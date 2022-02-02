Honor Roll

Second nine weeks

Grade 12

Highest honors

Reagan Allen

Alina Bianchi

Kate Bucci

Morgan Bucci

Chance Capicotto

Tyler Davis

Zachary Eisweirth

Anna-Marie Farrelli

Alexis Federer

Nathan Jankowski

Lauren Kreutzer

Thalia Lee

Leah Matalik-Bohnak

Brooke Mihalik

Khristina Morris

Bryan Nguyen

John Polefko

Gianna Popolo

Alyssa Schepis

Aleah Siwula

Kylie Skorvan

Travis Sucevich

Lorenzo Zeni

High honors

Marina Albero

Chad Behrendt

Alexis Boesse

Kira Brant

Morrighan Britt

Eleanor Bucchianeri

Emily Buechel

Emily Cain

Bishop Chmiel

Brian Colditz

Dante Compagni

Julia Corey

Ariann Demchak

Brianna Dermont

Paige Doleno

Jenna Eisel

Bradley Fleischman

Alexandra Kane

Kylie Konton

Kenzye Krivijanski

Kelley Kulp

Kristen Kupecz

Rebecca McIntosh

Jacob Meyer

Madison Miller

Andrew Noll

Nicholas Peccon

Amy Petersen

Logan Radaker

Alyssa Rafalko

Dominic Romasco

John Seiler

Ryleigh Simko

Sarah Svitek

Sarah Wilhelm

Carlyn Yates

Honors

Hadleigh Brown

Nathan Burge

Brentney Carpenter

Amira Crews

Jesus Davenport

Marco Dibenedetto

Alexis Dienert

Kirra Gerard

Frank Grelo

Ryan Gugliotti

Luke Guzik

Brittany Huffman

Madeline Kelley

Colton Kraft

Peyton Laflash

Thomas Martin

Jessica Meyer

Lillian Palmer

Bryan Primorich

Chloe Russell

Kendyl Seibert

Omiyah Sherrod

Hailey Smith

Thea Smith

Gianna Sprecace

Sophia Startare

Taylor Suter

Bailee Wagenheim

Makala Woods

Grade 11

Highest honors

Zachary Alvarez

Alexis Bresselsmith

Antonia Capicotto

Ryan Cole

Caleb Cox

Alexis Davis

Aubrey Esper

Matigan Evans

Aidan Fausnaught

Fallon Gatts

Destiny Haney

Mariah Koziol

Amiya Law

Angelina Lengwin

Remington Lessman

Zoey Mundorff

Alex Niziol

Lily Rabbitt

Nicole Schuster

Alexa Schwab

Louden Stanko

Martina Stasko

Austin Taylor

Mary Urso

Karisa Vaccaro

Morgan Walsh

Abbigale Whaley

Sydney Wilson

Noah Winberg

Jewelyne Zook

High honors

Bradley Banaszak

Clayton Benson

Thomas Borne

Sebastian Buchak-Sandy

Gianni Cantini

Richard Charlton

Kayla DAndrea

Ethan Dennis

Katelyn Ferrence

Jaime Gilman

John Glaneman

Lorenzo Glasser

Mia Graham

Breanna Hanbury

Katrina Karl

Jackson Lignelli

Sarah Luttringer

Haley Lutz

Andrew Mackey

Jacob Macklin

Benjamin Marche

Timothy Masters

Lily McArdle

Carlee Means

David Molisee

LeElla Moss

Evan Parsons

Talyn Patton

Paytton Pettiford

Bailey Phillips

Claire Powell

Emilie Sweeney

Elizabeth Talaga

Karlee Thompson

Nathaniel Trader

Ava Walsh

Melissa Williams

Ryan Wilson

Erica Wyandt

Honors

Austin Barna

Jason Bick

Aryia Brooks

Mason Brown

Troy Ciarimboli

Haden Clark

Alexander Coccagna

Alyssa Connolly

Hannah Cramer

Jonathan Dannenfelser

Matthew Daskivich

Kiley Dillen

Isabella Fields-Londono

Lukas Holsopple

Lacey Kalinowski

Kobie Kirich

Nathan Lawrence

Stephanie Liggitt

Hunter Mamie

Nikolas Miller

Noah Mimidis

Miranda Nunez

Jacob Pehowic

Zachary Peterson

Cadence Ruev

Nathan Sargent

Nicholas Sinz

Hayleigh Strimlan

Samuel Talaga

Robert Taylor

McKenna Temoshenka

Syrena Tiller

Ava Trettel

Daniel Verscharen

Kevin Willis

Grade 10

Highest honors

Spencer Behrendt

Liliana Bianchi

Amelia Brand

Hunter Bright

Ally Brownfield

Kassidy Fine

Jayden Fox

Kayla Franks

Tyler George

Brianna Gosliak

Cadence Harding

Grace Hazen

Bridget Hilty

Cael Konek

Nadia Lee

Naomi McNary

Maddox Miller

Maylin Neidermeyer

Allie Oslowski

Jesse Parsons

Micah Petrosky

Krenna Rahr

Trista Reiff

Paul Rusiewicz

Lauren Sinwell

Zander Stamatakis

William Stewart

Gionni Traeger

Mia Vavases

Azariah White

Vance Williams

Elizzabeth Wilson

High honors

Brayden Beaver

Ashley Beresh

Kenneth Cadwallader

Benjamin Carpeal

Cora Clibbens

Joshua Colditz

Eli Cole

Emily Doleno

Leah Forster

Eddie Frizzell

Hailey Geary

Nolan George

Grace Glaspey

Kimberly Hall

Brendan Harwood

Kendra King

Brooklyn Lane

Ty Lowstetter

Noel Marche

Haley Martinez

Kellen McAllister

Caitlin McKown

Tatiana Mechenbier

Norah Myers

Sarah Orrick

Ryan Pajak

Delaney Pergola

Dustin Perkey-Gemas

Gabriella Polovina

Madison Prince

Megan Rafalko

Tessa Ray

Samuel Rice

Hailey Robertson

Bradley Rogan

Lesly Sala

Aubrey Siwula

Natalia Smith

Kensi Staffen

Juraj Stasko

Isabella Szakal

Mary Paige Trunzo

Donald Tustin

Nathanael Wardle

Aidan Weaver

Honors

Aidan Angotti

Jonathan Brown

Scott Burger

Dylan Callaway

Alexandra Campa

Addison Carson

Zachary Cheplic

Douglas Crist

Annie Daerr

Jacob Davis

Sara Dreyer

Philip Gibino

Jonas Hodgson

Nicolas Hough

Jacob Hudak

Cassidy Kunkel

Cheyanne Madden

Angelina Massey

Gavin Mincin

Grace Mucci

Landon Novak

Sophia Poland

Dominick Prentice

John Resosky

Leanna Roberts

Ashley Robison

Maria Romasco

Lamar Russell

Kaliana Santo

Kierstin Sedon

Tanner Shawl

Mason Stimak

Maddox Sukel

Mallory Valentine

Tyler Vandruff

Dakota Wagner

Johnasia Walker

Andrea Wall

Michael Yancec

Grade 9

Highest honors

Samuel Allen

Samuel Alvarez

Hunter Bowen

Alaina Bozik

Camryn Bucci

Bridget Callihan

Jerhyn Camillocci

Cendall Denison-Fischer

Kayla Dvorshock

Everett Eicker

Alexander Kolano

Brice Kowall

Ryann Lape

Aidan Lucy

Kaitlyn Lukes

Sarah McIntosh

James Nash

Brandon Nguyen

Natalie Noll

Reyna Otano

Brianna Patello

Michael Pusateri

Mia Racioppi

Cody Scheponik

Star Shoup

Savannah Snipes

Logan Tharp

Carl Thompson

Connor Trunzo

Lucas Wallace

Izabelle Walsh

Zacharey Whaley

Lucas Wukovich

High honors

Brennan Ambrose

Layla Barbour

Morgan Bell

Tori Ciarimboli

Haley Clark

Jake Conroy

Nick Evans

Tyler Fisher

Rihanna Fordham

Lilah Foster

Tristen Hardesty

Jesse Ingram

Niona Jones

Elizabeth Klose

Michael Lang

Bryce Lewis

Skyler Luck

Finn Mansmann

Alexis Martin

Chase McDonald

David McGavitt

Samuel Mizia

Logan Neidermeyer

Ashlynn Nolin

Caitlin Parasolick

Sydney Patterson

Daniel Petersen

Kaylie Rabbitt

Andrew Shriner

Tony Smida

Izabella Soderholm

Amanda Sperandio

Andrew Sprinkle

JaNyjia Towler

Annalese Trilli

Sarah Urso

Caidence Vickers

Nicholas Wade

Ryland Wasak

Aidyn Whaley

Honors

Clever Adom

Gavin Bowman Birnbaum

Aleya Bulko

Austin Chase

Brandon Cole

Nathaniel Crone

Abbigale Custer

Donato DeSalve

Jaron Gamble

Jayla Glover

DeLonte Jackson

Chaz Kelly

Isabella Knight

Lillian Knouse

Cameron Komonich

Isaiah Lawson

Patience Lewis

Riley Lewis

Bianca Mosco

Skyler Mucci

Emma Peters

Kylie Peterson

Gunner Prutznal

Nikkey Runkle

Kourtney Sauer

Isabel Shvarts

Sarah Sollosi

Maddox Suss

Abby Tennant

Tanya Vazquez

Isabella Vernet

Hannah Waller

Joseph Wills

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