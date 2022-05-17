Third nine weeks
Grade 9
Highest honors
Bree Clutter
Briena Coon
Jaymes Forgen
Wyatt Franklin
Mikaylynn Good
Shelby Haines
Joelle Harrison
Emma Hellems
Daryn Henry
London Kelley
Breanna Kerr
Joseph Kirsch
Bryn Lahew
Jenna Longstreth
Vincent Maley
Ferdinand Martinez
Shelby Pack
Aiden Pester
Kayleigh Rush
Trinity Scott
Hailee Sova
Chloe Statler
Jacob Stephenson
Isabelle Talpas
Jaden Tretinik
High honors
Joei Barchiesi
Bayli Barclay
Paige Beers
Avery Davis
Trevor Foster
Bella Haas
Alexis Hodgson
Nevaeh Moore
Aidan Snider
Dalton Taylor
Kylie Temple
Jacob Tennant
Eleanor Turner
Alexander Vansickle
Honors
Ayden Cox
Carter Darr
Nathan Fox
Tyler Groves
Klaire Humphreys
Jayden Laskody
Chloe Lawson
Ahearn Weimer
Laurel Whyel
Joseph Withrow
Grade 10
Highest honors
Kaylee Ayers
Addison Blair
Alexander Broadwater
Claudia Dunfee
Larkyn Grimes
Thomas Higley
Karlee Hogue
Emma Kindervater
Brynn Kirby
Colleen Lemley
Benjamin Maxwell
Dylan Miller
Teja Phillips
Kaley Rohanna
Lexi Rush
Taylor Sibert
Keelan Sproat
Lillian Talpas
Ember Weber
Breydon Woods
High honors
Delbert Calvert
Connor Czako
Braden Eddy
Madison Ellis
Jacob Gatrell
Aiden Guesman
Baylee Hampson
Tyler Jeffries
Garrett King
Savanna King
Jack Klein
Colby Pauley
Kasidee Phillips
Lucille Pulkownik
Hunter Rogers
Alexis Spitznogle
Dani Stockdale
Hunter Stout
Kayla Strelick
Honors
Logan Crouse
Cincere Eckert
Emma Evans
Aidan Fitch
Jasmine Fouch-Cox
Chloe Holloway
Cloe Huff
Daniel R. Huffman
Bryce King
Lake Litwinovich
Richard Owens
Joshua Pultorak
Ky Szewczyk
Nickolas Willard
Bradon Wilson
Grade 11
Highest honors
Hayleigh Alger
Jade Barnhart
Morgan Bedilion
Maxwell Broadwater
Nicholas Burris
Michael Church
Alexia Conard
Jordan Dean
Vivian Greenwood
Caleb Hartman
Hannah Heldreth
Nathan Jones
Seth Ketchem
Aidan Kirby
Andrew Layton
Ava Makel
Elijah Makel
Blaine Martin
Aiden Moore
Arianna Orndoff
Hailey Pace
Abigail Phillips
Sarah Stephenson
Mason Switalski
Kaci Tedrow
Olivia Torri
Carly Whyte
Garrett Wright
Emma Zehner
High honors
Ashlyn Basinger
Valentina Bruno
Braden Fletcher
Olivia Graham
Kendall Lemley
Emily Mahle
Emma Mooney
Samantha Morris
Kyle Pester
Johnathan Riley
Grace Rogers
Loren Schroyer
Carson Teagarden
Honors
Laney Ely
Christopher Febinger
Robert Heisey
Luke Moore
Isaac Morris
Brayden Mort
Alexis Phillips
Payton Raber
Riley Reese
Kaden Russell
Olivier Sanvicente
Madelyn Simpson
Rocco Welsh
Jordan Wood
Ashley Yorio
Grade 12
Highest honors
Makenzie Barchiesi
Dillen Bedilion
Brenna Benke
Emma Blaker
Marcus Bolz
Brianna Burk
Regan Carlson
Bryce Clutter
Naomi Davenport
Evan Davis
Ryan Desrosiers
Jesse Evans
Emma Galbraith
Kendra Galloway
Lillian Henderson
Myranda Hitt
Cole Homet
Paige Jones
Nathan Kirby
Madelyn Klein
Ryan Lin
Taylor Lohr
Austyn Martin
Alexis Mason
Ethan Maxwell
Kristin Mccall
Robert Mcelheny
Keira Melzer
Clara Miller
Breanna Moore
Hayden Phaturos
Ashton Pollack
Shelby Roesler
Jasmine Rowan
Lily Rush
Nina Sarra
Alexandra Schultz
Ruthie Simmons
Colton Stoneking
Lauren Strelick
Coltin Talpas
Elizabeth Thompson
Ryan Virgili
Ryleigh Watson
Kendra Wilson
High honors
Emily Adams
Brynn Bortz
Madison Carder
Dillon Dulaney
Haden Eddy
Dawson Fowler
Kylee Goodman
Alyssa Hartley
Julyia Jenkins
Jaden Kelley
Jacob Mason
Keri Matthews
Levi Phillips
Sadie Phillips
Paige Redman
Brodie Renner
Jordan Steinmiller
Morgan Stephenson
Talia Tuttle
Charles Wright
Maleah Yeager
Honors
Ehralyn Eisiminger
Jordan Galloway
Zora Harmon
Caleb Hawk
Nathaniel Hudak
Jasmyn Martin
Brennan Matiyasic
Madison Mcmaster
Hanna Mcmillen
Brendan Miller
Hudson Pincavitch
Blake Squires