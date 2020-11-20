Honor Roll

Grade 12

High honors

Kloee Ankrom

Hannah Beecham

Adeline Breedlove

Jeremy Brooks

Isabella Bull

Isabelle Carney

Kadyn Caruso

Lauren Chisholm

Ensley Clark

Skylar Clawson

Danielle Cyprowski

Courtney Dahlquist

Brittany Dayton

Bailey DeWalt

Ethan Deyell

Kloey Diaz

Tyler Dicks

Ashley Durig

Victoria Ealy

Logan Errett

Rachel Faust

Jordan Flowers

Madyson Frazee

Megan Geer

Anna Grimes

Benjamin Hardy

Connor Hasson

Ashtyn Hawk

Noah Heffner

Miranda Herstine

Lucas Jones

Angelina King

Andrew Knight

Kaleb Koot

Benjamin Kozak

Cody Lowther

Emma Malinak

Dakota Martin

Kayleigh Mazon

Matthew McClenathan

Shayla McConnell

Marissa McCracken

Bayleigh McCullough

Brendan McGurgan

Madison Meeks

Eric Mehlman

Jade Miller

Thomas Miller

Maxwell Mollish

Emma Morgan

Matthew Murphy

Jeremy Naser

Evan Petronka

Luke Phillis

Kylie Poland

Marissa Raineri

Lilyanna Ritenour

Joseph Romano

Katelyn Ross

Elle Rush

Skye Sabatasse

Jilian Sander

Emily Schmidt

Samantha Schury

Nicholas Seaman

Shaylee Shrader

Emma Stephens

Chloe Tamulinas

Bryson Tarpley

Lucinda Towers

John Trapuzzano

Kyle Vonscio

Alexa Ward

Abby Wayman

Koen Weichel

Marin Williamson

Brett Wrubleski

Christopher Yeager

Honors

Sydney Abbondanza

Conner Alder

Tyler Ashmore

Nolan Beckett

Alliyah Borchert

Elijah Cincinnati

Rebecca Conkle

Natalie Crum

Aubrey Delaney

Michael Dunn

Kayla Gandy

Alyssa Garner

Jessica Glotfelty

Abigail Gottschall

Ethan Hall

Forrest Havanis

Abagail Hoefler

Kaden Kolson

Autumn Kosey

Ryan Krause

Brent Kurtz

Aden Lin

John Lowry

Damon Manning

Danielle Manning

Jacob Paez

Katie Patz

Vivian Poach

Erin Popeck

Jeffrey Reynolds

Madissen Rinehart

Thomas Ross

Aidan Russell

Jacob Sanders

Nathan Seaman

Aidan Selway

Madison Thong

Emily Venick

Lauren Walther

Leo Wang

Madelyn White

Ella Young

Allen Zheng

Grade 11

High honors

Sierra Allison

Courtney Boardley

Meredith Bryant

Connor Bull

Elizabeth Burd

Preston Burgard

Claudia Cappelli

Korbin Charles

Rachel Chase

Timothy Clawson

Alyssa Clutter

Samantha Dames

Ava Deboer

Krista Efaw

Emily Ewbank

Kyle Fetcho

Adam Gill

Jay Gossett

Allie Greco

Emily Havrila

Ethan Iams

Alexandra Koffler

Skylar Lauderbaugh

Daniel Lee

Isaac March

Megan Marling

Gabrielle Miller

Isabella Naddeo

Julia Naser

Nhung Nguyen

Andrew Pacconi

Hannah Porter

Alyssa Rager

Sophia Rahmany

Rylee Salisbury

Allison Sampson

Jeremy Sikora

Kaiya Smith

Vincent Smykal

Kaylee Spadaro

Tianti Spinosi

Garrett Stegenga

William Sutherland IV

Holly Tran

Honors

Meghan Artuso

Summer Ballentyne

Balie Beck

Brady Blackhurst

Matthew Bowser

Elijah Butler

Saundrah Chilzer

Giovanni Cipoletti

Macy Comfort

Marissa Dobich

Hunter Dulaney

Maxwell Eichelberger

Sean Fagan-Dyer

Alex Franks

Margaret Garcia

Kamryn Glendenning

Andrew Gonzales

Nicklas Hammer

Jacqueline Hancher

Isabella Henry

Luke Higgins

Savannah Ikach

Isabella Kihn

Zack Krenzelak

Dax Kress

Alexis Lawton

Annabel Manderick

Braydon May

Zachary McClenathan

Morgan McKay

Olivia McNulty

Joseph Migyanko Jr

Abigail Mikec

Regan Miller

Kaitlyn Pierrard

Sierra Price

Casey Reinhardt

Connor Roberts

Ava Robinson

Taryn Russell

Samuel Smykal

Zachary Snedeker

Marissa Sprouse

Hunter Strickland

Sydnee Tate

Taven Vernau

Noah Walker

Adam Zalner

Grade 10

High honors

Ethan Adams

Noah Adams

Caitlin Alder

Logan Areford

Owen Baker

Jannah Berecky

Brice Berry

Daniel Bouvy

Emma Bowman

Kristina Bozek

Tyler Burt

Alyssa Burtoft

Alexia Caldwell

Grace Coyle

Alexander Dames

Aiden DeWalt

Abigail Drezewski

Riley Dunn

Taylor Dunn

Zachary Edwards

Hannah Eisiminger

Rayne Elling

Rylee Elling

Caleb Falvo

Jack Finley

Madolyn Fries

Iziack Geer

Abbygail Gossett

Harley Griffith

Emma Harris

Andrew Harshman

Sarah Hartmann

Olivia Herrnberger

Ryleigh Hoy

Nicholas Hrabik

Gracyn Kafana

Paige Keener

Mason Kraeer

Emily Manning

Henry March

Austin Matthews

Daniel McCormick

Ellen McIlvaine

Carys Miller

Amber Morgan

Stephen Moschetta

Isabella Nuccetelli

Brett Phillips

Kayda Richards

Emma Riddell

Mirranda Rinehart

Sara Setto

Rhianna Shrum

Torri Snyder

Selah Taggart

Hailey Thomas

Zachary Thornburg

Kelsey Vanderhoof

Raymond Wang

Owen Wayman

Kaylyn Weichel

Emily Wickham

Thomas Wickham

Eden Williamson

Hannah Winkelman

Brandon Yanosky

Honors

Addison Agnew

Alexis Allum

Madelyn Barr

Kaylee Beck

Cayden Bennett

Morgan Bonnell

Cassidy Borchert

Ryan Comer

Sierra Craig

Damon Crawford

Tyler Day

Lauren Falvo

Chloe Findle

Sydney Gardner

Hai Le

Emma Lorenzo

Courtney Lowe

Julia Luzar

Sarah Maskarinec

Makayla Mazon

Braeden McCullough

Lily McMahon

Alexander Miller

Kaytlyn Miller

Alyvia Montgomery

Mikayla Phasupong

Olivia Polites

Ashlynn Powell

Lauren Randall

Elizabeth Ross

Madison Shook

Rowyn Snoderly

Cole Suchoza

Daniel Towers

Gavin Vogel

Elias Weakland

Dylan Zimmerman

Grade 9

High honors

Seavaun Agmon

Michael Allen

Fletcher Beckett

Kelsey Bishop

Kayla Bonnett

Ava Campman

John Carrigan

Riley Corrins

Luke Cowden

Aiden Davis

Natalie Ewbank

Kiley Furman

Timberly Gardner

Maria Giorgi

Emily Hasson

Gibson Havanis

Matthew Heffner

Braeden Helmkamp

Finley Hohn

Riley Howard

Emily Iams

Arwen Ikach

Victoria Jacobs

Isabella Jobes

Connor Jones

Marcus Kline

Jackson Knight

Allison Kulla

Taylor Kulla

Madelyn Lolley

Charlotte Magon

Cameron Minnick

Sophia Misner

Bodie Morgan

David Myers

Gage Nalepka

Alayna Naser

Hong Nguyen

Agatha Niccolai

Cael Nicolella

Avery O'Sullivan

Jack Pan

Kenzie Phasupong

Ainslee Plesko

Carolyn Proudfit

Alexander Raymer

Blake Reihner

Abby Reynier

Savannah Rivera

Madeline Roberts

Anthony Rosati Jr

Nathan Sander

Olivia Sikora

Joshua Sitler

Ryan Slagle

Joshua Snyder

Chase Stephens

Nicolas Stiehler

Emily Tonsetic

Sydney Wahl

Payton Wright

Anna Young

Honors

Robert Allison

Ethan Ashby

Alexander Ausher

Josie Barr

John Beitler

Joey Bell

Nila Bland

Haylee Campbell

Cole Carl

Hailey Carpenter

Lillian Chadwick

William Chugg

Gabriella Cincinnati

Madeline Clarke

Dominic DeRubbo

Madlyn Dotson

Emily Flaus

Kaylee Foringer

Elise Fraas

Savannah Frazee

Caitlyn Fuller

Annabel Gottschall

Evelyn Hall

Payton Harding

Dakota Hartzell

Mason Holloway

Abigail Hughes

Jacob Jahn

Macie Justice

Serenity King

Isabelle Lape

Jacquelyn Love

Makena Matthews

Jason Miklic

Brooke Mitchell

Ruby Morgan

Chaz Norris

Aubriena Pallesco

Benjamin Papson

Addison Paul

Chloe Prowitt

Emma Renne

Abbie Richards

Giana Sasselli

Katerina Saxon

Elizabeth Starr

Hanna Stedman

Julia Umshares

Sophie Vaughan

Luke Webb

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Sign Up
Log In