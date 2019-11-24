Honor Roll

First quarter

Grade 8

High honors

Kaylee Anderson

Gianna Bloom

Hannah Brownlee

Cecelia Burig

Madison Demchak

Abigail Marino

Ashley Marino

Stefanie Mounts

Abigail Noble

Brooke Stanek

Dylan Stewart

Kaylee Ward

Honors

Chloe Baker

Dalton Baldwin

Madalynne Corbly

Riley Dunn

Ryan Harden

Kaden Hathaway

Lydia Henderson

Victoria Horner

Clark Kudrav

Owen Lamay

Abigail Midcap

Kali Miller

Ethan O’Dell

Maximo Reyes

Roarik Richter

Nathan Romestan

Andrew Rusmisel

Abigail Smith

Tyler Smith

Addie Stagon

Peyton Tau

Jolynn Zelensky

Grade 7

High honors

Isabelle Anderson

Merinda Anderson

Gabrielle Bloom

Malia Burt

Gracey Coon

Elihu Dale

Lillian Deems

Wyatt Denman

Faith Ealy

Trinity Furmanek

Madalyn Harris

Olivia Haught

Caydence Jack

Hailee Kay

Nathan Kler

Benjamin Kremer

Alexis Leppert

Isabella Malik

Emma Maloy

Elliana Mankey

Alaina Neff

Taylor Rogers

Greenlee Shuster

Reid Teagarden

Honors

Delaynie Baldwin

Emma Buckels

Sara Closser

Makenna Crothers

Aydan Cunningham

Amanda Dillie

Alexis Ewig

Hayden Florian

Abbigail Goodman

Amber Henderson

Allee Hoover

Dominic Howard

Londyn Kohn

Kinsey Kraushaar

Madison Leddy

Molly McClay

Jaden McCracken

Cameron McDonough

Ashlyn Moore

Landon Padilla

Jenna Pattison

Joshua Plants

Cara Scott

Evan Seibert

Logan Spears

Paige Stanek

James Taylor

Troy Wagner

Dannika White

Ava Young

Grade 6

High honors

Lucas Barr

Sarah Brownlee

Mae Coburn

Jett Finch

Olivia Furmanek

Nina Henderson

Nicole Klages

Maeve Kotula

Madison Lucas

Alexa McCrady

Hannah McDonald

Samuel Stout

Brody Wagner

Evangeline Yendell

Honors

Dominic Amos

Hailey Bedillion

Madalynn Blackhurst

Gavin Bussey

Ava Chumney

Elizabeth Clark

Tyler Coon

Destiny Cowden

Nathan Fischer

Rylee Fuller

Riley Galownia

Brady Hagerman

Mason Hewitt

Keilynn Hughes

Lillian Hull

Ayden Janovich

Austin Johnson

Caleb Kleinhans

Hunter Lindley

Keirsten Lutz

Riley Meighen

Leighann Mullins

Mara Phillips

Benjamin Piatt

Roxanne Quigley

Dakota Reedy

Marko Reyes

Hunter Schroeder

Savannah Slusser

Bryce Warcholak

Emmett Wolfe

Joseph Wright

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