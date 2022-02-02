Second nine weeks
Grade 12
Highest honors
Reagan Allen
Alina Bianchi
Kate Bucci
Morgan Bucci
Chance Capicotto
Tyler Davis
Zachary Eisweirth
Anna-Marie Farrelli
Alexis Federer
Nathan Jankowski
Lauren Kreutzer
Thalia Lee
Leah Matalik-Bohnak
Brooke Mihalik
Khristina Morris
Bryan Nguyen
John Polefko
Gianna Popolo
Alyssa Schepis
Aleah Siwula
Kylie Skorvan
Travis Sucevich
Lorenzo Zeni
High honors
Marina Albero
Chad Behrendt
Alexis Boesse
Kira Brant
Morrighan Britt
Eleanor Bucchianeri
Emily Buechel
Emily Cain
Bishop Chmiel
Brian Colditz
Dante Compagni
Julia Corey
Ariann Demchak
Brianna Dermont
Paige Doleno
Jenna Eisel
Bradley Fleischman
Alexandra Kane
Kylie Konton
Kenzye Krivijanski
Kelley Kulp
Kristen Kupecz
Rebecca McIntosh
Jacob Meyer
Madison Miller
Andrew Noll
Nicholas Peccon
Amy Petersen
Logan Radaker
Alyssa Rafalko
Dominic Romasco
John Seiler
Ryleigh Simko
Sarah Svitek
Sarah Wilhelm
Carlyn Yates
Honors
Hadleigh Brown
Nathan Burge
Brentney Carpenter
Amira Crews
Jesus Davenport
Marco Dibenedetto
Alexis Dienert
Kirra Gerard
Frank Grelo
Ryan Gugliotti
Luke Guzik
Brittany Huffman
Madeline Kelley
Colton Kraft
Peyton Laflash
Thomas Martin
Jessica Meyer
Lillian Palmer
Bryan Primorich
Chloe Russell
Kendyl Seibert
Omiyah Sherrod
Hailey Smith
Thea Smith
Gianna Sprecace
Sophia Startare
Taylor Suter
Bailee Wagenheim
Makala Woods
Grade 11
Highest honors
Zachary Alvarez
Alexis Bresselsmith
Antonia Capicotto
Ryan Cole
Caleb Cox
Alexis Davis
Aubrey Esper
Matigan Evans
Aidan Fausnaught
Fallon Gatts
Destiny Haney
Mariah Koziol
Amiya Law
Angelina Lengwin
Remington Lessman
Zoey Mundorff
Alex Niziol
Lily Rabbitt
Nicole Schuster
Alexa Schwab
Louden Stanko
Martina Stasko
Austin Taylor
Mary Urso
Karisa Vaccaro
Morgan Walsh
Abbigale Whaley
Sydney Wilson
Noah Winberg
Jewelyne Zook
High honors
Bradley Banaszak
Clayton Benson
Thomas Borne
Sebastian Buchak-Sandy
Gianni Cantini
Richard Charlton
Kayla DAndrea
Ethan Dennis
Katelyn Ferrence
Jaime Gilman
John Glaneman
Lorenzo Glasser
Mia Graham
Breanna Hanbury
Katrina Karl
Jackson Lignelli
Sarah Luttringer
Haley Lutz
Andrew Mackey
Jacob Macklin
Benjamin Marche
Timothy Masters
Lily McArdle
Carlee Means
David Molisee
LeElla Moss
Evan Parsons
Talyn Patton
Paytton Pettiford
Bailey Phillips
Claire Powell
Emilie Sweeney
Elizabeth Talaga
Karlee Thompson
Nathaniel Trader
Ava Walsh
Melissa Williams
Ryan Wilson
Erica Wyandt
Honors
Austin Barna
Jason Bick
Aryia Brooks
Mason Brown
Troy Ciarimboli
Haden Clark
Alexander Coccagna
Alyssa Connolly
Hannah Cramer
Jonathan Dannenfelser
Matthew Daskivich
Kiley Dillen
Isabella Fields-Londono
Lukas Holsopple
Lacey Kalinowski
Kobie Kirich
Nathan Lawrence
Stephanie Liggitt
Hunter Mamie
Nikolas Miller
Noah Mimidis
Miranda Nunez
Jacob Pehowic
Zachary Peterson
Cadence Ruev
Nathan Sargent
Nicholas Sinz
Hayleigh Strimlan
Samuel Talaga
Robert Taylor
McKenna Temoshenka
Syrena Tiller
Ava Trettel
Daniel Verscharen
Kevin Willis
Grade 10
Highest honors
Spencer Behrendt
Liliana Bianchi
Amelia Brand
Hunter Bright
Ally Brownfield
Kassidy Fine
Jayden Fox
Kayla Franks
Tyler George
Brianna Gosliak
Cadence Harding
Grace Hazen
Bridget Hilty
Cael Konek
Nadia Lee
Naomi McNary
Maddox Miller
Maylin Neidermeyer
Allie Oslowski
Jesse Parsons
Micah Petrosky
Krenna Rahr
Trista Reiff
Paul Rusiewicz
Lauren Sinwell
Zander Stamatakis
William Stewart
Gionni Traeger
Mia Vavases
Azariah White
Vance Williams
Elizzabeth Wilson
High honors
Brayden Beaver
Ashley Beresh
Kenneth Cadwallader
Benjamin Carpeal
Cora Clibbens
Joshua Colditz
Eli Cole
Emily Doleno
Leah Forster
Eddie Frizzell
Hailey Geary
Nolan George
Grace Glaspey
Kimberly Hall
Brendan Harwood
Kendra King
Brooklyn Lane
Ty Lowstetter
Noel Marche
Haley Martinez
Kellen McAllister
Caitlin McKown
Tatiana Mechenbier
Norah Myers
Sarah Orrick
Ryan Pajak
Delaney Pergola
Dustin Perkey-Gemas
Gabriella Polovina
Madison Prince
Megan Rafalko
Tessa Ray
Samuel Rice
Hailey Robertson
Bradley Rogan
Lesly Sala
Aubrey Siwula
Natalia Smith
Kensi Staffen
Juraj Stasko
Isabella Szakal
Mary Paige Trunzo
Donald Tustin
Nathanael Wardle
Aidan Weaver
Honors
Aidan Angotti
Jonathan Brown
Scott Burger
Dylan Callaway
Alexandra Campa
Addison Carson
Zachary Cheplic
Douglas Crist
Annie Daerr
Jacob Davis
Sara Dreyer
Philip Gibino
Jonas Hodgson
Nicolas Hough
Jacob Hudak
Cassidy Kunkel
Cheyanne Madden
Angelina Massey
Gavin Mincin
Grace Mucci
Landon Novak
Sophia Poland
Dominick Prentice
John Resosky
Leanna Roberts
Ashley Robison
Maria Romasco
Lamar Russell
Kaliana Santo
Kierstin Sedon
Tanner Shawl
Mason Stimak
Maddox Sukel
Mallory Valentine
Tyler Vandruff
Dakota Wagner
Johnasia Walker
Andrea Wall
Michael Yancec
Grade 9
Highest honors
Samuel Allen
Samuel Alvarez
Hunter Bowen
Alaina Bozik
Camryn Bucci
Bridget Callihan
Jerhyn Camillocci
Cendall Denison-Fischer
Kayla Dvorshock
Everett Eicker
Alexander Kolano
Brice Kowall
Ryann Lape
Aidan Lucy
Kaitlyn Lukes
Sarah McIntosh
James Nash
Brandon Nguyen
Natalie Noll
Reyna Otano
Brianna Patello
Michael Pusateri
Mia Racioppi
Cody Scheponik
Star Shoup
Savannah Snipes
Logan Tharp
Carl Thompson
Connor Trunzo
Lucas Wallace
Izabelle Walsh
Zacharey Whaley
Lucas Wukovich
High honors
Brennan Ambrose
Layla Barbour
Morgan Bell
Tori Ciarimboli
Haley Clark
Jake Conroy
Nick Evans
Tyler Fisher
Rihanna Fordham
Lilah Foster
Tristen Hardesty
Jesse Ingram
Niona Jones
Elizabeth Klose
Michael Lang
Bryce Lewis
Skyler Luck
Finn Mansmann
Alexis Martin
Chase McDonald
David McGavitt
Samuel Mizia
Logan Neidermeyer
Ashlynn Nolin
Caitlin Parasolick
Sydney Patterson
Daniel Petersen
Kaylie Rabbitt
Andrew Shriner
Tony Smida
Izabella Soderholm
Amanda Sperandio
Andrew Sprinkle
JaNyjia Towler
Annalese Trilli
Sarah Urso
Caidence Vickers
Nicholas Wade
Ryland Wasak
Aidyn Whaley
Honors
Clever Adom
Gavin Bowman Birnbaum
Aleya Bulko
Austin Chase
Brandon Cole
Nathaniel Crone
Abbigale Custer
Donato DeSalve
Jaron Gamble
Jayla Glover
DeLonte Jackson
Chaz Kelly
Isabella Knight
Lillian Knouse
Cameron Komonich
Isaiah Lawson
Patience Lewis
Riley Lewis
Bianca Mosco
Skyler Mucci
Emma Peters
Kylie Peterson
Gunner Prutznal
Nikkey Runkle
Kourtney Sauer
Isabel Shvarts
Sarah Sollosi
Maddox Suss
Abby Tennant
Tanya Vazquez
Isabella Vernet
Hannah Waller
Joseph Wills