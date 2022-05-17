Third nine weeks

Grade 9

Highest honors

Bree Clutter

Briena Coon

Jaymes Forgen

Wyatt Franklin

Mikaylynn Good

Shelby Haines

Joelle Harrison

Emma Hellems

Daryn Henry

London Kelley

Breanna Kerr

Joseph Kirsch

Bryn Lahew

Jenna Longstreth

Vincent Maley

Ferdinand Martinez

Shelby Pack

Aiden Pester

Kayleigh Rush

Trinity Scott

Hailee Sova

Chloe Statler

Jacob Stephenson

Isabelle Talpas

Jaden Tretinik

High honors

Joei Barchiesi

Bayli Barclay

Paige Beers

Avery Davis

Trevor Foster

Bella Haas

Alexis Hodgson

Nevaeh Moore

Aidan Snider

Dalton Taylor

Kylie Temple

Jacob Tennant

Eleanor Turner

Alexander Vansickle

Honors

Ayden Cox

Carter Darr

Nathan Fox

Tyler Groves

Klaire Humphreys

Jayden Laskody

Chloe Lawson

Ahearn Weimer

Laurel Whyel

Joseph Withrow

Grade 10

Highest honors

Kaylee Ayers

Addison Blair

Alexander Broadwater

Claudia Dunfee

Larkyn Grimes

Thomas Higley

Karlee Hogue

Emma Kindervater

Brynn Kirby

Colleen Lemley

Benjamin Maxwell

Dylan Miller

Teja Phillips

Kaley Rohanna

Lexi Rush

Taylor Sibert

Keelan Sproat

Lillian Talpas

Ember Weber

Breydon Woods

High honors

Delbert Calvert

Connor Czako

Braden Eddy

Madison Ellis

Jacob Gatrell

Aiden Guesman

Baylee Hampson

Tyler Jeffries

Garrett King

Savanna King

Jack Klein

Colby Pauley

Kasidee Phillips

Lucille Pulkownik

Hunter Rogers

Alexis Spitznogle

Dani Stockdale

Hunter Stout

Kayla Strelick

Honors

Logan Crouse

Cincere Eckert

Emma Evans

Aidan Fitch

Jasmine Fouch-Cox

Chloe Holloway

Cloe Huff

Daniel R. Huffman

Bryce King

Lake Litwinovich

Richard Owens

Joshua Pultorak

Ky Szewczyk

Nickolas Willard

Bradon Wilson

Grade 11

Highest honors

Hayleigh Alger

Jade Barnhart

Morgan Bedilion

Maxwell Broadwater

Nicholas Burris

Michael Church

Alexia Conard

Jordan Dean

Vivian Greenwood

Caleb Hartman

Hannah Heldreth

Nathan Jones

Seth Ketchem

Aidan Kirby

Andrew Layton

Ava Makel

Elijah Makel

Blaine Martin

Aiden Moore

Arianna Orndoff

Hailey Pace

Abigail Phillips

Sarah Stephenson

Mason Switalski

Kaci Tedrow

Olivia Torri

Carly Whyte

Garrett Wright

Emma Zehner

High honors

Ashlyn Basinger

Valentina Bruno

Braden Fletcher

Olivia Graham

Kendall Lemley

Emily Mahle

Emma Mooney

Samantha Morris

Kyle Pester

Johnathan Riley

Grace Rogers

Loren Schroyer

Carson Teagarden

Honors

Laney Ely

Christopher Febinger

Robert Heisey

Luke Moore

Isaac Morris

Brayden Mort

Alexis Phillips

Payton Raber

Riley Reese

Kaden Russell

Olivier Sanvicente

Madelyn Simpson

Rocco Welsh

Jordan Wood

Ashley Yorio

Grade 12

Highest honors

Makenzie Barchiesi

Dillen Bedilion

Brenna Benke

Emma Blaker

Marcus Bolz

Brianna Burk

Regan Carlson

Bryce Clutter

Naomi Davenport

Evan Davis

Ryan Desrosiers

Jesse Evans

Emma Galbraith

Kendra Galloway

Lillian Henderson

Myranda Hitt

Cole Homet

Paige Jones

Nathan Kirby

Madelyn Klein

Ryan Lin

Taylor Lohr

Austyn Martin

Alexis Mason

Ethan Maxwell

Kristin Mccall

Robert Mcelheny

Keira Melzer

Clara Miller

Breanna Moore

Hayden Phaturos

Ashton Pollack

Shelby Roesler

Jasmine Rowan

Lily Rush

Nina Sarra

Alexandra Schultz

Ruthie Simmons

Colton Stoneking

Lauren Strelick

Coltin Talpas

Elizabeth Thompson

Ryan Virgili

Ryleigh Watson

Kendra Wilson

High honors

Emily Adams

Brynn Bortz

Madison Carder

Dillon Dulaney

Haden Eddy

Dawson Fowler

Kylee Goodman

Alyssa Hartley

Julyia Jenkins

Jaden Kelley

Jacob Mason

Keri Matthews

Levi Phillips

Sadie Phillips

Paige Redman

Brodie Renner

Jordan Steinmiller

Morgan Stephenson

Talia Tuttle

Charles Wright

Maleah Yeager

Honors

Ehralyn Eisiminger

Jordan Galloway

Zora Harmon

Caleb Hawk

Nathaniel Hudak

Jasmyn Martin

Brennan Matiyasic

Madison Mcmaster

Hanna Mcmillen

Brendan Miller

Hudson Pincavitch

Blake Squires

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