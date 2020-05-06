Honor Roll

Third nine weeks

Grade 12

High honors

Aubrey Adams

Bethaney Ames

Austin Banasick

Mackenzie Batson

Dalton Bedillion

Jacob Beecham

Kylie Bradmon

Jonathan Brodak

Raelee Brown

Patrick Bryant

Talon Cain

Jonathan Chopp

Brent Clutter

Brianne Coatsworth

Makenzie Coyle

Ryan Custer

Matthew Davison

Evelyn Flickinger

Gina Gossett

Kendle Haught

Kathryn Havrila

Elizabeth Herrnberger

Caitlin Johnson

Noah Johnson

Morgan Kafana

Dylan King

Michael Koroly

Ann Kozak

Kristin Leep

Lexi Livingood

Shelby McAllister

Holly McDonald

Morgan McMurdy

Richard Mersky

Christian Messmer

Isabella Morrell

Lynzee Morris

Garrett Nassar

Meghan Nemeth

Michael Parrish

Shelby Pattison

Hannah Phillips

Michael Phillips

Carley Popielarcheck

Raeghan Rush

Mariah Ryan

Elliott Salvatori

Austin Sampson

Caitlyn Scott

Joshua Sheppard Jr

Amelia Shrum

Rae Lynn Simpson

Jacob Snyder

Alison Spadaro

Taylor Staub

Elizabeth Steele

Alyssa Stewart

Colton Vogel

Camden Walsh

Carson White

Nancy Xiao

Abigale Young

Sheriden Zofchak

Honors

Lena Bartoe

Kelsey Bennett

Madison Bishop

Emilio Borello

Christiana Bouvy

Marlaina Bozek

Jaden Comfort

Elizabeth Cowden

Christopher Cregut

Gabriel Florian

Felicity Habovick

Dylan Henry

Jeremy Hurd

Avery Kern

Marquese Lacks

Patrick Lowe

Adam Mace

Gabrielle Mauro

Alina Mayton

Charles McIlvaine

Robert Merashoff

Luc Morgan

Nicholas Phillips

James Porter III

Lindsay Raleigh

Clayton Roberts

Corbin Scarberry

Hailey Scott

Regis Seng III

Abigail Shaffer

Emily Starr

Logan Stupak

Samantha Taylor

Isadora Thompson

Nash Thompson

Matthew Weaver

Brett Zimmerman

Grade 11

High honors

Emanuela Abreu

Conner Attenberger

Hannah Beecham

Jeremy Brooks

Isabella Bull

Vanessa Campos Costa

Isabelle Carney

Kadyn Caruso

Lauren Chisholm

Elijah Cincinnati

Ensley Clark

Skylar Clawson

Danielle Cyprowski

Brittany Dayton

Aubrey Delaney

Michael Dunn

Ashley Durig

Rachel Faust

Rylie Fonzi

Madyson Frazee

Kayla Gandy

Megan Geer

Abigail Gottschall

Benjamin Hardy

Connor Hasson

Ashtyn Hawk

Noah Heffner

Chad Johnson

Lucas Jones

Andrew Knight

Kaleb Koot

Benjamin Kozak

Alisyn Leech

Aden Lin

Cody Lowther

Emma Malinak

Damon Manning

Kayleigh Mazon

Andrew McAfee

Shayla McConnell

Marissa McCracken

Skyler McDaniel

Thomas Miller

Maxwell Mollish

Emma Morgan

Matthew Murphy

Jeremy Naser

Andrew Pacconi

Katie Patz

Evan Petronka

Luke Phillis

Vivian Poach

Brandon Robaugh

Thomas Ross

Elle Rush

Skye Sabatasse

Jilian Sander

Samantha Schury

Aidan Selway

Shaylee Shrader

Emma Stephens

Bryson Tarpley

John Trapuzzano

Kyle Vonscio

Leo Wang

Alexa Ward

Nikki Waxter

Koen Weichel

Brett Wrubleski

Tiffany Xiao

Christopher Yeager

Allen Zheng

Honors

Conner Alder

Tyler Ashmore

Ethan Bell

Evan Bell

Alliyah Borchert

Julian Burchett

Peyton Celani

Makayla Corrins

Courtney Dahlquist

Bailey DeWalt

Ethan Deyell

Kloey Diaz

Victoria Ealy

Logan Errett

Lily Fanase

Alyssa Garner

Anna Grimes

Ethan Hall

Robert Harps III

Abagail Hoefler

Sarah Holland

Chelsea Johns

Anastasia Kern

Heaven Kiefer

Angelina King

Dylan King

Abigail Klaus

Ryan Krause

Brent Kurtz

Brooke Locy

Madison Lorenzo

Danielle Manning

Dakota Martin

Matthew McClenathan

Bayleigh McCullough

Brendan McGurgan

Madison McKay

Eric Mehlman

James Meyer

Jade Miller

Michael Mitchell

McKenna Morgan

Natchaya Niophan

Anthony Phillips

Haelinn Pinkerton

Kylie Poland

Savannah Post

Marissa Raineri

Jeffrey Reynolds

Lilyanna Ritenour

Joseph Romano

Katelyn Ross

Jacob Sanders

Zane Scarberry

Emily Schmidt

Elijah Schoolcraft

Nathan Seaman

Nicholas Seaman

Jerryd Shumaker

Kaitlin Strope

Chloe Tamulinas

Madison Thong

Michael Veltri

Emily Venick

Kaylin Venick

Abigail Verner

Hannah Waychoff

Abby Wayman

Madelyn White

Jarod Williams

Aaron Wright

Colin Zaken

Grade 10

High honors

Matthew Bier

Courtney Boardley

Connor Bull

Preston Burgard

Claudia Cappelli

Rachel Chase

Alyssa Clutter

Macy Comfort

Samantha Dames

Kayla Denke

Emily Ewbank

Kyle Fetcho

Margaret Garcia

Adam Gill

Andrew Gonzales

Jay Gossett

Allie Greco

Landen Huber

Ethan Iams

Savannah Ikach

Natalie Johnson

Devanshi Joshi

Zack Krenzelak

Skylar Lauderbaugh

Tatiana Lopez

Isaac March

Zachary McClenathan

Sarah Milligan

Andrew Nelson

Nhung Nguyen

Marah Pegram

Hannah Porter

Alyssa Rager

Ava Robinson

Shelby Roesler

Taryn Russell

Allison Sampson

Jeremy Sikora

Kaiya Smith

Samuel Smykal

Vincent Smykal

Kaylee Spadaro

Marissa Sprouse

Garrett Stegenga

Hunter Strickland

Holly Tran

Honors

Matthew Bowser

Elizabeth Burd

Elijah Butler

Korbin Charles

Giovanni Cipoletti

Marissa Dobich

Nicholas Doncals

Nathaniel Dunn

Maxwell Eichelberger

Alex Franks

Kacie Gallardo

Deserae Gamrod

Jacqueline Hancher

Emily Havrila

Isabella Henry

Darren Johnson

Piper Kemis

Alexandra Koffler

Anthony Krivanek

Alexis Lawton

Michael Leadbitter

Daniel Lee

Annabel Manderick

Megan Marling

Joseph Migyanko Jr

Regan Miller

Isabella Naddeo

Julia Naser

Baylie Novak

Jacob Pattison

Kaitlyn Pierrard

Audrey Powell

Sophia Rahmany

Casey Reinhardt

Connor Roberts

Mick Ryan

Rylee Salisbury

Tianti Spinosi

Steven Stewart

William Sutherland IV

Alex Tush

Taven Vernau

Noah Walker

Grade 9

High honors

Caitlin Alder

Owen Baker

Cayden Bennett

Brice Berry

Christian Bober

Cassidy Borchert

Daniel Bouvy

Ethan Bowers

Emma Bowman

Kristina Bozek

Olivia Bruno

Alexia Caldwell

Tyler Day

Aiden DeWalt

Riley Dunn

Taylor Dunn

Hannah Eisiminger

Rayne Elling

Rylee Elling

Caleb Falvo

Jack Finley

Brett Gombita

Abbygail Gossett

Harley Griffith

Sarah Hartmann

Olivia Herrnberger

Nicholas Hrabik

Kaleigh Hurd

Eden Kahkonen

Paige Keener

Mason Kraeer

Hai Le

Emma Lorenzo

Courtney Lowe

Melena Maglietta

Emily Manning

Sarah Maskarinec

Austin Matthews

Ellen McIlvaine

Carys Miller

Amber Morgan

Stephen Moschetta

Morgan Murphy

Isabella Nuccetelli

Brett Phillips

Kayda Richards

Emma Riddell

Mirranda Rinehart

Emma Ross

Sara Setto

Madison Shook

Rhianna Shrum

Sawyer Shumaker

Rowyn Snoderly

Cole Suchoza

Selah Taggart

Kelsey Vanderhoof

Olivia Vettorel

Gavin Vogel

Owen Wayman

Kaylyn Weichel

Lane Whitmer

Emily Wickham

Thomas Wickham

Eden Williamson

Hannah Winkelman

Brandon Yanosky

Honors

Ethan Adams

Noah Adams

Addison Agnew

Alexis Allum

Jannah Berecky

Nathaniel Black

Morgan Bonnell

Violet Briggs

Tyler Burt

Alyssa Burtoft

Allison Carpenter

Morgan Clark

Andrew Collins

Ryan Comer

Silvio Corso

Grace Coyle

Sierra Craig

Giovanna Derosa

Abigail Drezewski

Marissa Eakin

Zachary Edwards

Samantha Elliott

Lauren Falvo

Madolyn Fries

Sydney Gardner

Iziack Geer

Jackson Halulko

Emma Harris

Andrew Harshman

Jessica Hatfield

Grant Lange

Tessa Lerner

Emma Liggett

Zachary Losko

Julia Luzar

Henry March

Kaytlyn Miller

Sydney Nguyen

Alexander Noble

Mikayla Phasupong

Brooke Phillips

Liam Porter

Ashlynn Powell

Brian Rice

Elizabeth Ross

Jayla Sebetich

Makailey Shumaker

Connor Smith

Kirstin Smith

Torri Snyder

Jayden Strope

Hailey Thomas

Zachary Thornburg

Ashleigh Tuite

Raymond Wang

Marley Webster

Dylan Zimmerman

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