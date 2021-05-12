Third quarter
Grade 8
High honors
Liam Anderson
Gabrielle Bloom
Logan Crowe
Elihu Dale
Lillian Deems
Wyatt Denman
Faith Ealy
Alexis Ewig
Trinity Furmanek
Cole Hazlett
Caydence Jack
Hailee Kay
Nathan Kler
Kinsey Kraushaar
Emma Maloy
Elliana Mankey
Jenna Pattison
Cara Scott
Greenlee Shuster
Joel Sovich
Logan Spear
Paige Stanek
James Taylor
Reid Teagarden
Honors
Delaynie Baldwin
Emma Buckels
Malia Burt
Sara Closser
Rachael Cox
Makenna Crothers
Madalynn Harris
Olivia Haught
Amber Henderson
Allee Hoover
Dominic Howard
Alexander Howick
Madison Leddy
Rhiyle Lizon
Isabella Malik
Molly McClay
Trey McGowan
Fallon McNally
Brogan Meighen
Mason Piatt
Taylor Rogers
Evan Seibert
Troy Wagner
Dannika White
Special achievement
Merinda Anderson
Sydney Beattie
Olivia Haught
Kinsey Kraushaar
Molly McClay
Hunter Reedy
Grade 7
High honors
Hailey Bedillion
Sarah Brownlee
Mae Coburn
Jett Finch
Brady Hagerman
Nina Henderson
Maeve Kotula
Madison Lucas
Keirsten Lutz
Hannah McDonald
Riley Meighen
Marko Reyes
Emmett Wolfe
Joseph Wright
Honors
Gavin Bussey
Ava Chumney
Anthony Cimino
Elizabeth Clark
Tyler Coon
Rylee Fuller
Olivia Furmanek
Lillian Hull
Austin Johnson
Logan Musolino
Mara Phillips
Kadie Swan
Asah Wolfe
Evangeline Yendell
Special achievement
Logan Backus
Olivia Furmanek
Keilynn Hughes
Jayke Lilley
Benjamin Piatt
Andrew Smith
Asah Wolfe
Grade 6
High honors
Kade Abel
Josie Adams
Annika Bielski
Sydney Carroll
Ariana Condon
Melanie Dami
Alayna Fink
Makenna Frazee
Maura Janovich
Nathan Katsevich
William Kelley
Madilyn Lamay
Tucker Main
Riley Salisbury
Colin Shell
Riley Sovich
Jeremy Taylor
Miranda Weaver
Evie Young
Honors
Haidy Anderson
Layla Daniels
Riley Danley
Karson Hathaway
Eliza Keaveney-Lorince
Emma McAnallen
Kolt McGowan
Lochlann McNally
Noah Seibert
Olyvia Siler
Paul Speer
Tristan Sprowls
Autum Wiley
Special achievement
Christie Barbisch
Brayden Bedillion
Kaylee Budzanoski
Hayden Haught
Adeline Hickman
Hailey Johnson
Eliza Keaveney-Lorince
Chase Martin
Dristen McAnallen
Gracie McVeigh
Carter Phillips
Lillyanna Pierce
Noah Seibert
Claudya Shanks
Colin Shell