Third term
Grade 6
High honors
Hailey Alrutz
Lily Anders
Irelynd Avolia
Kelsey Barnett
Jonah Barrette
Colin Bazzoli
Francesca Bennington
Ella Berry
Jacob Blackburn
Ryan Bockstoce
Gavin Bricker
Cecelia Bristor
Avery Bryker
Samuel Carpenter
Connor Culpepper
Brooklyn Daley
Lucas Daniels
Maya Day
Gianna DiTullio
Naomi Edenhofer
Ayden Emph
Kaylee Fortney
Jake Francis
Elora Friend
Jaxson Gillis
Brody Golna
Rece Gorby
Hadley Grayson
Amelia Harding
Audrey Heckman
Scarlett Ho
Olivia Homol
Aislynn Hoyt
Ella Hunsberger
Dylan Junko
Julius Klaus
Olivia Koskoski
Tyler Koskoski
Ella Laslo
Emily Leslie
Jacob Lloyd
Sidney Lunn
Caanan McClain
Olivia McIntyre
Abigail Metcalf
Chloe Morgan
Gabriella Mull
Jude Nassar
Dante Pascoe
Julia Peth
Mallory Piatt
Isaac Post
Lucas Price
Emya Pugh
John Robson
Cameron Rockwell
Max Rosati
William Ryan
Easton Sammel
Striker Senkinc
Anthony Stedman
Logan Steele
Aloura Stickovich
Mary Sui
Bianca Sunseri
Gavin Sutherin
Reaghan Swart
Hannah Tabatabai
Hannah Tennyson
Payton Wamsley
Kian Watts
Landon Welsh
Noah White
Madelyn Wigfield
Honors
James Anderson
Landen Ankrom
Bryan Asbury
Madelyn Baird
Remington Bedillion
Luci Briggs
Waylon Brown
Brooks Bruckner
Addyson Burt
Joseph Casillas
Hunter Cinciripini
Kylie Cirigliano
Addison Clawson
Kayleigh Collins
Ulysses Davis Jr
Mackenzie Decker
Bella Gaito
Grace Hoyle
Barron Johnson
John Thomas Kearns
John Kengor
Elijah Kittel
Aaron Kline
Cailin Knopp
Alexis Markle
Bryson Martin
Summer Mcknight
Wyatt Miner
Dominic Noble
Ruby Perkins
Max Phillips
Otto Pickup
Aiselyn Pugh
Christopher Ramos
Chase Rizor
Andrew Rush
Lincoln Schad
Garrett Seaman
Savannah Sebetich
Jazlyn Shadeck
Robert Slavinsky
Nickolas Szallar
Ryvers Titus
Riley Trussell
Lincoln Undzius
Nikolas Vitale
Adalyn Whipps
Hailey Wyland
Grade 7
High honors
Aaron Armstrong
Kenzie Bailes
Camryn Baker
Gillian Bissett
Elyse Bosnic
Gavin Brand
Cortney Briggs
Raeghan Bruce
Madelyn Burns
Samanta Cardenas
Fernanda Castro-Alvarez
Zachary Cholock
Alexander Cimino
Kaylee Danneker
Stephanie Drezewski
Easton Dulaney
Nolan Elliott
Erica Evans
Adeline Griffith
Jonna Hartley
Charlotte Hinkler
Luke Hood
Jesse Humensky
Gabriella Humphreys
Noah Jahn
Ella James
Gianni James
Tanner James
Joeanna Jarrell
Avelyn Jimenez
Chase Jones
Ethan Kaczmark
Finley Kitsko
Evan Klick
Erin Klitz
Brandon Kowcheck
Jonah Lambert
Evan Lamm
Roger Li
Tyler Ligman
Ryan Lukas
Mia Magnotta
Chloe Makola
Landon Marshman
Hayden McIntyre
Avriella Miller
Lawson Miller
Haley Mitchell
Madalyn Nickel
Macksim Nonack
Lucy O’Neal
Rosalee Orr
Deborah Oyedemi
Jillian Paul
Riley Pegram
Daesha Plesko
Morgan Renne
Makayla Reyes
Sydni Rhodes
Owen Samogala
Abigail Schubert
Andrew Selway
Jasmine Shallenberger
Kaycie Smith
Riley Smith
Zaleigha Steadman
Jacob Stedman
Garrett Stoy
Cara Taylor
Mckenzi Thomas
Amelia Veltri
Lily Vilga
Katelyn Voytek
Ian Vranek
Jaylynn Weaver
Sydney Wheeler
Owen Zemba
Honors
Tara Ashby
Trystin Barry
Travis Bowman
Bailey Burns-Elliott
Lucy Burt
Jaden Butt
Corbin Cameron
Maria Casella
Gabriel Clark
Gia Comfort
Ava Cushey
Peyton Detrick
Ryan Dileonardo
Gwendolyn Dufalla
Jacin Flowers
Alexander Fowler
Carson Gerba
Jaslene Gonzalez
Kaylee Hartzog
Alexis Heather
Cael Hoover
Nathan Hopkins
Jackson Hoy
Chloe Jones
Isabella Lesako
Keegan Mankey
Mason Mazurkiewicz
Carolina McClain
Liam Miller
Peter Mugabo
Coen Phasupong
Jocelyn Porter
Gianna Pritts
Ryan Schofield
Mylee Shrader
Wesley Shumaker
Nolan Sienkiel
Braxtyn Simmons
Jace Simpson
Evan Slagle
Samantha Stark
Alexia Stewart
Schea Szygenda
Bently West
Brianna Wise
Hunter Wright
Grade 8
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
Braden Berdar
Alexis Buchanan
Evan Caesber
Amelia Callas
Jayden Caltumo
Nina Christy
Cooper Cincinnati
Abigail Cipoletti
Isaac Copechal
Landon Crowe
Asher Donley
Colton Durbin
Lucas Dzikowski
Matthew Eisiminger
Vittoria Emerich
Taylor Farabee
Jaynabel Fathal
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Elena Fonner
Lyla Fortney
Owen Gardner
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Isabelle Ikach
Jesse Jimen Jr.
Devin Junko
Chance Kelley
Daray King
Dylan King
Saylor Kitsko
Brody Knight
Benjamin Koskoski
Connor Lape
Blake Merckle
Katerina Molinaro
Alaina Moore
Tyler Morgan
Thomas Pirozzi
Donovan Post
Ciana Rogers
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Taya Spinnenweber-Straight
Blake Stanley
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Gary Swarow
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Kennedy Tracey
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Dewayne Wamsley
Chloe Wasalasky
Brooklynn Welsh
Sutton Williamson
Olivea Wolfe
Jacob Wright
Tessa Wright
Honors
August Barrette
Juliana Bonus
Julian Brindle
Heidi Burnette
Jack Campman
Ryan Eannarino
Jericho Fedor
Isabella Feriozzi
Hayden Francis
Xoey Franklin
Olivia Gillis
Jordan Gonzales
Maddox Ho
Bethany Holmes
Maurah Hoyt
Madison Hughes
Kristifor Hunter
Kailyn Jasso
Ryan Johnson
Kaitlyn Kleinhans
Ethan Martin
Raylaun Medlen
Meloney Micik
Ian Migyanko
Isabella Moschetta
Caden Phasupong
Lylia Phillips
Elisabeth Reid
Jackson Ryan
Christian Turturice
Dravaun Williams
Camryn Wilson
Cheyenne Work
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