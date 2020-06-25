Honor Roll

Fourth nine weeks

Grade 12

High honors

Aubrey Adams

Bethaney Ames

Lena Bartoe

Mackenzie Batson

Jacob Beecham

Madison Bishop

Marlaina Bozek

Kylie Bradmon

Jonathan Brodak

Raelee Brown

Patrick Bryant

Talon Cain

Brent Clutter

Brianne Coatsworth

Jaden Comfort

Elizabeth Cowden

Makenzie Coyle

Christopher Cregut

Ryan Custer

Evelyn Flickinger

Gina Gossett

Kendle Haught

Kathryn Havrila

Elizabeth Herrnberger

Jeremy Hurd

Caitlin Johnson

Noah Johnson

Morgan Kafana

Avery Kern

Dylan King

Michael Koroly

Ann Kozak

Kristin Leep

Lexi Livingood

Patrick Lowe

Alina Mayton

Shelby McAllister

Charles McIlvaine

Morgan McMurdy

Richard Mersky

Christian Messmer

Isabella Morrell

Garrett Nassar

Meghan Nemeth

Michael Parrish

Hannah Phillips

Clayton Roberts

Raeghan Rush

Mariah Ryan

Elliott Salvatori

Austin Sampson

Corbin Scarberry

Caitlyn Scott

Amelia Shrum

Jacob Snyder

Alison Spadaro

Emily Starr

Taylor Staub

Elizabeth Steele

Alyssa Stewart

Isadora Thompson

Colton Vogel

Camden Walsh

Carson White

Nancy Xiao

Abigale Young

Brett Zimmerman

Sheriden Zofchak

Honors

Austin Banasick

Austin Beels

Christiana Bouvy

Kelsey Butka

Elena Butler

Hunter Frantz

Colby Furman

Kendra Giovinali

Summerly Henry

Cassandra Hrabik

Hannah Jones

Ty Kress

Gabrielle Mauro

Holly McDonald

Samuel Miller

Alec Penak

Michael Phillips

Nicholas Phillips

James Porter III

Grace Prowitt

Lindsay Raleigh

Taylor Riegle

Hailey Scott

Regis Seng III

Abigail Shaffer

Rae Lynn Simpson

Logan Stupak

Samantha Taylor

William Tripoli

Grade 11

High honors

Emanuela Abreu

Conner Alder

Kloee Ankrom

Tyler Ashmore

Nolan Beckett

Hannah Beecham

Isabella Bull

Vanessa Campos Costa

Isabelle Carney

Kadyn Caruso

Peyton Celani

Lauren Chisholm

Elijah Cincinnati

Ensley Clark

Skylar Clawson

Danielle Cyprowski

Courtney Dahlquist

Brittany Dayton

Kloey Diaz

Tyler Dicks

Michael Dunn

Ashley Durig

Victoria Ealy

Rachel Faust

Madyson Frazee

Kayla Gandy

Alyssa Garner

Megan Geer

Abigail Gottschall

Anna Grimes

Benjamin Hardy

Connor Hasson

Ashtyn Hawk

Noah Heffner

Miranda Herstine

Chelsea Johns

Lucas Jones

Angelina King

Andrew Knight

Kaleb Koot

Benjamin Kozak

Ryan Krause

Brent Kurtz

Aden Lin

Madison Lorenzo

Cody Lowther

Emma Malinak

Damon Manning

Dakota Martin

Matthew McClenathan

Shayla McConnell

Marissa McCracken

Bayleigh McCullough

Eric Mehlman

Colby Meier

James Meyer

Jade Miller

Thomas Miller

Maxwell Mollish

Emma Morgan

Matthew Murphy

Jeremy Naser

Andrew Pacconi

Evan Petronka

Luke Phillis

Vivian Poach

Kylie Poland

Marissa Raineri

Jeffrey Reynolds

Lilyanna Ritenour

Brandon Robaugh

Joseph Romano

Katelyn Ross

Thomas Ross

Elle Rush

Skye Sabatasse

Jilian Sander

Samantha Schury

Nathan Seaman

Aidan Selway

Shaylee Shrader

Emma Stephens

Chloe Tamulinas

Bryson Tarpley

Colby Thomas

Madison Thong

Lucinda Towers

John Trapuzzano

Michael Veltri

Abigail Verner

Kyle Vonscio

Lauren Walther

Leo Wang

Hannah Waychoff

Abby Wayman

Koen Weichel

Johnathan White

Marin Williamson

Aaron Wright

Brett Wrubleski

Tiffany Xiao

Christopher Yeager

Colin Zaken

Allen Zheng

Honors

Adeline Breedlove

Julian Burchett

Chloe Burd

Rebecca Conkle

Makayla Corrins

Natalie Crum

Bailey DeWalt

Ethan Deyell

Logan Errett

Lily Fanase

Micah Finley

Emily Finney

Jessica Glotfelty

Ethan Hall

Robert Harps III

Abagail Hoefler

Chad Johnson

Dylan King

Abigail Klaus

Autumn Kosey

Brenden Kosey

Jolee Main

Danielle Manning

Andrew McAfee

Brendan McGurgan

Madison Meeks

Michael Mitchell

McKenna Morgan

Nathanial Orr

Jacob Paez

Katie Patz

Anthony Phillips

Haelinn Pinkerton

Erin Popeck

Savannah Post

Jacob Sanders

Zane Scarberry

Emily Schmidt

Nicholas Seaman

Jerryd Shumaker

Delaney Slesh

Keira Smith

Harold Thompson

Emily Venick

Kaylin Venick

Justin Walters

Alexa Ward

Nikki Waxter

Paige Wiszczor

Grade 10

High honors

Sierra Allison

Matthew Bier

Courtney Boardley

Matthew Bowser

Connor Bull

Elizabeth Burd

Preston Burgard

Elijah Butler

Claudia Cappelli

Korbin Charles

Rachel Chase

Alyssa Clutter

Macy Comfort

Samantha Dames

Marissa Dobich

Krista Efaw

Nathan Evans

Emily Ewbank

Kyle Fetcho

Margaret Garcia

Adam Gill

Andrew Gonzales

Jay Gossett

Allie Greco

Jacqueline Hancher

Isabella Henry

Landen Huber

Ethan Iams

Savannah Ikach

Darren Johnson

Natalie Johnson

Devanshi Joshi

Alexandra Koffler

Zack Krenzelak

Skylar Lauderbaugh

Isaac March

Megan Marling

Regan Miller

Isabella Naddeo

Andrew Nelson

Nhung Nguyen

Baylie Novak

Jacob Pattison

Marah Pegram

Hannah Porter

Alyssa Rager

Sophia Rahmany

Connor Roberts

Ava Robinson

Shelby Roesler

Taryn Russell

Mick Ryan

Rylee Salisbury

Allison Sampson

Jeremy Sikora

Kaiya Smith

Samuel Smykal

Vincent Smykal

Kaylee Spadaro

Marissa Sprouse

Garrett Stegenga

Hunter Strickland

William Sutherland IV

Holly Tran

Honors

Spencer Ament

Meghan Artuso

Katherine Barton

Balie Beck

Owen Breide

Meredith Bryant

Taylor Burt

Kylie Davila

Ava Deboer

Nicholas Doncals

Nathaniel Dunn

Maxwell Eichelberger

Dominic Falvo

Trace Filer

Alex Franks

Kacie Gallardo

Nautica Garrett

Nicklas Hammer

Emily Havrila

Luke Higgins

Daniel Horne

Piper Kemis

Dakota Laine

Alexis Lawton

Daniel Lee

Annabel Manderick

Zachary McClenathan

Morgan McKay

Olivia McNulty

Joseph Migyanko Jr

Abigail Mikec

Gabrielle Miller

Julia Naser

Haleigh Palmer

Kaitlyn Pierrard

Sofia Polito

Sierra Price

James Proudfit

Hayden Reese

Casey Reinhardt

Chance Ritter

Jordan Simmons

Zachary Snedeker

Tianti Spinosi

Steven Stewart

Justin Tonsetic

Alex Tush

Taven Vernau

Noah Walker

Bailey Wheeler

Shelden Zofchak

Grade 9

High honors

Ethan Adams

Addison Agnew

Caitlin Alder

Owen Baker

Cayden Bennett

Brice Berry

Christian Bober

Morgan Bonnell

Cassidy Borchert

Daniel Bouvy

Ethan Bowers

Emma Bowman

Kristina Bozek

Olivia Bruno

Tyler Burt

Alexia Caldwell

Andrew Collins

Grace Coyle

Sierra Craig

Alexander Dames

Tyler Day

Aiden DeWalt

Abigail Drezewski

Riley Dunn

Taylor Dunn

Marissa Eakin

Hannah Eisiminger

Rayne Elling

Rylee Elling

Caleb Falvo

Chloe Findle

Jack Finley

Madolyn Fries

Brett Gombita

Abbygail Gossett

Harley Griffith

Andrew Harshman

Sarah Hartmann

Joseph Hello

Olivia Herrnberger

Ava Hotrum

Nicholas Hrabik

Kaleigh Hurd

Paige Keener

Mason Kraeer

Hai Le

Emma Liggett

Emma Lorenzo

Zachary Losko

Courtney Lowe

Melena Maglietta

Emily Manning

Henry March

Sarah Maskarinec

Austin Matthews

Braeden McCullough

Ellen McIlvaine

Carys Miller

Amber Morgan

Stephen Moschetta

Morgan Murphy

Sydney Nguyen

Alexander Noble

Isabella Nuccetelli

Mikayla Phasupong

Brett Phillips

Ashlynn Powell

Kayda Richards

Emma Riddell

Mirranda Rinehart

Elizabeth Ross

Jayla Sebetich

Sara Setto

Madison Shook

Rhianna Shrum

Sawyer Shumaker

Connor Smith

Rowyn Snoderly

Cole Suchoza

Selah Taggart

Hailey Thomas

Zachary Thornburg

Ashleigh Tuite

Kelsey Vanderhoof

Olivia Vettorel

Gavin Vogel

Raymond Wang

Owen Wayman

Marley Webster

Kaylyn Weichel

Lane Whitmer

Emily Wickham

Thomas Wickham

Eden Williamson

Hannah Winkelman

Brandon Yanosky

Dylan Zimmerman

Honors

Noah Adams

Alexis Allum

Drake Anderson

Logan Areford

Ty Banco

Nathaniel Black

Violet Briggs

Alyssa Burtoft

Morgan Clark

Ryan Comer

Silvio Corso

Zachary Edwards

Travis Elliott

Lauren Falvo

Alexandria Fowler

Sydney Gardner

Iziack Geer

Kathryn Green

Jackson Halulko

Emma Harris

Gracyn Kafana

Sydney Kapp

Grant Lange

Dylan Leonard

Tessa Lerner

Andrew Lozano

Julia Luzar

Anna MacTaggart

Olivia Mauro

Aiden McCoy

Lily McMahon

Alexander Miller

Kaytlyn Miller

Brendan Moore

Easton Morris

Olivia Polites

Gavin Rechichar

Emma Ross

Cameron Sismondo

Kirstin Smith

Torri Snyder

Hunter Spears

Daniel Towers

Logan Waychoff

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