Fourth nine weeks
Grade 12
High honors
Aubrey Adams
Bethaney Ames
Lena Bartoe
Mackenzie Batson
Jacob Beecham
Madison Bishop
Marlaina Bozek
Kylie Bradmon
Jonathan Brodak
Raelee Brown
Patrick Bryant
Talon Cain
Brent Clutter
Brianne Coatsworth
Jaden Comfort
Elizabeth Cowden
Makenzie Coyle
Christopher Cregut
Ryan Custer
Evelyn Flickinger
Gina Gossett
Kendle Haught
Kathryn Havrila
Elizabeth Herrnberger
Jeremy Hurd
Caitlin Johnson
Noah Johnson
Morgan Kafana
Avery Kern
Dylan King
Michael Koroly
Ann Kozak
Kristin Leep
Lexi Livingood
Patrick Lowe
Alina Mayton
Shelby McAllister
Charles McIlvaine
Morgan McMurdy
Richard Mersky
Christian Messmer
Isabella Morrell
Garrett Nassar
Meghan Nemeth
Michael Parrish
Hannah Phillips
Clayton Roberts
Raeghan Rush
Mariah Ryan
Elliott Salvatori
Austin Sampson
Corbin Scarberry
Caitlyn Scott
Amelia Shrum
Jacob Snyder
Alison Spadaro
Emily Starr
Taylor Staub
Elizabeth Steele
Alyssa Stewart
Isadora Thompson
Colton Vogel
Camden Walsh
Carson White
Nancy Xiao
Abigale Young
Brett Zimmerman
Sheriden Zofchak
Honors
Austin Banasick
Austin Beels
Christiana Bouvy
Kelsey Butka
Elena Butler
Hunter Frantz
Colby Furman
Kendra Giovinali
Summerly Henry
Cassandra Hrabik
Hannah Jones
Ty Kress
Gabrielle Mauro
Holly McDonald
Samuel Miller
Alec Penak
Michael Phillips
Nicholas Phillips
James Porter III
Grace Prowitt
Lindsay Raleigh
Taylor Riegle
Hailey Scott
Regis Seng III
Abigail Shaffer
Rae Lynn Simpson
Logan Stupak
Samantha Taylor
William Tripoli
Grade 11
High honors
Emanuela Abreu
Conner Alder
Kloee Ankrom
Tyler Ashmore
Nolan Beckett
Hannah Beecham
Isabella Bull
Vanessa Campos Costa
Isabelle Carney
Kadyn Caruso
Peyton Celani
Lauren Chisholm
Elijah Cincinnati
Ensley Clark
Skylar Clawson
Danielle Cyprowski
Courtney Dahlquist
Brittany Dayton
Kloey Diaz
Tyler Dicks
Michael Dunn
Ashley Durig
Victoria Ealy
Rachel Faust
Madyson Frazee
Kayla Gandy
Alyssa Garner
Megan Geer
Abigail Gottschall
Anna Grimes
Benjamin Hardy
Connor Hasson
Ashtyn Hawk
Noah Heffner
Miranda Herstine
Chelsea Johns
Lucas Jones
Angelina King
Andrew Knight
Kaleb Koot
Benjamin Kozak
Ryan Krause
Brent Kurtz
Aden Lin
Madison Lorenzo
Cody Lowther
Emma Malinak
Damon Manning
Dakota Martin
Matthew McClenathan
Shayla McConnell
Marissa McCracken
Bayleigh McCullough
Eric Mehlman
Colby Meier
James Meyer
Jade Miller
Thomas Miller
Maxwell Mollish
Emma Morgan
Matthew Murphy
Jeremy Naser
Andrew Pacconi
Evan Petronka
Luke Phillis
Vivian Poach
Kylie Poland
Marissa Raineri
Jeffrey Reynolds
Lilyanna Ritenour
Brandon Robaugh
Joseph Romano
Katelyn Ross
Thomas Ross
Elle Rush
Skye Sabatasse
Jilian Sander
Samantha Schury
Nathan Seaman
Aidan Selway
Shaylee Shrader
Emma Stephens
Chloe Tamulinas
Bryson Tarpley
Colby Thomas
Madison Thong
Lucinda Towers
John Trapuzzano
Michael Veltri
Abigail Verner
Kyle Vonscio
Lauren Walther
Leo Wang
Hannah Waychoff
Abby Wayman
Koen Weichel
Johnathan White
Marin Williamson
Aaron Wright
Brett Wrubleski
Tiffany Xiao
Christopher Yeager
Colin Zaken
Allen Zheng
Honors
Adeline Breedlove
Julian Burchett
Chloe Burd
Rebecca Conkle
Makayla Corrins
Natalie Crum
Bailey DeWalt
Ethan Deyell
Logan Errett
Lily Fanase
Micah Finley
Emily Finney
Jessica Glotfelty
Ethan Hall
Robert Harps III
Abagail Hoefler
Chad Johnson
Dylan King
Abigail Klaus
Autumn Kosey
Brenden Kosey
Jolee Main
Danielle Manning
Andrew McAfee
Brendan McGurgan
Madison Meeks
Michael Mitchell
McKenna Morgan
Nathanial Orr
Jacob Paez
Katie Patz
Anthony Phillips
Haelinn Pinkerton
Erin Popeck
Savannah Post
Jacob Sanders
Zane Scarberry
Emily Schmidt
Nicholas Seaman
Jerryd Shumaker
Delaney Slesh
Keira Smith
Harold Thompson
Emily Venick
Kaylin Venick
Justin Walters
Alexa Ward
Nikki Waxter
Paige Wiszczor
Grade 10
High honors
Sierra Allison
Matthew Bier
Courtney Boardley
Matthew Bowser
Connor Bull
Elizabeth Burd
Preston Burgard
Elijah Butler
Claudia Cappelli
Korbin Charles
Rachel Chase
Alyssa Clutter
Macy Comfort
Samantha Dames
Marissa Dobich
Krista Efaw
Nathan Evans
Emily Ewbank
Kyle Fetcho
Margaret Garcia
Adam Gill
Andrew Gonzales
Jay Gossett
Allie Greco
Jacqueline Hancher
Isabella Henry
Landen Huber
Ethan Iams
Savannah Ikach
Darren Johnson
Natalie Johnson
Devanshi Joshi
Alexandra Koffler
Zack Krenzelak
Skylar Lauderbaugh
Isaac March
Megan Marling
Regan Miller
Isabella Naddeo
Andrew Nelson
Nhung Nguyen
Baylie Novak
Jacob Pattison
Marah Pegram
Hannah Porter
Alyssa Rager
Sophia Rahmany
Connor Roberts
Ava Robinson
Shelby Roesler
Taryn Russell
Mick Ryan
Rylee Salisbury
Allison Sampson
Jeremy Sikora
Kaiya Smith
Samuel Smykal
Vincent Smykal
Kaylee Spadaro
Marissa Sprouse
Garrett Stegenga
Hunter Strickland
William Sutherland IV
Holly Tran
Honors
Spencer Ament
Meghan Artuso
Katherine Barton
Balie Beck
Owen Breide
Meredith Bryant
Taylor Burt
Kylie Davila
Ava Deboer
Nicholas Doncals
Nathaniel Dunn
Maxwell Eichelberger
Dominic Falvo
Trace Filer
Alex Franks
Kacie Gallardo
Nautica Garrett
Nicklas Hammer
Emily Havrila
Luke Higgins
Daniel Horne
Piper Kemis
Dakota Laine
Alexis Lawton
Daniel Lee
Annabel Manderick
Zachary McClenathan
Morgan McKay
Olivia McNulty
Joseph Migyanko Jr
Abigail Mikec
Gabrielle Miller
Julia Naser
Haleigh Palmer
Kaitlyn Pierrard
Sofia Polito
Sierra Price
James Proudfit
Hayden Reese
Casey Reinhardt
Chance Ritter
Jordan Simmons
Zachary Snedeker
Tianti Spinosi
Steven Stewart
Justin Tonsetic
Alex Tush
Taven Vernau
Noah Walker
Bailey Wheeler
Shelden Zofchak
Grade 9
High honors
Ethan Adams
Addison Agnew
Caitlin Alder
Owen Baker
Cayden Bennett
Brice Berry
Christian Bober
Morgan Bonnell
Cassidy Borchert
Daniel Bouvy
Ethan Bowers
Emma Bowman
Kristina Bozek
Olivia Bruno
Tyler Burt
Alexia Caldwell
Andrew Collins
Grace Coyle
Sierra Craig
Alexander Dames
Tyler Day
Aiden DeWalt
Abigail Drezewski
Riley Dunn
Taylor Dunn
Marissa Eakin
Hannah Eisiminger
Rayne Elling
Rylee Elling
Caleb Falvo
Chloe Findle
Jack Finley
Madolyn Fries
Brett Gombita
Abbygail Gossett
Harley Griffith
Andrew Harshman
Sarah Hartmann
Joseph Hello
Olivia Herrnberger
Ava Hotrum
Nicholas Hrabik
Kaleigh Hurd
Paige Keener
Mason Kraeer
Hai Le
Emma Liggett
Emma Lorenzo
Zachary Losko
Courtney Lowe
Melena Maglietta
Emily Manning
Henry March
Sarah Maskarinec
Austin Matthews
Braeden McCullough
Ellen McIlvaine
Carys Miller
Amber Morgan
Stephen Moschetta
Morgan Murphy
Sydney Nguyen
Alexander Noble
Isabella Nuccetelli
Mikayla Phasupong
Brett Phillips
Ashlynn Powell
Kayda Richards
Emma Riddell
Mirranda Rinehart
Elizabeth Ross
Jayla Sebetich
Sara Setto
Madison Shook
Rhianna Shrum
Sawyer Shumaker
Connor Smith
Rowyn Snoderly
Cole Suchoza
Selah Taggart
Hailey Thomas
Zachary Thornburg
Ashleigh Tuite
Kelsey Vanderhoof
Olivia Vettorel
Gavin Vogel
Raymond Wang
Owen Wayman
Marley Webster
Kaylyn Weichel
Lane Whitmer
Emily Wickham
Thomas Wickham
Eden Williamson
Hannah Winkelman
Brandon Yanosky
Dylan Zimmerman
Honors
Noah Adams
Alexis Allum
Drake Anderson
Logan Areford
Ty Banco
Nathaniel Black
Violet Briggs
Alyssa Burtoft
Morgan Clark
Ryan Comer
Silvio Corso
Zachary Edwards
Travis Elliott
Lauren Falvo
Alexandria Fowler
Sydney Gardner
Iziack Geer
Kathryn Green
Jackson Halulko
Emma Harris
Gracyn Kafana
Sydney Kapp
Grant Lange
Dylan Leonard
Tessa Lerner
Andrew Lozano
Julia Luzar
Anna MacTaggart
Olivia Mauro
Aiden McCoy
Lily McMahon
Alexander Miller
Kaytlyn Miller
Brendan Moore
Easton Morris
Olivia Polites
Gavin Rechichar
Emma Ross
Cameron Sismondo
Kirstin Smith
Torri Snyder
Hunter Spears
Daniel Towers
Logan Waychoff