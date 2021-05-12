Honor Roll

Third quarter

Grade 8

High honors

Liam Anderson

Gabrielle Bloom

Logan Crowe

Elihu Dale

Lillian Deems

Wyatt Denman

Faith Ealy

Alexis Ewig

Trinity Furmanek

Cole Hazlett

Caydence Jack

Hailee Kay

Nathan Kler

Kinsey Kraushaar

Emma Maloy

Elliana Mankey

Jenna Pattison

Cara Scott

Greenlee Shuster

Joel Sovich

Logan Spear

Paige Stanek

James Taylor

Reid Teagarden

Honors

Delaynie Baldwin

Emma Buckels

Malia Burt

Sara Closser

Rachael Cox

Makenna Crothers

Madalynn Harris

Olivia Haught

Amber Henderson

Allee Hoover

Dominic Howard

Alexander Howick

Madison Leddy

Rhiyle Lizon

Isabella Malik

Molly McClay

Trey McGowan

Fallon McNally

Brogan Meighen

Mason Piatt

Taylor Rogers

Evan Seibert

Troy Wagner

Dannika White

Special achievement

Merinda Anderson

Sydney Beattie

Olivia Haught

Kinsey Kraushaar

Molly McClay

Hunter Reedy

Grade 7

High honors

Hailey Bedillion

Sarah Brownlee

Mae Coburn

Jett Finch

Brady Hagerman

Nina Henderson

Maeve Kotula

Madison Lucas

Keirsten Lutz

Hannah McDonald

Riley Meighen

Marko Reyes

Emmett Wolfe

Joseph Wright

Honors

Gavin Bussey

Ava Chumney

Anthony Cimino

Elizabeth Clark

Tyler Coon

Rylee Fuller

Olivia Furmanek

Lillian Hull

Austin Johnson

Logan Musolino

Mara Phillips

Kadie Swan

Asah Wolfe

Evangeline Yendell

Special achievement

Logan Backus

Olivia Furmanek

Keilynn Hughes

Jayke Lilley

Benjamin Piatt

Andrew Smith

Asah Wolfe

Grade 6

High honors

Kade Abel

Josie Adams

Annika Bielski

Sydney Carroll

Ariana Condon

Melanie Dami

Alayna Fink

Makenna Frazee

Maura Janovich

Nathan Katsevich

William Kelley

Madilyn Lamay

Tucker Main

Riley Salisbury

Colin Shell

Riley Sovich

Jeremy Taylor

Miranda Weaver

Evie Young

Honors

Haidy Anderson

Layla Daniels

Riley Danley

Karson Hathaway

Eliza Keaveney-Lorince

Emma McAnallen

Kolt McGowan

Lochlann McNally

Noah Seibert

Olyvia Siler

Paul Speer

Tristan Sprowls

Autum Wiley

Special achievement

Christie Barbisch

Brayden Bedillion

Kaylee Budzanoski

Hayden Haught

Adeline Hickman

Hailey Johnson

Eliza Keaveney-Lorince

Chase Martin

Dristen McAnallen

Gracie McVeigh

Carter Phillips

Lillyanna Pierce

Noah Seibert

Claudya Shanks

Colin Shell

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