First quarter
Grade 12
High honors
Bethaney Ames
Jax Banco
Mackenzie Batson
Jacob Beecham
Kelsey Bennett
Madison Bishop
Jonathan Brodak
Raelee Brown
Patrick Bryant
Talon Cain
Colby Callas
Brent Clutter
Brianne Coatsworth
Jaremiah Colbert
Jaden Comfort
Elizabeth Cowden
Makenzie Coyle
Ryan Custer
Evelyn Flickinger
Felicity Habovick
Kendle Haught
Kathryn Havrila
Elizabeth Herrnberger
Cassandra Hrabik
Avery Kern
Dylan King
Trevor Korba
Ann Kozak
Ty Kress
Kristin Leep
Lexi Livingood
Patrick Lowe
Shelby McAllister
Morgan McMurdy
Christian Messmer
Meghan Nemeth
Michael Parrish
Hannah Phillips
Michael Phillips
Nicholas Phillips
Lindsay Raleigh
Clayton Roberts
Raeghan Rush
Mariah Ryan
Elliott Salvatori
Micayla Samples
Austin Sampson
Corbin Scarberry
Joshua Sheppard
Jacob Snyder
Alison Spadaro
Taylor Staub
Elizabeth Steele
Halie Turner
Colton Vogel
Camden Walsh
Matthew Weaver
Carson White
Nancy Xiao
Abigale Young
Sheriden Zofchak
Honors
Aubrey Adams
Stacey Adler
Lexie Ashcraft
Tomas’ Balk
Austin Banasick
Lena Bartoe
Emilio Borello
Christiana Bouvy
Marlaina Bozek
Kylie Bradmon
Elena Butler
Mason Clemens
Christopher Cregut
Paul Czmiel
Matthew Davison
Luke Edgar
Hunter Frantz
Gina Gossett
Ethan Heater
Summerly Henry
Jeremy Hurd
Caitlin Johnson
Noah Johnson
Wyatt Johnson
Hannah Jones
Morgan Kafana
Michael Koroly
Marquese Lacks
Gabrielle Mauro
Alina Mayton
Charles McIlvaine
Richard Mersky
Shelby Pattison
Alec Penak
Mason Pendergast
Carley Popielarcheck
Grace Prowitt
Caitlyn Scott
Rae Simpson
Caleb Skirpan
Logan Stupak
Samantha Taylor
Augustin Towers
Brett Zimmerman
Grade 11
High honors
Conner Attenberger
Isabella Beduschi De Oliveina Rocha
Jeremy Brooks
Isabella Bull
Isabelle Carney
Kadyn Caruso
Lauren Chisholm
Skylar Clawson
Courtney Dahlquist
Michael Dunn
Ashley Durig
Rachel Faust
Rylie Fonzi
Timon Franke
Madyson Frazee
Kayla Gandy
Megan Geer
Abigail Gottschall
Aaron Hamilton
Benjamin Hardy
Ashtyn Hawk
Noah Heffner
Lucas Jones
Andrew Knight
Kaleb Koot
Benjamin Kozak
Ryan Krause
Brent Kurtz
Alisyn Leech
Aden Lin
Cody Lowther
Emma Malinak
Kayleigh Mazon
Shayla McConnell
Marissa McCracken
Thomas Miller
McKenna Morgan
Evan Petronka
Anthony Phillips
Luke Phillis
Kylie Poland
Jeffrey Reynolds
Lilyanna Ritenour
Joseph Romano
Thomas Ross
Skye Sabatasse
Jilian Sander
Samantha Schury
John Trapuzzano
Michael Veltri
Kyle Vonscio
Leo Wang
Abby Wayman
Marin Williamson
Brett Wrubleski
Tiffany Xiao
Allen Zheng
Honors
Emanuela Abreu
Conner Alder
Tyler Ashmore
Nolan Beckett
Hannah Beecham
Alliyah Borchert
Julian Burchett
Elijah Cincinnati
Ensley Clark
Rebecca Conkle
Makayla Corrins
Brittany Dayton
Ethan Deyell
Victoria Ealy
Joie Engle
Logan Errett
Alyssa Garner
Anna Grimes
Ethan Hall
Robert Harps III
Nathan Hartmann
Connor Hasson
Forrest Havanis
Miranda Herstine
Chad Johnson
Anastasia Kern
Angelina King
Dylan King
Abigail Klaus
Autumn Kosey
Madison Lorenzo
Damon Manning
Andrew McAfee
Matthew McClenathan
Bayleigh McCullough
Brendan McGurgan
Madison Meeks
Eric Mehlman
James Meyer
Jade Miller
Michael Mitchell
Maxwell Mollish
Emma Morgan
Matthew Murphy
Jeremy Naser
Natchaya Noiphan
Nathanial Orr
Andrew Pacconi
Jacob Paez
Vivian Poach
Savannah Post
Brandon Robaugh
Elle Rush
Jacob Sanders
Emily Schmidt
Nicholas Seaman
Shaylee Shrader
Jerryd Shumaker
Keira Smith
Emma Stephens
Kaitlin Strope
Bryson Tarpley
Madison Thong
Emily Venick
Kaylin Venick
Lauren Walther
Alexa Ward
Hannah Waychoff
Koen Weichel
Madelyn White
Jarod Williams
Christopher Yeager
Colin Zaken
Grade 10
High honors
Courtney Boardley
Connor Bull
Elizabeth Burd
Preston Burgard
Elijah Butler
Claudia Cappelli
Rachel Chase
Alyssa Clutter
Macy Comfort
Samantha Dames
Marissa Dobich
Krista Efaw
Emily Ewbank
Kyle Fetcho
Natalie Firlej
Margaret Garcia
Adam Gill
Andrew Gonzales
Jay Gossett
Allie Greco
Nicklas Hammer
Landen Huber
Ethan Iams
Savannah Ikach
Devanshi Joshi
Tatiana Lopez
Zachary McClenathan
Olivia McNulty
Nhung Nguyen
Marah Pegram
Alyssa Rager
Kristen Reynier
Ava Robinson
Shelby Roesler
Taryn Russell
Mick Ryan
Allison Sampson
Jeremy Sikora
Kaiya Smith
Samuel Smykal
Vincent Smykal
Kaylee Spadaro
Marissa Sprouse
Garrett Stegenga
Hunter Strickland
Michael Watters
Honors
Haleigh Atchison
Katherine Barton
Caleb Bendzsuk
Matthew Bier
Matthew Bowser
Owen Breide
Meredith Bryant
Emilee Davis
Ava Deboer
Hunter Dulaney
Nathaniel Dunn
Dominic Falvo
Trace Filer
Alex Franks
Janel Gilmer
Tearney Greely
Jacqueline Hancher
Emily Havrila
Isabella Henry
Jonathan Henry
Grace Hopper
Kalvin Hrutkay
Darren Johnson
Natalie Johnson
Piper Kemis
Alexandra Koffler
Zack Krenzelak
Anthony Krivanek
Skylar Lauderbaugh
Alexis Lawton
Daniel Lee
Isaac March
Megan Marling
Braydon May
Camryn McClellan
Regan Miller
Julia Naser
Andrew Nelson
Baylie Novak
Shaylee O’Bryan
Hannah Porter
Sophia Rahmany
Casey Reinhardt
Connor Roberts
Rylee Salisbury
Jordan Simmons
Tianti Spinosi
Steven Stewart
Ian Strike
Jule Stuhr
Shawn Sumney
William Sutherland IV
Holly Tran
Alex Tush
Andrew Uram
Grade 9
High honors
Caitlin Alder
Drake Anderson
Logan Areford
Owen Baker
Cassidy Borchert
Ethan Bowers
Emma Bowman
Kristina Bozek
Olivia Bruno
Alexia Caldwell
Elaina Carney
Sierra Craig
Tyler Day
Aiden DeWalt
Riley Dunn
Taylor Dunn
Marissa Eakin
Hannah Eisiminger
Rayne Elling
Rylee Elling
Caleb Falvo
Lauren Falvo
Jack Finley
Harley Griffith
Arwen Hefner
Olivia Herrnberger
Nicholas Hrabik
Kaleigh Hurd
Eden Kahkonen
Paige Keener
Hai Le
Emma Lorenzo
Courtney Lowe
Emily Manning
Henry March
Austin Matthews
Braeden McCullough
Ellen McIlvaine
Carys Miller
Amber Morgan
Stephen Moschetta
Morgan Murphy
Sydney Nguyen
Isabella Nuccetelli
Mikayla Phasupong
Brett Phillips
Kayda Richards
Emma Riddell
Mirranda Rinehart
Elizabeth Ross
Emma Ross
Jayla Sebetich
Madison Shook
Makailey Shumaker
Sawyer Shumaker
Rowyn Snoderly
Ashleigh Tuite
Kelsey Vanderhoof
Olivia Vettorel
Gavin Vogel
Owen Wayman
Kaylyn Weichel
Lane Whitmer
Emily Wickham
Thomas Wickham
Eden Williamson
Dylan Zimmerman
Honors
Addison Agnew
Caitlin Allen
Alexis Allum
Ty Banco
Brice Berry
Nathaniel Black
Christian Bober
Morgan Bonnell
Daniel Bouvy
Tyler Burt
Alyssa Burtoft
Donald Chambers
Andrew Collins
Ryan Comer
Silvio Corso
Grace Coyle
Alexander Dames
Giovanna Derosa
Abigail Drezewski
Zachary Edwards
Chloe Findle
Madolyn Fries
Sydney Gardner
Brett Gombita
Abbygail Gossett
Kathryn Green
Jackson Halulko
Emma Harris
Andrew Harshman
Sarah Hartmann
Aliana Hodgson
Matthew Jones
Gracyn Kafana
Sydney Kapp
Mason Kraeer
Grant Lange
Dylan Leonard
Tessa Lerner
Zachary Losko
Lauren Lukas
Julia Luzar
Anna MacTaggart
Aiden McCoy
Lily McMahon
Kaytlyn Miller
Alexander Noble
Brooke Phillips
Olivia Polites
Ashlynn Powell
Brian Rice
Alice Singh
Connor Smith
Hunter Spears
Mary Stanek
Derek Steele
Jayden Strope
Cole Suchoza
Hailey Thomas
Zachary Thornburg
Daniel Towers
Raymond Wang
Elias Weakland
Marley Webster
Colby White
Hannah Winkelman
Brandon Yanosky