First quarter
Grade 8
High honors
Casey Adams
Emma Buckels
Logan Crowe
Elihu Dale
Lillian Deems
Faith Ealy
Alexis Ewig
Madalynn Harris
Cole Hazlett
Amber Henderson
Allee Hoover
Caydence Jack
Hailee Kay
Nathan Kler
Emma Maloy
Trey McGowan
Jenna Pattison
Taylor Rogers
Greenlee Shuster
Joel Sovich
Paige Stanek
James Taylor
Reid Teagarden
Honors
Delaynie Baldwin
Gabrielle Bloom
Malia Burt
Gracey Coon
Makenna Crothers
Aydan Cunningham
Trinity Furmanek
Olivia Haught
Dominic Howard
Kinsey Kraushaar
Kiera Lankey
Madison Leddy
Alexis Leppert-Bell
Rhiyle Lizon
Elliana Mankey
Fallon McNally
Brogan Meighen
Alaina Neff
Mason Piatt
Dannika White
Grade 7
High honors
Hailey Bedillion
Sarah Brownlee
Mae Coburn
Brady Hagerman
Maeve Kotula
Madison Lucas
Hannah McDonald
Honors
Anthony Cimino
Elizabeth Clark
Tyler Coon
Nathan Fischer
Olivia Furmanek
Nina Henderson
Riley Meighen
Emily Pascoe
Marko Reyes
Samuel Stout
Kadie Swan
Emmett Wolfe
Evangeline Yendell
Grade 6
High honors
Kade Abel
Josie Adams
Annika Bielski
Ariana Condon
Ashley Dillie
Alayna Fink
Makenna Frazee
Cadence Hatfield
Karson Hathaway
Madilyn Lamay
Tucker Main
Kolt McGowan
Devin Paluda
Riley Salisbury
Colin Shell
Riley Sovich
Tristin Sprowls
Jeremy Taylor
Miranda Weaver
Evie Young
Honors
Sydney Carroll
Ella Coffey
Lily Coffey
Brookelyn Dames
Melanie Dami
Riley Danley
Kale Desmond
Brinton Ealy
Gianna Galvao
Matthew Garrett
Sophia Hull
Maura Janovich
Hailey Johnson
Eliza Keaveney-Lorince
Piper Leppert-Bell
Emma McAnallen
Lochlann McNally
Paul Speer
Zachary Staley
Harley Tau
Autum Wiley
William Zoeller