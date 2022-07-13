Honor Roll

Fourth term

Grade 6

High honors

Aaron Armstrong

Lynnsey Ashby

Tara Ashby

Kenzie Bailes

Camryn Baker

Addison Barbacow

Brody Barkley

Gavin Brand

Cortney Briggs

Laine Brocchi

Raeghan Bruce

Madelyn Burns

Bailey Burns-Elliott

Lucy Burt

Samanta Cardenas

Tyler Carpenter

Lykan Charles

Zachary Cholock

Kaylee Danneker

Kristen Davis

Peyton Detrick

Stephanie Drezewski

Gwendolyn Dufalla

Easton Dulaney

Erica Evans

Jacin Flowers

Jaslene Gonzalez

Adeline Griffith

Quinn Halligan

Jonna Hartley

Madison Hazen

Alexis Heather

Charlotte Hinkler

Jesse Humensky

Gabriella Humphreys

Karis Ingram

Noah Jahn

Ella James

Gianni James

Tanner James

Avelyn Jimenez

Chase Jones

Chloe Jones

Ethan Kaczmark

Finley Kitsko

Evan Klick

Erin Klitz

Ava Koss

Jonah Lambert

Evan Lamm

Roger Li

Tyler Ligman

Ryan Lukas

Mia Magnotta

Chloe Makola

Keegan Mankey

Hayden McIntyre

Avriella Miller

Jocalyn Miller

Lawson Miller

Liam Miller

Haley Mitchell

Madalyn Nickel

Macksim Nonack

Lucy O'Neal

Rosalee Orr

Jillian Paul

Riley Pegram

Jocelyn Porter

Morgan Renne

Sydni Rhodes

Owen Samogala

Jake Schreyer

Abigail Schubert

Barry Sebetich

Andrew Selway

Hayden Shrader

Mylee Shrader

Nolan Sienkiel

Evan Slagle

Kaycie Smith

Zaleigha Steadman

Jacob Stedman

Alexia Stewart

Garrett Stoy

Piper Tate

Abigail Taylor

Mckenzi Thomas

Amelia Veltri

Katelyn Voytek

Jaylynn Weaver

Levi West

Sydney Wheeler

Adale Yurinko

Owen Zemba

Honors

Teagan Barr

Trystin Barry

Trynnidee Cail

Wyatt Clark

Gia Comfort

Ryan Dileonardo

Alexia Edwards

Titus Fraas

Dexter Fry

Ryder Glemba

Gibson Goff

Silas Hazen

Luke Hood

Cael Hoover

Nathan Hopkins

Lilly Jenkins

Parker Jennings

Nicholas Jones

Israel Kimble

Haili Knisely

Brandon Kowcheck

Olivia Kropiewnicki

Sophia Kropiewnicki

Gino Lesako

Isabella Lesako

Brielle Line

Alexander Martin

Addison Miklic

Nora Miller

Peter Mugabo

Mayleigh Pham

Coen Phasupong

Gianna Pritts

Makayla Reyes

Brieanna Sawicky

Jasmine Shallenberger

Makenna Shape

Wesley Shumaker

Kaiden Sickles

Tegan Simmons

Riley Smith

Tomilynn Tarr

Ava Terkay

Alexis Tkach

Lily Vilga

Ian Vranek

Edrick Williams

Aidan Zachocki

Grade 7

High honors

Angelina Almeida

Bailey Amos

Olivia Angelo

Milee Arroyo

Braden Berdar

Kai Bland

Elle Bounpheng

Evan Caesber

Amelia Callas

Nina Christy

Abigail Cipoletti

Isaac Copechal

Landon Crowe

Erin Dunn

Matthew Eisiminger

Vittoria Emerich

Jaynabel Fathal

Rosalita Feriozzi

Allison Flynn

Lyla Fortney

Maddox Garber

Owen Gardner

Madelyn Hall

Aaron Harshman

Madison Hickman

Maddox Ho

Kristifor Hunter

Jesse Jimenez Jr.

Devin Junko

Dylan King

Saylor Kitsko

Brody Knight

Jack Korzun

Benjamin Koskoski

Jaidyn Kowall

Connor Lape

Katerina Molinaro

Alaina Moore

Tyler Morgan

Thomas Pirozzi

Donovan Post

Ella Sammel

Paige Schott

Brody Sheppard

Taya Spinnenweber-Straight

Porter Stephens

Robert Stolfer

Briaunna Stolitca

Gary Swarow

Ryleigh Swart

Brodie Tarr

Tamzyn Vernau

Leah Wall

Sutton Williamson

Camryn Wilson

Tessa Wright

Honors

Kellan Ardeno

Audryna Bauer

Juliana Bonus

Alexis Buchanan

Jayden Caltumo

Jack Campman

Haleigh Cox

Mariyah Diamond

Asher Donley

Lucas Dzikowski

Taylor Farabee

Isabella Feriozzi

Elena Fonner

Hayden Francis

Noah Fritz

Olivia Gillis

Jordan Gonzales

Madison Hughes

Kailyn Jasso

Chett Johnson

Rylee Johnson

Chance Kelley

Kaitlyn Kleinhans

Braden Klescich

Ayceton Lloyd

Blake Merckle

Ian Migyanko

Scott Mongillo

Nathan Muncie

Caden Phasupong

Tristan Plitt

Madison Ray

Ciana Rogers

John Roupe

Jackson Ryan

Blake Stanley

Brynn Tomey

Kennedy Tracey

Chloe Wasalasky

Brooklynn Welsh

Hunter White

Autum Wiley

Olivea Wolfe

Jacob Wright

Grade 8

High honors

Myah Agmon

Cassidy Arthur

Bryce Bailes

Beau Barrett Jr.

Alexander Berry

Matthew Berton

Chloe Bricker

Behr Bruckner

Samantha Bruno

Stephen Bryant

Gracie Buckner

Alisabeth Bushko

Donavan Cherpak

Andrew Cholock

Andrew Ciampa

Lexi Daniels

Addison Davis

Katherine Drezewski

Emily Durbin

Aliyah Emery

David Gill

Anthony Giorgi

Amelia Grayson

Mark Gulich

Faith Hohn

Lily Hoy

Aaron Hunsberger

Cooper Husman

Isaac Ikach

Colby Jeffrey

Nathan Jones

Jordan Keener

Sydney Klick

Ally Krenzelak

Kody Kress

Leah Lacock

Bently Layhue

Morgan Layhue

Isabella Lewis

Dakota Lloyd

Sarah Losko

Bayleigh Lowe

Everett Luzar

Ashlynn Mankey

Sophia Mauro

Miranda McConnell

Caitlin McCullough

Travis McMullen

Addison Mercurio

Caden Miller

Nathan Murphy

Ryder Nguyen

Ava Nuccetelli

Ben Peth

Payton Policz

Benjamin Priest

Emily Pritchard

Alexia Prosser

Braden Rager

Shelly Reese

Aryia Rugg

Carolina Salmeron

Autumn Sitler

Ellyson Slesh

Emma Starr

Jackson Starr

Gianna Stiehler

Meredyth Stimmell

Coryn Stoy

Cameron Street

Cicely Sunseri

Maddyson Tuttle

Aiden Vaughan

Chase Vettorel

Noah Walker

Ryan Walther

Madison Wasalasky

Jovan Weichel

Jonah Williamson

Alexa Zawacki

Ivy Zheng

Honors

Mason Amos

Alexia Ashby

Elaina Ashby

Meredith Ashby

Harrison Baird

Addison Balach

Mason Barbacow

Patrick Bertosh

Brogan Blackhurst

Lauren Bliss

Lindsey Bowman

Marshall Burt

Callie Charles

Emma Detrick

Karina Dixon

Kaitlyn Effenberger

John Garcia

Matthew Goodish

Kyra Hartzell

Brooklyn Ingram

Aaliyah Johnson

Cameron Johnson

Autumn Kennedy

Joslyn Laberdee

Alex Leslie

Jack McCain

Grayson Piatt

Avery Powell

Reese Ramey

Haylie Riggle

Leah Ross

Seth Stewart

Ella Ward

Emerson Webster

Gavin Wigfield

Cadence Wright

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