Fourth term
Grade 6
High honors
Aaron Armstrong
Lynnsey Ashby
Tara Ashby
Kenzie Bailes
Camryn Baker
Addison Barbacow
Brody Barkley
Gavin Brand
Cortney Briggs
Laine Brocchi
Raeghan Bruce
Madelyn Burns
Bailey Burns-Elliott
Lucy Burt
Samanta Cardenas
Tyler Carpenter
Lykan Charles
Zachary Cholock
Kaylee Danneker
Kristen Davis
Peyton Detrick
Stephanie Drezewski
Gwendolyn Dufalla
Easton Dulaney
Erica Evans
Jacin Flowers
Jaslene Gonzalez
Adeline Griffith
Quinn Halligan
Jonna Hartley
Madison Hazen
Alexis Heather
Charlotte Hinkler
Jesse Humensky
Gabriella Humphreys
Karis Ingram
Noah Jahn
Ella James
Gianni James
Tanner James
Avelyn Jimenez
Chase Jones
Chloe Jones
Ethan Kaczmark
Finley Kitsko
Evan Klick
Erin Klitz
Ava Koss
Jonah Lambert
Evan Lamm
Roger Li
Tyler Ligman
Ryan Lukas
Mia Magnotta
Chloe Makola
Keegan Mankey
Hayden McIntyre
Avriella Miller
Jocalyn Miller
Lawson Miller
Liam Miller
Haley Mitchell
Madalyn Nickel
Macksim Nonack
Lucy O'Neal
Rosalee Orr
Jillian Paul
Riley Pegram
Jocelyn Porter
Morgan Renne
Sydni Rhodes
Owen Samogala
Jake Schreyer
Abigail Schubert
Barry Sebetich
Andrew Selway
Hayden Shrader
Mylee Shrader
Nolan Sienkiel
Evan Slagle
Kaycie Smith
Zaleigha Steadman
Jacob Stedman
Alexia Stewart
Garrett Stoy
Piper Tate
Abigail Taylor
Mckenzi Thomas
Amelia Veltri
Katelyn Voytek
Jaylynn Weaver
Levi West
Sydney Wheeler
Adale Yurinko
Owen Zemba
Honors
Teagan Barr
Trystin Barry
Trynnidee Cail
Wyatt Clark
Gia Comfort
Ryan Dileonardo
Alexia Edwards
Titus Fraas
Dexter Fry
Ryder Glemba
Gibson Goff
Silas Hazen
Luke Hood
Cael Hoover
Nathan Hopkins
Lilly Jenkins
Parker Jennings
Nicholas Jones
Israel Kimble
Haili Knisely
Brandon Kowcheck
Olivia Kropiewnicki
Sophia Kropiewnicki
Gino Lesako
Isabella Lesako
Brielle Line
Alexander Martin
Addison Miklic
Nora Miller
Peter Mugabo
Mayleigh Pham
Coen Phasupong
Gianna Pritts
Makayla Reyes
Brieanna Sawicky
Jasmine Shallenberger
Makenna Shape
Wesley Shumaker
Kaiden Sickles
Tegan Simmons
Riley Smith
Tomilynn Tarr
Ava Terkay
Alexis Tkach
Lily Vilga
Ian Vranek
Edrick Williams
Aidan Zachocki
Grade 7
High honors
Angelina Almeida
Bailey Amos
Olivia Angelo
Milee Arroyo
Braden Berdar
Kai Bland
Elle Bounpheng
Evan Caesber
Amelia Callas
Nina Christy
Abigail Cipoletti
Isaac Copechal
Landon Crowe
Erin Dunn
Matthew Eisiminger
Vittoria Emerich
Jaynabel Fathal
Rosalita Feriozzi
Allison Flynn
Lyla Fortney
Maddox Garber
Owen Gardner
Madelyn Hall
Aaron Harshman
Madison Hickman
Maddox Ho
Kristifor Hunter
Jesse Jimenez Jr.
Devin Junko
Dylan King
Saylor Kitsko
Brody Knight
Jack Korzun
Benjamin Koskoski
Jaidyn Kowall
Connor Lape
Katerina Molinaro
Alaina Moore
Tyler Morgan
Thomas Pirozzi
Donovan Post
Ella Sammel
Paige Schott
Brody Sheppard
Taya Spinnenweber-Straight
Porter Stephens
Robert Stolfer
Briaunna Stolitca
Gary Swarow
Ryleigh Swart
Brodie Tarr
Tamzyn Vernau
Leah Wall
Sutton Williamson
Camryn Wilson
Tessa Wright
Honors
Kellan Ardeno
Audryna Bauer
Juliana Bonus
Alexis Buchanan
Jayden Caltumo
Jack Campman
Haleigh Cox
Mariyah Diamond
Asher Donley
Lucas Dzikowski
Taylor Farabee
Isabella Feriozzi
Elena Fonner
Hayden Francis
Noah Fritz
Olivia Gillis
Jordan Gonzales
Madison Hughes
Kailyn Jasso
Chett Johnson
Rylee Johnson
Chance Kelley
Kaitlyn Kleinhans
Braden Klescich
Ayceton Lloyd
Blake Merckle
Ian Migyanko
Scott Mongillo
Nathan Muncie
Caden Phasupong
Tristan Plitt
Madison Ray
Ciana Rogers
John Roupe
Jackson Ryan
Blake Stanley
Brynn Tomey
Kennedy Tracey
Chloe Wasalasky
Brooklynn Welsh
Hunter White
Autum Wiley
Olivea Wolfe
Jacob Wright
Grade 8
High honors
Myah Agmon
Cassidy Arthur
Bryce Bailes
Beau Barrett Jr.
Alexander Berry
Matthew Berton
Chloe Bricker
Behr Bruckner
Samantha Bruno
Stephen Bryant
Gracie Buckner
Alisabeth Bushko
Donavan Cherpak
Andrew Cholock
Andrew Ciampa
Lexi Daniels
Addison Davis
Katherine Drezewski
Emily Durbin
Aliyah Emery
David Gill
Anthony Giorgi
Amelia Grayson
Mark Gulich
Faith Hohn
Lily Hoy
Aaron Hunsberger
Cooper Husman
Isaac Ikach
Colby Jeffrey
Nathan Jones
Jordan Keener
Sydney Klick
Ally Krenzelak
Kody Kress
Leah Lacock
Bently Layhue
Morgan Layhue
Isabella Lewis
Dakota Lloyd
Sarah Losko
Bayleigh Lowe
Everett Luzar
Ashlynn Mankey
Sophia Mauro
Miranda McConnell
Caitlin McCullough
Travis McMullen
Addison Mercurio
Caden Miller
Nathan Murphy
Ryder Nguyen
Ava Nuccetelli
Ben Peth
Payton Policz
Benjamin Priest
Emily Pritchard
Alexia Prosser
Braden Rager
Shelly Reese
Aryia Rugg
Carolina Salmeron
Autumn Sitler
Ellyson Slesh
Emma Starr
Jackson Starr
Gianna Stiehler
Meredyth Stimmell
Coryn Stoy
Cameron Street
Cicely Sunseri
Maddyson Tuttle
Aiden Vaughan
Chase Vettorel
Noah Walker
Ryan Walther
Madison Wasalasky
Jovan Weichel
Jonah Williamson
Alexa Zawacki
Ivy Zheng
Honors
Mason Amos
Alexia Ashby
Elaina Ashby
Meredith Ashby
Harrison Baird
Addison Balach
Mason Barbacow
Patrick Bertosh
Brogan Blackhurst
Lauren Bliss
Lindsey Bowman
Marshall Burt
Callie Charles
Emma Detrick
Karina Dixon
Kaitlyn Effenberger
John Garcia
Matthew Goodish
Kyra Hartzell
Brooklyn Ingram
Aaliyah Johnson
Cameron Johnson
Autumn Kennedy
Joslyn Laberdee
Alex Leslie
Jack McCain
Grayson Piatt
Avery Powell
Reese Ramey
Haylie Riggle
Leah Ross
Seth Stewart
Ella Ward
Emerson Webster
Gavin Wigfield
Cadence Wright