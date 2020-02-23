Honor Roll

Second quarter

Grade 12

High honors

Grace Allender

Abigail Blackhurst

Seth Burgdolt

Craig Cole

Brian Edlis

Chad Fleischauer

Megan Gray

Averie Haines

Grant Kudrav

Taylor Lindley

Isabell Miller

Jenna Raysich

Taylor Scott

Jordan Sekora

Rachel Shingle

Elizabeth Sprowls

Kyle Statkus

Matthew Watson

Karla Weaver

Gregory Westfall

Trina White

Honors

William Beverlin

Shawn Buckels

Zoie Carroll

Brody Chadwick

Elizabeth Crouse

Cassandra Dietrich

Gloria Dillie

Nicolas Dinka

Allison Grimm

Tricia Harvey

Eden Hertig

Logan Janovich

Leighann Krut

Destiny Lehew

Anastasia Locy

Lorenzo Lytton

Cortney Marcase

Nathaniel Masteller

Darian McCloskey

Dylan McCuen

Blake Nardi

Sheamus Phillips

Liam Seabright

Thomas Sells

Tyler Smith

Alicia Sprowls

Joshua Streeter

Ryan Sullivan

Dylan Summers

Jordan Wallace

Marshall Whipkey

Emily White

Shayla Wilkinson

Charles Yanniello

Joel Yurkovich

Leslie Zoeller

Madison Zogran

Grade 11

High honors

Lauren Baker

Aidan Brookman

Grant Brookman

Tyrique Campbell

Megan Carroll

Janae Chase

Connor Corbly

Reed Coyle

Taylor Crouse

Wesley Denman

Abilene Denunzio

Abigail Donnelly

Jeremiah Ealy

Rocco Ferraro

Madisyn Francis

John Franz

Marina Hartzell

Amy Irey

Brooke Kelly

Sydney Lyle

Camryn Midcap

Keira Nicolella

Bailey Phillips

Aiden Reams

Katie Seabright

Gracie Stagon

Jonathan Todd

Luke Wagner

Alexa Wilson

Evan Wright

Honors

Noah Allen

Ethan Barr

Austin Beattie

Stephen Breese

Camaren Brownlee

Shyanne Crawford

Summer Crow

Nathan Cumer

Joshua Dittmer

Aidan Drilak

Rocco Falosk

Brittany Hanes

Joslynn Huffman

Faith Locy

Lane Lovett

Halie Lowe

Mallory Mace

Gabrielle Minor

Autumn Morgan

Dylan North

Julia Oates

Jacob Orr

Cameron Pascoe

Alexander Pattison

Jacob Plants

Abigail White

Nathan Witkowsky

Grade 10

High honors

Andrew Brownlee

Margaret Butterfield

Faith Chapman

Garrett Closser

Damien Dague

Jocelyn Dames

Paige Gray

Brynn Kler

Malley Kotula

Madeline Meuser

Rainey Szygenda

Erica Teagarden

Macey Whipkey

Honors

Avery Allen

Lincoln Allen

Clara Barr

Jayme Dawes

Brianna Dutton

Delaina Hewitt

Nicole Jandres Cuellar

Joseph Kidwell

Hunter Kleinhans

Kayla Lawry

Emily Masteller

Jadyn Matson

Cameron Moore

Kayla Moore

Jacob Noble

James Phillips

Marissa Plants

Alexes Shaffer

Hannah Shingle

Lola Yendell

Grade 9

High honors

Hayli Barker

Braden Baxendell

Aiden Boone

Abbey Catlett

Wyatt Coburn

Megan Cumer

Ethan Dietrich

Eric Donnelly

Julia Franz

Izabelle Garrety

Makenzee King

Dalton Kuhn

Scarlett Kusmira

Kirsten Legerski

Lindsey Lovett

Mason Markley

Jackalyn Maxwell

Philip McCuen

Mierra Miller

Grace Minor

Roxanne Painter

Olive Pattison

Klover Perkins

Candace Phillips

Kailee Proctor

Julia Stasko

Travis White

Tyler Wright

Honors

Chelsea Baker

Kyle Brookman

Jace Brownlee

Olivia Clark

Emma Crouse

Isaiah Dale

Juelene Daniels

Rocco DeLuca

Aubrey Dillie

Jantzen Durbin

Ashly Ealy

Sydney Francis

Abrielle Garrett

James Hamilton

Evan Harden

Chad Hoover

Ryleigh Hoy

Sydney Janovich

Jaxon Kohn

Elizabeth Plants

Claire Redd

Jacob Ross

Jordan Sywassink

Caelin Thomas

Bailey White

Gabriella Yanniello

Kreszentia Yendell

Isabella Young

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