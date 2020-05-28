Third quarter
Grade 12
High honors
Grace Allender
Abigail Blackhurst
Seth Burgdolt
Craig Cole
Elizabeth Crouse
Cassandra Dietrich
Nicolas Dinka
Megan Gray
Averie Haines
Eden Hertig
Taylor Lindley
Cortney Marcase
Isabell Miller
Blake Nardi
Jenna Raysich
Taylor Scott
Rachel Shingle
Elizabeth Sprowls
Matthew Watson
Karla Weaver
Gregory Westfall
Honors
Cameron Boley
Noah Brownlee
Brody Chadwick
Calab Cruse
Gloria Dillie
Brian Edlis
Chad Fleischauer
Tricia Harvey
Reghan Johnson
Brayden Kay
Leighann Krut
Grant Kudrav
Anastasia Locy
Lorenzo Lytton
Nathaniel Masteller
Darian McCloskey
Dylan McCuen
Josiah Newton
Sheamus Phillips
Liam Seabright
Jordan Sekora
Thomas Sells
Tyler Smith
Alicia Sprowls
Kyle Statkus
Mackenzie Stout
Jordan Wallace
Marshall Whipkey
Emily White
Shayla Wilkinson
Charles Yanniello
Joel Yurkovich
Leslie Zoeller
Madison Zogran
Grade 11
High honors
Lauren Baker
Camaren Brownlee
Tyrique Campbell
Janae Chase
Connor Corbly
Abigail Davis
Wesley Denman
Abilene Denunzio
Joshua Dittmer
Shelby Dobrzynski
Abigail Donnelly
Jeremiah Ealy
Rocco Ferraro
Madisyn Francis
John Franz
Marina Hartzell
Amy Irey
Brooke Kelly
Halie Lowe
Sydney Lyle
Camryn Midcap
Autumn Morgan
Keira Nicolella
Bailey Phillips
Jacob Plants
Aiden Reams
Gracie Stagon
Jonathan Todd
Luke Wagner
Nathan Witkowsky
Evan Wright
Honors
Noah Allen
Ethan Barr
Stephen Breese
Aidan Brookman
Grant Brookman
Megan Carroll
Reed Coyle
Shyanne Crawford
Taylor Crouse
Leticia DeCastro Lourenco
Aidan Drilak
Rocco Falosk
Brittany Hanes
Alyssa Horner
Joslynn Huffman
Faith Locy
Mallory Mace
Gabrielle Minor
Dylan North
Julia Oates
Jacob Orr
Ryan Tremel
Abigail White
Alexa Wilson
Grade 10
High honors
Andrew Brownlee
Margaret Butterfield
Faith Chapman
Garrett Closser
Damien Dague
Jocelyn Dames
Brynn Kler
Malley Kotula
Madeline Meuser
Rainey Szygenda
Erica Teagarden
Honors
Avery Allen
Lincoln Allen
Brandon Burt
Christian Cipoletti
Brianna Dutton
Paige Gray
Alexis Hall
Delaina Hewitt
Nicole Jandres Cuellar
Ethan Janovich
Hunter Kleinhans
Kayla Lawry
Emily Masteller
Jadyn Matson
Hannah McBride
Cameron Moore
Kayla Moore
Jacob Noble
James Phillips
Marissa Plants
Victoria Pritt
Hannah Shingle
Nicole VanVolkinburg
Macey Whipkey
Zoe Wilson
John Wolfe
Ethan Wright
Lola Yendell
Grade 9
High honors
Braden Baxendell
Abbey Catlett
Wyatt Coburn
Emma Crouse
Megan Cumer
Isaiah Dale
Ethan Dietrich
Eric Donnelly
Sydney Francis
Julia Franz
Makenzee King
Dalton Kuhn
Lindsey Lovett
Mason Markley
Jackalyn Maxwell
Philip McCuen
Grace Minor
Roxanne Painter
Olive Pattison
Klover Perkins
Julia Stasko
Bailey White
Travis White
Tyler Wright
Honors
Chelsea Baker
Hayli barker
Aiden Boone
Kyle Brookman
Jace Brownlee
Olivia Clark
Juelene Daniels
Rocco DeLuca
Aubrey Dillie
Ashley Ealy
Abrielle Garrett
Izabelle Garrety
Shelby Hancher
Evan Harden
Katelyn Henderson
Chad Hoover
Ryleigh Hoy
Sydney Janovich
Jaxon Kohn
Scarlett Kusmira
Kirsten Legerski
Candace Phillips
Claire Redd
Jacob Ross
Madison Supler
Jordan Sywassink
Caelin Thomas
Gabriella Yanniello
Kreszentia Yendell
Isabella Young
John Zoeller