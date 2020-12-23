First quarter
Grade 12
High honors
Ethan Barr
Austin Beattie
Tyrique Campbell
Janae Chase
Connor Corbly
Reed Coyle
Abilene DeNunzio
Joshua Dittmer
Abigail Donnelly
Jeremiah Ealy
Rocco Falosk
Rocco Ferraro
Madisyn Francis
John Franz
Brittany Hanes
Marina Hartzell
Amy Irey
Brooke Kelly
Emily Lindley
Halie Lowe
Sydney Lyle
Camryn Midcap
Gabrielle Minor
Autumn Morgan
Keira Nicolella
Bailey Phillips
Jacob Plants
Aiden Reams
Katie Seabright
Jonathan Todd
Ryan Tremel
Luke Wagner
Alexa Wilson
Nathan Witkowsky
Evan Wright
Honors
Aidan Brookman
Grant Brookman
Camaren Brownlee
Matthew Cole
Shyanne Crawford
Summer Crow
Nathan Cumer
Jordan Davis
Shelby Dobrzynski
Aidan Drilak
Cameron Harrison
Joslynn Huffman
Liliana Jaggie
Jesse Longstreth
Dylan North
Julia Oats
Jacob Orr
Cameron Pascoe
Alexander Pattison
Gracie Stagon
Chase Toland
McKinley Whipkey
Grade 11
High honors
Andrew Brownlee
Margaret Butterfield
Faith Chapman
Garrett Closser
Paige Gray
Kaleb Hancher
Caden Holmes
Brynn Kler
Malley Kotula
Mason Markley
Jadyn Matson
Madeline Meuser
Rainey Szygenda
Erica Teagarden
Macey Whipkey
Honors
Clara Barr
Ethan Clark
Damien Dague
Jocelyn Dames
Brianna Dutton
Jordan Ewing
Trinity Kern
Kayla Moore
Jacob Noble
Marissa Plants
Alexes Shaffer
Aidan Tau
Nicole Vanvolkinburg
Ethan Wright
Grade 10
High honors
Braden Baxendell
Abbey Catlett
Olivia Clark
Wyatt Coburn
Ethan Dietrich
Eric Donnelly
Julia Franz
Izabelle Garrety
Chad Hoover
Lucas Jackson
Makenzee King
Dalton Kuhn
Lindsey Lovett
Grace Minor
Olive Pattison
Candace Phillips
Julia Stasko
Tyler Wright
Honors
Chelsea Baker
Hayli Barker
Kyle Brookman
Jace Brownlee
Kirkland Cipoletti
Emma Crouse
Isaiah Dale
Rocco DeLuca
Jantzen Durbin
Ashley Ealy
Sydney Francis
Evan Harden
Katelyn Henderson
Scarlett Kusmira
Kirsten Legerski
Jackalyn Maxwell
Philip McCuen
Cody McKee
Roxanne Painter
Claire Redd
Madison Supler
Judith Todd
Bailey White
Travis White
Gabriella Yanniello
Isabella Young
Grade 9
High honors
Chloe Baker
Gianna Bloom
Cecelia Burig
Aiden Corrick
Riley Dunn
Alexis Emery
Ashley Marino
Abigail Marino
Stefanie Mounts
Abigail Noble
Roarik Richter
Nathan Romestan
Brooke Stanek
Honors
Kaylee Anderson
Dalton Baldwin
Hannah Brownlee
Madalynne Corbly
Connor Crowe
Kaden Ealy
Lydia Henderson
Jessica Holmes
Clark Kudrav
Maximo Reyes
Andrew Rusmisel
Addie Stagon
Dylan Stewart
Kaylee Ward