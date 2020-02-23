Second quarter
Grade 8
High honors
Kaylee Anderson
Gianna Bloom
Hannah Brownlee
Madison Demchak
Riley Dunn
Kaden Hathaway
Lydia Henderson
Ashley Marino
Stefanie Mounts
Abigail Noble
Ethan O’Dell
Nathan Romestan
Andrew Rusmisel
Abigail Smith
Tyler Smith
Brooke Stanek
Dylan Stewart
Jolynn Zelensky
Honors
Chloe Baker
Dalton Baldwin
Julia Barr
Cecelia Burig
Jaden Carreon
Madalynne Corbly
Alexis Emery
Matthew Gorby
Jessica Holmes
Victoria Horner
Clark Kudrav
Owen Lamay
Abigail Marino
Maximo Reyes
Roarik Richter
Addie Stagon
Peyton Tau
Kaylee Ward
Special achievement
Julia Barr
Katie Grimm
Matthew Rush
Grade 7
High honors
Casey Adams
Isabelle Anderson
Merinda Anderson
Gabrielle Bloom
Malia Burt
Elihu Dale
Wyatt Denman
Faith Ealy
Trinity Furmanek
Olivia Haught
Caydence Jack
Hailee Kay
Nathan Kler
Londyn Kohn
Isabella Malik
Emma Maloy
Jenna Pattison
Penelope Shriver
Greenlee Shuster
James Taylor
Reid Teagarden
Honors
Sara Closser
Gracey Coon
Rachael Cox
Makenna Crothers
Aydan Cunningham
Cassidy Day
Lillian Deems
Alexis Ewig
Hayden Florian
Madalyn Harris
Amber Henderson
Allee Hoover
Kinsey Kraushaar
Benjamin Kremer
Madison Leddy
Alexis Leppert
Elliana Mankey
Cameron McDonough
Alaina Neff
Joshua Plants
Taylor Rogers
Taylor Schumacher
Cara Scott
Evan Seibert
Paige Stanek
Peyton Vaughters
Troy Wagner
Special achievement
Sydney Beattie
Penelope Shriver
Grade 6
High honors
Hailey Bedillion
Sarah Brownlee
Ava Chumney
Mae Coburn
Jett Finch
Nathan Fischer
Olivia Furmanek
Nina Henderson
Madison Lucas
Alexa McCrady
Hannah McDonald
Mara Phillips
Savannah Slusser
Emmett Wolfe
Evangeline Yendell
Honors
Madalynn Blackhurst
Gavin Bussey
Anthony Cimino
Elizabeth Clark
Tyler Coon
Rylee Fuller
Riley Galownia
Brady Hagerman
Keilynn Hughes
Lillian Hull
Ayden Janovich
Austin Johnson
Nicole Klages
Maeve Kotula
Gabriela Lopez
Leighann Mullins
Benjamin Piatt
Roxanne Quigley
Marko Reyes
Hunter Schroeder
Michael Sells
Samuel Stout
Kylie Sywassink
Brody Wagner
Joseph Wright
Special achievement
Anthony Cimino
Savannah Slusser