First quarter
Grade 8
High honors
Kaylee Anderson
Gianna Bloom
Hannah Brownlee
Cecelia Burig
Madison Demchak
Abigail Marino
Ashley Marino
Stefanie Mounts
Abigail Noble
Brooke Stanek
Dylan Stewart
Kaylee Ward
Honors
Chloe Baker
Dalton Baldwin
Madalynne Corbly
Riley Dunn
Ryan Harden
Kaden Hathaway
Lydia Henderson
Victoria Horner
Clark Kudrav
Owen Lamay
Abigail Midcap
Kali Miller
Ethan O’Dell
Maximo Reyes
Roarik Richter
Nathan Romestan
Andrew Rusmisel
Abigail Smith
Tyler Smith
Addie Stagon
Peyton Tau
Jolynn Zelensky
Grade 7
High honors
Isabelle Anderson
Merinda Anderson
Gabrielle Bloom
Malia Burt
Gracey Coon
Elihu Dale
Lillian Deems
Wyatt Denman
Faith Ealy
Trinity Furmanek
Madalyn Harris
Olivia Haught
Caydence Jack
Hailee Kay
Nathan Kler
Benjamin Kremer
Alexis Leppert
Isabella Malik
Emma Maloy
Elliana Mankey
Alaina Neff
Taylor Rogers
Greenlee Shuster
Reid Teagarden
Honors
Delaynie Baldwin
Emma Buckels
Sara Closser
Makenna Crothers
Aydan Cunningham
Amanda Dillie
Alexis Ewig
Hayden Florian
Abbigail Goodman
Amber Henderson
Allee Hoover
Dominic Howard
Londyn Kohn
Kinsey Kraushaar
Madison Leddy
Molly McClay
Jaden McCracken
Cameron McDonough
Ashlyn Moore
Landon Padilla
Jenna Pattison
Joshua Plants
Cara Scott
Evan Seibert
Logan Spears
Paige Stanek
James Taylor
Troy Wagner
Dannika White
Ava Young
Grade 6
High honors
Lucas Barr
Sarah Brownlee
Mae Coburn
Jett Finch
Olivia Furmanek
Nina Henderson
Nicole Klages
Maeve Kotula
Madison Lucas
Alexa McCrady
Hannah McDonald
Samuel Stout
Brody Wagner
Evangeline Yendell
Honors
Dominic Amos
Hailey Bedillion
Madalynn Blackhurst
Gavin Bussey
Ava Chumney
Elizabeth Clark
Tyler Coon
Destiny Cowden
Nathan Fischer
Rylee Fuller
Riley Galownia
Brady Hagerman
Mason Hewitt
Keilynn Hughes
Lillian Hull
Ayden Janovich
Austin Johnson
Caleb Kleinhans
Hunter Lindley
Keirsten Lutz
Riley Meighen
Leighann Mullins
Mara Phillips
Benjamin Piatt
Roxanne Quigley
Dakota Reedy
Marko Reyes
Hunter Schroeder
Savannah Slusser
Bryce Warcholak
Emmett Wolfe
Joseph Wright