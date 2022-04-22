Third term
Grade 6
High honors
Aaron Armstrong
Lynnsey Ashby
Tara Ashby
Kenzie Bailes
Camryn Baker
Addison Barbacow
Brody Barkley
Gavin Brand
Cortney Briggs
Raeghan Bruce
Madelyn Burns
Bailey Burns-Elliott
Lucy Burt
Samanta Cardenas
Tyler Carpenter
Fernanda Castro-Alvarez
Zachary Cholock
Gia Comfort
Kaylee Danneker
Peyton Detrick
Ryan Dileonardo
Stephanie Drezewski
Gwendolyn Dufalla
Easton Dulaney
Alexia Edwards
Erica Evans
Jacin Flowers
Jaslene Gonzalez
Quinn Halligan
Jonna Hartley
Kaylee Hartzog
Alexis Heather
Charlotte Hinkler
Olivia Hoefler
Cael Hoover
Nathan Hopkins
Jesse Humensky
Gabriella Humphreys
Karis Ingram
Noah Jahn
Ella James
Gianni James
Tanner James
Parker Jennings
Avelyn Jimenez
Chase Jones
Ethan Kaczmark
Finley Kitsko
Evan Klick
Ava Koss
Brandon Kowcheck
Jonah Lambert
Evan Lamm
Roger Li
Ryan Lukas
Mia Magnotta
Chloe Makola
Keegan Mankey
Hayden McIntyre
Avriella Miller
Jocalyn Miller
Lawson Miller
Liam Miller
Jayla Minnie
Haley Mitchell
Madalyn Nickel
Macksim Nonack
Lucy O’Neal
Aubrey Ola
Rosalee Orr
Jillian Paul
Riley Pegram
Jocelyn Porter
Gianna Pritts
Morgan Renne
Makayla Reyes
Sydni Rhodes
Owen Samogala
Brieanna Sawicky
Abigail Schubert
Andrew Selway
Mylee Shrader
Wesley Shumaker
Tegan Simmons
Evan Slagle
Kaycie Smith
Riley Smith
Zaleigha Steadman
Jacob Stedman
Alexia Stewart
Morgan Stimmell
Garrett Stoy
Abigail Taylor
Mckenzi Thomas
Amelia Veltri
Lily Vilga
Ian Vranek
Jaylynn Weaver
Levi West
Sydney Wheeler
Owen Zemba
Honors
Norman Arthur
Dylan Banfield
Elyse Bosnic
Laine Brocchi
Lykan Charles
Kristen Davis
Grace Franks
William Fulton
Carson Gerba
Adeline Griffith
Silas Hazen
Christian Hoff
Lilly Jenkins
Oceanna Jimenez
Chloe Jones
Nicholas Jones
Erin Klitz
Olivia Kropiewnicki
Gino Lesako
Tyler Ligman
Mason Mazurkiewicz
Cooper Meeks
Addison Miklic
Nora Miller
Peter Mugabo
Coen Phasupong
Daesha Plesko
Ryan Schofield
Jake Schreyer
Makenna Shape
Hayden Shrader
Kaiden Sickles
Nolan Sienkiel
Jace Simpson
Katelyn Voytek
Brianna Wise
Grade 7
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
Braden Berdar
Elle Bounpheng
Evan Caesber
Amelia Callas
Nina Christy
Abigail Cipoletti
Isaac Copechal
Vittoria Emerich
Taylor Farabee
Jaynabel Fathal
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Elena Fonner
Lyla Fortney
Noah Fritz
Maddox Garber
Owen Gardner
Olivia Gillis
Jordan Gonzales
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Levi Held
Madison Hickman
Maddox Ho
Kristifor Hunter
Isabelle Ikach
Jesse Jimenez Jr
Ryan Johnson
Rylee Johnson
Devin Junko
Dylan King
Saylor Kitsko
Braden Klescich
Brody Knight
Benjamin Koskoski
Jaidyn Kowall
Connor Lape
Blake Merckle
Ian Migyanko
Alaina Moore
Tyler Morgan
Thomas Pirozzi
Donovan Post
Ella Sammel
Paige Schott
Brody Sheppard
Taya Spinnenweber-Straight
Blake Stanley
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Brynn Tomey
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Sutton Williamson
Camryn Wilson
Tessa Wright
Honors
August Barrette
Travis Beatty
Kai Bland
Alexis Buchanan
Jayden Caltumo
Jack Campman
Elijah Clark
Haleigh Cox
Mariyah Diamond
Asher Donley
Erin Dunn
Matthew Eisiminger
Isabella Feriozzi
Maurah Hoyt
Madison Hughes
Chett Johnson
Chance Kelley
Kaitlyn Kleinhans
Jack Korzun
Ayceton Lloyd
Madison McClure
Raylaun Medlen
Katerina Molinaro
Scott Mongillo
Jake O’Donohoe
Adeline Onopiuk
Taylor Phillips
Gauge Piatt
Madison Ray
Ciana Rogers
Jackson Ryan
Bailey Saunders
Gary Swarow
Chloe Wasalasky
Brooklynn Welsh
Autum Wiley
Jacob Wright
James Zawacki
Grade 8
High honors
Myah Agmon
Cassidy Arthur
Alexia Ashby
Bryce Bailes
Mason Barbacow
Beau Barrett Jr
Alexander Berry
Matthew Berton
Brogan Blackhurst
Lindsey Bowman
Chloe Bricker
Samantha Bruno
Gracie Buckner
Donavan Cherpak
Andrew Ciampa
Lexi Daniels
Addison Davis
Katherine Drezewski
Emily Durbin
Aliyah Emery
David Gill
Anthony Giorgi
Amelia Grayson
Kyra Hartzell
Faith Hohn
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Colby Jeffrey
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Leah Lacock
Bently Layhue
Morgan Layhue
Alex Leslie
Isabella Lewis
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Ashlynn Mankey
Jack McCain
Miranda McConnell
Caitlin McCullough
Addison Mercurio
Caden Miller
Ryder Nguyen
Ava Nuccetelli
Ben Peth
Avery Powell
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Braden Rager
Reese Ramey
Shelly Reese
Carolina Salmeron
Miranda Schury
Autumn Sitler
Ellyson Slesh
Emma Starr
Gianna Stiehler
Meredyth Stimmell
Coryn Stoy
Cameron Street
Cicely Sunseri
Maddyson Tuttle
Chase Vettorel
Noah Walker
Ella Ward
Madison Wasalasky
Emerson Webster
Jovan Weichel
Gavin Wigfield
Jonah Williamson
Cadence Wright
Ivy Zheng
Honors
Elaina Ashby
Lauren Bliss
Stephen Bryant
Alisabeth Bushko
Alyssa Decker
Fatima Delgado
Emma Detrick
Karina Dixon
Tyler Dunkle
Kaitlyn Effenberger
Brodie Gallardo
John Garcia
Matthew Goodish
Mark Gulich
Jason Hartley
Cameron Hickman
Brooklyn Ingram
Aaliyah Johnson
Cameron Johnson
Whitney Klages
William Kline
Joslyn Laberdee
Sophia Mauro
Dominick Muraco
Nathan Murphy
Grayson Piatt
Alexia Prosser
Leah Ross
Aryia Rugg
Emily Sheppard
Jackson Starr
Aiden Vaughan
Ryan Walther
Alexa Zawacki