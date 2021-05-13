Honor Roll

Third quarter

Grade 12

High honors

Austin Beattie

Tyrique Campbell

Janae Chase

Connor Corbly

Shyanne Crawford

Jordan Davis

Joshua Dittmer

Abigail Donnelly

Rocco Ferraro

John Franz

Brooke Kelly

Emily Lindley

Halie Lowe

Sydney Lyle

Sarah Masteller

Camryn Midcap

Autumn Morgan

Keira Nicolella

Destiny Pettit

Bailey Phillips

Jacob Plants

Ryan Tremel

Luke Wagner

Nathan Witkowsky

Evan Wright

Honors

Ethan Barr

Grant Brookman

Camaren Brownlee

Taylor Crouse

Summer Crow

Nathan Cumer

Abigail Davis

Abigail Deems

Abilene DeNunzio

Aidan Drilak

Brittany Hanes

Joslynn Huffman

Amy Irey

Jared Johnson

Faith Locy

Hailey McKean

Gabrielle Minor

Dylan North

Julia Oats

Jacob Orr

Cameron Pascoe

James Patress

Aiden Reams

Gracie Stagon

Chase Toland

McKinley Whipkey

Alexa Wilson

Grade 11

High honors

Clara Barr

Andrew Brownlee

Margaret Butterfield

Faith Chapman

Jocelyn Dames

Jayme Dawes

Brynn Kler

Malley Kotula

Jadyn Matson

Rainey Szygenda

Erica Teagarden

Nicole VanVolkinburg

Macey Whipkey

Honors

Ethan Clark

Brianna Dutton

Paige Gray

Austin Hall

Delaina Hewitt

Caden Holmes

Trinity Kern

Kayla Lawry

Alexis McCuen

Madeline Meuser

Kayla Moore

Jacob Noble

Marissa Plants

Nicole Reese

Alexes Shaffer

Hannah Shingle

Lola Yendell

Grade 10

High honors

Braden Baxendell

Kyle Brookman

Abbey Catlett

Olivia Clark

Wyatt Coburn

Emma Cruse

Juelene Daniels

Ethan Dietrich

Eric Donnelly

Ashley Ealy

Dalton Kuhn

Lindsey Lovett

Mason Markley

Grace Minor

Roxanne Painter

Olive Pattison

Julia Stasko

Bailey White

Honors

Kirkland Cipoletti

Megan Cumer

Rocco DeLuca

Rachel Dittmer

Jantzen Durbin

Julia Franz

Izabelle Garrety

Chad Hoover

Makenzee King

Scarlett Kusmira

Margaret Lucas

Maddox Padilla

Candace Phillips

Tyler Wright

Grade 9

High honors

Chloe Barker

Gianna Bloom

Hannah Brownlee

Abigail Marino

Ashley Marino

Stefanie Mounts

Brooke Stanek

Kaylee Ward

Honors

Kaylee Anderson

Madalynne Corbly

Aiden Dickman

Riley Dunn

Alexis Emery

Lydian Henderson

Clark Kudrav

Abigail Noble

Nathan Romestan

Andrew Rusmisel

Tyler Smith

Addie Stagon

Jolynn Zelensky

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