Honor Roll

Second quarter

Grade 8

High honors

Kaylee Anderson

Gianna Bloom

Hannah Brownlee

Madison Demchak

Riley Dunn

Kaden Hathaway

Lydia Henderson

Ashley Marino

Stefanie Mounts

Abigail Noble

Ethan O’Dell

Nathan Romestan

Andrew Rusmisel

Abigail Smith

Tyler Smith

Brooke Stanek

Dylan Stewart

Jolynn Zelensky

Honors

Chloe Baker

Dalton Baldwin

Julia Barr

Cecelia Burig

Jaden Carreon

Madalynne Corbly

Alexis Emery

Matthew Gorby

Jessica Holmes

Victoria Horner

Clark Kudrav

Owen Lamay

Abigail Marino

Maximo Reyes

Roarik Richter

Addie Stagon

Peyton Tau

Kaylee Ward

Special achievement

Julia Barr

Katie Grimm

Matthew Rush

Grade 7

High honors

Casey Adams

Isabelle Anderson

Merinda Anderson

Gabrielle Bloom

Malia Burt

Elihu Dale

Wyatt Denman

Faith Ealy

Trinity Furmanek

Olivia Haught

Caydence Jack

Hailee Kay

Nathan Kler

Londyn Kohn

Isabella Malik

Emma Maloy

Jenna Pattison

Penelope Shriver

Greenlee Shuster

James Taylor

Reid Teagarden

Honors

Sara Closser

Gracey Coon

Rachael Cox

Makenna Crothers

Aydan Cunningham

Cassidy Day

Lillian Deems

Alexis Ewig

Hayden Florian

Madalyn Harris

Amber Henderson

Allee Hoover

Kinsey Kraushaar

Benjamin Kremer

Madison Leddy

Alexis Leppert

Elliana Mankey

Cameron McDonough

Alaina Neff

Joshua Plants

Taylor Rogers

Taylor Schumacher

Cara Scott

Evan Seibert

Paige Stanek

Peyton Vaughters

Troy Wagner

Special achievement

Sydney Beattie

Penelope Shriver

Grade 6

High honors

Hailey Bedillion

Sarah Brownlee

Ava Chumney

Mae Coburn

Jett Finch

Nathan Fischer

Olivia Furmanek

Nina Henderson

Madison Lucas

Alexa McCrady

Hannah McDonald

Mara Phillips

Savannah Slusser

Emmett Wolfe

Evangeline Yendell

Honors

Madalynn Blackhurst

Gavin Bussey

Anthony Cimino

Elizabeth Clark

Tyler Coon

Rylee Fuller

Riley Galownia

Brady Hagerman

Keilynn Hughes

Lillian Hull

Ayden Janovich

Austin Johnson

Nicole Klages

Maeve Kotula

Gabriela Lopez

Leighann Mullins

Benjamin Piatt

Roxanne Quigley

Marko Reyes

Hunter Schroeder

Michael Sells

Samuel Stout

Kylie Sywassink

Brody Wagner

Joseph Wright

Special achievement

Anthony Cimino

Savannah Slusser

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