Honor Roll

First quarter

Grade 12

High honors

Andrew Brownlee

Margaret Butterfield

Faith Chapman

Alexa Chipps

Jayme Dawes

Paige Gray

Delaina Hewitt

Caden Holmes

Hunter Kleinhans

Brynn Kler

Malley Kotula

Jadyn Matson

Kayla Moore

Elizabeth Mulhollem

James Phillips

Teralyn Phillips

Logan Seibert

Alexes Shaffer

Rainey Szygenda

Aidan Tau

Erica Teagarden

McKay Vargo

Macey Whipkey

Honors

Lincoln Allen

Clara Barr

Christian Cipoletti

Ethan Clark

Garrett Closser

Noah Clutter

Elijah Conklin

Jocelyn Dames

Zachary Dillie

Brianna Dutton

Austin Hall

Kaleb Hancher

Raegan Hughes

Nicole Jandres Cuellar

Ethan Janovich

Jeremiah Johnson

Trinity Kern

Kayla Lawry

Kevin Lee

Alexis McCuen

Madeline Meuser

Cameron Moore

Jacob Noble

Jacob North

Rylea Phillips

Serena Pierce

Marissa Plants

Myron Sheets

Sierra Sprowls

Nicole VanVolkinburg

Zoe Wilson

Ethan Wright

Grade 11

High honors

Braden Baxendell

Kyle Brookman

Jace Brownlee

Abbey Catlett

Wyatt Coburn

Emma Crouse

Isaiah Dale

Ethan Dietrich

Eric Donnelly

Ashley Ealy

Izabelle Garrety

Klover Haberthier

Evan Harden

McKenzee King

Dustin Kress

Dalton Kuhn

Kirsten Legerski

Chayse Lizon

Lindsey Lovett

Philip McCuen

Grace Minor

Maddox Padilla

Roxanne Painter

Olive Pattison

Candace Phillips

Julia Stasko

Tyler Wright

Honors

Hayli Barker

Hope Bundash

Tyler Clutter

Megan Cumer

Rocco Deluca

Aubrey Dillie

Jantzen Durbin

Julia Franz

James Hamilton

Aiden Hancher

Chad Hoover

Sydney Janovich

Logan Kniha

Jaxon Kohn

Scarlett Kusmira

Hailey Livengood

Logan Marklewitz

Mason Markley

Jackalyn Maxwell

Zander Miller

Emma Moore

Karianne Mowery

Abrielle Pavella

Madison Plants

Claire Redd

Gabriella Rivera

Jacob Ross

Devin Rustile

Brandon West

Bailey White

Travis White

Ethan Wise

Gabriella Yanniello

Isabella Young

Grade 10

High honors

Choe Baker

Gianna Bloom

Hannah Brownlee

Kaylee Day

George Droboj

Riley Dunn

Ryan Keith

Kamryn Lambert

Kyara Lambert

Abigail Marino

Ashley Marino

Stefanie Mounts

Nathan Romestan

Tyler Smith

Brooke Stanek

Dylan Stewart

Paige Wambach

Kaylee Ward

Jolynn Zelensky

Honors

Kaylee Anderson

Dalton Baldwin

Jade Beatty

Cecelia Burig

Madalynne Corbly

Connor Crowe

Nicholas Dearing

Katelyn DeGarmo

Alexis Emery

Aydin Gentile

Matthew Gorby

Bailey Hanes

Lydia Henderson

Owen Hildreth

Clark Kudrav

Owen Lamay

Haleigh Maxwell

Kali Miller

Brennen Mullins

Abigail Noble

Ethan O’Dell

Marcus Ray

Maximo Reyes

Abigail Smith

Addie Stagon

Peyton Tau

Hayden Whitlatch

Grade 9

High honors

Casey Adams

Delaynie Baldwin

Gabrielle Bloom

Rory Butterfield

Gracey Coon

Rachel Cox

Elihu Dale

Wyatt Denman

Faith Ealy

Hayden Florian

Trinity Furmanek

Madalynn Harris

Olivia Haught

Amber Henderson

Caydence Jack

Hailee Kay

Nathan Kler

Madison Leddy

Rhiyle Lizon

Emma Maloy

Elliana Mankey

Jenna Pattison

Taylor Rogers

Taylor Schumacher

Joel Sovich

John Teagarden

Dannika White

Honors

Isabelle Anderson

Merinda Anderson

Sydney Beattie

Sabrina Beatty

Brenna Berghoff

Malia Burt

Sara Closser

McKenzie Corbly

Makenna Crothers

Aydan Cunningham

Emma Davis

Lillian Dems

Peyton Ethridge

Alexis Ewig

Allee Hoover

Rian Johnson

Kinsey Kraushaar

Kiera Lankey

Isabella Malik

Cameron McDonough

Trey McGowan

Brogan Meighen

Zoie Minch

Kylie Moore

Joshua Plants

Ayden Rutan

Cara Scott

Evan Seibert

Greenlee Shuster

Logan Spears

Paige Stanek

James Taylor

Ava Young

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