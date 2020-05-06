Third nine weeks
Grade 12
High honors
Aubrey Adams
Bethaney Ames
Austin Banasick
Mackenzie Batson
Dalton Bedillion
Jacob Beecham
Kylie Bradmon
Jonathan Brodak
Raelee Brown
Patrick Bryant
Talon Cain
Jonathan Chopp
Brent Clutter
Brianne Coatsworth
Makenzie Coyle
Ryan Custer
Matthew Davison
Evelyn Flickinger
Gina Gossett
Kendle Haught
Kathryn Havrila
Elizabeth Herrnberger
Caitlin Johnson
Noah Johnson
Morgan Kafana
Dylan King
Michael Koroly
Ann Kozak
Kristin Leep
Lexi Livingood
Shelby McAllister
Holly McDonald
Morgan McMurdy
Richard Mersky
Christian Messmer
Isabella Morrell
Lynzee Morris
Garrett Nassar
Meghan Nemeth
Michael Parrish
Shelby Pattison
Hannah Phillips
Michael Phillips
Carley Popielarcheck
Raeghan Rush
Mariah Ryan
Elliott Salvatori
Austin Sampson
Caitlyn Scott
Joshua Sheppard Jr
Amelia Shrum
Rae Lynn Simpson
Jacob Snyder
Alison Spadaro
Taylor Staub
Elizabeth Steele
Alyssa Stewart
Colton Vogel
Camden Walsh
Carson White
Nancy Xiao
Abigale Young
Sheriden Zofchak
Honors
Lena Bartoe
Kelsey Bennett
Madison Bishop
Emilio Borello
Christiana Bouvy
Marlaina Bozek
Jaden Comfort
Elizabeth Cowden
Christopher Cregut
Gabriel Florian
Felicity Habovick
Dylan Henry
Jeremy Hurd
Avery Kern
Marquese Lacks
Patrick Lowe
Adam Mace
Gabrielle Mauro
Alina Mayton
Charles McIlvaine
Robert Merashoff
Luc Morgan
Nicholas Phillips
James Porter III
Lindsay Raleigh
Clayton Roberts
Corbin Scarberry
Hailey Scott
Regis Seng III
Abigail Shaffer
Emily Starr
Logan Stupak
Samantha Taylor
Isadora Thompson
Nash Thompson
Matthew Weaver
Brett Zimmerman
Grade 11
High honors
Emanuela Abreu
Conner Attenberger
Hannah Beecham
Jeremy Brooks
Isabella Bull
Vanessa Campos Costa
Isabelle Carney
Kadyn Caruso
Lauren Chisholm
Elijah Cincinnati
Ensley Clark
Skylar Clawson
Danielle Cyprowski
Brittany Dayton
Aubrey Delaney
Michael Dunn
Ashley Durig
Rachel Faust
Rylie Fonzi
Madyson Frazee
Kayla Gandy
Megan Geer
Abigail Gottschall
Benjamin Hardy
Connor Hasson
Ashtyn Hawk
Noah Heffner
Chad Johnson
Lucas Jones
Andrew Knight
Kaleb Koot
Benjamin Kozak
Alisyn Leech
Aden Lin
Cody Lowther
Emma Malinak
Damon Manning
Kayleigh Mazon
Andrew McAfee
Shayla McConnell
Marissa McCracken
Skyler McDaniel
Thomas Miller
Maxwell Mollish
Emma Morgan
Matthew Murphy
Jeremy Naser
Andrew Pacconi
Katie Patz
Evan Petronka
Luke Phillis
Vivian Poach
Brandon Robaugh
Thomas Ross
Elle Rush
Skye Sabatasse
Jilian Sander
Samantha Schury
Aidan Selway
Shaylee Shrader
Emma Stephens
Bryson Tarpley
John Trapuzzano
Kyle Vonscio
Leo Wang
Alexa Ward
Nikki Waxter
Koen Weichel
Brett Wrubleski
Tiffany Xiao
Christopher Yeager
Allen Zheng
Honors
Conner Alder
Tyler Ashmore
Ethan Bell
Evan Bell
Alliyah Borchert
Julian Burchett
Peyton Celani
Makayla Corrins
Courtney Dahlquist
Bailey DeWalt
Ethan Deyell
Kloey Diaz
Victoria Ealy
Logan Errett
Lily Fanase
Alyssa Garner
Anna Grimes
Ethan Hall
Robert Harps III
Abagail Hoefler
Sarah Holland
Chelsea Johns
Anastasia Kern
Heaven Kiefer
Angelina King
Dylan King
Abigail Klaus
Ryan Krause
Brent Kurtz
Brooke Locy
Madison Lorenzo
Danielle Manning
Dakota Martin
Matthew McClenathan
Bayleigh McCullough
Brendan McGurgan
Madison McKay
Eric Mehlman
James Meyer
Jade Miller
Michael Mitchell
McKenna Morgan
Natchaya Niophan
Anthony Phillips
Haelinn Pinkerton
Kylie Poland
Savannah Post
Marissa Raineri
Jeffrey Reynolds
Lilyanna Ritenour
Joseph Romano
Katelyn Ross
Jacob Sanders
Zane Scarberry
Emily Schmidt
Elijah Schoolcraft
Nathan Seaman
Nicholas Seaman
Jerryd Shumaker
Kaitlin Strope
Chloe Tamulinas
Madison Thong
Michael Veltri
Emily Venick
Kaylin Venick
Abigail Verner
Hannah Waychoff
Abby Wayman
Madelyn White
Jarod Williams
Aaron Wright
Colin Zaken
Grade 10
High honors
Matthew Bier
Courtney Boardley
Connor Bull
Preston Burgard
Claudia Cappelli
Rachel Chase
Alyssa Clutter
Macy Comfort
Samantha Dames
Kayla Denke
Emily Ewbank
Kyle Fetcho
Margaret Garcia
Adam Gill
Andrew Gonzales
Jay Gossett
Allie Greco
Landen Huber
Ethan Iams
Savannah Ikach
Natalie Johnson
Devanshi Joshi
Zack Krenzelak
Skylar Lauderbaugh
Tatiana Lopez
Isaac March
Zachary McClenathan
Sarah Milligan
Andrew Nelson
Nhung Nguyen
Marah Pegram
Hannah Porter
Alyssa Rager
Ava Robinson
Shelby Roesler
Taryn Russell
Allison Sampson
Jeremy Sikora
Kaiya Smith
Samuel Smykal
Vincent Smykal
Kaylee Spadaro
Marissa Sprouse
Garrett Stegenga
Hunter Strickland
Holly Tran
Honors
Matthew Bowser
Elizabeth Burd
Elijah Butler
Korbin Charles
Giovanni Cipoletti
Marissa Dobich
Nicholas Doncals
Nathaniel Dunn
Maxwell Eichelberger
Alex Franks
Kacie Gallardo
Deserae Gamrod
Jacqueline Hancher
Emily Havrila
Isabella Henry
Darren Johnson
Piper Kemis
Alexandra Koffler
Anthony Krivanek
Alexis Lawton
Michael Leadbitter
Daniel Lee
Annabel Manderick
Megan Marling
Joseph Migyanko Jr
Regan Miller
Isabella Naddeo
Julia Naser
Baylie Novak
Jacob Pattison
Kaitlyn Pierrard
Audrey Powell
Sophia Rahmany
Casey Reinhardt
Connor Roberts
Mick Ryan
Rylee Salisbury
Tianti Spinosi
Steven Stewart
William Sutherland IV
Alex Tush
Taven Vernau
Noah Walker
Grade 9
High honors
Caitlin Alder
Owen Baker
Cayden Bennett
Brice Berry
Christian Bober
Cassidy Borchert
Daniel Bouvy
Ethan Bowers
Emma Bowman
Kristina Bozek
Olivia Bruno
Alexia Caldwell
Tyler Day
Aiden DeWalt
Riley Dunn
Taylor Dunn
Hannah Eisiminger
Rayne Elling
Rylee Elling
Caleb Falvo
Jack Finley
Brett Gombita
Abbygail Gossett
Harley Griffith
Sarah Hartmann
Olivia Herrnberger
Nicholas Hrabik
Kaleigh Hurd
Eden Kahkonen
Paige Keener
Mason Kraeer
Hai Le
Emma Lorenzo
Courtney Lowe
Melena Maglietta
Emily Manning
Sarah Maskarinec
Austin Matthews
Ellen McIlvaine
Carys Miller
Amber Morgan
Stephen Moschetta
Morgan Murphy
Isabella Nuccetelli
Brett Phillips
Kayda Richards
Emma Riddell
Mirranda Rinehart
Emma Ross
Sara Setto
Madison Shook
Rhianna Shrum
Sawyer Shumaker
Rowyn Snoderly
Cole Suchoza
Selah Taggart
Kelsey Vanderhoof
Olivia Vettorel
Gavin Vogel
Owen Wayman
Kaylyn Weichel
Lane Whitmer
Emily Wickham
Thomas Wickham
Eden Williamson
Hannah Winkelman
Brandon Yanosky
Honors
Ethan Adams
Noah Adams
Addison Agnew
Alexis Allum
Jannah Berecky
Nathaniel Black
Morgan Bonnell
Violet Briggs
Tyler Burt
Alyssa Burtoft
Allison Carpenter
Morgan Clark
Andrew Collins
Ryan Comer
Silvio Corso
Grace Coyle
Sierra Craig
Giovanna Derosa
Abigail Drezewski
Marissa Eakin
Zachary Edwards
Samantha Elliott
Lauren Falvo
Madolyn Fries
Sydney Gardner
Iziack Geer
Jackson Halulko
Emma Harris
Andrew Harshman
Jessica Hatfield
Grant Lange
Tessa Lerner
Emma Liggett
Zachary Losko
Julia Luzar
Henry March
Kaytlyn Miller
Sydney Nguyen
Alexander Noble
Mikayla Phasupong
Brooke Phillips
Liam Porter
Ashlynn Powell
Brian Rice
Elizabeth Ross
Jayla Sebetich
Makailey Shumaker
Connor Smith
Kirstin Smith
Torri Snyder
Jayden Strope
Hailey Thomas
Zachary Thornburg
Ashleigh Tuite
Raymond Wang
Marley Webster
Dylan Zimmerman