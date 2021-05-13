Third quarter
Grade 12
High honors
Austin Beattie
Tyrique Campbell
Janae Chase
Connor Corbly
Shyanne Crawford
Jordan Davis
Joshua Dittmer
Abigail Donnelly
Rocco Ferraro
John Franz
Brooke Kelly
Emily Lindley
Halie Lowe
Sydney Lyle
Sarah Masteller
Camryn Midcap
Autumn Morgan
Keira Nicolella
Destiny Pettit
Bailey Phillips
Jacob Plants
Ryan Tremel
Luke Wagner
Nathan Witkowsky
Evan Wright
Honors
Ethan Barr
Grant Brookman
Camaren Brownlee
Taylor Crouse
Summer Crow
Nathan Cumer
Abigail Davis
Abigail Deems
Abilene DeNunzio
Aidan Drilak
Brittany Hanes
Joslynn Huffman
Amy Irey
Jared Johnson
Faith Locy
Hailey McKean
Gabrielle Minor
Dylan North
Julia Oats
Jacob Orr
Cameron Pascoe
James Patress
Aiden Reams
Gracie Stagon
Chase Toland
McKinley Whipkey
Alexa Wilson
Grade 11
High honors
Clara Barr
Andrew Brownlee
Margaret Butterfield
Faith Chapman
Jocelyn Dames
Jayme Dawes
Brynn Kler
Malley Kotula
Jadyn Matson
Rainey Szygenda
Erica Teagarden
Nicole VanVolkinburg
Macey Whipkey
Honors
Ethan Clark
Brianna Dutton
Paige Gray
Austin Hall
Delaina Hewitt
Caden Holmes
Trinity Kern
Kayla Lawry
Alexis McCuen
Madeline Meuser
Kayla Moore
Jacob Noble
Marissa Plants
Nicole Reese
Alexes Shaffer
Hannah Shingle
Lola Yendell
Grade 10
High honors
Braden Baxendell
Kyle Brookman
Abbey Catlett
Olivia Clark
Wyatt Coburn
Emma Cruse
Juelene Daniels
Ethan Dietrich
Eric Donnelly
Ashley Ealy
Dalton Kuhn
Lindsey Lovett
Mason Markley
Grace Minor
Roxanne Painter
Olive Pattison
Julia Stasko
Bailey White
Honors
Kirkland Cipoletti
Megan Cumer
Rocco DeLuca
Rachel Dittmer
Jantzen Durbin
Julia Franz
Izabelle Garrety
Chad Hoover
Makenzee King
Scarlett Kusmira
Margaret Lucas
Maddox Padilla
Candace Phillips
Tyler Wright
Grade 9
High honors
Chloe Barker
Gianna Bloom
Hannah Brownlee
Abigail Marino
Ashley Marino
Stefanie Mounts
Brooke Stanek
Kaylee Ward
Honors
Kaylee Anderson
Madalynne Corbly
Aiden Dickman
Riley Dunn
Alexis Emery
Lydian Henderson
Clark Kudrav
Abigail Noble
Nathan Romestan
Andrew Rusmisel
Tyler Smith
Addie Stagon
Jolynn Zelensky