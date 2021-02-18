Honor Roll

Grade 12

High honors

Conner Alder

Kloee Ankrom

Nolan Beckett

Hannah Beecham

Alliyah Borchert

Adeline Breedlove

Isabella Bull

Isabelle Carney

Kadyn Caruso

Lauren Chisholm

Elijah Cincinnati

Ensley Clark

Skylar Clawson

Danielle Cyprowski

Courtney Dahlquist

Brittany Dayton

Bailey DeWalt

Ethan Deyell

Kloey Diaz

Tyler Dicks

Ashley Durig

Victoria Ealy

Logan Errett

Alexis Fox

Madyson Frazee

Megan Geer

Benjamin Hardy

Ashtyn Hawk

Noah Heffner

Miranda Herstine

Chelsea Johns

Lucas Jones

Angelina King

Abigail Klaus

Andrew Knight

Kaleb Koot

Autumn Kosey

Benjamin Kozak

Brent Kurtz

Cody Lowther

Emma Malinak

Danielle Manning

Kayleigh Mazon

Matthew McClenathan

Shayla McConnell

Marissa McCracken

Bayleigh McCullough

Brendan McGurgan

Madison Meeks

Eric Mehlman

Jade Miller

Thomas Miller

Emma Morgan

Matthew Murphy

Jeremy Naser

Jacob Paez

Evan Petronka

Luke Phillis

Kylie Poland

Marissa Raineri

Lilyanna Ritenour

Joseph Romano

Katelyn Ross

Elle Rush

Skye Sabatasse

Jilian Sander

Emily Schmidt

Samantha Schury

Nathan Seaman

Shaylee Shrader

Keira Smith

Emma Stephens

Chloe Tamulinas

Bryson Tarpley

Madison Thong

Lucinda Towers

John Trapuzzano

Kyle Vonscio

Lauren Walther

Leo Wang

Alexa Ward

Abby Wayman

Koen Weichel

Marin Williamson

Brett Wrubleski

Tiffany Xiao

Christopher Yeager

Allen Zheng

Honors

Sydney Abbondanza

Tyler Ashmore

Julian Burchett

Chloe Burd

Peyton Celani

Rebecca Conkle

Makayla Corrins

Natalie Crum

Jillian Dotson

Michael Dunn

Rachel Faust

Jordan Flowers

Alyssa Garner

Abigail Gottschall

Anna Grimes

Connor Hasson

Forrest Havanis

Ryan Krause

Madison Lorenzo

John Lowry

Damon Manning

Dakota Martin

Colby Meier

James Meyer

Maxwell Mollish

Natchaya Noiphan

Nathanial Orr

Vivian Poach

Erin Popeck

Madissen Rinehart

Jacob Sanders

Nicholas Seaman

Aidan Selway

Michael Veltri

Emily Venick

Abigail Verner

Madelyn White

Ryan Yanosky

Ella Young

Colin Zaken

Grade 11

High honors

Sierra Allison

Meghan Artuso

Courtney Boardley

Matthew Bowser

Meredith Bryant

Connor Bull

Elizabeth Burd

Preston Burgard

Claudia Cappelli

Korbin Charles

Rachel Chase

Giovanni Cipoletti

Alyssa Clutter

Samantha Dames

Marissa Dobich

Krista Efaw

Emily Ewbank

Kyle Fetcho

Alex Franks

Adam Gill

Jay Gossett

Allie Greco

Isabella Henry

Felicia Hetzel

Ethan Iams

Savannah Ikach

Alexandra Koffler

Skylar Lauderbaugh

Alexis Lawton

Daniel Lee

Isaac March

Megan Marling

Joseph Migyanko Jr

Abigail Mikec

Gabrielle Miller

Isabella Naddeo

Julia Naser

Nhung Nguyen

Andrew Pacconi

Hannah Porter

Alyssa Rager

Sophia Rahmany

Ava Robinson

Taryn Russell

Rylee Salisbury

Allison Sampson

Jeremy Sikora

Kaiya Smith

Samuel Smykal

Vincent Smykal

Kaylee Spadaro

Tianti Spinosi

Marissa Sprouse

Garrett Stegenga

William Sutherland IV

Sydnee Tate

Honors

Summer Ballentyne

Balie Beck

Elijah Butler

Timothy Clawson

Macy Comfort

Ellie Cooper

Ava Deboer

Nicholas Doncals

Hunter Dulaney

Maxwell Eichelberger

Sean Fagan-Dyer

Margaret Garcia

Andrew Gonzales

Nicklas Hammer

Jacqueline Hancher

Emily Havrila

Luke Higgins

Grace Hopper

Daniel Horne

Darren Johnson

Zack Krenzelak

Dax Kress

Braydon May

Zachary McClenathan

Regan Miller

Baylie Novak

Marah Pegram

Noah Polites

James Proudfit

Chance Ritter

Connor Roberts

Zachary Snedeker

Steven Stewart

Hunter Strickland

Maggie Torboli

Holly Tran

Taven Vernau

Nolan Weiss

Adam Zalner

Grade 10

High honors

Ethan Adams

Addison Agnew

Caitlin Alder

Logan Areford

Owen Baker

Cayden Bennett

Brice Berry

Daniel Bouvy

Emma Bowman

Kristina Bozek

Olivia Bruno

Tyler Burt

Alyssa Burtoft

Alexia Caldwell

Grace Coyle

Aiden DeWalt

Abigail Drezewski

Riley Dunn

Taylor Dunn

Hannah Eisiminger

Rayne Elling

Rylee Elling

Caleb Falvo

Jack Finley

Madolyn Fries

Sydney Gardner

Abbygail Gossett

Harley Griffith

Emma Harris

Andrew Harshman

Sarah Hartmann

Olivia Herrnberger

Ryleigh Hoy

Nicholas Hrabik

Gracyn Kafana

Paige Keener

Mason Kraeer

Emma Lorenzo

Courtney Lowe

Julia Luzar

Emily Manning

Henry March

Austin Matthews

Daniel McCormick

Braeden McCullough

Ellen McIlvaine

Carys Miller

Amber Morgan

Stephen Moschetta

Isabella Nuccetelli

Brett Phillips

Olivia Polites

Kayda Richards

Emma Riddell

Mirranda Rinehart

Sara Setto

Madison Shook

Rhianna Shrum

Cole Suchoza

Selah Taggart

Hailey Thomas

Zachary Thornburg

Ashleigh Tuite

Kelsey Vanderhoof

Olivia Vettorel

Owen Wayman

Kaylyn Weichel

Emily Wickham

Thomas Wickham

Eden Williamson

Hannah Winkelman

Brandon Yanosky

Dylan Zimmerman

Honors

Alexis Allum

Jannah Berecky

Christian Bober

Morgan Bonnell

Cassidy Borchert

Violet Briggs

Ryan Comer

Sierra Craig

Damon Crawford

Alexander Dames

Tyler Day

Zachary Edwards

Lauren Falvo

Chloe Findle

Alexandria Fowler

Iziack Geer

Brett Gombita

Jackson Halulko

Joseph Hello

Hai Le

Zachary Losko

Sarah Maskarinec

Lily McMahon

Sydney Nguyen

Mikayla Phasupong

Brooke Phillips

Ashlynn Powell

Lauren Randall

Cameron Sismondo

Daniel Towers

Gavin Vogel

Raymond Wang

Lydia Warnick

Marley Webster

Grade 9

High honors

Seavaun Agmon

Michael Allen

Alexander Ausher

Fletcher Beckett

John Beitler

Nila Bland

Kayla Bonnett

Ava Campman

Hailey Carpenter

John Carrigan

Lillian Chadwick

Madeline Clarke

Riley Corrins

Luke Cowden

Aiden Davis

Dominic DeRubbo

Natalie Ewbank

Emily Flaus

Caitlyn Fuller

Kiley Furman

Timberly Gardner

Maria Giorgi

Evelyn Hall

Payton Harding

Emily Hasson

Matthew Heffner

Braeden Helmkamp

Finley Hohn

Riley Howard

Emily Iams

Arwen Ikach

Victoria Jacobs

Jacob Jahn

Isabella Jobes

Tyler Johnson

Connor Jones

Marcus Kline

Jackson Knight

Allison Kulla

Taylor Kulla

Isabelle Lape

Madelyn Lolley

Charlotte Magon

Makena Matthews

Cameron Minnick

Sophia Misner

Bodie Morgan

Ruby Morgan

David Myers

Gage Nalepka

Alayna Naser

Hong Nguyen

Agatha Niccolai

Cael Nicolella

Avery O’Sullivan

Jack Pan

Benjamin Papson

Addison Paul

Kenzie Phasupong

Ainslee Plesko

Carolyn Proudfit

Alexander Raymer

Blake Reihner

Abby Reynier

Savannah Rivera

Madeline Roberts

Anthony Rosati Jr

Nathan Sander

Giana Sasselli

Mckenna Senay

Olivia Sikora

Joshua Sitler

Ryan Slagle

Joshua Snyder

Elizabeth Starr

Chase Stephens

Nicolas Stiehler

Emily Tonsetic

Julia Umshares

Sydney Wahl

Luke Webb

Payton Wright

Anna Young

Honors

Robert Allison

Sawyer Ames

Ethan Ashby

Joey Bell

Braylee Bruce

Haylee Campbell

Cole Carl

Gabriella Cincinnati

Ethan Clawson

Chloe Crowe

Julia Cunningham

Logan Daniels

Noah Davis

Jadon Dobich

Andrew Durig

Kaylee Foringer

Elise Fraas

Savannah Frazee

Annabel Gottschall

Dakota Hartzell

Gibson Havanis

Mason Holloway

Abigail Hughes

Macie Justice

Joshua Lent

Matteo Lesako

Jacquelyn Love

Caleb Mikec

Jason Miklic

Madison Miller

Brooke Mitchell

Isabella Muraco

Isabella Priest

Caroline Quedenfeld

Emma Renne

Katerina Saxon

Hanna Stedman

Alexsus Vilga

Josie Ward

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