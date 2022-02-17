Honor Roll

Second term

Grade 12

High honors

Haleigh Atchison

Balie Beck

Nolan Beckett

Courtney Boardley

Matthew Bowser

Meredith Bryant

Connor Bull

Elizabeth Burd

Elijah Butler

Claudia Cappelli

Rachel Chase

Lauren Chisholm

Alexander Christopher

Alyssa Clutter

Macy Comfort

Samantha Dames

Tyler Dicks

Marissa Dobich

Krista Efaw

Nathan Evans

Emily Ewbank

Kyle Fetcho

Adam Gill

Emily Havrila

Isabella Henry

Felicia Hetzel

Ethan Iams

Savannah Ikach

Darren Johnson

Isabella Kihn

Andrew Knight

Alexandra Koffler

Zack Krenzelak

Tysean Lacks

Alexis Lawton

Daniel Lee

Isaac March

Mack Matthews III

Braydon May

Zachary McClenathan

Desyre McDougan-McCombs

Morgan McKay

Abigail Mikec

Gabrielle Miller

Jamil Mouzaffar

Julia Naser

Nhung Nguyen

Baylie Novak

Andrew Pacconi

Jacob Pattison

Marah Pegram

Kaitlyn Pierrard

Hannah Porter

Alyssa Rager

Sophia Rahmany

Mick Ryan

Rylee Salisbury

Allison Sampson

Jeremy Sikora

Kaiya Smith

Samuel Smykal

Vincent Smykal

Zachary Snedeker

Kaylee Spadaro

Marissa Sprouse

Garrett Stegenga

Hunter Strickland

William Sutherland IV

Christopher Yeager

Honors

Sierra Allison

Grant Bamberger

Tylor Bane

Nathan Blinco

Elli Bobrowski

Preston Burgard

Giovanni Cipoletti

Ava Deboer

Alexis Durbin

Lorah Eakin

Alex Franks

Margaret Garcia

Kamryn Glendenning

Allie Greco

Nicklas Hammer

Ellie Harrison

Daniel Horne

Natalie Johnson

Jarrett Kohn

Anthony Krivanek

Skylar Lauderbaugh

Michael Leadbitter

Annabel Manderick

Megan Marling

Camryn McClellan

Kyle McCormick

Joseph Migyanko Jr

Isabella Naddeo

Andrew Nelson

Ava Robinson

Taryn Russell

Jordan Simmons

Faith Steele

Steven Stewart

Holly Tran

Nolan Weiss

Torez Work

Adam Zalner

Grade 11

High honors

Ethan Adams

Noah Adams

Logan Areford

Owen Baker

Brice Berry

Cassidy Borchert

Daniel Bouvy

Emma Bowman

Kristina Bozek

Violet Briggs

Olivia Bruno

Tyler Burt

Alexia Caldwell

Ryan Comer

Grace Coyle

Sierra Craig

Aiden DeWalt

Riley Dunn

Taylor Dunn

Hannah Eisiminger

Rayne Elling

Rylee Elling

Caleb Falvo

Madolyn Fries

Harley Griffith

Austin Hamilton

Emma Harris

Sarah Hartmann

Jessica Hatfield

Joseph Hello

Olivia Herrnberger

Nicholas Hrabik

Anna Johnson

Gracyn Kafana

Paige Keener

Mason Kraeer

Emma Lorenzo

Julia Luzar

Emily Manning

Sarah Maskarinec

Austin Matthews

Ellen McIlvaine

Carys Miller

Amber Morgan

Easton Morris

Isabella Nuccetelli

Brett Phillips

Gavin Rechichar

Emma Riddell

Mirranda Rinehart

Madison Shook

Connor Smith

Donavyn Smith

Jayden Strope

Selah Taggart

Hailey Thomas

Zachary Thornburg

Ashleigh Tuite

Kelsey Vanderhoof

Olivia Vettorel

Raymond Wang

Lydia Warnick

Owen Wayman

Kaylyn Weichel

Colby White

Emily Wickham

Thomas Wickham

Eden Williamson

Hannah Winkelman

Honors

Addison Agnew

Alexis Allum

Drake Anderson

Blake Bedillion

Jannah Berecky

Morgan Bonnell

Elaina Carney

Faith Chadwick

Andrew Collins

Tyler Day

Abigail Drezewski

Jack Finley

Alexandria Fowler

Sydney Gardner

Brett Gombita

Kathryn Green

Andrew Harshman

Ava Hotrum

Ryleigh Hoy

Eden Kahkonen

Nadia Lewis

Emma Liggett

Zachary Losko

Courtney Lowe

Lauren Lukas

Henry March

Daniel McCormick

Braeden McCullough

Lily McMahon

Jayson Miller

Stephen Moschetta

Sydney Nguyen

Olivia Polites

Liam Porter

Jayla Sebetich

Sara Setto

Rhianna Shrum

Makailey Shumaker

Joseph Slagle

Rowyn Snoderly

Hunter Spears

Daniella Stephens

Nicolas Subrick

Cole Suchoza

Daniel Towers

Logan Waychoff

Elias Weakland

Brandon Yanosky

Dylan Zimmerman

Grade 10

High honors

Seavaun Agmon

Michael Allen

Josie Barr

Fletcher Beckett

John Beitler

Hannah Beyer

Nila Bland

Kayla Bonnett

Bria Bruce

Ava Campman

Hailey Carpenter

John Carrigan

Riley Corrins

Josephine Crim

Jackson Dix

Natalie Ewbank

Kaylee Foringer

Caitlyn Fuller

Kiley Furman

Timberly Gardner

Maria Giorgi

Maggie Goodish

Payton Harding

Emily Hasson

Matthew Heffner

Riley Howard

Emily Iams

Arwen Ikach

Victoria Jacobs

Jacob Jahn

Isabella Jobes

Connor Jones

Jackson Knight

Taylor Kulla

James Lafferty

Madelyn Lolley

Makena Matthews

Malayiah Matthews

Grace McCord

Cameron Minnick

Sophia Misner

Brooke Mitchell

Bodie Morgan

Alayna Naser

Agatha Niccolai

Cael Nicolella

Benjamin Papson

Kenzie Phasupong

Isabella Priest

Carolyn Proudfit

Chloe Prowitt

Caroline Quedenfeld

Alexander Raymer

Blake Reihner

Emma Renne

Abby Reynier

Savannah Rivera

Madeline Roberts

Anthony Rosati Jr

Nathan Sander

Olivia Sikora

Joshua Sitler

Ryan Slagle

Joshua Snyder

Chase Stephens

Nicolas Stiehler

Emily Tonsetic

Sydney Wahl

Payton Wright

Anna Young

Honors

Seavaun Agmon

Jase Banco

Josie Barr

Fletcher Beckett

John Beitler

Hannah Beyer

Nila Bland

Kayla Bonnett

Bria Bruce

Ava Campman

Hailey Carpenter

John Carrigan

Riley Corrins

Josephine Crim

Jackson Dix

Natalie Ewbank

Kaylee Foringer

Caitlyn Fuller

Kiley Furman

Timberly Gardner

Maria Giorgi

Maggie Goodish

Payton Harding

Emily Hasson

Matthew Heffner

Riley Howard

Emily Iams

Arwen Ikach

Victoria Jacobs

Jacob Jahn

Isabella Jobes

Connor Jones

Jackson Knight

Taylor Kulla

James Lafferty

Madelyn Lolley

Makena Matthews

Malayiah Matthews

Grace McCord

Cameron Minnick

Sophia Misner

Brooke Mitchell

Bodie Morgan

Alayna Naser

Agatha Niccolai

Cael Nicolella

Benjamin Papson

Kenzie Phasupong

Isabella Priest

Carolyn Proudfit

Chloe Prowitt

Caroline Quedenfeld

Alexander Raymer

Blake Reihner

Emma Renne

Abby Reynier

Savannah Rivera

Madeline Roberts

Anthony Rosati Jr

Nathan Sander

Olivia Sikora

Joshua Sitler

Ryan Slagle

Joshua Snyder

Chase Stephens

Nicolas Stiehler

Emily Tonsetic

Sydney Wahl

Payton Wright

Anna Young

Grade 9

High honors

Grace Allen

Thomas Allison

Alexander Almeida

Rylie Armstrong

Sheldan Arroyo

Morgan Baker

Collin Berry

Jadyn Blackburn

Abigail Bodart

Eli Bonus

Ava Bowman

Conner Bradley

Sarah Burt

Silvia Cardenas

Rogan Cavanaugh

Samantha Ciampa

Lauren Ciotto

Joseph Cipoletti

Lillah Clark

Ava Coffman

Carissa Coulter

Carlee Crowe

Zachary Dames

Katie Davis

Jacob Dunkle

Josephine Dzikowski

Morgan Eannarino

Elizabeth Engle

Allison Ewbank

Leah Falvo

Kelsey Flynn

Maggie Francis

Emily Frazier

Jonathan Gajan

Dylan Gesky

Genevieve Halulko

Kaden Hathaway

Sienna Heasley

Jaysea Herbstsomer

Brandi Holmes

Samantha Horne

Milena Hrutkay

Rayona Isbell

Cole Johnson

Rebekah Jones

Paige Karoleski

Braeden Knight

Elizabeth Koffler

Adrianna Lamm

Alana LaRue

Taylor Layhue

Emma Ledger

Victoria Lewis

Addison McCoy

Peyton McCray

Caroline Miller

Julia Mongillo

Gianni Moschetta

Michael Mounts

Caitlin Nguyen

Tristen Osko

Angela Pan

Samuel Pearson

Jake Phillips

Ava Richter

Jacob Rieg

Haylee Roupe

Dominic Sacripanti

Alexas Skariot

Lucy Skidmore

Kaden Smith

Benjamin Spino-Yanak

Samantha Stainbrook

Abigaile Stolfer

Sylvia Stoy

Amity Strope

Emily Thompson

Joe Thornburg

Marco Veltri

Riley Venick

Melina Vitale

Isaiah Weakland

Robert Whiteman

Sophia Zaragoza

Honors

Victoria Allen

Brianne Baker

Lillian Batson

Caden Bazzoli

Lyndsay Berry

Nicholas Bertosh

Megan Bowen

Lila Briggs

Jackson Burt

Samarra Charles

Madison Conn

Nathan Cox

Braiden Decker

Jack Dufalla

Cody Flowers

Connor Garcia

Talan Gardner

Allyson Heidish

Abby Higgins

Jack Hood

Paige Johnson

Jace Jordan

Madison Justice

Mason Kengor

Leah Kubacka

Haylee McClay

Andrew Palm

Kristen Plants

Wyatt Rodgers

Samaya Russo

Layla Skidmore

Sayde Stickovich

Jonathan Thomas

Ryan Torboli

Emily Tuite

Peter Tysiak

Paige Willis

Makiyah Wright

Aidan Young

Addison Zipko

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