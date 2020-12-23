Honor Roll

First quarter

Grade 8

High honors

Casey Adams

Emma Buckels

Logan Crowe

Elihu Dale

Lillian Deems

Faith Ealy

Alexis Ewig

Madalynn Harris

Cole Hazlett

Amber Henderson

Allee Hoover

Caydence Jack

Hailee Kay

Nathan Kler

Emma Maloy

Trey McGowan

Jenna Pattison

Taylor Rogers

Greenlee Shuster

Joel Sovich

Paige Stanek

James Taylor

Reid Teagarden

Honors

Delaynie Baldwin

Gabrielle Bloom

Malia Burt

Gracey Coon

Makenna Crothers

Aydan Cunningham

Trinity Furmanek

Olivia Haught

Dominic Howard

Kinsey Kraushaar

Kiera Lankey

Madison Leddy

Alexis Leppert-Bell

Rhiyle Lizon

Elliana Mankey

Fallon McNally

Brogan Meighen

Alaina Neff

Mason Piatt

Dannika White

Grade 7

High honors

Hailey Bedillion

Sarah Brownlee

Mae Coburn

Brady Hagerman

Maeve Kotula

Madison Lucas

Hannah McDonald

Honors

Anthony Cimino

Elizabeth Clark

Tyler Coon

Nathan Fischer

Olivia Furmanek

Nina Henderson

Riley Meighen

Emily Pascoe

Marko Reyes

Samuel Stout

Kadie Swan

Emmett Wolfe

Evangeline Yendell

Grade 6

High honors

Kade Abel

Josie Adams

Annika Bielski

Ariana Condon

Ashley Dillie

Alayna Fink

Makenna Frazee

Cadence Hatfield

Karson Hathaway

Madilyn Lamay

Tucker Main

Kolt McGowan

Devin Paluda

Riley Salisbury

Colin Shell

Riley Sovich

Tristin Sprowls

Jeremy Taylor

Miranda Weaver

Evie Young

Honors

Sydney Carroll

Ella Coffey

Lily Coffey

Brookelyn Dames

Melanie Dami

Riley Danley

Kale Desmond

Brinton Ealy

Gianna Galvao

Matthew Garrett

Sophia Hull

Maura Janovich

Hailey Johnson

Eliza Keaveney-Lorince

Piper Leppert-Bell

Emma McAnallen

Lochlann McNally

Paul Speer

Zachary Staley

Harley Tau

Autum Wiley

William Zoeller

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Sign Up
Log In