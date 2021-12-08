First quarter
Grade 12
High honors
Andrew Brownlee
Margaret Butterfield
Faith Chapman
Alexa Chipps
Jayme Dawes
Paige Gray
Delaina Hewitt
Caden Holmes
Hunter Kleinhans
Brynn Kler
Malley Kotula
Jadyn Matson
Kayla Moore
Elizabeth Mulhollem
James Phillips
Teralyn Phillips
Logan Seibert
Alexes Shaffer
Rainey Szygenda
Aidan Tau
Erica Teagarden
McKay Vargo
Macey Whipkey
Honors
Lincoln Allen
Clara Barr
Christian Cipoletti
Ethan Clark
Garrett Closser
Noah Clutter
Elijah Conklin
Jocelyn Dames
Zachary Dillie
Brianna Dutton
Austin Hall
Kaleb Hancher
Raegan Hughes
Nicole Jandres Cuellar
Ethan Janovich
Jeremiah Johnson
Trinity Kern
Kayla Lawry
Kevin Lee
Alexis McCuen
Madeline Meuser
Cameron Moore
Jacob Noble
Jacob North
Rylea Phillips
Serena Pierce
Marissa Plants
Myron Sheets
Sierra Sprowls
Nicole VanVolkinburg
Zoe Wilson
Ethan Wright
Grade 11
High honors
Braden Baxendell
Kyle Brookman
Jace Brownlee
Abbey Catlett
Wyatt Coburn
Emma Crouse
Isaiah Dale
Ethan Dietrich
Eric Donnelly
Ashley Ealy
Izabelle Garrety
Klover Haberthier
Evan Harden
McKenzee King
Dustin Kress
Dalton Kuhn
Kirsten Legerski
Chayse Lizon
Lindsey Lovett
Philip McCuen
Grace Minor
Maddox Padilla
Roxanne Painter
Olive Pattison
Candace Phillips
Julia Stasko
Tyler Wright
Honors
Hayli Barker
Hope Bundash
Tyler Clutter
Megan Cumer
Rocco Deluca
Aubrey Dillie
Jantzen Durbin
Julia Franz
James Hamilton
Aiden Hancher
Chad Hoover
Sydney Janovich
Logan Kniha
Jaxon Kohn
Scarlett Kusmira
Hailey Livengood
Logan Marklewitz
Mason Markley
Jackalyn Maxwell
Zander Miller
Emma Moore
Karianne Mowery
Abrielle Pavella
Madison Plants
Claire Redd
Gabriella Rivera
Jacob Ross
Devin Rustile
Brandon West
Bailey White
Travis White
Ethan Wise
Gabriella Yanniello
Isabella Young
Grade 10
High honors
Choe Baker
Gianna Bloom
Hannah Brownlee
Kaylee Day
George Droboj
Riley Dunn
Ryan Keith
Kamryn Lambert
Kyara Lambert
Abigail Marino
Ashley Marino
Stefanie Mounts
Nathan Romestan
Tyler Smith
Brooke Stanek
Dylan Stewart
Paige Wambach
Kaylee Ward
Jolynn Zelensky
Honors
Kaylee Anderson
Dalton Baldwin
Jade Beatty
Cecelia Burig
Madalynne Corbly
Connor Crowe
Nicholas Dearing
Katelyn DeGarmo
Alexis Emery
Aydin Gentile
Matthew Gorby
Bailey Hanes
Lydia Henderson
Owen Hildreth
Clark Kudrav
Owen Lamay
Haleigh Maxwell
Kali Miller
Brennen Mullins
Abigail Noble
Ethan O’Dell
Marcus Ray
Maximo Reyes
Abigail Smith
Addie Stagon
Peyton Tau
Hayden Whitlatch
Grade 9
High honors
Casey Adams
Delaynie Baldwin
Gabrielle Bloom
Rory Butterfield
Gracey Coon
Rachel Cox
Elihu Dale
Wyatt Denman
Faith Ealy
Hayden Florian
Trinity Furmanek
Madalynn Harris
Olivia Haught
Amber Henderson
Caydence Jack
Hailee Kay
Nathan Kler
Madison Leddy
Rhiyle Lizon
Emma Maloy
Elliana Mankey
Jenna Pattison
Taylor Rogers
Taylor Schumacher
Joel Sovich
John Teagarden
Dannika White
Honors
Isabelle Anderson
Merinda Anderson
Sydney Beattie
Sabrina Beatty
Brenna Berghoff
Malia Burt
Sara Closser
McKenzie Corbly
Makenna Crothers
Aydan Cunningham
Emma Davis
Lillian Dems
Peyton Ethridge
Alexis Ewig
Allee Hoover
Rian Johnson
Kinsey Kraushaar
Kiera Lankey
Isabella Malik
Cameron McDonough
Trey McGowan
Brogan Meighen
Zoie Minch
Kylie Moore
Joshua Plants
Ayden Rutan
Cara Scott
Evan Seibert
Greenlee Shuster
Logan Spears
Paige Stanek
James Taylor
Ava Young