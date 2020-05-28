Honor Roll

Third quarter

Grade 12

High honors

Grace Allender

Abigail Blackhurst

Seth Burgdolt

Craig Cole

Elizabeth Crouse

Cassandra Dietrich

Nicolas Dinka

Megan Gray

Averie Haines

Eden Hertig

Taylor Lindley

Cortney Marcase

Isabell Miller

Blake Nardi

Jenna Raysich

Taylor Scott

Rachel Shingle

Elizabeth Sprowls

Matthew Watson

Karla Weaver

Gregory Westfall

Honors

Cameron Boley

Noah Brownlee

Brody Chadwick

Calab Cruse

Gloria Dillie

Brian Edlis

Chad Fleischauer

Tricia Harvey

Reghan Johnson

Brayden Kay

Leighann Krut

Grant Kudrav

Anastasia Locy

Lorenzo Lytton

Nathaniel Masteller

Darian McCloskey

Dylan McCuen

Josiah Newton

Sheamus Phillips

Liam Seabright

Jordan Sekora

Thomas Sells

Tyler Smith

Alicia Sprowls

Kyle Statkus

Mackenzie Stout

Jordan Wallace

Marshall Whipkey

Emily White

Shayla Wilkinson

Charles Yanniello

Joel Yurkovich

Leslie Zoeller

Madison Zogran

Grade 11

High honors

Lauren Baker

Camaren Brownlee

Tyrique Campbell

Janae Chase

Connor Corbly

Abigail Davis

Wesley Denman

Abilene Denunzio

Joshua Dittmer

Shelby Dobrzynski

Abigail Donnelly

Jeremiah Ealy

Rocco Ferraro

Madisyn Francis

John Franz

Marina Hartzell

Amy Irey

Brooke Kelly

Halie Lowe

Sydney Lyle

Camryn Midcap

Autumn Morgan

Keira Nicolella

Bailey Phillips

Jacob Plants

Aiden Reams

Gracie Stagon

Jonathan Todd

Luke Wagner

Nathan Witkowsky

Evan Wright

Honors

Noah Allen

Ethan Barr

Stephen Breese

Aidan Brookman

Grant Brookman

Megan Carroll

Reed Coyle

Shyanne Crawford

Taylor Crouse

Leticia DeCastro Lourenco

Aidan Drilak

Rocco Falosk

Brittany Hanes

Alyssa Horner

Joslynn Huffman

Faith Locy

Mallory Mace

Gabrielle Minor

Dylan North

Julia Oates

Jacob Orr

Ryan Tremel

Abigail White

Alexa Wilson

Grade 10

High honors

Andrew Brownlee

Margaret Butterfield

Faith Chapman

Garrett Closser

Damien Dague

Jocelyn Dames

Brynn Kler

Malley Kotula

Madeline Meuser

Rainey Szygenda

Erica Teagarden

Honors

Avery Allen

Lincoln Allen

Brandon Burt

Christian Cipoletti

Brianna Dutton

Paige Gray

Alexis Hall

Delaina Hewitt

Nicole Jandres Cuellar

Ethan Janovich

Hunter Kleinhans

Kayla Lawry

Emily Masteller

Jadyn Matson

Hannah McBride

Cameron Moore

Kayla Moore

Jacob Noble

James Phillips

Marissa Plants

Victoria Pritt

Hannah Shingle

Nicole VanVolkinburg

Macey Whipkey

Zoe Wilson

John Wolfe

Ethan Wright

Lola Yendell

Grade 9

High honors

Braden Baxendell

Abbey Catlett

Wyatt Coburn

Emma Crouse

Megan Cumer

Isaiah Dale

Ethan Dietrich

Eric Donnelly

Sydney Francis

Julia Franz

Makenzee King

Dalton Kuhn

Lindsey Lovett

Mason Markley

Jackalyn Maxwell

Philip McCuen

Grace Minor

Roxanne Painter

Olive Pattison

Klover Perkins

Julia Stasko

Bailey White

Travis White

Tyler Wright

Honors

Chelsea Baker

Hayli barker

Aiden Boone

Kyle Brookman

Jace Brownlee

Olivia Clark

Juelene Daniels

Rocco DeLuca

Aubrey Dillie

Ashley Ealy

Abrielle Garrett

Izabelle Garrety

Shelby Hancher

Evan Harden

Katelyn Henderson

Chad Hoover

Ryleigh Hoy

Sydney Janovich

Jaxon Kohn

Scarlett Kusmira

Kirsten Legerski

Candace Phillips

Claire Redd

Jacob Ross

Madison Supler

Jordan Sywassink

Caelin Thomas

Gabriella Yanniello

Kreszentia Yendell

Isabella Young

John Zoeller

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