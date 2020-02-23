Second quarter
Grade 12
High honors
Grace Allender
Abigail Blackhurst
Seth Burgdolt
Craig Cole
Brian Edlis
Chad Fleischauer
Megan Gray
Averie Haines
Grant Kudrav
Taylor Lindley
Isabell Miller
Jenna Raysich
Taylor Scott
Jordan Sekora
Rachel Shingle
Elizabeth Sprowls
Kyle Statkus
Matthew Watson
Karla Weaver
Gregory Westfall
Trina White
Honors
William Beverlin
Shawn Buckels
Zoie Carroll
Brody Chadwick
Elizabeth Crouse
Cassandra Dietrich
Gloria Dillie
Nicolas Dinka
Allison Grimm
Tricia Harvey
Eden Hertig
Logan Janovich
Leighann Krut
Destiny Lehew
Anastasia Locy
Lorenzo Lytton
Cortney Marcase
Nathaniel Masteller
Darian McCloskey
Dylan McCuen
Blake Nardi
Sheamus Phillips
Liam Seabright
Thomas Sells
Tyler Smith
Alicia Sprowls
Joshua Streeter
Ryan Sullivan
Dylan Summers
Jordan Wallace
Marshall Whipkey
Emily White
Shayla Wilkinson
Charles Yanniello
Joel Yurkovich
Leslie Zoeller
Madison Zogran
Grade 11
High honors
Lauren Baker
Aidan Brookman
Grant Brookman
Tyrique Campbell
Megan Carroll
Janae Chase
Connor Corbly
Reed Coyle
Taylor Crouse
Wesley Denman
Abilene Denunzio
Abigail Donnelly
Jeremiah Ealy
Rocco Ferraro
Madisyn Francis
John Franz
Marina Hartzell
Amy Irey
Brooke Kelly
Sydney Lyle
Camryn Midcap
Keira Nicolella
Bailey Phillips
Aiden Reams
Katie Seabright
Gracie Stagon
Jonathan Todd
Luke Wagner
Alexa Wilson
Evan Wright
Honors
Noah Allen
Ethan Barr
Austin Beattie
Stephen Breese
Camaren Brownlee
Shyanne Crawford
Summer Crow
Nathan Cumer
Joshua Dittmer
Aidan Drilak
Rocco Falosk
Brittany Hanes
Joslynn Huffman
Faith Locy
Lane Lovett
Halie Lowe
Mallory Mace
Gabrielle Minor
Autumn Morgan
Dylan North
Julia Oates
Jacob Orr
Cameron Pascoe
Alexander Pattison
Jacob Plants
Abigail White
Nathan Witkowsky
Grade 10
High honors
Andrew Brownlee
Margaret Butterfield
Faith Chapman
Garrett Closser
Damien Dague
Jocelyn Dames
Paige Gray
Brynn Kler
Malley Kotula
Madeline Meuser
Rainey Szygenda
Erica Teagarden
Macey Whipkey
Honors
Avery Allen
Lincoln Allen
Clara Barr
Jayme Dawes
Brianna Dutton
Delaina Hewitt
Nicole Jandres Cuellar
Joseph Kidwell
Hunter Kleinhans
Kayla Lawry
Emily Masteller
Jadyn Matson
Cameron Moore
Kayla Moore
Jacob Noble
James Phillips
Marissa Plants
Alexes Shaffer
Hannah Shingle
Lola Yendell
Grade 9
High honors
Hayli Barker
Braden Baxendell
Aiden Boone
Abbey Catlett
Wyatt Coburn
Megan Cumer
Ethan Dietrich
Eric Donnelly
Julia Franz
Izabelle Garrety
Makenzee King
Dalton Kuhn
Scarlett Kusmira
Kirsten Legerski
Lindsey Lovett
Mason Markley
Jackalyn Maxwell
Philip McCuen
Mierra Miller
Grace Minor
Roxanne Painter
Olive Pattison
Klover Perkins
Candace Phillips
Kailee Proctor
Julia Stasko
Travis White
Tyler Wright
Honors
Chelsea Baker
Kyle Brookman
Jace Brownlee
Olivia Clark
Emma Crouse
Isaiah Dale
Juelene Daniels
Rocco DeLuca
Aubrey Dillie
Jantzen Durbin
Ashly Ealy
Sydney Francis
Abrielle Garrett
James Hamilton
Evan Harden
Chad Hoover
Ryleigh Hoy
Sydney Janovich
Jaxon Kohn
Elizabeth Plants
Claire Redd
Jacob Ross
Jordan Sywassink
Caelin Thomas
Bailey White
Gabriella Yanniello
Kreszentia Yendell
Isabella Young