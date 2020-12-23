Honor Roll

First quarter

Grade 12

High honors

Ethan Barr

Austin Beattie

Tyrique Campbell

Janae Chase

Connor Corbly

Reed Coyle

Abilene DeNunzio

Joshua Dittmer

Abigail Donnelly

Jeremiah Ealy

Rocco Falosk

Rocco Ferraro

Madisyn Francis

John Franz

Brittany Hanes

Marina Hartzell

Amy Irey

Brooke Kelly

Emily Lindley

Halie Lowe

Sydney Lyle

Camryn Midcap

Gabrielle Minor

Autumn Morgan

Keira Nicolella

Bailey Phillips

Jacob Plants

Aiden Reams

Katie Seabright

Jonathan Todd

Ryan Tremel

Luke Wagner

Alexa Wilson

Nathan Witkowsky

Evan Wright

Honors

Aidan Brookman

Grant Brookman

Camaren Brownlee

Matthew Cole

Shyanne Crawford

Summer Crow

Nathan Cumer

Jordan Davis

Shelby Dobrzynski

Aidan Drilak

Cameron Harrison

Joslynn Huffman

Liliana Jaggie

Jesse Longstreth

Dylan North

Julia Oats

Jacob Orr

Cameron Pascoe

Alexander Pattison

Gracie Stagon

Chase Toland

McKinley Whipkey

Grade 11

High honors

Andrew Brownlee

Margaret Butterfield

Faith Chapman

Garrett Closser

Paige Gray

Kaleb Hancher

Caden Holmes

Brynn Kler

Malley Kotula

Mason Markley

Jadyn Matson

Madeline Meuser

Rainey Szygenda

Erica Teagarden

Macey Whipkey

Honors

Clara Barr

Ethan Clark

Damien Dague

Jocelyn Dames

Brianna Dutton

Jordan Ewing

Trinity Kern

Kayla Moore

Jacob Noble

Marissa Plants

Alexes Shaffer

Aidan Tau

Nicole Vanvolkinburg

Ethan Wright

Grade 10

High honors

Braden Baxendell

Abbey Catlett

Olivia Clark

Wyatt Coburn

Ethan Dietrich

Eric Donnelly

Julia Franz

Izabelle Garrety

Chad Hoover

Lucas Jackson

Makenzee King

Dalton Kuhn

Lindsey Lovett

Grace Minor

Olive Pattison

Candace Phillips

Julia Stasko

Tyler Wright

Honors

Chelsea Baker

Hayli Barker

Kyle Brookman

Jace Brownlee

Kirkland Cipoletti

Emma Crouse

Isaiah Dale

Rocco DeLuca

Jantzen Durbin

Ashley Ealy

Sydney Francis

Evan Harden

Katelyn Henderson

Scarlett Kusmira

Kirsten Legerski

Jackalyn Maxwell

Philip McCuen

Cody McKee

Roxanne Painter

Claire Redd

Madison Supler

Judith Todd

Bailey White

Travis White

Gabriella Yanniello

Isabella Young

Grade 9

High honors

Chloe Baker

Gianna Bloom

Cecelia Burig

Aiden Corrick

Riley Dunn

Alexis Emery

Ashley Marino

Abigail Marino

Stefanie Mounts

Abigail Noble

Roarik Richter

Nathan Romestan

Brooke Stanek

Honors

Kaylee Anderson

Dalton Baldwin

Hannah Brownlee

Madalynne Corbly

Connor Crowe

Kaden Ealy

Lydia Henderson

Jessica Holmes

Clark Kudrav

Maximo Reyes

Andrew Rusmisel

Addie Stagon

Dylan Stewart

Kaylee Ward

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