Honor Roll

Grade 8

Highest honors

Samuel Allen

Samuel Alvarez

Brennan Ambrose

Ava Barbao

Morgan Bell

Alaina Bozik

Camryn Bucci

Bridget Callihan

Jerhyn Camillocci

Tori Ciarimboli

Donato Desalve

Tayez Durant

Tyler Fisher

Rihanna Fordham

Ava Gaidos

Lexa Haines

James Holmes

Alexander Kolano

Cameron Komonich

Brice Kowall

Michael Lang

Ryann Lape

Riley Lewis

Kaitlyn Lukes

Colton Lusk

Justyn Malloy

Sarah McIntosh

Samuel Mizia

Natalie Nagy

James Nash

Brandon Nguyen

Leah OBrien

Lillian OBrien

Reyna Otano

Caitlin Parasolick

Brianna Patello

Sydney Patterson

Emma Peters

Daniel Petersen

Michael Pusateri

Kaylie Rabbitt

Cody Scheponik

Andrew Shriner

Sarah Sollosi

Amanda Sperandio

Joseph Stabile

Maddox Suss

Logan Tharp

Carl Thompson

Annalese Trilli

Connor Trunzo

Sarah Urso

Caidence Vickers

Lucas Wallace

Izabelle Walsh

Ryland Wasak

Zacharey Whaley

Joseph Wills

Lucas Wukovich

High Honors

Zayne Brickman

Haley Clark

Taylor Connick

Jake Conroy

Abbigale Custer

Nick Evans

Aubree Ghelarducci

Derek Gruber

Bennett Heinlein

Christian Kalcevic

Chaz Kelly

Ethan Kerfonta

Lillian Knouse

Noella Lawrence

Skyler Luck

Chase McDonald

Nathanael Mimidis

Leland Morse

Bianca Mosco

Skyler Mucci

Logan Neidermeyer

Abigael Nicolas

Ashlynn Nolin

Nathan Sala

Jacob Salmon

Kourtney Sauer

Star Shoup

Isabel Shvarts

Tony Smida

Izabella Soderholm

Andrew Sprinkle

Lily Tirpak

Hannah Waller

Aidyn Whaley

Honors

Clever Adom

Hunter Bowen

Katrina Clipp

Brandon Cole

Aiden Coombs

Jaron Gamble

Garrett Hodgson

Dylan Johnston

Patience Lewis

Oliver Pucel

Nikkey Runkle

Tanya Vazquez

Paije Werner

Grade 7

Highest honors

McKenna Adams

Korben Andrews

Gavin Angotti

Andrew Barkey

Dylan Bartkus

Sarah Booth

Campbell Bracher

Nolan Brennfleck

Emily Carpeal

Alexis Chacko

Hunter Clibbens

Madelynne Cox

Eli Criswell

Giada Desalve

Connor Fausnaught

Ella George

Keegan Holcombe

Isabella Hooper

Anthony Law

Willow Leach

Lucas Marraccini

Katherine Masters

Lydia Minor

Robert Morrison

Addison Mundorff

Nathan Newman

Andrew Nibbs

Cameron Peterson

Mason Quarture

Alice Ramous

Shelby Ramsey

Matthew Ribnicky

Chase Rogan

Miranda Santina

Mia Scalise

Heaven Schmid

Jacob Sibert

Ava Skorvan

Michael Stasko

Trent Sukel

Tegan Taddeo

High honors

Laiya Alford

Gordon Altamare

Maxwell Blondsey

Reilly Boesse

Caleb Borges

Jules Branch

Andrew Bruce

Bella Burwell

Rylee Carson

Jayden Chambers

Makenley Costantino

Isiah Davis

Isabella DiPiazza

Megan Fine

Josephine Gamrod

Dennis Hawkins

Kinzie Konek

Brady Lippert

Libbertti Loucks

Travis Lutz

Samuel Lytle

Everett McLaughlin

Aislin Mizikar

Brelynn Mooers

Annie Pelissero

Ethan Rahr

Melanie Reese

Tevin Rush

Bruce Santina

Sarah Simko

Alexandra Skrobot

Rowan Stimak

Makenna Sweeney

Isabella Tatar

Rhiana Tolliver

Cameron Tustin

David Wachinski

Amoni Ward

Jackson Wentzell

Honors

Matthew Behanna

Alana Bright

Emily Bucchianeri

Mia Cardis

Logan Dacko

Shelby Devers

Henry Hazen

Abigail Kane

Amber Kerlin

Alaunna Malek

Trista Manko

Isabella Massey

Jason Petrusky

Joseph Richardson

Nicholas Shrader

Jordan Thornton

Grade 6

Highest honors

Camden Barkey

Olivia Bianchi

Gianna Bonaddio

Blake Booth

Jakub Cirinelli

John Coll

Alexander Cowan

Joseph Dahm

Allie Davis

Morgan Davis

Stefanie Dean

Emiliano Delgado

Alexis DeMar

Anna Duncan

Paul Dzyak

Isabella Gamble

Jada Gernot

Lazer Glasser

Marco Gulliford

James Jaki

Amauri Law

Addisyn Lenzi

Raven Lucas

Sean McAllister

Ryan McCloskey

Michael McKown

Kendall Mitchell

Gavin Morrison

Dominik Roberts

Haiven Roberts

Sara Santina

Caden Santo

Alexis Sarnoskie

Isabella Schnupp

Emma Smith

Lauren Steele

Savannah Stewart

Elizabeth Tatar

Antonia Traeger

Adriana Trilli

Natalie Walsh

Allison Williams

High honors

Nathaniel Alvarez

Jemmah Battle

Allie Behrendt

Logan Bell

Tyler Burwell

William Cameron

Maksim Chaney

Landon Dodd

Donovan Fortuna

Morgan Gantzhorn

Brittany Green

Julian Hess

Isabella Horning

Terri Jarvis

David Jerome

Addison Koch

Kaitlyn Kunkel

Cristian Lowther

Christian Ludwick

Clark Macklin

Sonni McCorkle

Novalea Miles-Shepard

Riley Miller

Ashton Mincin

Maxwell Mizia

William Neff

Danica Opalko

Raul Otano

Eli Parnell

Elijah Pierce

Celina Portal

Meghin Ribnicky

Anthony Ricciuti

Robert Roskov

Ryan Rusiewicz

Cole Scheponik

Ayden Smith

Caden Smith

Landon Stanko

Samuel Steingrabe

Yaniya Stevens

Nathan Stilley

Paige Szuhoza

Zakya Thomas

Evan Tolliver

Jordyn Vogt

Clyde Wilhelm

Izaiah Wilson

Vincent Wilson

Tristan Young

Dominick Zatek

Honors

Nico Betancourt

Mekhi Blake

Gavin Brake

Olivia Brendlinger

Mackenzie Child

Maleeah Clark

Kolten Dewar

Morgan Gereshenski

Bryson Jaquay

Aaden Jere

Briannah Lee

Demetri Lowe

John McKeever

Molly Mountain

Mary Nunez

Olivia Rayner

Cera Rudolph

William Toprani

Cameron Trilli

Anthony Wilton

Grade 5

Highest honors

Addy Allen

Emma Bartkus

Allison Bracher

Caleb Calloway

Sienna Chiprich

Dominick Cinciripini

Reagan Czaniecki

Connor David

Derek Dunlevy

Haven Easterday

Harvey Evans

Devin Housley

Jaiden Hreno

Treavor Johnson

Kylie Kelley

Alexa Kerr

Cole Komonich

Cole Konek

Journey Lediju

Peyton Limegrover

Tyler Loar

Alayna Macioce

Tyler Martin

Isabella Mullen

Charles Munn

Kennedy Nash

Maci Neidermeyer

Zachary Neidermeyer

Nicole Orrick

Isabella Palmer

Braylynn Romito

Marco Rongaus

Adelyn Scalise

Daniel Sesco

Sophia Siciliano

Max Soles

Harlow Spalla

Nicholas Stasko

Kameron Taylor

Jaxon Wichterman

Olivia Williams

High honors

Kaleb Anderson

Brianna Banaszak

Mitchell Barkey

Paige Branch

Aidan Cole

Ava Cushey

Madison Denillo

Lillie Edwards

Mischa Firda

Julia Franks

Ramira Gonzales

Colton Gruber

Ryland Heyl

Gianna Jericho

Cheyenne Lamont

Jayson Lukes

James Lytle

Violet McArdle

Mackenzie McCartor

Kody Pusateri

Natalia Rapp

Mason Ribnicky

Layne Rice

Trace Richards

Leah Rowland

De’Zire Satterfield

Reagan Sedar

Chaney Shawl

Spencer Sickels

Mackenzie Smith

Kloie Sporio

Danielle Steele

Leif Syrko

Tristan Tubio

Alexus Woodward

Honors

Levi Aul

Brooklyn Black

Olivia Cain

Robert Davis

Terrin Fine

Christopher Jaquay

Dash Kulbacki

Isabella Maisano

Weston Minor

Andrea Pontello

Ethan Prentice

Shakia Richards

Kallie Scabilloni

Chase Sims

Elena Smith

Raelee Snyder

Brayden Stouffer

Logan Sutton

Abigail Trilli

Callie Tustin

Zoie Weinheimer

Sarah Williams

Ringgold Cyber Academy

Highest honors

Alex Hanula

Maddox Miller

Rachel Rowe

High honors

Diego Biel

Gavin Bowman Birnbaum

Lucas Capilongo

Richard Dzik

Wyatt Eicker

Maximus Fetchko

Karina Frohman

Mikayla Gordon

Alexandria Lassige

Scarlett Manning

Honors

Everett Eicker

Landon Novak

Kylie Peterson

Megan Powell

Julia Ruben

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