Honor Roll

Second nine weeks

Grade 8

Highest honors

Samuel Allen

Samuel Alvarez

Brennan Ambrose

Ava Barbao

Alaina Bozik

Camryn Bucci

Bridget Callihan

Jerhyn Camillocci

Tori Ciarimboli

Abbigale Custer

Kayla Dvorshock

Nick Evans

Maximus Fetchko

Tyler Fisher

Rihanna Fordham

Connor Garcia

Ethan Kerfonta

Alexander Kolano

Cameron Komonich

Brice Kowall

Michael Lang

Ryann Lape

Riley Lewis

Kaitlyn Lukes

Colton Lusk

Justyn Malloy

Sarah McIntosh

Samuel Mizia

James Nash

Brandon Nguyen

Leah OBrien

Lillian OBrien

Caitlin Parasolick

Brianna Patello

Sydney Patterson

Emma Peters

Michael Pusateri

Kaylie Rabbitt

Cody Scheponik

Andrew Shriner

Tony Smida

Amanda Sperandio

Joseph Stabile

Maddox Suss

Logan Tharp

Carl Thompson

Annalese Trilli

Connor Trunzo

Sarah Urso

Caidence Vickers

Lucas Wallace

Izabelle Walsh

Zacharey Whaley

Lucas Wukovich

High honors

Clever Adom

Morgan Bell

Haley Clark

Taylor Connick

Jake Conroy

Emma Demchak

Madison Gaebler

Jaron Gamble

William Grim

Derek Gruber

Lexa Haines

Bennett Heinlein

Jesse Ingram

Skyler Luck

Chase McDonald

Joshua Montero

Leland Morse

Skyler Mucci

Logan Neidermeyer

Valerie Nikolopoulos

Austin Pehowic

Daniel Petersen

Jacob Salmon

Kourtney Sauer

Star Shoup

Isabel Shvarts

Izabella Soderholm

Sarah Sollosi

Andrew Sprinkle

Hannah Waller

Ryland Wasak

Paije Werner

Aidyn Whaley

Joseph Wills

Honors

Alyssa Askins

Alexander Barna

Hunter Bowen

Natalie Demchak

Donato Desalve

Tayez Durant

Garrett Hodgson

James Holmes

Dylan Johnston

Christian Kalcevic

Chaz Kelly

Lillian Knouse

Kamden Kray

Abigael Nicolas

Ashlynn Nolin

Nathan Sala

Lily Tirpak

Tanya Vazquez

Natalie Wolfe

Grade 7

Highest honors

Gordon Altamare

Korben Andrews

Gavin Angotti

Andrew Barkey

Dylan Bartkus

Campbell Bracher

Nolan Brennfleck

Emily Carpeal

Hunter Clibbens

Giada Desalve

Connor Fausnaught

Ella George

Keegan Holcombe

Isabella Hooper

Willow Leach

Travis Lutz

Lucas Marraccini

Katherine Masters

Lydia Minor

Aislin Mizikar

Robert Morrison

Addison Mundorff

Nathan Newman

Andrew Nibbs

Annie Pelissero

Cameron Peterson

Mason Quarture

Alice Ramous

Miranda Santina

Mia Scalise

Sarah Simko

Ava Skorvan

Michael Stasko

Trent Sukel

Rhiana Tolliver

Cameron Tustin

High honors

McKenna Adams

Zamir Anderson

Daniel Biles

Reilly Boesse

Sarah Booth

Caleb Borges

Andrew Bruce

Emily Bucchianeri

Bella Burwell

Mia Cardis

Alexis Chacko

Jayden Chambers

Makenley Costantino

Madelynne Cox

Eli Criswell

Logan Dacko

Megan Fine

Dennis Hawkins

Abigail Kane

Bryce Kerr

Kinzie Konek

Anthony Law

Libbertti Loucks

Samuel Lytle

Isabella Massey

Molly Matelski

Sarah Palmer

Kyliegh Payne

Ethan Rahr

Melanie Reese

Matthew Ribnicky

Lyla Ruev

Bruce Santina

Heaven Schmid

Jacob Sibert

Tegan Taddeo

Quaira Wright

Honors

Makaila Aubenque

Joseph Bowers

Isiah Davis

Makayla Delong

Shelby Devers

Jillian Hamilton

Henry Hazen

Angelina Hefner

Amber Kerlin

Alaunna Malek

Andrew Rowland

Jake Sewchok

Makenna Sweeney

Jordan Thornton

Lily Trettel

Grade 6

Highest honors

Nathaniel Alvarez

Camden Barkey

Olivia Bianchi

Blake Booth

Tyler Burwell

William Cameron

Mackenzie Child

Jakub Cirinelli

Alexander Cowan

Morgan Davis

Stefanie Dean

Emiliano Delgado

Anna Duncan

Paul Dzyak

Isabella Gamble

Lazer Glasser

Brittany Green

Isabella Horning

James Jaki

Bethany Jarosh

Addisyn Lenzi

Sean McAllister

Ryan McCloskey

Sonni McCorkle

Kendall Mitchell

Maxwell Mizia

Gavin Morrison

Dominik Roberts

Ryan Rusiewicz

Sara Santina

Alexis Sarnoskie

Cole Scheponik

Isabella Schnupp

Emma Smith

Lauren Steele

Samuel Steingrabe

Yaniya Stevens

Savannah Stewart

Paige Szuhoza

Jordyn Vogt

Natalie Walsh

Allison Williams

Izaiah Wilson

Dominick Zatek

High honors

Lily Ames

Alexandra Bagnell

Allie Behrendt

Gianna Bonaddio

Juliana Campa

Maksim Chaney

Lucas Clark

Mason Colich

John Coll

Joseph Dahm

Alexis DeMar

Landon Dodd

Donovan Fortuna

Emma Fortuna

Morgan Gantzhorn

Morgan Gereshenski

Jada Gernot

Marco Gulliford

Leia Hazen

Shane Hitcho

Aaden Jere

David Jerome

Kaitlyn Kunkel

Amauri Law

Demetri Lowe

Cristian Lowther

Riley Miller

Ashton Mincin

William Neff

Danica Opalko

Celina Portal

Megan Powell

Anthony Ricciuti

Haiven Roberts

Antonia Traeger

Adriana Trilli

Cameron Trilli

Clyde Wilhelm

Vincent Wilson

Tristan Young

Honors

Noah Anderson

Miranda Antonovich

Isaac Bird

Gavin Brake

Olivia Brendlinger

Maleeah Clark

Allie Davis

Makyah Fox

Bryson Jaquay

Autumn McCartney

John McKeever

Novalea Miles-Shepard

Molly Mountain

Eli Parnell

Victoria Peterson

Elijah Pierce

Meghin Ribnicky

Robert Roskov

Cera Rudolph

Ayden Smith

Caden Smith

Landon Stanko

Andrew Sturm

Devin Szedon

Kali-Anne Taylor

Zakya Thomas

William Toprani

Anthony Wilton

Eian Yancec

Grade 5

Highest honors

Addy Allen

Emma Bartkus

Allison Bracher

Paige Branch

Caleb Calloway

Sienna Chiprich

Dominick Cinciripini

Reagan Czaniecki

Connor David

Alorah Dennison

Derek Dunlevy

Haven Easterday

Harvey Evans

Braden Gnora

Ryland Heyl

Gianna Jericho

Treavor Johnson

Kylie Kelley

Alexa Kerr

Cole Komonich

Cole Konek

Peyton Limegrover

Tyler Loar

Alayna Macioce

Mackenzie McCartor

Isabella Mullen

Kennedy Nash

Maci Neidermeyer

Zachary Neidermeyer

Nicole Orrick

Isabella Palmer

Aiden Post

Braylynn Romito

Marco Rongaus

Adelyn Scalise

Daniel Sesco

Max Soles

Harlow Spalla

Nicholas Stasko

Danielle Steele

Tristan Tubio

Jaxon Wichterman

Olivia Williams

High honors

Kaleb Anderson

Mitchell Barkey

Brooklyn Black

Olivia Cain

Athena Carroll

Aidan Cole

Robert Davis

Madison Denillo

Kalyssa Doleno

Lillie Edwards

Julia Franks

Corey Golden

Colton Gruber

Cheyenne Lamont

Journey Lediju

Jayson Lukes

James Lytle

Tyler Martin

Violet McArdle

William McKeever

Weston Minor

Andrea Pontello

Kody Pusateri

Natalia Rapp

Layne Rice

De’Zire Satterfield

Keiland Schmid

Reagan Sedar

Ryleigh Sento

Spencer Sickels

Elena Smith

Logan Smith

Mackenzie Smith

Kloie Sporio

Logan Sutton

Kameron Taylor

Zoie Weinheimer

Honors

Keanen Anderson

Hayden Bennett

Derick Bowman

Dawn-Marie Burnsworth

Austyn Chambers

Caiden Clark

Grace Custer

Kamron Galla

Jaiden Hreno

Ellie Kiefer

Brooke McKee

Charles Munn

Stephen Redmond

Mason Ribnicky

Shakia Richards

Leah Rowland

Kallie Scabilloni

Raelee Snyder

Callie Tustin

Sarah Williams

Abagail Yokimcus

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