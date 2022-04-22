Honor Roll

Third term

Grade 6

High honors

Aaron Armstrong

Lynnsey Ashby

Tara Ashby

Kenzie Bailes

Camryn Baker

Addison Barbacow

Brody Barkley

Gavin Brand

Cortney Briggs

Raeghan Bruce

Madelyn Burns

Bailey Burns-Elliott

Lucy Burt

Samanta Cardenas

Tyler Carpenter

Fernanda Castro-Alvarez

Zachary Cholock

Gia Comfort

Kaylee Danneker

Peyton Detrick

Ryan Dileonardo

Stephanie Drezewski

Gwendolyn Dufalla

Easton Dulaney

Alexia Edwards

Erica Evans

Jacin Flowers

Jaslene Gonzalez

Quinn Halligan

Jonna Hartley

Kaylee Hartzog

Alexis Heather

Charlotte Hinkler

Olivia Hoefler

Cael Hoover

Nathan Hopkins

Jesse Humensky

Gabriella Humphreys

Karis Ingram

Noah Jahn

Ella James

Gianni James

Tanner James

Parker Jennings

Avelyn Jimenez

Chase Jones

Ethan Kaczmark

Finley Kitsko

Evan Klick

Ava Koss

Brandon Kowcheck

Jonah Lambert

Evan Lamm

Roger Li

Ryan Lukas

Mia Magnotta

Chloe Makola

Keegan Mankey

Hayden McIntyre

Avriella Miller

Jocalyn Miller

Lawson Miller

Liam Miller

Jayla Minnie

Haley Mitchell

Madalyn Nickel

Macksim Nonack

Lucy O’Neal

Aubrey Ola

Rosalee Orr

Jillian Paul

Riley Pegram

Jocelyn Porter

Gianna Pritts

Morgan Renne

Makayla Reyes

Sydni Rhodes

Owen Samogala

Brieanna Sawicky

Abigail Schubert

Andrew Selway

Mylee Shrader

Wesley Shumaker

Tegan Simmons

Evan Slagle

Kaycie Smith

Riley Smith

Zaleigha Steadman

Jacob Stedman

Alexia Stewart

Morgan Stimmell

Garrett Stoy

Abigail Taylor

Mckenzi Thomas

Amelia Veltri

Lily Vilga

Ian Vranek

Jaylynn Weaver

Levi West

Sydney Wheeler

Owen Zemba

Honors

Norman Arthur

Dylan Banfield

Elyse Bosnic

Laine Brocchi

Lykan Charles

Kristen Davis

Grace Franks

William Fulton

Carson Gerba

Adeline Griffith

Silas Hazen

Christian Hoff

Lilly Jenkins

Oceanna Jimenez

Chloe Jones

Nicholas Jones

Erin Klitz

Olivia Kropiewnicki

Gino Lesako

Tyler Ligman

Mason Mazurkiewicz

Cooper Meeks

Addison Miklic

Nora Miller

Peter Mugabo

Coen Phasupong

Daesha Plesko

Ryan Schofield

Jake Schreyer

Makenna Shape

Hayden Shrader

Kaiden Sickles

Nolan Sienkiel

Jace Simpson

Katelyn Voytek

Brianna Wise

Grade 7

High honors

Angelina Almeida

Bailey Amos

Olivia Angelo

Milee Arroyo

Braden Berdar

Elle Bounpheng

Evan Caesber

Amelia Callas

Nina Christy

Abigail Cipoletti

Isaac Copechal

Vittoria Emerich

Taylor Farabee

Jaynabel Fathal

Rosalita Feriozzi

Allison Flynn

Elena Fonner

Lyla Fortney

Noah Fritz

Maddox Garber

Owen Gardner

Olivia Gillis

Jordan Gonzales

Madelyn Hall

Aaron Harshman

Levi Held

Madison Hickman

Maddox Ho

Kristifor Hunter

Isabelle Ikach

Jesse Jimenez Jr

Ryan Johnson

Rylee Johnson

Devin Junko

Dylan King

Saylor Kitsko

Braden Klescich

Brody Knight

Benjamin Koskoski

Jaidyn Kowall

Connor Lape

Blake Merckle

Ian Migyanko

Alaina Moore

Tyler Morgan

Thomas Pirozzi

Donovan Post

Ella Sammel

Paige Schott

Brody Sheppard

Taya Spinnenweber-Straight

Blake Stanley

Porter Stephens

Robert Stolfer

Briaunna Stolitca

Ryleigh Swart

Brodie Tarr

Brynn Tomey

Tamzyn Vernau

Leah Wall

Sutton Williamson

Camryn Wilson

Tessa Wright

Honors

August Barrette

Travis Beatty

Kai Bland

Alexis Buchanan

Jayden Caltumo

Jack Campman

Elijah Clark

Haleigh Cox

Mariyah Diamond

Asher Donley

Erin Dunn

Matthew Eisiminger

Isabella Feriozzi

Maurah Hoyt

Madison Hughes

Chett Johnson

Chance Kelley

Kaitlyn Kleinhans

Jack Korzun

Ayceton Lloyd

Madison McClure

Raylaun Medlen

Katerina Molinaro

Scott Mongillo

Jake O’Donohoe

Adeline Onopiuk

Taylor Phillips

Gauge Piatt

Madison Ray

Ciana Rogers

Jackson Ryan

Bailey Saunders

Gary Swarow

Chloe Wasalasky

Brooklynn Welsh

Autum Wiley

Jacob Wright

James Zawacki

Grade 8

High honors

Myah Agmon

Cassidy Arthur

Alexia Ashby

Bryce Bailes

Mason Barbacow

Beau Barrett Jr

Alexander Berry

Matthew Berton

Brogan Blackhurst

Lindsey Bowman

Chloe Bricker

Samantha Bruno

Gracie Buckner

Donavan Cherpak

Andrew Ciampa

Lexi Daniels

Addison Davis

Katherine Drezewski

Emily Durbin

Aliyah Emery

David Gill

Anthony Giorgi

Amelia Grayson

Kyra Hartzell

Faith Hohn

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Colby Jeffrey

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Leah Lacock

Bently Layhue

Morgan Layhue

Alex Leslie

Isabella Lewis

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Ashlynn Mankey

Jack McCain

Miranda McConnell

Caitlin McCullough

Addison Mercurio

Caden Miller

Ryder Nguyen

Ava Nuccetelli

Ben Peth

Avery Powell

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Braden Rager

Reese Ramey

Shelly Reese

Carolina Salmeron

Miranda Schury

Autumn Sitler

Ellyson Slesh

Emma Starr

Gianna Stiehler

Meredyth Stimmell

Coryn Stoy

Cameron Street

Cicely Sunseri

Maddyson Tuttle

Chase Vettorel

Noah Walker

Ella Ward

Madison Wasalasky

Emerson Webster

Jovan Weichel

Gavin Wigfield

Jonah Williamson

Cadence Wright

Ivy Zheng

Honors

Elaina Ashby

Lauren Bliss

Stephen Bryant

Alisabeth Bushko

Alyssa Decker

Fatima Delgado

Emma Detrick

Karina Dixon

Tyler Dunkle

Kaitlyn Effenberger

Brodie Gallardo

John Garcia

Matthew Goodish

Mark Gulich

Jason Hartley

Cameron Hickman

Brooklyn Ingram

Aaliyah Johnson

Cameron Johnson

Whitney Klages

William Kline

Joslyn Laberdee

Sophia Mauro

Dominick Muraco

Nathan Murphy

Grayson Piatt

Alexia Prosser

Leah Ross

Aryia Rugg

Emily Sheppard

Jackson Starr

Aiden Vaughan

Ryan Walther

Alexa Zawacki

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