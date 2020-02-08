Second nine weeks
Grade 12
High honors
Aubrey Adams
Bethaney Ames
Jax Banco
Mackenzie Batson
Jacob Beecham
Madison Bishop
Jonathan Brodak
Raelee Brown
Patrick Bryant
Elena Butler
Talon Cain
Colby Callas
Brent Clutter
Brianne Coatsworth
Jaden Comfort
Elizabeth Cowden
Makenzie Coyle
Christopher Cregut
Ryan Custer
Evelyn Flickinger
Kendle Haught
Kathryn Havrila
Elizabeth Herrnberger
Caitlin Johnson
Noah Johnson
Avery Kern
Dylan King
Trevor Korba
Michael Koroly
Ann Kozak
Kristin Leep
Lexi Livingood
Shelby McAllister
Christian Messmer
Isabella Morrell
Lynzee Morris
Meghan Nemeth
Michael Parrish
Shelby Pattison
Hannah Phillips
Michael Phillips
Nicholas Phillips
Clayton Roberts
Mariah Ryan
Elliott Salvatori
Micayla Samples
Austin Sampson
Corbin Scarberry
Caitlyn Scott
Joshua Sheppard Jr
Jacob Snyder
Alison Spadaro
Taylor Staub
Elizabeth Steele
Colton Vogel
Matthew Weaver
Carson White
Nancy Xiao
Abigale Young
Brett Zimmerman
Honors
Lexie Ashcraft
Austin Banasick
Lena Bartoe
Emilio Borello
Christiana Bouvy
Marlaina Bozek
Kylie Bradmon
Haley Brumbaugh
Alexander Chadwick
Matthew Davison
Colby Furman
Gina Gossett
Cassandra Hrabik
Michaela Hull
Jeremy Hurd
Hannah Jones
Morgan Kafana
Ty Kress
Marquese Lacks
Alina Mayton
Charles McIlvaine
Morgan McMurdy
Richard Mersky
Consuelo Mish
Carley Popielarcheck
Grace Prowitt
Lindsay Raleigh
Raeghan Rush
Rae Lynn Simpson
Caleb Skirpan
Rilee Spegar
Logan Stupak
Augustin Towers
Camden Walsh
Sheriden Zofchak
Grade 11
High honors
Emanuela Abreu
Conner Attenberger
Hannah Beecham
Jeremy Brooks
Isabella Bull
Isabelle Carney
Kadyn Caruso
Lauren Chisholm
Skylar Clawson
Courtney Dahlquist
Michael Dunn
Ashley Durig
Rachel Faust
Kael Fisher
Rylie Fonzi
Timon Franke
Madyson Frazee
Kayla Gandy
Megan Geer
Abigail Gottschall
Aaron Hamilton
Benjamin Hardy
Ashtyn Hawk
Noah Heffner
Chad Johnson
Lucas Jones
Anastasia Kern
Angelina King
Abigail Klaus
Andrew Knight
Kaleb Koot
Benjamin Kozak
Ryan Krause
Alisyn Leech
Aden Lin
Cody Lowther
Emma Malinak
Damon Manning
Dakota Martin
Kayleigh Mazon
Shayla McConnell
Marissa McCracken
Colby Meier
Jade Miller
Thomas Miller
Maxwell Mollish
Emma Morgan
McKenna Morgan
Matthew Murphy
Evan Petronka
Anthony Phillips
Luke Phillis
Kylie Poland
Lilyanna Ritenour
Joseph Romano
Thomas Ross
Elle Rush
Skye Sabatasse
Jilian Sander
Samantha Schury
Emma Stephens
Bryson Tarpley
Lucinda Towers
John Trapuzzano
Michael Veltri
Kaylin Venick
Kyle Vonscio
Alexa Ward
Abby Wayman
Koen Weichel
Marin Williamson
Brett Wrubleski
Tiffany Xiao
Christopher Yeager
Colin Zaken
Allen Zhen
Honors
Sydney Abbondanza
Conner Alder
Kloee Ankrom
Tyler Ashmore
Nolan Beckett
Alliyah Borchert
Julian Burchett
Chloe Burd
Peyton Celani
Elijah Cincinnati
Ensley Clark
Rebecca Conkle
Makayla Corrins
Danielle Cyprowski
Brittany Dayton
Bailey DeWalt
Ethan Deyell
Victoria Ealy
Logan Errett
Lily Fanase
Alyssa Garner
Anna Grimes
Ethan Hall
Robert Harps III
Nathan Hartmann
Connor Hasson
Forrest Havanis
Dylan King
Autumn Kosey
Brent Kurtz
Brooke Locy
Madison Lorenzo
John Lowry
Andrew McAfee
Matthew McClenathan
Bayleigh McCullough
Skyler McDaniel
Brendan McGurgan
Madison Meeks
Eric Mehlman
James Meyer
Jennifer Miller
Michael Mitchell
Jeremy Naser
Nathanial Orr
Andrew Pacconi
Jacob Paez
Vivian Poach
Savannah Post
Jeffrey Reynolds
Jacob Sanders
Emily Schmidt
Nathan Seaman
Nicholas Seaman
Aidan Selway
Shaylee Shrader
Jerryd Shumaker
Chloe Tamulinas
Madison Thong
Emily Venick
Abigail Verner
Justin Walters
Lauren Walther
Leo Wang
Hannah Waychoff
Madelyn White
Jarod Williams
Grade 10
High honors
Sierra Allison
Matthew Bier
Courtney Boardley
Connor Bull
Claudia Cappelli
Rachel Chase
Alyssa Clutter
Macy Comfort
Samantha Dames
Hunter Dulaney
Krista Efaw
Emily Ewbank
Natalie Firlej
Alex Franks
Adam Gill
Andrew Gonzales
Jay Gossett
Allie Greco
Landen Huber
Ethan Iams
Darren Johnson
Devanshi Joshi
Zack Krenzelak
Skylar Lauderbaugh
Zachary McClenathan
Olivia McNulty
Regan Miller
Andrew Nelson
Nhung Nguyen
Marah Pegram
Eva Pretterhofer
Alyssa Rager
Sophia Rahmany
Casey Reinhardt
Shelby Roesler
Taryn Russell
Mick Ryan
Rylee Salisbury
Allison Sampson
Jeremy Sikora
Kaiya Smith
Samuel Smykal
Vincent Smykal
Kaylee Spadaro
Marissa Sprouse
Garrett Stegenga
Hunter Strickland
William Sutherland IV
Holly Tran
Honors
Fiona Allen
Haleigh Atchison
Katherine Barton
Matthew Bowser
Owen Breide
Meredith Bryant
Elizabeth Burd
Preston Burgard
Elijah Butler
Giovanni Cipoletti
Ava Deboer
Marissa Dobich
Nathaniel Dunn
Kyle Fetcho
Trace Filer
Margaret Garcia
Janel Gilmer
Kamryn Glendenning
Tearney Greely
Nicklas Hammer
Jacqueline Hancher
Isabella Henry
Luke Higgins
Grace Hopper
Savannah Ikach
Natalie Johnson
Piper Kemis
Alexandra Koffler
Dax Kress
Anthony Krivanek
Alexis Lawton
Daniel Lee
Tatiana Lopez
Isaac March
Megan Marling
Erik McMillen Jr
Aidan Metts
Joseph Migyanko Jr
Abigail Mikec
Isabella Naddeo
Julia Naser
Baylie Novak
Jacob Pattison
Kaitlyn Pierrard
Hannah Porter
Hayden Reese
Connor Roberts
Ava Robinson
Jordan Simmons
Tianti Spinosi
Steven Stewart
Ian Strike
Justin Tonsetic
Alex Tush
Noah Walker
Torez Work
Grade 9
High honors
Ethan Adams
Noah Adams
Caitlin Alder
Logan Areford
Owen Baker
Brice Berry
Cassidy Borchert
Daniel Bouvy
Ethan Bowers
Emma Bowman
Kristina Bozek
Olivia Bruno
Alexia Caldwell
Elaina Carney
Andrew Collins
Ryan Comer
Sierra Craig
Tyler Day
Giovanna Derosa
Aiden DeWalt
Riley Dunn
Taylor Dunn
Hannah Eisiminger
Rayne Elling
Rylee Elling
Caleb Falvo
Lauren Falvo
Jack Finley
Abbygail Gossett
Harley Griffith
Sarah Hartmann
Olivia Herrnberger
Nicholas Hrabik
Kaleigh Hurd
Paige Keener
Emma Lorenzo
Courtney Lowe
Melena Maglietta
Emily Manning
Henry March
Austin Matthews
Ellen McIlvaine
Carys Miller
Amber Morgan
Stephen Moschetta
Morgan Murphy
Sydney Nguyen
Isabella Nuccetelli
Mikayla Phasupong
Brett Phillips
Kayda Richards
Emma Riddell
Mirranda Rinehart
Elizabeth Ross
Jayla Sebetich
Madison Shook
Makailey Shumaker
Sawyer Shumaker
Connor Smith
Rowyn Snoderly
Ashleigh Tuite
Kelsey Vanderhoof
Olivia Vettorel
Gavin Vogel
Raymond Wang
Owen Wayman
Kaylyn Weichel
Lane Whitmer
Emily Wickham
Thomas Wickham
Eden Williamson
Hannah Winkelman
Dylan Zimmerman
Honors
Addison Agnew
Drake Anderson
Ty Banco
Cayden Bennett
Nathaniel Black
Christian Bober
Morgan Bonnell
Jamie Brady
Violet Briggs
Tyler Burt
Alyssa Burtoft
Silvio Corso
Rebecca Cox
Grace Coyle
Alexander Dames
Abigail Drezewski
Marissa Eakin
Zachary Edwards
Samantha Elliott
Madolyn Fries
Sydney Gardner
Brett Gombita
Kathryn Green
Jackson Halulko
Emma Harris
Andrew Harshman
Matthew Jones
Gracyn Kafana
Eden Kahkonen
Sydney Kapp
Mason Kraeer
Hai Le
Dylan Leonard
Tessa Lerner
Emma Liggett
Zachary Losko
Andrew Lozano
Julia Luzar
Anna MacTaggart
Sarah Maskarinec
Daniel McCormick
Aiden McCoy
Braeden McCullough
Lily McMahon
Kaytlyn Miller
Easton Morris
Olivia Polites
Ashlynn Powell
Brian Rice
Emma Ross
Sara Setto
Alice Singh
Matthew Smith
Cole Suchoza
Hailey Thomas
Zachary Thornburg
Daniel Towers
Elias Weakland
Marley Webster
Brandon Yanosky