Grade 8
Highest honors
Samuel Allen
Samuel Alvarez
Brennan Ambrose
Ava Barbao
Morgan Bell
Alaina Bozik
Camryn Bucci
Bridget Callihan
Jerhyn Camillocci
Tori Ciarimboli
Donato Desalve
Tayez Durant
Tyler Fisher
Rihanna Fordham
Ava Gaidos
Lexa Haines
James Holmes
Alexander Kolano
Cameron Komonich
Brice Kowall
Michael Lang
Ryann Lape
Riley Lewis
Kaitlyn Lukes
Colton Lusk
Justyn Malloy
Sarah McIntosh
Samuel Mizia
Natalie Nagy
James Nash
Brandon Nguyen
Leah OBrien
Lillian OBrien
Reyna Otano
Caitlin Parasolick
Brianna Patello
Sydney Patterson
Emma Peters
Daniel Petersen
Michael Pusateri
Kaylie Rabbitt
Cody Scheponik
Andrew Shriner
Sarah Sollosi
Amanda Sperandio
Joseph Stabile
Maddox Suss
Logan Tharp
Carl Thompson
Annalese Trilli
Connor Trunzo
Sarah Urso
Caidence Vickers
Lucas Wallace
Izabelle Walsh
Ryland Wasak
Zacharey Whaley
Joseph Wills
Lucas Wukovich
High Honors
Zayne Brickman
Haley Clark
Taylor Connick
Jake Conroy
Abbigale Custer
Nick Evans
Aubree Ghelarducci
Derek Gruber
Bennett Heinlein
Christian Kalcevic
Chaz Kelly
Ethan Kerfonta
Lillian Knouse
Noella Lawrence
Skyler Luck
Chase McDonald
Nathanael Mimidis
Leland Morse
Bianca Mosco
Skyler Mucci
Logan Neidermeyer
Abigael Nicolas
Ashlynn Nolin
Nathan Sala
Jacob Salmon
Kourtney Sauer
Star Shoup
Isabel Shvarts
Tony Smida
Izabella Soderholm
Andrew Sprinkle
Lily Tirpak
Hannah Waller
Aidyn Whaley
Honors
Clever Adom
Hunter Bowen
Katrina Clipp
Brandon Cole
Aiden Coombs
Jaron Gamble
Garrett Hodgson
Dylan Johnston
Patience Lewis
Oliver Pucel
Nikkey Runkle
Tanya Vazquez
Paije Werner
Grade 7
Highest honors
McKenna Adams
Korben Andrews
Gavin Angotti
Andrew Barkey
Dylan Bartkus
Sarah Booth
Campbell Bracher
Nolan Brennfleck
Emily Carpeal
Alexis Chacko
Hunter Clibbens
Madelynne Cox
Eli Criswell
Giada Desalve
Connor Fausnaught
Ella George
Keegan Holcombe
Isabella Hooper
Anthony Law
Willow Leach
Lucas Marraccini
Katherine Masters
Lydia Minor
Robert Morrison
Addison Mundorff
Nathan Newman
Andrew Nibbs
Cameron Peterson
Mason Quarture
Alice Ramous
Shelby Ramsey
Matthew Ribnicky
Chase Rogan
Miranda Santina
Mia Scalise
Heaven Schmid
Jacob Sibert
Ava Skorvan
Michael Stasko
Trent Sukel
Tegan Taddeo
High honors
Laiya Alford
Gordon Altamare
Maxwell Blondsey
Reilly Boesse
Caleb Borges
Jules Branch
Andrew Bruce
Bella Burwell
Rylee Carson
Jayden Chambers
Makenley Costantino
Isiah Davis
Isabella DiPiazza
Megan Fine
Josephine Gamrod
Dennis Hawkins
Kinzie Konek
Brady Lippert
Libbertti Loucks
Travis Lutz
Samuel Lytle
Everett McLaughlin
Aislin Mizikar
Brelynn Mooers
Annie Pelissero
Ethan Rahr
Melanie Reese
Tevin Rush
Bruce Santina
Sarah Simko
Alexandra Skrobot
Rowan Stimak
Makenna Sweeney
Isabella Tatar
Rhiana Tolliver
Cameron Tustin
David Wachinski
Amoni Ward
Jackson Wentzell
Honors
Matthew Behanna
Alana Bright
Emily Bucchianeri
Mia Cardis
Logan Dacko
Shelby Devers
Henry Hazen
Abigail Kane
Amber Kerlin
Alaunna Malek
Trista Manko
Isabella Massey
Jason Petrusky
Joseph Richardson
Nicholas Shrader
Jordan Thornton
Grade 6
Highest honors
Camden Barkey
Olivia Bianchi
Gianna Bonaddio
Blake Booth
Jakub Cirinelli
John Coll
Alexander Cowan
Joseph Dahm
Allie Davis
Morgan Davis
Stefanie Dean
Emiliano Delgado
Alexis DeMar
Anna Duncan
Paul Dzyak
Isabella Gamble
Jada Gernot
Lazer Glasser
Marco Gulliford
James Jaki
Amauri Law
Addisyn Lenzi
Raven Lucas
Sean McAllister
Ryan McCloskey
Michael McKown
Kendall Mitchell
Gavin Morrison
Dominik Roberts
Haiven Roberts
Sara Santina
Caden Santo
Alexis Sarnoskie
Isabella Schnupp
Emma Smith
Lauren Steele
Savannah Stewart
Elizabeth Tatar
Antonia Traeger
Adriana Trilli
Natalie Walsh
Allison Williams
High honors
Nathaniel Alvarez
Jemmah Battle
Allie Behrendt
Logan Bell
Tyler Burwell
William Cameron
Maksim Chaney
Landon Dodd
Donovan Fortuna
Morgan Gantzhorn
Brittany Green
Julian Hess
Isabella Horning
Terri Jarvis
David Jerome
Addison Koch
Kaitlyn Kunkel
Cristian Lowther
Christian Ludwick
Clark Macklin
Sonni McCorkle
Novalea Miles-Shepard
Riley Miller
Ashton Mincin
Maxwell Mizia
William Neff
Danica Opalko
Raul Otano
Eli Parnell
Elijah Pierce
Celina Portal
Meghin Ribnicky
Anthony Ricciuti
Robert Roskov
Ryan Rusiewicz
Cole Scheponik
Ayden Smith
Caden Smith
Landon Stanko
Samuel Steingrabe
Yaniya Stevens
Nathan Stilley
Paige Szuhoza
Zakya Thomas
Evan Tolliver
Jordyn Vogt
Clyde Wilhelm
Izaiah Wilson
Vincent Wilson
Tristan Young
Dominick Zatek
Honors
Nico Betancourt
Mekhi Blake
Gavin Brake
Olivia Brendlinger
Mackenzie Child
Maleeah Clark
Kolten Dewar
Morgan Gereshenski
Bryson Jaquay
Aaden Jere
Briannah Lee
Demetri Lowe
John McKeever
Molly Mountain
Mary Nunez
Olivia Rayner
Cera Rudolph
William Toprani
Cameron Trilli
Anthony Wilton
Grade 5
Highest honors
Addy Allen
Emma Bartkus
Allison Bracher
Caleb Calloway
Sienna Chiprich
Dominick Cinciripini
Reagan Czaniecki
Connor David
Derek Dunlevy
Haven Easterday
Harvey Evans
Devin Housley
Jaiden Hreno
Treavor Johnson
Kylie Kelley
Alexa Kerr
Cole Komonich
Cole Konek
Journey Lediju
Peyton Limegrover
Tyler Loar
Alayna Macioce
Tyler Martin
Isabella Mullen
Charles Munn
Kennedy Nash
Maci Neidermeyer
Zachary Neidermeyer
Nicole Orrick
Isabella Palmer
Braylynn Romito
Marco Rongaus
Adelyn Scalise
Daniel Sesco
Sophia Siciliano
Max Soles
Harlow Spalla
Nicholas Stasko
Kameron Taylor
Jaxon Wichterman
Olivia Williams
High honors
Kaleb Anderson
Brianna Banaszak
Mitchell Barkey
Paige Branch
Aidan Cole
Ava Cushey
Madison Denillo
Lillie Edwards
Mischa Firda
Julia Franks
Ramira Gonzales
Colton Gruber
Ryland Heyl
Gianna Jericho
Cheyenne Lamont
Jayson Lukes
James Lytle
Violet McArdle
Mackenzie McCartor
Kody Pusateri
Natalia Rapp
Mason Ribnicky
Layne Rice
Trace Richards
Leah Rowland
De’Zire Satterfield
Reagan Sedar
Chaney Shawl
Spencer Sickels
Mackenzie Smith
Kloie Sporio
Danielle Steele
Leif Syrko
Tristan Tubio
Alexus Woodward
Honors
Levi Aul
Brooklyn Black
Olivia Cain
Robert Davis
Terrin Fine
Christopher Jaquay
Dash Kulbacki
Isabella Maisano
Weston Minor
Andrea Pontello
Ethan Prentice
Shakia Richards
Kallie Scabilloni
Chase Sims
Elena Smith
Raelee Snyder
Brayden Stouffer
Logan Sutton
Abigail Trilli
Callie Tustin
Zoie Weinheimer
Sarah Williams
Ringgold Cyber Academy
Highest honors
Alex Hanula
Maddox Miller
Rachel Rowe
High honors
Diego Biel
Gavin Bowman Birnbaum
Lucas Capilongo
Richard Dzik
Wyatt Eicker
Maximus Fetchko
Karina Frohman
Mikayla Gordon
Alexandria Lassige
Scarlett Manning
Honors
Everett Eicker
Landon Novak
Kylie Peterson
Megan Powell
Julia Ruben