Dames
Tyler Day
Zachary Edwards
Lauren Falvo
Chloe Findle
Alexandria Fowler
Iziack Geer
Brett Gombita
Jackson Halulko
Joseph Hello
Hai Le
Zachary Losko
Sarah Maskarinec
Lily McMahon
Sydney Nguyen
Mikayla Phasupong
Brooke Phillips
Ashlynn Powell
Lauren Randall
Cameron Sismondo
Daniel Towers
Gavin Vogel
Raymond Wang
Lydia Warnick
Marley Webster
Grade 9
High honors
Seavaun Agmon
Michael Allen
Alexander Ausher
Fletcher Beckett
John Beitler
Nila Bland
Kayla Bonnett
Ava Campman
Hailey Carpenter
John Carrigan
Lillian Chadwick
Madeline Clarke
Riley Corrins
Luke Cowden
Aiden Davis
Dominic DeRubbo
Natalie Ewbank
Emily Flaus
Caitlyn Fuller
Kiley Furman
Timberly Gardner
Maria Giorgi
Evelyn Hall
Payton Harding
Emily Hasson
Matthew Heffner
Braeden Helmkamp
Finley Hohn
Riley Howard
Emily Iams
Arwen Ikach
Victoria Jacobs
Jacob Jahn
Isabella Jobes
Tyler Johnson
Connor Jones
Marcus Kline
Jackson Knight
Allison Kulla
Taylor Kulla
Isabelle Lape
Madelyn Lolley
Charlotte Magon
Makena Matthews
Cameron Minnick
Sophia Misner
Bodie Morgan
Ruby Morgan
David Myers
Gage Nalepka
Alayna Naser
Hong Nguyen
Agatha Niccolai
Cael Nicolella
Avery O’Sullivan
Jack Pan
Benjamin Papson
Addison Paul
Kenzie Phasupong
Ainslee Plesko
Carolyn Proudfit
Alexander Raymer
Blake Reihner
Abby Reynier
Savannah Rivera
Madeline Roberts
Anthony Rosati Jr
Nathan Sander
Giana Sasselli
Mckenna Senay
Olivia Sikora
Joshua Sitler
Ryan Slagle
Joshua Snyder
Elizabeth Starr
Chase Stephens
Nicolas Stiehler
Emily Tonsetic
Julia Umshares
Sydney Wahl
Luke Webb
Payton Wright
Anna Young
Honors
Robert Allison
Sawyer Ames
Ethan Ashby
Joey Bell
Braylee Bruce
Haylee Campbell
Cole Carl
Gabriella Cincinnati
Ethan Clawson
Chloe Crowe
Julia Cunningham
Logan Daniels
Noah Davis
Jadon Dobich
Andrew Durig
Kaylee Foringer
Elise Fraas
Savannah Frazee
Annabel Gottschall
Dakota Hartzell
Gibson Havanis
Mason Holloway
Abigail Hughes
Macie Justice
Joshua Lent
Matteo Lesako
Jacquelyn Love
Caleb Mikec
Jason Miklic
Madison Miller
Brooke Mitchell
Isabella Muraco
Isabella Priest
Caroline Quedenfeld
Emma Renne
Katerina Saxon
Hanna Stedman
Alexsus Vilga
Josie Ward