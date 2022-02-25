Honor Roll

Second quarter

Grade 8

High honors

Sarah Brownlee

Nina Henderson

Keirsten Lutz

Marko Reyes

Emmett Wolfe

Evangeline Yendell

Honors

Hailey Bedillion

Anthony Cimino

Elizabeth Clark

Mae Coburn

Tyler Coon

Holly Durbin

Nathan Fischer

Olivia Furmanek

Brady Hagerman

Mason Hewitt

Keilynn Hughes

Lillian Hull

Nicole Klages

Caleb Kleinhans

Jayke Lilley

Madison Lucas

Hanna McDonald

Kenzlee Mowery

Alexa Phillips

Mara Phillips

Joseph Wright

Special Achievement

Lillian Hull

Frances Keaveny-Lorince

Jayke Lilley

Michelle McElroy

Aiden Price

Logan Price

Gracie Smith

Emmett Wolfe

Grade 7

High honors

Josie Adams

Annika Bielski

Kaylee Budzanoski

Lily Coffey

Brookelyn Dames

Melanie Dami

Alayna Fink

Makenna Frazee

Gianna Galvao

Karson Hathaway

Maura Janovich

Eliza Keaveney-Lorince

William Kelley

Madilyn Lamay

Tucker Main

Devin Paluda

Tristan Sprowls

Miranda Weaver

Evie Young

Honors

Haidy Anderson

Ariana Condon

Mark Conrad

Moshe Dale

Layla Daniels

Ashley Dillie

Brinton Ealy

Jaydon Farabee

Cadence Hatfield

Hayden Haught

Autumn Hemelrick

Hailey Johnson

Nathan Katsevich

Sawyer Marklewitz

Emma McAnallen

Dakota McCullough

Kolt McGowan

Lochlann McNally

Gracie McVeigh

Matthew Montgomery

Riley Salisbury

Colin Shell

Cole Shriver

Olyvia Siler

Isabelle Smith

Sara Sonson

Riley Sovich

Harley Tau

Jeremy Taylor

Ava Ullom

Special achievement

Mark Conrad

Autumn Hemelrick

Sawyer Marklewitz

Olyvia Siler

Tristan Sprowls

Grade 6

High honors

Jacob Anestis

Thaddeus Aycoth

Courtney Bedillion

Jenna Campbell

Emma Clark

Madison Crowe

Kiera Curry

Brooklynn Daniels

Kaeli DeGarmo

Clayton Ealy

Blake Ewig

Teigun Frame

Kali Franks

Cooper Grice

Maxx Kelly

Hannah Lesnock

Miley Main

Quentin Ramsey

Joshua Rusmisel

Julianna Ward

Ella Wolfe

Honors

Brayden Bailey

Bentlyee Carlisle

Gage Clayton

Justin Dierkes

Bayleigh Fichter

Lillian Frye

Alexandra Henry

Preston Hornak

Logan Lesnock

Riley Lowe

Avery Mahan

Jackson McConnell

Mykenna Meighen

Kaylor Morris

Connor Piatt

Merritt Pond

Xavier Radcliff

Marlee Reese

Justin Smith

Ella Stewart

Eden Teagarden

Grace Vanatta

Bella White

Elizabeth Whiteman

Josephine Ziegler

Special achievement

Tanner Davis

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