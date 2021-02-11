Second nine weeks
Grade 8
Highest honors
Samuel Allen
Samuel Alvarez
Brennan Ambrose
Ava Barbao
Alaina Bozik
Camryn Bucci
Bridget Callihan
Jerhyn Camillocci
Tori Ciarimboli
Abbigale Custer
Kayla Dvorshock
Nick Evans
Maximus Fetchko
Tyler Fisher
Rihanna Fordham
Connor Garcia
Ethan Kerfonta
Alexander Kolano
Cameron Komonich
Brice Kowall
Michael Lang
Ryann Lape
Riley Lewis
Kaitlyn Lukes
Colton Lusk
Justyn Malloy
Sarah McIntosh
Samuel Mizia
James Nash
Brandon Nguyen
Leah OBrien
Lillian OBrien
Caitlin Parasolick
Brianna Patello
Sydney Patterson
Emma Peters
Michael Pusateri
Kaylie Rabbitt
Cody Scheponik
Andrew Shriner
Tony Smida
Amanda Sperandio
Joseph Stabile
Maddox Suss
Logan Tharp
Carl Thompson
Annalese Trilli
Connor Trunzo
Sarah Urso
Caidence Vickers
Lucas Wallace
Izabelle Walsh
Zacharey Whaley
Lucas Wukovich
High honors
Clever Adom
Morgan Bell
Haley Clark
Taylor Connick
Jake Conroy
Emma Demchak
Madison Gaebler
Jaron Gamble
William Grim
Derek Gruber
Lexa Haines
Bennett Heinlein
Jesse Ingram
Skyler Luck
Chase McDonald
Joshua Montero
Leland Morse
Skyler Mucci
Logan Neidermeyer
Valerie Nikolopoulos
Austin Pehowic
Daniel Petersen
Jacob Salmon
Kourtney Sauer
Star Shoup
Isabel Shvarts
Izabella Soderholm
Sarah Sollosi
Andrew Sprinkle
Hannah Waller
Ryland Wasak
Paije Werner
Aidyn Whaley
Joseph Wills
Honors
Alyssa Askins
Alexander Barna
Hunter Bowen
Natalie Demchak
Donato Desalve
Tayez Durant
Garrett Hodgson
James Holmes
Dylan Johnston
Christian Kalcevic
Chaz Kelly
Lillian Knouse
Kamden Kray
Abigael Nicolas
Ashlynn Nolin
Nathan Sala
Lily Tirpak
Tanya Vazquez
Natalie Wolfe
Grade 7
Highest honors
Gordon Altamare
Korben Andrews
Gavin Angotti
Andrew Barkey
Dylan Bartkus
Campbell Bracher
Nolan Brennfleck
Emily Carpeal
Hunter Clibbens
Giada Desalve
Connor Fausnaught
Ella George
Keegan Holcombe
Isabella Hooper
Willow Leach
Travis Lutz
Lucas Marraccini
Katherine Masters
Lydia Minor
Aislin Mizikar
Robert Morrison
Addison Mundorff
Nathan Newman
Andrew Nibbs
Annie Pelissero
Cameron Peterson
Mason Quarture
Alice Ramous
Miranda Santina
Mia Scalise
Sarah Simko
Ava Skorvan
Michael Stasko
Trent Sukel
Rhiana Tolliver
Cameron Tustin
High honors
McKenna Adams
Zamir Anderson
Daniel Biles
Reilly Boesse
Sarah Booth
Caleb Borges
Andrew Bruce
Emily Bucchianeri
Bella Burwell
Mia Cardis
Alexis Chacko
Jayden Chambers
Makenley Costantino
Madelynne Cox
Eli Criswell
Logan Dacko
Megan Fine
Dennis Hawkins
Abigail Kane
Bryce Kerr
Kinzie Konek
Anthony Law
Libbertti Loucks
Samuel Lytle
Isabella Massey
Molly Matelski
Sarah Palmer
Kyliegh Payne
Ethan Rahr
Melanie Reese
Matthew Ribnicky
Lyla Ruev
Bruce Santina
Heaven Schmid
Jacob Sibert
Tegan Taddeo
Quaira Wright
Honors
Makaila Aubenque
Joseph Bowers
Isiah Davis
Makayla Delong
Shelby Devers
Jillian Hamilton
Henry Hazen
Angelina Hefner
Amber Kerlin
Alaunna Malek
Andrew Rowland
Jake Sewchok
Makenna Sweeney
Jordan Thornton
Lily Trettel
Grade 6
Highest honors
Nathaniel Alvarez
Camden Barkey
Olivia Bianchi
Blake Booth
Tyler Burwell
William Cameron
Mackenzie Child
Jakub Cirinelli
Alexander Cowan
Morgan Davis
Stefanie Dean
Emiliano Delgado
Anna Duncan
Paul Dzyak
Isabella Gamble
Lazer Glasser
Brittany Green
Isabella Horning
James Jaki
Bethany Jarosh
Addisyn Lenzi
Sean McAllister
Ryan McCloskey
Sonni McCorkle
Kendall Mitchell
Maxwell Mizia
Gavin Morrison
Dominik Roberts
Ryan Rusiewicz
Sara Santina
Alexis Sarnoskie
Cole Scheponik
Isabella Schnupp
Emma Smith
Lauren Steele
Samuel Steingrabe
Yaniya Stevens
Savannah Stewart
Paige Szuhoza
Jordyn Vogt
Natalie Walsh
Allison Williams
Izaiah Wilson
Dominick Zatek
High honors
Lily Ames
Alexandra Bagnell
Allie Behrendt
Gianna Bonaddio
Juliana Campa
Maksim Chaney
Lucas Clark
Mason Colich
John Coll
Joseph Dahm
Alexis DeMar
Landon Dodd
Donovan Fortuna
Emma Fortuna
Morgan Gantzhorn
Morgan Gereshenski
Jada Gernot
Marco Gulliford
Leia Hazen
Shane Hitcho
Aaden Jere
David Jerome
Kaitlyn Kunkel
Amauri Law
Demetri Lowe
Cristian Lowther
Riley Miller
Ashton Mincin
William Neff
Danica Opalko
Celina Portal
Megan Powell
Anthony Ricciuti
Haiven Roberts
Antonia Traeger
Adriana Trilli
Cameron Trilli
Clyde Wilhelm
Vincent Wilson
Tristan Young
Honors
Noah Anderson
Miranda Antonovich
Isaac Bird
Gavin Brake
Olivia Brendlinger
Maleeah Clark
Allie Davis
Makyah Fox
Bryson Jaquay
Autumn McCartney
John McKeever
Novalea Miles-Shepard
Molly Mountain
Eli Parnell
Victoria Peterson
Elijah Pierce
Meghin Ribnicky
Robert Roskov
Cera Rudolph
Ayden Smith
Caden Smith
Landon Stanko
Andrew Sturm
Devin Szedon
Kali-Anne Taylor
Zakya Thomas
William Toprani
Anthony Wilton
Eian Yancec
Grade 5
Highest honors
Addy Allen
Emma Bartkus
Allison Bracher
Paige Branch
Caleb Calloway
Sienna Chiprich
Dominick Cinciripini
Reagan Czaniecki
Connor David
Alorah Dennison
Derek Dunlevy
Haven Easterday
Harvey Evans
Braden Gnora
Ryland Heyl
Gianna Jericho
Treavor Johnson
Kylie Kelley
Alexa Kerr
Cole Komonich
Cole Konek
Peyton Limegrover
Tyler Loar
Alayna Macioce
Mackenzie McCartor
Isabella Mullen
Kennedy Nash
Maci Neidermeyer
Zachary Neidermeyer
Nicole Orrick
Isabella Palmer
Aiden Post
Braylynn Romito
Marco Rongaus
Adelyn Scalise
Daniel Sesco
Max Soles
Harlow Spalla
Nicholas Stasko
Danielle Steele
Tristan Tubio
Jaxon Wichterman
Olivia Williams
High honors
Kaleb Anderson
Mitchell Barkey
Brooklyn Black
Olivia Cain
Athena Carroll
Aidan Cole
Robert Davis
Madison Denillo
Kalyssa Doleno
Lillie Edwards
Julia Franks
Corey Golden
Colton Gruber
Cheyenne Lamont
Journey Lediju
Jayson Lukes
James Lytle
Tyler Martin
Violet McArdle
William McKeever
Weston Minor
Andrea Pontello
Kody Pusateri
Natalia Rapp
Layne Rice
De’Zire Satterfield
Keiland Schmid
Reagan Sedar
Ryleigh Sento
Spencer Sickels
Elena Smith
Logan Smith
Mackenzie Smith
Kloie Sporio
Logan Sutton
Kameron Taylor
Zoie Weinheimer
Honors
Keanen Anderson
Hayden Bennett
Derick Bowman
Dawn-Marie Burnsworth
Austyn Chambers
Caiden Clark
Grace Custer
Kamron Galla
Jaiden Hreno
Ellie Kiefer
Brooke McKee
Charles Munn
Stephen Redmond
Mason Ribnicky
Shakia Richards
Leah Rowland
Kallie Scabilloni
Raelee Snyder
Callie Tustin
Sarah Williams
Abagail Yokimcus