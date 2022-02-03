Second nine weeks
Grade 8
Highest honors
Korben Andrews
Gavin Angotti
Dylan Bartkus
Cienna Bizzelle
Sarah Booth
Nolan Brennfleck
Emily Carpeal
Hunter Clibbens
Makenley Costantino
Giada DeSalve
Connor Fausnaught
Megan Fine
Maya Gantzhorn
Ella George
Libbertti Loucks
Travis Lutz
Samuel Lytle
Katherine Masters
Molly Matelski
Lydia Minor
Aislin Mizikar
Nathan Newman
Andrew Nibbs
Sarah Palmer
Cameron Peterson
Mason Quarture
Ethan Rahr
Alice Ramous
Matthew Ribnicky
Miranda Santina
Mia Scalise
Ava Skorvan
Michael Stasko
Trent Sukel
Makenna Sweeney
Rhiana Tolliver
High honors
McKenna Adams
Gordon Altamare
Evan Anderson
Zamir Anderson
Brayden Bamford
Andrew Barkey
Campbell Bracher
Emily Bucchianeri
Bella Burwell
Mia Cardis
Rylee Carson
Alexis Chacko
Madelynne Cox
Eli Criswell
Logan Dacko
Isabella DiPiazza
Henry Hazen
Keegan Holcombe
Isabella Hooper
Amber Kerlin
Alexandria Lassige
Anthony Law
Willow Leach
Trista Manko
Addison Mundorff
Annie Pelissero
Ashley Prince
Melanie Reese
Tevin Rush
Heaven Schmid
Sarah Simko
Jordan Thornton
Jaiden Tyson
Honors
Corey Barry
Gavin Bebout
Reilly Boesse
Abigail Kane
Bryce Kerr
Austin Kirich
Kinzie Konek
Alaunna Malek
Lucas Marraccini
Robert Morrison
Kyliegh Payne
Carys Perez
Bentley Robertson
Bruce Santina
Jacob Sibert
Lily Trettel
Vivyan Trumpie
David Wachinski
Amoni Ward
Grade 7
Highest honors
Nathaniel Alvarez
Brayden Batts
Logan Bell
Olivia Bianchi
Blake Booth
Gavin Brake
Juliana Campa
Jakub Cirinelli
Alexander Cowan
Joseph Dahm
Morgan Davis
Stefanie Dean
Emiliano Delgado
Alexandra Fields-Londono
Donovan Fortuna
Isabella Gamble
Lazer Glasser
Brittany Green
Alex Hanula
Isabella Horning
Aaden Jere
David Jerome
Kaitlyn Kunkel
Amauri Law
Cristian Lowther
Clark Macklin
Fiona Mansmann
Alayna Maxino
Sean McAllister
Ryan McCloskey
Kendall Mitchell
Maxwell Mizia
Joshua Molisee
Molly Mountain
William Neff
Megan Powell
Dominik Roberts
Ryan Rusiewicz
Sara Santina
Alexis Sarnoskie
Cole Scheponik
Skyler Scherer
Isabella Schnupp
Emma Smith
Lauren Steele
Yaniya Stevens
Savannah Stewart
Evan Tolliver
Jordyn Vogt
Natalie Walsh
Allison Williams
High honors
Nevik Ashley
Alexandra Bagnell
Camden Barkey
Allie Behrendt
Trevor Benson
Gianna Bonaddio
Olivia Brendlinger
Tyler Burwell
William Cameron
Lorenzo Casale
Anna Duncan
Paul Dzyak
Morgan Gereshenski
Jada Gernot
Aislin Herceg
James Jaki
Bryson Jaquay
Bethany Jarosh
Addison Jenkins
Tyler Jones
Addison Koch
John McKeever
Michael McKown
Novalea Miles-Shepard
Ashton Mincin
Devlin Montero
Gavin Morrison
Victoria Peterson
Elijah Pierce
Haiven Roberts
Cera Rudolph
Dream Satterfield
Lillian Shvarts
Ayden Smith
Andrew Sturm
Gabriella Szakal
Paige Szuhoza
Kali-Anne Taylor
Zakya Thomas
Takeo Tolliver
William Toprani
Antonia Traeger
Adriana Trilli
Cameron Trilli
Khaliya Wiggins
Christopher Wilson
Izaiah Wilson
Vincent Wilson
Anthony Wilton
Tristan Young
Dominick Zatek
Honors
Alyanna Albino
Miranda Antonovich
Jemmah Battle
Anthony Bellisario
Nico Betancourt
Chance Carden
Ava Carosi
Maleeah Clark
Mason Colich
John Coll
Allie Davis
Cordero Davis
Lucian Delsandro
Alexis DeMar
Wyatt Eicker
Morgan Flettre
Emma Fortuna
Marco Gulliford
Mason Harris
Leia Hazen
Chase Koval
Briannah Lee
Addisyn Lenzi
Braylen Lomax
Demetri Lowe
Autumn McCartney
Sonni McCorkle
Eli Parnell
Meghin Ribnicky
Zoe Rosario
Vincent Scherer
Samuel Steingrabe
Irelynd Walsworth-Langford
Grade 6
Highest honors
Addy Allen
Allison Bracher
Dawn-Marie Burnsworth
Caleb Calloway
Sienna Chiprich
Connor David
Harvey Evans
Eleyna Fantauzzi
Alyssa Herter
Kylie Kelley
Alexa Kerr
Cole Komonich
Cole Konek
Cheyenne Lamont
Journey Lediju
Tyler Loar
Tyler Martin
Violet McArdle
Brooke McKee
Weston Minor
Charles Munn
Kennedy Nash
Nicole Orrick
Isabella Palmer
Lilly Paxon
Marco Rongaus
DeZire Satterfield
Adelyn Scalise
Daniel Sesco
Logan Smith
Mackenzie Smith
Max Soles
Nicholas Stasko
Logan Sutton
Leif Syrko
Sofia Vdovichenko
High honors
Kaleb Anderson
Levi Aul
Abigail Bailey
Mitchell Barkey
Emma Bartkus
Bentley Becker
Brooklyn Black
Evan Callaway
Aidan Cole
Grace Custer
Reagan Czaniecki
Madison Denillo
Alorah Dennison
Olive DiBernardo
Derek Dunlevy
Haven Easterday
Ella Eicker
Mischa Firda
Dominic Fonzi
Corey Golden
Ramira Gonzales
Josiah Grochowski
Colton Gruber
Robert Harris
Ryland Heyl
Devin Housley
Gianna Jericho
Treavor Johnson
Sadie Kowall
Reese Lape
Trinity Lawrence
Peyton Limegrover
Jayson Lukes
James Lytle
Isabella Maisano
Mackenzie McCartor
William McKeever
Maci Neidermeyer
Zachary Neidermeyer
Aiden Post
Natalie Rathgeber
Stephen Redmond
Mason Ribnicky
Layne Rice
Braylynn Romito
Kallie Scabilloni
Keiland Schmid
Reagan Sedar
Juelz Sloan
Kyla Smith
Harlow Spalla
Kloie Sporio
Dustin Stasicha
Danielle Steele
Brayden Stouffer
Zoie Weinheimer
Isabella White
Jaxon Wichterman
Olivia Williams
Honors
ZaRyiah Babich
Brianna Banaszak
Hayden Bennett
Derick Bowman
O-Ria Bradshaw
Paige Branch
Olivia Cain
Nyleah Carpenter
Austyn Chambers
Caiden Clark
Logan Clark
Ava Cushey
Robert Davis
Kalyssa Doleno
Kamron Galla
Braden Gnora
Michael Green
Cody Hiers-Straight
Jaiden Hreno
Keira Johnson
Ava Kelley
Dash Kulbacki
Natalee Malone
Antonio Messina
Isabella Mullen
Lindsey Palmer
Kody Pusateri
Natalia Rapp
Benjamin Read
Shakia Richards
Trace Richards
Isaiah Schettler
Ryleigh Sento
Chaney Shawl
Wyatt Shoemaker
Spencer Sickels
Elena Smith
Raelee Snyder
Tristan Tubio
Callie Tustin
Sarah Williams
Abagail Yokimcus
Grade 5
Highest honors
Addison Allen
Carolyn Beatty
Wyatt Child
Emma Coulter
Emma Daskivich
Raheen Ducker
Lucia Fonzi
Colten Frye
Nolan Gates
Samantha George
Jenna Hanula
Arlo Hernandez
Veronica Herriott
Connor Hudak
Izabella Kenavey
Melia King
Jack Kozon
Avery Laughlin
Christopher Leach
Michael Leach
Alexander Lorenzo
Lawson Martik
Lee Mercer
Rylee Morrison
Evan Narolesky
Gabriella Nibbs
Joie Perrotta
Kylie Perry
Zachary Pierce
Scarlett Powell
Mason Rice
Alissa Rotta
Sophia Segner
Jonathan Sowers
Sabrina St Cyr
Mazzy Stefanik
Sophie Westfall
Emma Wilhelm
Mia Wilson
Xavier Wilson
Chloe Woods
Maxwell Wukovich
Luciano Zeni
High honors
Lilah Allen
Mya Bamford
Tyler Bamford
Faith Battle
Alysyn Beresh
Mason Beveridge
Caleigh Ann Birdseye
Alieya Blackburn
Bryce Booth
Brystol Bowden
Madeline Bowen
Aiden Bruce
Nathaniel Bruce
Chloe Cameron
Asiah Carlock
Kylee Carr
Chloe Carson
Grace Clark
Myah Clark
Daymien Crouch
Liam DAlessandro
Gianna Daube
Brody Dellarose
Laila Demchak
Evina DeSalve
Zachary Donovan
Joshua Duncan
Hudson Friend
Ayla Frye
Mason Gillingham-Harris
X’eriee Griffin
Carter Hull
Josalin Jankowski
Amirah Jones
Savannah Jurofcik
Gavyn Lowe
Aubrey Merrill
Ellie Mosier
Collin Nelson
Jackson Osada
Gianna Pergola
Caden Ramsey
Jace Rocker
Brayden Rohm
Alexander Sager
Phoebe Sandis
Bently Segelken
Giovanni Siciliano
Tavin Simonik
Bristol Smith
Halle Smith
Mason Smith
Jonah Sowers
Addison Spalla
Jaxon Stotka
James Sweeney
Kylee Taylor
Kennedy Trubiani
Adara Trumpie
James Walker
Tyler Walsh
Madison Walton
Emilie Weinheimer
Axel Willis
Roxas Willis
Honors
Kiymani Amhurst
Arayah Baltimore
Peyton Brendlinger
Atlee Bright
Jourdyn Brownlee
Riley Bruck
Nygel Crone
Emma Frye
Conner Hatten
Evan Herceg
JaQuay Heyman
Sophia Messina
Daron Nolff
Ryder OHara
Brody Ruposky
Sophie Toprani
Grayson Vesely
Ringgold Cyber Academy
Highest honors
Richard Dzik
Benjamin Stabile
Joseph Stabile
High honors
Diego Biel
Lucas Capilongo
Savannah Lenart
Colt McCartney
Honors
Grace Reidenbaugh