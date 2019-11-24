Honor Roll

First quarter

Grade 12

High honors

Bethaney Ames

Jax Banco

Mackenzie Batson

Jacob Beecham

Kelsey Bennett

Madison Bishop

Jonathan Brodak

Raelee Brown

Patrick Bryant

Talon Cain

Colby Callas

Brent Clutter

Brianne Coatsworth

Jaremiah Colbert

Jaden Comfort

Elizabeth Cowden

Makenzie Coyle

Ryan Custer

Evelyn Flickinger

Felicity Habovick

Kendle Haught

Kathryn Havrila

Elizabeth Herrnberger

Cassandra Hrabik

Avery Kern

Dylan King

Trevor Korba

Ann Kozak

Ty Kress

Kristin Leep

Lexi Livingood

Patrick Lowe

Shelby McAllister

Morgan McMurdy

Christian Messmer

Meghan Nemeth

Michael Parrish

Hannah Phillips

Michael Phillips

Nicholas Phillips

Lindsay Raleigh

Clayton Roberts

Raeghan Rush

Mariah Ryan

Elliott Salvatori

Micayla Samples

Austin Sampson

Corbin Scarberry

Joshua Sheppard

Jacob Snyder

Alison Spadaro

Taylor Staub

Elizabeth Steele

Halie Turner

Colton Vogel

Camden Walsh

Matthew Weaver

Carson White

Nancy Xiao

Abigale Young

Sheriden Zofchak

Honors

Aubrey Adams

Stacey Adler

Lexie Ashcraft

Tomas’ Balk

Austin Banasick

Lena Bartoe

Emilio Borello

Christiana Bouvy

Marlaina Bozek

Kylie Bradmon

Elena Butler

Mason Clemens

Christopher Cregut

Paul Czmiel

Matthew Davison

Luke Edgar

Hunter Frantz

Gina Gossett

Ethan Heater

Summerly Henry

Jeremy Hurd

Caitlin Johnson

Noah Johnson

Wyatt Johnson

Hannah Jones

Morgan Kafana

Michael Koroly

Marquese Lacks

Gabrielle Mauro

Alina Mayton

Charles McIlvaine

Richard Mersky

Shelby Pattison

Alec Penak

Mason Pendergast

Carley Popielarcheck

Grace Prowitt

Caitlyn Scott

Rae Simpson

Caleb Skirpan

Logan Stupak

Samantha Taylor

Augustin Towers

Brett Zimmerman

Grade 11

High honors

Conner Attenberger

Isabella Beduschi De Oliveina Rocha

Jeremy Brooks

Isabella Bull

Isabelle Carney

Kadyn Caruso

Lauren Chisholm

Skylar Clawson

Courtney Dahlquist

Michael Dunn

Ashley Durig

Rachel Faust

Rylie Fonzi

Timon Franke

Madyson Frazee

Kayla Gandy

Megan Geer

Abigail Gottschall

Aaron Hamilton

Benjamin Hardy

Ashtyn Hawk

Noah Heffner

Lucas Jones

Andrew Knight

Kaleb Koot

Benjamin Kozak

Ryan Krause

Brent Kurtz

Alisyn Leech

Aden Lin

Cody Lowther

Emma Malinak

Kayleigh Mazon

Shayla McConnell

Marissa McCracken

Thomas Miller

McKenna Morgan

Evan Petronka

Anthony Phillips

Luke Phillis

Kylie Poland

Jeffrey Reynolds

Lilyanna Ritenour

Joseph Romano

Thomas Ross

Skye Sabatasse

Jilian Sander

Samantha Schury

John Trapuzzano

Michael Veltri

Kyle Vonscio

Leo Wang

Abby Wayman

Marin Williamson

Brett Wrubleski

Tiffany Xiao

Allen Zheng

Honors

Emanuela Abreu

Conner Alder

Tyler Ashmore

Nolan Beckett

Hannah Beecham

Alliyah Borchert

Julian Burchett

Elijah Cincinnati

Ensley Clark

Rebecca Conkle

Makayla Corrins

Brittany Dayton

Ethan Deyell

Victoria Ealy

Joie Engle

Logan Errett

Alyssa Garner

Anna Grimes

Ethan Hall

Robert Harps III

Nathan Hartmann

Connor Hasson

Forrest Havanis

Miranda Herstine

Chad Johnson

Anastasia Kern

Angelina King

Dylan King

Abigail Klaus

Autumn Kosey

Madison Lorenzo

Damon Manning

Andrew McAfee

Matthew McClenathan

Bayleigh McCullough

Brendan McGurgan

Madison Meeks

Eric Mehlman

James Meyer

Jade Miller

Michael Mitchell

Maxwell Mollish

Emma Morgan

Matthew Murphy

Jeremy Naser

Natchaya Noiphan

Nathanial Orr

Andrew Pacconi

Jacob Paez

Vivian Poach

Savannah Post

Brandon Robaugh

Elle Rush

Jacob Sanders

Emily Schmidt

Nicholas Seaman

Shaylee Shrader

Jerryd Shumaker

Keira Smith

Emma Stephens

Kaitlin Strope

Bryson Tarpley

Madison Thong

Emily Venick

Kaylin Venick

Lauren Walther

Alexa Ward

Hannah Waychoff

Koen Weichel

Madelyn White

Jarod Williams

Christopher Yeager

Colin Zaken

Grade 10

High honors

Courtney Boardley

Connor Bull

Elizabeth Burd

Preston Burgard

Elijah Butler

Claudia Cappelli

Rachel Chase

Alyssa Clutter

Macy Comfort

Samantha Dames

Marissa Dobich

Krista Efaw

Emily Ewbank

Kyle Fetcho

Natalie Firlej

Margaret Garcia

Adam Gill

Andrew Gonzales

Jay Gossett

Allie Greco

Nicklas Hammer

Landen Huber

Ethan Iams

Savannah Ikach

Devanshi Joshi

Tatiana Lopez

Zachary McClenathan

Olivia McNulty

Nhung Nguyen

Marah Pegram

Alyssa Rager

Kristen Reynier

Ava Robinson

Shelby Roesler

Taryn Russell

Mick Ryan

Allison Sampson

Jeremy Sikora

Kaiya Smith

Samuel Smykal

Vincent Smykal

Kaylee Spadaro

Marissa Sprouse

Garrett Stegenga

Hunter Strickland

Michael Watters

Honors

Haleigh Atchison

Katherine Barton

Caleb Bendzsuk

Matthew Bier

Matthew Bowser

Owen Breide

Meredith Bryant

Emilee Davis

Ava Deboer

Hunter Dulaney

Nathaniel Dunn

Dominic Falvo

Trace Filer

Alex Franks

Janel Gilmer

Tearney Greely

Jacqueline Hancher

Emily Havrila

Isabella Henry

Jonathan Henry

Grace Hopper

Kalvin Hrutkay

Darren Johnson

Natalie Johnson

Piper Kemis

Alexandra Koffler

Zack Krenzelak

Anthony Krivanek

Skylar Lauderbaugh

Alexis Lawton

Daniel Lee

Isaac March

Megan Marling

Braydon May

Camryn McClellan

Regan Miller

Julia Naser

Andrew Nelson

Baylie Novak

Shaylee O’Bryan

Hannah Porter

Sophia Rahmany

Casey Reinhardt

Connor Roberts

Rylee Salisbury

Jordan Simmons

Tianti Spinosi

Steven Stewart

Ian Strike

Jule Stuhr

Shawn Sumney

William Sutherland IV

Holly Tran

Alex Tush

Andrew Uram

Grade 9

High honors

Caitlin Alder

Drake Anderson

Logan Areford

Owen Baker

Cassidy Borchert

Ethan Bowers

Emma Bowman

Kristina Bozek

Olivia Bruno

Alexia Caldwell

Elaina Carney

Sierra Craig

Tyler Day

Aiden DeWalt

Riley Dunn

Taylor Dunn

Marissa Eakin

Hannah Eisiminger

Rayne Elling

Rylee Elling

Caleb Falvo

Lauren Falvo

Jack Finley

Harley Griffith

Arwen Hefner

Olivia Herrnberger

Nicholas Hrabik

Kaleigh Hurd

Eden Kahkonen

Paige Keener

Hai Le

Emma Lorenzo

Courtney Lowe

Emily Manning

Henry March

Austin Matthews

Braeden McCullough

Ellen McIlvaine

Carys Miller

Amber Morgan

Stephen Moschetta

Morgan Murphy

Sydney Nguyen

Isabella Nuccetelli

Mikayla Phasupong

Brett Phillips

Kayda Richards

Emma Riddell

Mirranda Rinehart

Elizabeth Ross

Emma Ross

Jayla Sebetich

Madison Shook

Makailey Shumaker

Sawyer Shumaker

Rowyn Snoderly

Ashleigh Tuite

Kelsey Vanderhoof

Olivia Vettorel

Gavin Vogel

Owen Wayman

Kaylyn Weichel

Lane Whitmer

Emily Wickham

Thomas Wickham

Eden Williamson

Dylan Zimmerman

Honors

Addison Agnew

Caitlin Allen

Alexis Allum

Ty Banco

Brice Berry

Nathaniel Black

Christian Bober

Morgan Bonnell

Daniel Bouvy

Tyler Burt

Alyssa Burtoft

Donald Chambers

Andrew Collins

Ryan Comer

Silvio Corso

Grace Coyle

Alexander Dames

Giovanna Derosa

Abigail Drezewski

Zachary Edwards

Chloe Findle

Madolyn Fries

Sydney Gardner

Brett Gombita

Abbygail Gossett

Kathryn Green

Jackson Halulko

Emma Harris

Andrew Harshman

Sarah Hartmann

Aliana Hodgson

Matthew Jones

Gracyn Kafana

Sydney Kapp

Mason Kraeer

Grant Lange

Dylan Leonard

Tessa Lerner

Zachary Losko

Lauren Lukas

Julia Luzar

Anna MacTaggart

Aiden McCoy

Lily McMahon

Kaytlyn Miller

Alexander Noble

Brooke Phillips

Olivia Polites

Ashlynn Powell

Brian Rice

Alice Singh

Connor Smith

Hunter Spears

Mary Stanek

Derek Steele

Jayden Strope

Cole Suchoza

Hailey Thomas

Zachary Thornburg

Daniel Towers

Raymond Wang

Elias Weakland

Marley Webster

Colby White

Hannah Winkelman

Brandon Yanosky

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