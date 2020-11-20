Grade 12
High honors
Kloee Ankrom
Hannah Beecham
Adeline Breedlove
Jeremy Brooks
Isabella Bull
Isabelle Carney
Kadyn Caruso
Lauren Chisholm
Ensley Clark
Skylar Clawson
Danielle Cyprowski
Courtney Dahlquist
Brittany Dayton
Bailey DeWalt
Ethan Deyell
Kloey Diaz
Tyler Dicks
Ashley Durig
Victoria Ealy
Logan Errett
Rachel Faust
Jordan Flowers
Madyson Frazee
Megan Geer
Anna Grimes
Benjamin Hardy
Connor Hasson
Ashtyn Hawk
Noah Heffner
Miranda Herstine
Lucas Jones
Angelina King
Andrew Knight
Kaleb Koot
Benjamin Kozak
Cody Lowther
Emma Malinak
Dakota Martin
Kayleigh Mazon
Matthew McClenathan
Shayla McConnell
Marissa McCracken
Bayleigh McCullough
Brendan McGurgan
Madison Meeks
Eric Mehlman
Jade Miller
Thomas Miller
Maxwell Mollish
Emma Morgan
Matthew Murphy
Jeremy Naser
Evan Petronka
Luke Phillis
Kylie Poland
Marissa Raineri
Lilyanna Ritenour
Joseph Romano
Katelyn Ross
Elle Rush
Skye Sabatasse
Jilian Sander
Emily Schmidt
Samantha Schury
Nicholas Seaman
Shaylee Shrader
Emma Stephens
Chloe Tamulinas
Bryson Tarpley
Lucinda Towers
John Trapuzzano
Kyle Vonscio
Alexa Ward
Abby Wayman
Koen Weichel
Marin Williamson
Brett Wrubleski
Christopher Yeager
Honors
Sydney Abbondanza
Conner Alder
Tyler Ashmore
Nolan Beckett
Alliyah Borchert
Elijah Cincinnati
Rebecca Conkle
Natalie Crum
Aubrey Delaney
Michael Dunn
Kayla Gandy
Alyssa Garner
Jessica Glotfelty
Abigail Gottschall
Ethan Hall
Forrest Havanis
Abagail Hoefler
Kaden Kolson
Autumn Kosey
Ryan Krause
Brent Kurtz
Aden Lin
John Lowry
Damon Manning
Danielle Manning
Jacob Paez
Katie Patz
Vivian Poach
Erin Popeck
Jeffrey Reynolds
Madissen Rinehart
Thomas Ross
Aidan Russell
Jacob Sanders
Nathan Seaman
Aidan Selway
Madison Thong
Emily Venick
Lauren Walther
Leo Wang
Madelyn White
Ella Young
Allen Zheng
Grade 11
High honors
Sierra Allison
Courtney Boardley
Meredith Bryant
Connor Bull
Elizabeth Burd
Preston Burgard
Claudia Cappelli
Korbin Charles
Rachel Chase
Timothy Clawson
Alyssa Clutter
Samantha Dames
Ava Deboer
Krista Efaw
Emily Ewbank
Kyle Fetcho
Adam Gill
Jay Gossett
Allie Greco
Emily Havrila
Ethan Iams
Alexandra Koffler
Skylar Lauderbaugh
Daniel Lee
Isaac March
Megan Marling
Gabrielle Miller
Isabella Naddeo
Julia Naser
Nhung Nguyen
Andrew Pacconi
Hannah Porter
Alyssa Rager
Sophia Rahmany
Rylee Salisbury
Allison Sampson
Jeremy Sikora
Kaiya Smith
Vincent Smykal
Kaylee Spadaro
Tianti Spinosi
Garrett Stegenga
William Sutherland IV
Holly Tran
Honors
Meghan Artuso
Summer Ballentyne
Balie Beck
Brady Blackhurst
Matthew Bowser
Elijah Butler
Saundrah Chilzer
Giovanni Cipoletti
Macy Comfort
Marissa Dobich
Hunter Dulaney
Maxwell Eichelberger
Sean Fagan-Dyer
Alex Franks
Margaret Garcia
Kamryn Glendenning
Andrew Gonzales
Nicklas Hammer
Jacqueline Hancher
Isabella Henry
Luke Higgins
Savannah Ikach
Isabella Kihn
Zack Krenzelak
Dax Kress
Alexis Lawton
Annabel Manderick
Braydon May
Zachary McClenathan
Morgan McKay
Olivia McNulty
Joseph Migyanko Jr
Abigail Mikec
Regan Miller
Kaitlyn Pierrard
Sierra Price
Casey Reinhardt
Connor Roberts
Ava Robinson
Taryn Russell
Samuel Smykal
Zachary Snedeker
Marissa Sprouse
Hunter Strickland
Sydnee Tate
Taven Vernau
Noah Walker
Adam Zalner
Grade 10
High honors
Ethan Adams
Noah Adams
Caitlin Alder
Logan Areford
Owen Baker
Jannah Berecky
Brice Berry
Daniel Bouvy
Emma Bowman
Kristina Bozek
Tyler Burt
Alyssa Burtoft
Alexia Caldwell
Grace Coyle
Alexander Dames
Aiden DeWalt
Abigail Drezewski
Riley Dunn
Taylor Dunn
Zachary Edwards
Hannah Eisiminger
Rayne Elling
Rylee Elling
Caleb Falvo
Jack Finley
Madolyn Fries
Iziack Geer
Abbygail Gossett
Harley Griffith
Emma Harris
Andrew Harshman
Sarah Hartmann
Olivia Herrnberger
Ryleigh Hoy
Nicholas Hrabik
Gracyn Kafana
Paige Keener
Mason Kraeer
Emily Manning
Henry March
Austin Matthews
Daniel McCormick
Ellen McIlvaine
Carys Miller
Amber Morgan
Stephen Moschetta
Isabella Nuccetelli
Brett Phillips
Kayda Richards
Emma Riddell
Mirranda Rinehart
Sara Setto
Rhianna Shrum
Torri Snyder
Selah Taggart
Hailey Thomas
Zachary Thornburg
Kelsey Vanderhoof
Raymond Wang
Owen Wayman
Kaylyn Weichel
Emily Wickham
Thomas Wickham
Eden Williamson
Hannah Winkelman
Brandon Yanosky
Honors
Addison Agnew
Alexis Allum
Madelyn Barr
Kaylee Beck
Cayden Bennett
Morgan Bonnell
Cassidy Borchert
Ryan Comer
Sierra Craig
Damon Crawford
Tyler Day
Lauren Falvo
Chloe Findle
Sydney Gardner
Hai Le
Emma Lorenzo
Courtney Lowe
Julia Luzar
Sarah Maskarinec
Makayla Mazon
Braeden McCullough
Lily McMahon
Alexander Miller
Kaytlyn Miller
Alyvia Montgomery
Mikayla Phasupong
Olivia Polites
Ashlynn Powell
Lauren Randall
Elizabeth Ross
Madison Shook
Rowyn Snoderly
Cole Suchoza
Daniel Towers
Gavin Vogel
Elias Weakland
Dylan Zimmerman
Grade 9
High honors
Seavaun Agmon
Michael Allen
Fletcher Beckett
Kelsey Bishop
Kayla Bonnett
Ava Campman
John Carrigan
Riley Corrins
Luke Cowden
Aiden Davis
Natalie Ewbank
Kiley Furman
Timberly Gardner
Maria Giorgi
Emily Hasson
Gibson Havanis
Matthew Heffner
Braeden Helmkamp
Finley Hohn
Riley Howard
Emily Iams
Arwen Ikach
Victoria Jacobs
Isabella Jobes
Connor Jones
Marcus Kline
Jackson Knight
Allison Kulla
Taylor Kulla
Madelyn Lolley
Charlotte Magon
Cameron Minnick
Sophia Misner
Bodie Morgan
David Myers
Gage Nalepka
Alayna Naser
Hong Nguyen
Agatha Niccolai
Cael Nicolella
Avery O'Sullivan
Jack Pan
Kenzie Phasupong
Ainslee Plesko
Carolyn Proudfit
Alexander Raymer
Blake Reihner
Abby Reynier
Savannah Rivera
Madeline Roberts
Anthony Rosati Jr
Nathan Sander
Olivia Sikora
Joshua Sitler
Ryan Slagle
Joshua Snyder
Chase Stephens
Nicolas Stiehler
Emily Tonsetic
Sydney Wahl
Payton Wright
Anna Young
Honors
Robert Allison
Ethan Ashby
Alexander Ausher
Josie Barr
John Beitler
Joey Bell
Nila Bland
Haylee Campbell
Cole Carl
Hailey Carpenter
Lillian Chadwick
William Chugg
Gabriella Cincinnati
Madeline Clarke
Dominic DeRubbo
Madlyn Dotson
Emily Flaus
Kaylee Foringer
Elise Fraas
Savannah Frazee
Caitlyn Fuller
Annabel Gottschall
Evelyn Hall
Payton Harding
Dakota Hartzell
Mason Holloway
Abigail Hughes
Jacob Jahn
Macie Justice
Serenity King
Isabelle Lape
Jacquelyn Love
Makena Matthews
Jason Miklic
Brooke Mitchell
Ruby Morgan
Chaz Norris
Aubriena Pallesco
Benjamin Papson
Addison Paul
Chloe Prowitt
Emma Renne
Abbie Richards
Giana Sasselli
Katerina Saxon
Elizabeth Starr
Hanna Stedman
Julia Umshares
Sophie Vaughan
Luke Webb