First term
Grade 6
High honors
Hailey Alrutz
Lily Anders
Irelynd Avolia
Jonah Barrette
Colin Bazzoli
Francesca Bennington
Ella Berry
Jacob Blackburn
Ryan Bockstoce
Gavin Bricker
Cecelia Bristor
Waylon Brown
Avery Bryker
Samuel Carpenter III
Emma Cowieson
Connor Culpepper
Brooklyn Daley
Maya Day
Mackenzie Decker
Gianna DiTullio
Ayden Emph
Kaylee Fortney
Bella Gaito
Jaxson Gillis
Brody Golna
Rece Gorby
Amelia Harding
Audrey Heckman
Scarlett Ho
Olivia Homol
Ella Hunsberger
Dylan Junko
Julius Klaus
Aaron Kline
Cailin Knopp
Olivia Koskoski
Tyler Koskoski
Ella Laslo
Jacob Lloyd
Devin Lough
Sidney Lunn
Olivia McIntyre
Abigail Metcalf
Chase Montgomery
Chloe Morgan
Gabriella Mull
Jude Nassar
Tayden Pallesco
Ruby Perkins
Max Phillips
Mallory Piatt
Otto Pickup
Isaac Post
Lucas Price
Emya Pugh
Christopher Ramos
John Robson
Cameron Rockwell
Max Rosati
William Ryan
Easton Sammel
Garrett Seaman
Striker Senkinc
Anthony Stedman
Aloura Stickovich
Mary Sui
Bianca Sunseri
Gavin Sutherin
Reaghan Swart
Hannah Tabatabai
Hannah Tennyson
Jordan Tinsley
Ryvers Titus
Nikolas Vitale
Cy’Nthia Wallace
Adalyn Whipps
Noah White
Madelyn Wigfield
Hailey Wyland
Melissa Zaragoza
Honors
Alaina Allum
Charles Amman
James Anderson
Landen Ankrom
Bryan Asbury Jr.
Landon Breese
Luci Briggs
Andrew Bruno
John Byrd
Joseph Casillas
Kylie Cirigliano
Rex Clemens
Aaron Conner
Lucas Daniels
Thomas Durbin
Naomi Edenhofer
Jake Francis
Elora Friend
Burk Grasha
Hadley Grayson
Grace Hoyle
Aislynn Hoyt
John Thomas Kearns
John Kengor
Sean Kline
Lauren Knisely
Lexie Kulla
Emily Leslie
Alexis Markle
Caanan McClain
Dante Pascoe
Julia Peth
Jack Popp
Aiselyn Pugh
Dylan Richardson
Chase Rizor
Kristian Saxon
Lincoln Schad
Savannah Sebetich
Jazlyn Shadeck
Breyer Skelton
Robert Slavinsky III
Logan Steele
Lincoln Undzius
Maximilian Vincequerra
Payton Wamsley
Kian Watts
Grade 7
High honors
Aaron Armstrong
Kenzie Bailes
Brody Barkley
Gillian Bissett
Gavin Brand
Cortney Briggs
Raeghan Bruce
Madelyn Burns
Bailey Burns-Elliott
Lucy Burt
Samanta Cardenas
Tyler Carpenter
Gia Comfort
Landon Conn
Kaylee Danneker
Peyton Detrick
Ryan Dileonardo
Stephanie Drezewski
Gwendolyn Dufalla
Easton Dulaney
Erica Evans
Adeline Griffith
Quinn Halligan
Jonna Hartley
Alexis Heather
Charlotte Hinkler
Luke Hood
Cael Hoover
Jackson Hoy
Jesse Humensky
Gabriella Humphreys
Noah Jahn
Ella James
Gianni James
Tanner James
Avelyn Jimenez
Chloe Jones
Ethan Kaczmark
Finley Kitsko
Evan Klick
Erin Klitz
Ava Koss
Brandon Kowcheck
Jonah Lambert
Evan Lamm
Roger Li
Ryan Lukas
Mia Magnotta
Chloe Makola
Landon Marshman
Mason Mazurkiewicz
Hayden McIntyre
Avriella Miller
Lawson Miller
Liam Miller
Haley Mitchell
Madalyn Nickel
Macksim Nonack
Lucy O’Neal
Rosalee Orr
Jillian Paul
Riley Pegram
Jocelyn Porter
Morgan Renne
Makayla Reyes
Sydni Rhodes
Owen Samogala
Abigail Schubert
Andrew Selway
Wesley Shumaker
Nolan Sienkiel
Evan Slagle
Kaycie Smith
Riley Smith
Jacob Stedman
Alexia Stewart
Garrett Stoy
Mckenzi Thomas
Amelia Veltri
Lily Vilga
Katelyn Voytek
Jaylynn Weaver
Sydney Wheeler
Brianna Wise
Owen Zemba
Honors
Norman Arthur
Lynnsey Ashby
Tara Ashby
Brayden Baker
Camryn Baker
Addison Barbacow
Trystin Barry
Ethan Bedillion
Elyse Bosnic
Laine Brocchi
Corbin Cameron
Maria Casella
Fernanda Castro-Alvarez
Zachary Cholock
Alexander Cimino
Ava Cushey
Jacin Flowers
Alexander Fowler
Titus Fraas
Dexter Fry
William Fulton
Carson Gerba
Jaslene Gonzalez
Kaylee Hartzog
Madison Hazen
Nathan Hopkins
Parker Jennings
Chase Jones
Nicholas Jones
Israel Kimble
Kaydence Klages
Gino Lesako
Isabella Lesako
Brielle Line
Keegan Mankey
Alexander Martin
Jocalyn Miller
Jayla Minnie
Peter Mugabo
Coen Phasupong
Daesha Plesko
Gianna Pritts
Mark Reid III
Jake Schreyer
Jasmine Shallenberger
Braxtyn Simmons
Samantha Stark
Zaleigha Steadman
Morgan Stimmell
Tomilynn Tarr
Abigail Taylor
Ava Terkay
Ian Vranek
Levi West
Aidan Zachocki
Alexander Zipko
Grade 8
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
August Barrette
Braden Berdar
Henry Bitz
Elle Bounpheng
Evan Caesber
Amelia Callas
Jayden Caltumo
Jack Campman
Nina Christy
Cooper Cincinnati
Abigail Cipoletti
Isaac Copechal
Landon Crowe
Asher Donley
Colton Durbin
Lucas Dzikowski
Vittoria Emerich
Jaynabel Fathal
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Elena Fonner
Lyla Fortney
Noah Fritz
Owen Gardner
Olivia Gillis
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Maddox Ho
Maurah Hoyt
Madison Hughes
Isabelle Ikach
Kailyn Jasso
Jesse Jimenez
Rylee Johnson
Samuel Johnson
Devin Junko
Chance Kelley
Dylan King
Saylor Kitsko
Brody Knight
Benjamin Koskoski
Jaidyn Kowall
Connor Lape
Ayceton Lloyd
Peyton Mariana
Blake Merckle
Meloney Micik
Ian Migyanko
Katerina Molinaro
Alaina Moore
Tyler Morgan
Isabella Moschetta
Jake O’Donohoe
Lylia Phillips
Thomas Pirozzi
Donovan Post
Ciana Rogers
Jackson Ryan
Ella Sammel
Bailey Saunders
Paige Schott
Taya Spinnenweber-Straight
Blake Stanley
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Gary Swarow
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Kennedy Tracey
Christian Turturice
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Chloe Wasalasky
Brooklynn Welsh
Dravaun Williams
Sutton Williamson
Camryn Wilson
Olivea Wolfe
Cheyenne Work
Tessa Wright
Honors
Travis Beatty
Kai Bland
Juliana Bonus
Julian Brindle
Alexis Buchanan
Heidi Burnette
Makenna Burnsworth
Jordyn Burt
Elijah Clark
Luke Comer
Erin Dunn
Ryan Eannarino
Matthew Eisiminger
Taylor Farabee
Hayden Francis
Jordan Gonzales
Levi Held
Jacob Hillier
Bethany Holmes
Chett Johnson
Braden Klescich
Jack Korzun
Jacob Lent
Izabelle Likar
Ethan Martin
Kendra McGary
Calvin Melhorn-Byers
Caden Miner
Scott Mongillo
Nathan Muncie
Caden Phasupong
Taylor Phillips
Camden Proudfit
John Roupe
Jamie Shook
Aubrey Stein
Kaylee Stein
Drenon Titus
Brynn Tomey
Dewayne Wamsley
Parker Waychoff
Hunter White
Phillip Whitlock
Preston Whoric
Jacob Wright
James Zawacki III
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