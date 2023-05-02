Third term
Grade 6
High honors
Hailey Alrutz
Lily Anders
Irelynd Avolia
Jonah Barrette
Colin Bazzoli
Francesca Bennington
Ella Berry
Jacob Blackburn
Ryan Bockstoce
Gavin Bricker
Cecelia Bristor
Avery Bryker
Addyson Burt
Samuel Carpenter III
Kylie Cirigliano
Connor Culpepper
Brooklyn Daley
Maya Day
Mackenzie Decker
Gianna DiTullio
Naomi Edenhofer
Ayden Emph
Kaylee Fortney
Elora Friend
Brody Golna
Rece Gorby
Hadley Grayson
Audrey Heckman
Aislynn Hoyt
Ella Hunsberger
Dylan Junko
Aaron Kline
Cailin Knopp
Olivia Koskoski
Emily Leslie
Devin Lough
Olivia McIntyre
Abigail Metcalf
Chloe Morgan
Gabriella Mull
Jude Nassar
Dante Pascoe
Ruby Perkins
Julia Peth
Max Phillips
Mallory Piatt
Isaac Post
Lucas Price
Emya Pugh
John Robson
Cameron Rockwell
Max Rosati
William Ryan
Easton Sammel
Lincoln Schad
Garrett Seaman
Anthony Stedman
Aloura Stickovich
Bianca Sunseri
Gavin Sutherin
Reaghan Swart
Hannah Tabatabai
Hannah Tennyson
Ryvers Titus
Nikolas Vitale
Payton Wamsley
Adalyn Whipps
Noah White
Madelyn Wigfield
Hailey Wyland
Melissa Zaragoza
Honors
Alaina Allum
Landen Ankrom
Madelyn Baird
Addison Clawson
Emma Cowieson
Lucas Daniels
Jaivian Fowler
Jake Francis
Jaxson Gillis
Amelia Harding
Olivia Homol
Barron Johnson
John Thomas Kearns
Lauren Knisely
Tyler Koskoski
Ella Laslo
Jacob Lloyd
Sidney Lunn
Alexis Markle
Caanan McClain
Alexander Metalla
Tayden Pallesco
Otto Pickup
Aiselyn Pugh
Caden Richey
Chase Rizor
Savannah Sebetich
Striker Senkinc
Logan Steele
Mary Sui
Nickolas Szallar
Lincoln Undzius
Kian Watts
Grade 7
High honors
Aaron Armstrong
Tara Ashby
Kenzie Bailes
Camryn Baker
Gillian Bissett
Gavin Brand
Cortney Briggs
Raeghan Bruce
Madelyn Burns
Samanta Cardenas
Fernanda Castro-Alvarez
Zachary Cholock
Gia Comfort
Kaylee Danneker
Peyton Detrick
Stephanie Drezewski
Gwendolyn Dufalla
Easton Dulaney
Nolan Elliott
Erica Evans
Adeline Griffith
Jonna Hartley
Charlotte Hinkler
Luke Hood
Jesse Humensky
Gabriella Humphreys
Noah Jahn
Ella James
Gianni James
Tanner James
Joeanna Jarrell
Avelyn Jimenez
Ethan Kaczmark
Finley Kitsko
Evan Klick
Erin Klitz
Brandon Kowcheck
Jonah Lambert
Evan Lamm
Isabella Lesako
Roger Li
Ryan Lukas
Mia Magnotta
Chloe Makola
Landon Marshman
Hayden McIntyre
Avriella Miller
Liam Miller
Haley Mitchell
Madalyn Nickel
Macksim Nonack
Lucy O'Neal
Rosalee Orr
Deborah Oyedemi
Jillian Paul
Riley Pegram
Daesha Plesko
Jocelyn Porter
Morgan Renne
Makayla Reyes
Sydni Rhodes
Abigail Schubert
Andrew Selway
Jasmine Shallenberger
Wesley Shumaker
Kaycie Smith
Riley Smith
Zaleigha Steadman
Jacob Stedman
Garrett Stoy
Mckenzi Thomas
Amelia Veltri
Katelyn Voytek
Ian Vranek
Jaylynn Weaver
Sydney Wheeler
Honors
Norman Arthur
Trystin Barry
Elyse Bosnic
Laine Brocchi
Bailey Burns-Elliott
Lucy Burt
Jaden Butt
Kristen Davis
Ryan Dileonardo
Jacin Flowers
Alexander Fowler
Jaslene Gonzalez
Kaylee Hartzog
Alexis Heather
Nadia Helmkamp
Cael Hoover
Nathan Hopkins
Chase Jones
Chloe Jones
Tyler Ligman
Keegan Mankey
Mason Mazurkiewicz
Lawson Miller
Peter Mugabo
Coen Phasupong
Gianna Pritts
Owen Samogala
Ryan Schofield
Jake Schreyer
Makenna Shape
Hayden Shrader
Mylee Shrader
Nolan Sienkiel
Braxtyn Simmons
Evan Slagle
Alexia Stewart
Schea Szygenda
Ava Terkay
Lily Vilga
Bently West
Brianna Wise
Owen Zemba
Grade 8
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
August Barrette
Kai Bland
Alexis Buchanan
Evan Caesber
Amelia Callas
Jayden Caltumo
Nina Christy
Abigail Cipoletti
Isaac Copechal
Landon Crowe
Asher Donley
Colton Durbin
Lucas Dzikowski
Vittoria Emerich
Taylor Farabee
Jaynabel Fathal
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Elena Fonner
Lyla Fortney
Owen Gardner
Olivia Gillis
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Isabelle Ikach
Kailyn Jasso
Jesse Jimenez Jr.
Devin Junko
Chance Kelley
Dylan King
Saylor Kitsko
Brody Knight
Benjamin Koskoski
Jaidyn Kowall
Connor Lape
Ayceton Lloyd
Meloney Micik
Ian Migyanko
Katerina Molinaro
Alaina Moore
Tyler Morgan
Isabella Moschetta
Thomas Pirozzi
Donovan Post
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Taya Spinnenweber-Straight
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Gary Swarow
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Kennedy Tracey
Christian Turturice
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Chloe Wasalasky
Hunter White
Autum Wiley
Dravaun Williams
Sutton Williamson
Camryn Wilson
Jacob Wright
Tessa Wright
Honors
Norman Arthur
Trystin Barry
Elyse Bosnic
Laine Brocchi
Bailey Burns-Elliott
Lucy Burt
Jaden Butt
Kristen Davis
Ryan Dileonardo
Jacin Flowers
Alexander Fowler
Jaslene Gonzalez
Kaylee Hartzog
Alexis Heather
Nadia Helmkamp
Cael Hoover
Nathan Hopkins
Chase Jones
Chloe Jones
Tyler Ligman
Keegan Mankey
Mason Mazurkiewicz
Lawson Miller
Peter Mugabo
Coen Phasupong
Gianna Pritts
Owen Samogala
Ryan Schofield
Jake Schreyer
Makenna Shape
Hayden Shrader
Mylee Shrader
Nolan Sienkiel
Braxtyn Simmons
Evan Slagle
Alexia Stewart
Schea Szygenda
Ava Terkay
Lily Vilga
Bently West
Brianna Wise
Owen Zemba
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