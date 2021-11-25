First quarter
Grade 8
High honors
Sarah Brownlee
Mae Coburn
Jett Finch
Nina Henderson
Madison Lucas
Evangeline Yendell
Honors
Hailey Bedillion
Elizabeth Clark
Tyler Coon
Nathan Fischer
Olivia Furmanek
Keilynn Hughes
Keirsten Lutz
Hannah McDonald
Alexa Phillips
Mara Phillips
Marko Reyes
Samuel Stout
Grade 7
High honors
Josie Adams
Haidy Anderson
Annika Bielski
Kaylee Budzanoski
Lily Coffey
Melanie Dami
Ashley Dillie
Alayna Fink
Makenna Frazee
Gianna Galvao
Karson Hathaway
Maura Janovich
Eliza Keaveney-Lorince
Tucker Main
Gracie McVeigh
Devin Paluda
Evie Young
Honors
Kade Abel
Ariana Condon
Tyson Conklin
Moshe Dale
Brookelyn Dames
Layla Daniels
Brinton Ealy
Cadence Hatfield
Hayden Haught
Hailey Johnson
Nathan Katsevich
William Kelley
Reilly McAdoo
Emma McAnallen
Dakota McCullough
Matthew Montgomery
Riley Salisbury
Noah Seibert
Wyatt Sheatler
Cole Shriver
Isabelle Smith
Riley Sovich
Paul Speer
Tristan Sprowls
Harley Tau
Jeremy Taylor
Ava Ullom
Miranda Weaver
Grade 6
High honors
Courtney Bedillion
Jenna Campbell
Brooklynn Daniels
Kaeli DeGarmo
Clayton Ealy
Blake Ewig
Bayleigh Fichter
Teigun Frame
Kali Franks
Cooper Grice
Maxx Kelly
Riley Lowe
Miley Main
Quentin Ramsey
Marlee Reese
Joshua Rusmisel
Eden Teagarden
Julianna Ward
Bella White
Ella Wolfe
Honors
Jacob Anestis
Thaddeus Aycoth
Brayden Bailey
Tein Barton
Bentlyee Carlisle
Emma Clark
Gage Clayton
Madison Crowe
Kiera Curry
Brody Doak
Anabell Florian
Lillian Frye
Dennis Furmanek
Matthew Furmanek
Giovani Gadani
Ryan Hatfield
Alexandra Henry
Eva Kern
Hannah Lesnock
Dani Mahan
Jackson McConnell
Mykenna Meighen
Robert Miller
Lily-Ann Parkinson
Emily Pattison
Connor Piatt
Merritt Pond
Xavier Radcliff
Mason Rogers
Ella Stewart
Grace Vanatta
Elizabeth Whiteman
Josephine Ziegler