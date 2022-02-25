Second quarter
Grade 8
High honors
Sarah Brownlee
Nina Henderson
Keirsten Lutz
Marko Reyes
Emmett Wolfe
Evangeline Yendell
Honors
Hailey Bedillion
Anthony Cimino
Elizabeth Clark
Mae Coburn
Tyler Coon
Holly Durbin
Nathan Fischer
Olivia Furmanek
Brady Hagerman
Mason Hewitt
Keilynn Hughes
Lillian Hull
Nicole Klages
Caleb Kleinhans
Jayke Lilley
Madison Lucas
Hanna McDonald
Kenzlee Mowery
Alexa Phillips
Mara Phillips
Joseph Wright
Special Achievement
Lillian Hull
Frances Keaveny-Lorince
Jayke Lilley
Michelle McElroy
Aiden Price
Logan Price
Gracie Smith
Emmett Wolfe
Grade 7
High honors
Josie Adams
Annika Bielski
Kaylee Budzanoski
Lily Coffey
Brookelyn Dames
Melanie Dami
Alayna Fink
Makenna Frazee
Gianna Galvao
Karson Hathaway
Maura Janovich
Eliza Keaveney-Lorince
William Kelley
Madilyn Lamay
Tucker Main
Devin Paluda
Tristan Sprowls
Miranda Weaver
Evie Young
Honors
Haidy Anderson
Ariana Condon
Mark Conrad
Moshe Dale
Layla Daniels
Ashley Dillie
Brinton Ealy
Jaydon Farabee
Cadence Hatfield
Hayden Haught
Autumn Hemelrick
Hailey Johnson
Nathan Katsevich
Sawyer Marklewitz
Emma McAnallen
Dakota McCullough
Kolt McGowan
Lochlann McNally
Gracie McVeigh
Matthew Montgomery
Riley Salisbury
Colin Shell
Cole Shriver
Olyvia Siler
Isabelle Smith
Sara Sonson
Riley Sovich
Harley Tau
Jeremy Taylor
Ava Ullom
Special achievement
Mark Conrad
Autumn Hemelrick
Sawyer Marklewitz
Olyvia Siler
Tristan Sprowls
Grade 6
High honors
Jacob Anestis
Thaddeus Aycoth
Courtney Bedillion
Jenna Campbell
Emma Clark
Madison Crowe
Kiera Curry
Brooklynn Daniels
Kaeli DeGarmo
Clayton Ealy
Blake Ewig
Teigun Frame
Kali Franks
Cooper Grice
Maxx Kelly
Hannah Lesnock
Miley Main
Quentin Ramsey
Joshua Rusmisel
Julianna Ward
Ella Wolfe
Honors
Brayden Bailey
Bentlyee Carlisle
Gage Clayton
Justin Dierkes
Bayleigh Fichter
Lillian Frye
Alexandra Henry
Preston Hornak
Logan Lesnock
Riley Lowe
Avery Mahan
Jackson McConnell
Mykenna Meighen
Kaylor Morris
Connor Piatt
Merritt Pond
Xavier Radcliff
Marlee Reese
Justin Smith
Ella Stewart
Eden Teagarden
Grace Vanatta
Bella White
Elizabeth Whiteman
Josephine Ziegler
Special achievement
Tanner Davis