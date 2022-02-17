Second term
Grade 12
High honors
Haleigh Atchison
Balie Beck
Nolan Beckett
Courtney Boardley
Matthew Bowser
Meredith Bryant
Connor Bull
Elizabeth Burd
Elijah Butler
Claudia Cappelli
Rachel Chase
Lauren Chisholm
Alexander Christopher
Alyssa Clutter
Macy Comfort
Samantha Dames
Tyler Dicks
Marissa Dobich
Krista Efaw
Nathan Evans
Emily Ewbank
Kyle Fetcho
Adam Gill
Emily Havrila
Isabella Henry
Felicia Hetzel
Ethan Iams
Savannah Ikach
Darren Johnson
Isabella Kihn
Andrew Knight
Alexandra Koffler
Zack Krenzelak
Tysean Lacks
Alexis Lawton
Daniel Lee
Isaac March
Mack Matthews III
Braydon May
Zachary McClenathan
Desyre McDougan-McCombs
Morgan McKay
Abigail Mikec
Gabrielle Miller
Jamil Mouzaffar
Julia Naser
Nhung Nguyen
Baylie Novak
Andrew Pacconi
Jacob Pattison
Marah Pegram
Kaitlyn Pierrard
Hannah Porter
Alyssa Rager
Sophia Rahmany
Mick Ryan
Rylee Salisbury
Allison Sampson
Jeremy Sikora
Kaiya Smith
Samuel Smykal
Vincent Smykal
Zachary Snedeker
Kaylee Spadaro
Marissa Sprouse
Garrett Stegenga
Hunter Strickland
William Sutherland IV
Christopher Yeager
Honors
Sierra Allison
Grant Bamberger
Tylor Bane
Nathan Blinco
Elli Bobrowski
Preston Burgard
Giovanni Cipoletti
Ava Deboer
Alexis Durbin
Lorah Eakin
Alex Franks
Margaret Garcia
Kamryn Glendenning
Allie Greco
Nicklas Hammer
Ellie Harrison
Daniel Horne
Natalie Johnson
Jarrett Kohn
Anthony Krivanek
Skylar Lauderbaugh
Michael Leadbitter
Annabel Manderick
Megan Marling
Camryn McClellan
Kyle McCormick
Joseph Migyanko Jr
Isabella Naddeo
Andrew Nelson
Ava Robinson
Taryn Russell
Jordan Simmons
Faith Steele
Steven Stewart
Holly Tran
Nolan Weiss
Torez Work
Adam Zalner
Grade 11
High honors
Ethan Adams
Noah Adams
Logan Areford
Owen Baker
Brice Berry
Cassidy Borchert
Daniel Bouvy
Emma Bowman
Kristina Bozek
Violet Briggs
Olivia Bruno
Tyler Burt
Alexia Caldwell
Ryan Comer
Grace Coyle
Sierra Craig
Aiden DeWalt
Riley Dunn
Taylor Dunn
Hannah Eisiminger
Rayne Elling
Rylee Elling
Caleb Falvo
Madolyn Fries
Harley Griffith
Austin Hamilton
Emma Harris
Sarah Hartmann
Jessica Hatfield
Joseph Hello
Olivia Herrnberger
Nicholas Hrabik
Anna Johnson
Gracyn Kafana
Paige Keener
Mason Kraeer
Emma Lorenzo
Julia Luzar
Emily Manning
Sarah Maskarinec
Austin Matthews
Ellen McIlvaine
Carys Miller
Amber Morgan
Easton Morris
Isabella Nuccetelli
Brett Phillips
Gavin Rechichar
Emma Riddell
Mirranda Rinehart
Madison Shook
Connor Smith
Donavyn Smith
Jayden Strope
Selah Taggart
Hailey Thomas
Zachary Thornburg
Ashleigh Tuite
Kelsey Vanderhoof
Olivia Vettorel
Raymond Wang
Lydia Warnick
Owen Wayman
Kaylyn Weichel
Colby White
Emily Wickham
Thomas Wickham
Eden Williamson
Hannah Winkelman
Honors
Addison Agnew
Alexis Allum
Drake Anderson
Blake Bedillion
Jannah Berecky
Morgan Bonnell
Elaina Carney
Faith Chadwick
Andrew Collins
Tyler Day
Abigail Drezewski
Jack Finley
Alexandria Fowler
Sydney Gardner
Brett Gombita
Kathryn Green
Andrew Harshman
Ava Hotrum
Ryleigh Hoy
Eden Kahkonen
Nadia Lewis
Emma Liggett
Zachary Losko
Courtney Lowe
Lauren Lukas
Henry March
Daniel McCormick
Braeden McCullough
Lily McMahon
Jayson Miller
Stephen Moschetta
Sydney Nguyen
Olivia Polites
Liam Porter
Jayla Sebetich
Sara Setto
Rhianna Shrum
Makailey Shumaker
Joseph Slagle
Rowyn Snoderly
Hunter Spears
Daniella Stephens
Nicolas Subrick
Cole Suchoza
Daniel Towers
Logan Waychoff
Elias Weakland
Brandon Yanosky
Dylan Zimmerman
Grade 10
High honors
Seavaun Agmon
Michael Allen
Josie Barr
Fletcher Beckett
John Beitler
Hannah Beyer
Nila Bland
Kayla Bonnett
Bria Bruce
Ava Campman
Hailey Carpenter
John Carrigan
Riley Corrins
Josephine Crim
Jackson Dix
Natalie Ewbank
Kaylee Foringer
Caitlyn Fuller
Kiley Furman
Timberly Gardner
Maria Giorgi
Maggie Goodish
Payton Harding
Emily Hasson
Matthew Heffner
Riley Howard
Emily Iams
Arwen Ikach
Victoria Jacobs
Jacob Jahn
Isabella Jobes
Connor Jones
Jackson Knight
Taylor Kulla
James Lafferty
Madelyn Lolley
Makena Matthews
Malayiah Matthews
Grace McCord
Cameron Minnick
Sophia Misner
Brooke Mitchell
Bodie Morgan
Alayna Naser
Agatha Niccolai
Cael Nicolella
Benjamin Papson
Kenzie Phasupong
Isabella Priest
Carolyn Proudfit
Chloe Prowitt
Caroline Quedenfeld
Alexander Raymer
Blake Reihner
Emma Renne
Abby Reynier
Savannah Rivera
Madeline Roberts
Anthony Rosati Jr
Nathan Sander
Olivia Sikora
Joshua Sitler
Ryan Slagle
Joshua Snyder
Chase Stephens
Nicolas Stiehler
Emily Tonsetic
Sydney Wahl
Payton Wright
Anna Young
Honors
Seavaun Agmon
Jase Banco
Josie Barr
Fletcher Beckett
John Beitler
Hannah Beyer
Nila Bland
Kayla Bonnett
Bria Bruce
Ava Campman
Hailey Carpenter
John Carrigan
Riley Corrins
Josephine Crim
Jackson Dix
Natalie Ewbank
Kaylee Foringer
Caitlyn Fuller
Kiley Furman
Timberly Gardner
Maria Giorgi
Maggie Goodish
Payton Harding
Emily Hasson
Matthew Heffner
Riley Howard
Emily Iams
Arwen Ikach
Victoria Jacobs
Jacob Jahn
Isabella Jobes
Connor Jones
Jackson Knight
Taylor Kulla
James Lafferty
Madelyn Lolley
Makena Matthews
Malayiah Matthews
Grace McCord
Cameron Minnick
Sophia Misner
Brooke Mitchell
Bodie Morgan
Alayna Naser
Agatha Niccolai
Cael Nicolella
Benjamin Papson
Kenzie Phasupong
Isabella Priest
Carolyn Proudfit
Chloe Prowitt
Caroline Quedenfeld
Alexander Raymer
Blake Reihner
Emma Renne
Abby Reynier
Savannah Rivera
Madeline Roberts
Anthony Rosati Jr
Nathan Sander
Olivia Sikora
Joshua Sitler
Ryan Slagle
Joshua Snyder
Chase Stephens
Nicolas Stiehler
Emily Tonsetic
Sydney Wahl
Payton Wright
Anna Young
Grade 9
High honors
Grace Allen
Thomas Allison
Alexander Almeida
Rylie Armstrong
Sheldan Arroyo
Morgan Baker
Collin Berry
Jadyn Blackburn
Abigail Bodart
Eli Bonus
Ava Bowman
Conner Bradley
Sarah Burt
Silvia Cardenas
Rogan Cavanaugh
Samantha Ciampa
Lauren Ciotto
Joseph Cipoletti
Lillah Clark
Ava Coffman
Carissa Coulter
Carlee Crowe
Zachary Dames
Katie Davis
Jacob Dunkle
Josephine Dzikowski
Morgan Eannarino
Elizabeth Engle
Allison Ewbank
Leah Falvo
Kelsey Flynn
Maggie Francis
Emily Frazier
Jonathan Gajan
Dylan Gesky
Genevieve Halulko
Kaden Hathaway
Sienna Heasley
Jaysea Herbstsomer
Brandi Holmes
Samantha Horne
Milena Hrutkay
Rayona Isbell
Cole Johnson
Rebekah Jones
Paige Karoleski
Braeden Knight
Elizabeth Koffler
Adrianna Lamm
Alana LaRue
Taylor Layhue
Emma Ledger
Victoria Lewis
Addison McCoy
Peyton McCray
Caroline Miller
Julia Mongillo
Gianni Moschetta
Michael Mounts
Caitlin Nguyen
Tristen Osko
Angela Pan
Samuel Pearson
Jake Phillips
Ava Richter
Jacob Rieg
Haylee Roupe
Dominic Sacripanti
Alexas Skariot
Lucy Skidmore
Kaden Smith
Benjamin Spino-Yanak
Samantha Stainbrook
Abigaile Stolfer
Sylvia Stoy
Amity Strope
Emily Thompson
Joe Thornburg
Marco Veltri
Riley Venick
Melina Vitale
Isaiah Weakland
Robert Whiteman
Sophia Zaragoza
Honors
Victoria Allen
Brianne Baker
Lillian Batson
Caden Bazzoli
Lyndsay Berry
Nicholas Bertosh
Megan Bowen
Lila Briggs
Jackson Burt
Samarra Charles
Madison Conn
Nathan Cox
Braiden Decker
Jack Dufalla
Cody Flowers
Connor Garcia
Talan Gardner
Allyson Heidish
Abby Higgins
Jack Hood
Paige Johnson
Jace Jordan
Madison Justice
Mason Kengor
Leah Kubacka
Haylee McClay
Andrew Palm
Kristen Plants
Wyatt Rodgers
Samaya Russo
Layla Skidmore
Sayde Stickovich
Jonathan Thomas
Ryan Torboli
Emily Tuite
Peter Tysiak
Paige Willis
Makiyah Wright
Aidan Young
Addison Zipko