Honor Roll

Second nine weeks

Grade 8

Highest honors

Korben Andrews

Gavin Angotti

Dylan Bartkus

Cienna Bizzelle

Sarah Booth

Nolan Brennfleck

Emily Carpeal

Hunter Clibbens

Makenley Costantino

Giada DeSalve

Connor Fausnaught

Megan Fine

Maya Gantzhorn

Ella George

Libbertti Loucks

Travis Lutz

Samuel Lytle

Katherine Masters

Molly Matelski

Lydia Minor

Aislin Mizikar

Nathan Newman

Andrew Nibbs

Sarah Palmer

Cameron Peterson

Mason Quarture

Ethan Rahr

Alice Ramous

Matthew Ribnicky

Miranda Santina

Mia Scalise

Ava Skorvan

Michael Stasko

Trent Sukel

Makenna Sweeney

Rhiana Tolliver

High honors

McKenna Adams

Gordon Altamare

Evan Anderson

Zamir Anderson

Brayden Bamford

Andrew Barkey

Campbell Bracher

Emily Bucchianeri

Bella Burwell

Mia Cardis

Rylee Carson

Alexis Chacko

Madelynne Cox

Eli Criswell

Logan Dacko

Isabella DiPiazza

Henry Hazen

Keegan Holcombe

Isabella Hooper

Amber Kerlin

Alexandria Lassige

Anthony Law

Willow Leach

Trista Manko

Addison Mundorff

Annie Pelissero

Ashley Prince

Melanie Reese

Tevin Rush

Heaven Schmid

Sarah Simko

Jordan Thornton

Jaiden Tyson

Honors

Corey Barry

Gavin Bebout

Reilly Boesse

Abigail Kane

Bryce Kerr

Austin Kirich

Kinzie Konek

Alaunna Malek

Lucas Marraccini

Robert Morrison

Kyliegh Payne

Carys Perez

Bentley Robertson

Bruce Santina

Jacob Sibert

Lily Trettel

Vivyan Trumpie

David Wachinski

Amoni Ward

Grade 7

Highest honors

Nathaniel Alvarez

Brayden Batts

Logan Bell

Olivia Bianchi

Blake Booth

Gavin Brake

Juliana Campa

Jakub Cirinelli

Alexander Cowan

Joseph Dahm

Morgan Davis

Stefanie Dean

Emiliano Delgado

Alexandra Fields-Londono

Donovan Fortuna

Isabella Gamble

Lazer Glasser

Brittany Green

Alex Hanula

Isabella Horning

Aaden Jere

David Jerome

Kaitlyn Kunkel

Amauri Law

Cristian Lowther

Clark Macklin

Fiona Mansmann

Alayna Maxino

Sean McAllister

Ryan McCloskey

Kendall Mitchell

Maxwell Mizia

Joshua Molisee

Molly Mountain

William Neff

Megan Powell

Dominik Roberts

Ryan Rusiewicz

Sara Santina

Alexis Sarnoskie

Cole Scheponik

Skyler Scherer

Isabella Schnupp

Emma Smith

Lauren Steele

Yaniya Stevens

Savannah Stewart

Evan Tolliver

Jordyn Vogt

Natalie Walsh

Allison Williams

High honors

Nevik Ashley

Alexandra Bagnell

Camden Barkey

Allie Behrendt

Trevor Benson

Gianna Bonaddio

Olivia Brendlinger

Tyler Burwell

William Cameron

Lorenzo Casale

Anna Duncan

Paul Dzyak

Morgan Gereshenski

Jada Gernot

Aislin Herceg

James Jaki

Bryson Jaquay

Bethany Jarosh

Addison Jenkins

Tyler Jones

Addison Koch

John McKeever

Michael McKown

Novalea Miles-Shepard

Ashton Mincin

Devlin Montero

Gavin Morrison

Victoria Peterson

Elijah Pierce

Haiven Roberts

Cera Rudolph

Dream Satterfield

Lillian Shvarts

Ayden Smith

Andrew Sturm

Gabriella Szakal

Paige Szuhoza

Kali-Anne Taylor

Zakya Thomas

Takeo Tolliver

William Toprani

Antonia Traeger

Adriana Trilli

Cameron Trilli

Khaliya Wiggins

Christopher Wilson

Izaiah Wilson

Vincent Wilson

Anthony Wilton

Tristan Young

Dominick Zatek

Honors

Alyanna Albino

Miranda Antonovich

Jemmah Battle

Anthony Bellisario

Nico Betancourt

Chance Carden

Ava Carosi

Maleeah Clark

Mason Colich

John Coll

Allie Davis

Cordero Davis

Lucian Delsandro

Alexis DeMar

Wyatt Eicker

Morgan Flettre

Emma Fortuna

Marco Gulliford

Mason Harris

Leia Hazen

Chase Koval

Briannah Lee

Addisyn Lenzi

Braylen Lomax

Demetri Lowe

Autumn McCartney

Sonni McCorkle

Eli Parnell

Meghin Ribnicky

Zoe Rosario

Vincent Scherer

Samuel Steingrabe

Irelynd Walsworth-Langford

Grade 6

Highest honors

Addy Allen

Allison Bracher

Dawn-Marie Burnsworth

Caleb Calloway

Sienna Chiprich

Connor David

Harvey Evans

Eleyna Fantauzzi

Alyssa Herter

Kylie Kelley

Alexa Kerr

Cole Komonich

Cole Konek

Cheyenne Lamont

Journey Lediju

Tyler Loar

Tyler Martin

Violet McArdle

Brooke McKee

Weston Minor

Charles Munn

Kennedy Nash

Nicole Orrick

Isabella Palmer

Lilly Paxon

Marco Rongaus

DeZire Satterfield

Adelyn Scalise

Daniel Sesco

Logan Smith

Mackenzie Smith

Max Soles

Nicholas Stasko

Logan Sutton

Leif Syrko

Sofia Vdovichenko

High honors

Kaleb Anderson

Levi Aul

Abigail Bailey

Mitchell Barkey

Emma Bartkus

Bentley Becker

Brooklyn Black

Evan Callaway

Aidan Cole

Grace Custer

Reagan Czaniecki

Madison Denillo

Alorah Dennison

Olive DiBernardo

Derek Dunlevy

Haven Easterday

Ella Eicker

Mischa Firda

Dominic Fonzi

Corey Golden

Ramira Gonzales

Josiah Grochowski

Colton Gruber

Robert Harris

Ryland Heyl

Devin Housley

Gianna Jericho

Treavor Johnson

Sadie Kowall

Reese Lape

Trinity Lawrence

Peyton Limegrover

Jayson Lukes

James Lytle

Isabella Maisano

Mackenzie McCartor

William McKeever

Maci Neidermeyer

Zachary Neidermeyer

Aiden Post

Natalie Rathgeber

Stephen Redmond

Mason Ribnicky

Layne Rice

Braylynn Romito

Kallie Scabilloni

Keiland Schmid

Reagan Sedar

Juelz Sloan

Kyla Smith

Harlow Spalla

Kloie Sporio

Dustin Stasicha

Danielle Steele

Brayden Stouffer

Zoie Weinheimer

Isabella White

Jaxon Wichterman

Olivia Williams

Honors

ZaRyiah Babich

Brianna Banaszak

Hayden Bennett

Derick Bowman

O-Ria Bradshaw

Paige Branch

Olivia Cain

Nyleah Carpenter

Austyn Chambers

Caiden Clark

Logan Clark

Ava Cushey

Robert Davis

Kalyssa Doleno

Kamron Galla

Braden Gnora

Michael Green

Cody Hiers-Straight

Jaiden Hreno

Keira Johnson

Ava Kelley

Dash Kulbacki

Natalee Malone

Antonio Messina

Isabella Mullen

Lindsey Palmer

Kody Pusateri

Natalia Rapp

Benjamin Read

Shakia Richards

Trace Richards

Isaiah Schettler

Ryleigh Sento

Chaney Shawl

Wyatt Shoemaker

Spencer Sickels

Elena Smith

Raelee Snyder

Tristan Tubio

Callie Tustin

Sarah Williams

Abagail Yokimcus

Grade 5

Highest honors

Addison Allen

Carolyn Beatty

Wyatt Child

Emma Coulter

Emma Daskivich

Raheen Ducker

Lucia Fonzi

Colten Frye

Nolan Gates

Samantha George

Jenna Hanula

Arlo Hernandez

Veronica Herriott

Connor Hudak

Izabella Kenavey

Melia King

Jack Kozon

Avery Laughlin

Christopher Leach

Michael Leach

Alexander Lorenzo

Lawson Martik

Lee Mercer

Rylee Morrison

Evan Narolesky

Gabriella Nibbs

Joie Perrotta

Kylie Perry

Zachary Pierce

Scarlett Powell

Mason Rice

Alissa Rotta

Sophia Segner

Jonathan Sowers

Sabrina St Cyr

Mazzy Stefanik

Sophie Westfall

Emma Wilhelm

Mia Wilson

Xavier Wilson

Chloe Woods

Maxwell Wukovich

Luciano Zeni

High honors

Lilah Allen

Mya Bamford

Tyler Bamford

Faith Battle

Alysyn Beresh

Mason Beveridge

Caleigh Ann Birdseye

Alieya Blackburn

Bryce Booth

Brystol Bowden

Madeline Bowen

Aiden Bruce

Nathaniel Bruce

Chloe Cameron

Asiah Carlock

Kylee Carr

Chloe Carson

Grace Clark

Myah Clark

Daymien Crouch

Liam DAlessandro

Gianna Daube

Brody Dellarose

Laila Demchak

Evina DeSalve

Zachary Donovan

Joshua Duncan

Hudson Friend

Ayla Frye

Mason Gillingham-Harris

X’eriee Griffin

Carter Hull

Josalin Jankowski

Amirah Jones

Savannah Jurofcik

Gavyn Lowe

Aubrey Merrill

Ellie Mosier

Collin Nelson

Jackson Osada

Gianna Pergola

Caden Ramsey

Jace Rocker

Brayden Rohm

Alexander Sager

Phoebe Sandis

Bently Segelken

Giovanni Siciliano

Tavin Simonik

Bristol Smith

Halle Smith

Mason Smith

Jonah Sowers

Addison Spalla

Jaxon Stotka

James Sweeney

Kylee Taylor

Kennedy Trubiani

Adara Trumpie

James Walker

Tyler Walsh

Madison Walton

Emilie Weinheimer

Axel Willis

Roxas Willis

Honors

Kiymani Amhurst

Arayah Baltimore

Peyton Brendlinger

Atlee Bright

Jourdyn Brownlee

Riley Bruck

Nygel Crone

Emma Frye

Conner Hatten

Evan Herceg

JaQuay Heyman

Sophia Messina

Daron Nolff

Ryder OHara

Brody Ruposky

Sophie Toprani

Grayson Vesely

Ringgold Cyber Academy

Highest honors

Richard Dzik

Benjamin Stabile

Joseph Stabile

High honors

Diego Biel

Lucas Capilongo

Savannah Lenart

Colt McCartney

Honors

Grace Reidenbaugh

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