Honor Roll

Second nine weeks

Grade 12

High honors

Aubrey Adams

Bethaney Ames

Jax Banco

Mackenzie Batson

Jacob Beecham

Madison Bishop

Jonathan Brodak

Raelee Brown

Patrick Bryant

Elena Butler

Talon Cain

Colby Callas

Brent Clutter

Brianne Coatsworth

Jaden Comfort

Elizabeth Cowden

Makenzie Coyle

Christopher Cregut

Ryan Custer

Evelyn Flickinger

Kendle Haught

Kathryn Havrila

Elizabeth Herrnberger

Caitlin Johnson

Noah Johnson

Avery Kern

Dylan King

Trevor Korba

Michael Koroly

Ann Kozak

Kristin Leep

Lexi Livingood

Shelby McAllister

Christian Messmer

Isabella Morrell

Lynzee Morris

Meghan Nemeth

Michael Parrish

Shelby Pattison

Hannah Phillips

Michael Phillips

Nicholas Phillips

Clayton Roberts

Mariah Ryan

Elliott Salvatori

Micayla Samples

Austin Sampson

Corbin Scarberry

Caitlyn Scott

Joshua Sheppard Jr

Jacob Snyder

Alison Spadaro

Taylor Staub

Elizabeth Steele

Colton Vogel

Matthew Weaver

Carson White

Nancy Xiao

Abigale Young

Brett Zimmerman

Honors

Lexie Ashcraft

Austin Banasick

Lena Bartoe

Emilio Borello

Christiana Bouvy

Marlaina Bozek

Kylie Bradmon

Haley Brumbaugh

Alexander Chadwick

Matthew Davison

Colby Furman

Gina Gossett

Cassandra Hrabik

Michaela Hull

Jeremy Hurd

Hannah Jones

Morgan Kafana

Ty Kress

Marquese Lacks

Alina Mayton

Charles McIlvaine

Morgan McMurdy

Richard Mersky

Consuelo Mish

Carley Popielarcheck

Grace Prowitt

Lindsay Raleigh

Raeghan Rush

Rae Lynn Simpson

Caleb Skirpan

Rilee Spegar

Logan Stupak

Augustin Towers

Camden Walsh

Sheriden Zofchak

Grade 11

High honors

Emanuela Abreu

Conner Attenberger

Hannah Beecham

Jeremy Brooks

Isabella Bull

Isabelle Carney

Kadyn Caruso

Lauren Chisholm

Skylar Clawson

Courtney Dahlquist

Michael Dunn

Ashley Durig

Rachel Faust

Kael Fisher

Rylie Fonzi

Timon Franke

Madyson Frazee

Kayla Gandy

Megan Geer

Abigail Gottschall

Aaron Hamilton

Benjamin Hardy

Ashtyn Hawk

Noah Heffner

Chad Johnson

Lucas Jones

Anastasia Kern

Angelina King

Abigail Klaus

Andrew Knight

Kaleb Koot

Benjamin Kozak

Ryan Krause

Alisyn Leech

Aden Lin

Cody Lowther

Emma Malinak

Damon Manning

Dakota Martin

Kayleigh Mazon

Shayla McConnell

Marissa McCracken

Colby Meier

Jade Miller

Thomas Miller

Maxwell Mollish

Emma Morgan

McKenna Morgan

Matthew Murphy

Evan Petronka

Anthony Phillips

Luke Phillis

Kylie Poland

Lilyanna Ritenour

Joseph Romano

Thomas Ross

Elle Rush

Skye Sabatasse

Jilian Sander

Samantha Schury

Emma Stephens

Bryson Tarpley

Lucinda Towers

John Trapuzzano

Michael Veltri

Kaylin Venick

Kyle Vonscio

Alexa Ward

Abby Wayman

Koen Weichel

Marin Williamson

Brett Wrubleski

Tiffany Xiao

Christopher Yeager

Colin Zaken

Allen Zhen

Honors

Sydney Abbondanza

Conner Alder

Kloee Ankrom

Tyler Ashmore

Nolan Beckett

Alliyah Borchert

Julian Burchett

Chloe Burd

Peyton Celani

Elijah Cincinnati

Ensley Clark

Rebecca Conkle

Makayla Corrins

Danielle Cyprowski

Brittany Dayton

Bailey DeWalt

Ethan Deyell

Victoria Ealy

Logan Errett

Lily Fanase

Alyssa Garner

Anna Grimes

Ethan Hall

Robert Harps III

Nathan Hartmann

Connor Hasson

Forrest Havanis

Dylan King

Autumn Kosey

Brent Kurtz

Brooke Locy

Madison Lorenzo

John Lowry

Andrew McAfee

Matthew McClenathan

Bayleigh McCullough

Skyler McDaniel

Brendan McGurgan

Madison Meeks

Eric Mehlman

James Meyer

Jennifer Miller

Michael Mitchell

Jeremy Naser

Nathanial Orr

Andrew Pacconi

Jacob Paez

Vivian Poach

Savannah Post

Jeffrey Reynolds

Jacob Sanders

Emily Schmidt

Nathan Seaman

Nicholas Seaman

Aidan Selway

Shaylee Shrader

Jerryd Shumaker

Chloe Tamulinas

Madison Thong

Emily Venick

Abigail Verner

Justin Walters

Lauren Walther

Leo Wang

Hannah Waychoff

Madelyn White

Jarod Williams

Grade 10

High honors

Sierra Allison

Matthew Bier

Courtney Boardley

Connor Bull

Claudia Cappelli

Rachel Chase

Alyssa Clutter

Macy Comfort

Samantha Dames

Hunter Dulaney

Krista Efaw

Emily Ewbank

Natalie Firlej

Alex Franks

Adam Gill

Andrew Gonzales

Jay Gossett

Allie Greco

Landen Huber

Ethan Iams

Darren Johnson

Devanshi Joshi

Zack Krenzelak

Skylar Lauderbaugh

Zachary McClenathan

Olivia McNulty

Regan Miller

Andrew Nelson

Nhung Nguyen

Marah Pegram

Eva Pretterhofer

Alyssa Rager

Sophia Rahmany

Casey Reinhardt

Shelby Roesler

Taryn Russell

Mick Ryan

Rylee Salisbury

Allison Sampson

Jeremy Sikora

Kaiya Smith

Samuel Smykal

Vincent Smykal

Kaylee Spadaro

Marissa Sprouse

Garrett Stegenga

Hunter Strickland

William Sutherland IV

Holly Tran

Honors

Fiona Allen

Haleigh Atchison

Katherine Barton

Matthew Bowser

Owen Breide

Meredith Bryant

Elizabeth Burd

Preston Burgard

Elijah Butler

Giovanni Cipoletti

Ava Deboer

Marissa Dobich

Nathaniel Dunn

Kyle Fetcho

Trace Filer

Margaret Garcia

Janel Gilmer

Kamryn Glendenning

Tearney Greely

Nicklas Hammer

Jacqueline Hancher

Isabella Henry

Luke Higgins

Grace Hopper

Savannah Ikach

Natalie Johnson

Piper Kemis

Alexandra Koffler

Dax Kress

Anthony Krivanek

Alexis Lawton

Daniel Lee

Tatiana Lopez

Isaac March

Megan Marling

Erik McMillen Jr

Aidan Metts

Joseph Migyanko Jr

Abigail Mikec

Isabella Naddeo

Julia Naser

Baylie Novak

Jacob Pattison

Kaitlyn Pierrard

Hannah Porter

Hayden Reese

Connor Roberts

Ava Robinson

Jordan Simmons

Tianti Spinosi

Steven Stewart

Ian Strike

Justin Tonsetic

Alex Tush

Noah Walker

Torez Work

Grade 9

High honors

Ethan Adams

Noah Adams

Caitlin Alder

Logan Areford

Owen Baker

Brice Berry

Cassidy Borchert

Daniel Bouvy

Ethan Bowers

Emma Bowman

Kristina Bozek

Olivia Bruno

Alexia Caldwell

Elaina Carney

Andrew Collins

Ryan Comer

Sierra Craig

Tyler Day

Giovanna Derosa

Aiden DeWalt

Riley Dunn

Taylor Dunn

Hannah Eisiminger

Rayne Elling

Rylee Elling

Caleb Falvo

Lauren Falvo

Jack Finley

Abbygail Gossett

Harley Griffith

Sarah Hartmann

Olivia Herrnberger

Nicholas Hrabik

Kaleigh Hurd

Paige Keener

Emma Lorenzo

Courtney Lowe

Melena Maglietta

Emily Manning

Henry March

Austin Matthews

Ellen McIlvaine

Carys Miller

Amber Morgan

Stephen Moschetta

Morgan Murphy

Sydney Nguyen

Isabella Nuccetelli

Mikayla Phasupong

Brett Phillips

Kayda Richards

Emma Riddell

Mirranda Rinehart

Elizabeth Ross

Jayla Sebetich

Madison Shook

Makailey Shumaker

Sawyer Shumaker

Connor Smith

Rowyn Snoderly

Ashleigh Tuite

Kelsey Vanderhoof

Olivia Vettorel

Gavin Vogel

Raymond Wang

Owen Wayman

Kaylyn Weichel

Lane Whitmer

Emily Wickham

Thomas Wickham

Eden Williamson

Hannah Winkelman

Dylan Zimmerman

Honors

Addison Agnew

Drake Anderson

Ty Banco

Cayden Bennett

Nathaniel Black

Christian Bober

Morgan Bonnell

Jamie Brady

Violet Briggs

Tyler Burt

Alyssa Burtoft

Silvio Corso

Rebecca Cox

Grace Coyle

Alexander Dames

Abigail Drezewski

Marissa Eakin

Zachary Edwards

Samantha Elliott

Madolyn Fries

Sydney Gardner

Brett Gombita

Kathryn Green

Jackson Halulko

Emma Harris

Andrew Harshman

Matthew Jones

Gracyn Kafana

Eden Kahkonen

Sydney Kapp

Mason Kraeer

Hai Le

Dylan Leonard

Tessa Lerner

Emma Liggett

Zachary Losko

Andrew Lozano

Julia Luzar

Anna MacTaggart

Sarah Maskarinec

Daniel McCormick

Aiden McCoy

Braeden McCullough

Lily McMahon

Kaytlyn Miller

Easton Morris

Olivia Polites

Ashlynn Powell

Brian Rice

Emma Ross

Sara Setto

Alice Singh

Matthew Smith

Cole Suchoza

Hailey Thomas

Zachary Thornburg

Daniel Towers

Elias Weakland

Marley Webster

Brandon Yanosky

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