Honor Roll

First quarter

Grade 8

High honors

Sarah Brownlee

Mae Coburn

Jett Finch

Nina Henderson

Madison Lucas

Evangeline Yendell

Honors

Hailey Bedillion

Elizabeth Clark

Tyler Coon

Nathan Fischer

Olivia Furmanek

Keilynn Hughes

Keirsten Lutz

Hannah McDonald

Alexa Phillips

Mara Phillips

Marko Reyes

Samuel Stout

Grade 7

High honors

Josie Adams

Haidy Anderson

Annika Bielski

Kaylee Budzanoski

Lily Coffey

Melanie Dami

Ashley Dillie

Alayna Fink

Makenna Frazee

Gianna Galvao

Karson Hathaway

Maura Janovich

Eliza Keaveney-Lorince

Tucker Main

Gracie McVeigh

Devin Paluda

Evie Young

Honors

Kade Abel

Ariana Condon

Tyson Conklin

Moshe Dale

Brookelyn Dames

Layla Daniels

Brinton Ealy

Cadence Hatfield

Hayden Haught

Hailey Johnson

Nathan Katsevich

William Kelley

Reilly McAdoo

Emma McAnallen

Dakota McCullough

Matthew Montgomery

Riley Salisbury

Noah Seibert

Wyatt Sheatler

Cole Shriver

Isabelle Smith

Riley Sovich

Paul Speer

Tristan Sprowls

Harley Tau

Jeremy Taylor

Ava Ullom

Miranda Weaver

Grade 6

High honors

Courtney Bedillion

Jenna Campbell

Brooklynn Daniels

Kaeli DeGarmo

Clayton Ealy

Blake Ewig

Bayleigh Fichter

Teigun Frame

Kali Franks

Cooper Grice

Maxx Kelly

Riley Lowe

Miley Main

Quentin Ramsey

Marlee Reese

Joshua Rusmisel

Eden Teagarden

Julianna Ward

Bella White

Ella Wolfe

Honors

Jacob Anestis

Thaddeus Aycoth

Brayden Bailey

Tein Barton

Bentlyee Carlisle

Emma Clark

Gage Clayton

Madison Crowe

Kiera Curry

Brody Doak

Anabell Florian

Lillian Frye

Dennis Furmanek

Matthew Furmanek

Giovani Gadani

Ryan Hatfield

Alexandra Henry

Eva Kern

Hannah Lesnock

Dani Mahan

Jackson McConnell

Mykenna Meighen

Robert Miller

Lily-Ann Parkinson

Emily Pattison

Connor Piatt

Merritt Pond

Xavier Radcliff

Mason Rogers

Ella Stewart

Grace Vanatta

Elizabeth Whiteman

Josephine Ziegler

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