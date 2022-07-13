Fourth quarter
Grade 8
High Honors
Sarah Brownlee
Mae Coburn
Nina Henderson
Keirsten Lutz
Marko Reyes
Emmett Wolfe
Honors
Hailey Bedillion
Anthony Cimino
Elizabeth Clark
Abigail Clutter
Tyler Coon
Destiny Cowden
Holly Durbin
Nathan Fischer
Gabrielle Fisher
Olivia Furmanek
Brady Hagerman
Jason Hinton
Keilynn Hughes
Lillian Hull
Nicole Klages
Caleb Kleinhans
Cheyanne Locy
Lexi Lytton
Hannah McDonald
Alexa Phillips
Mara Phillips
Gracie Smith
Grade 7
High Honors
Josie Adams
Annika Bielski
Kaylee Budzanoski
Lily Coffey
Mark Conrad
Melanie Dami
Ashley Dillie
Alayna Fink
Makenna Frazee
Gianna Galvao
Karson Hathaway
Maura Janovich
Hailey Johnson
Eliza Keaveney-Lorince
William Kelley
Lukas Kingsland
Sawyer Marklewitz
Gracie McVeigh
Kiennah Mowery
Devin Paluda
Isabelle Smith
Riley Sovich
Jeremy Taylor
Miranda Weaver
Riley Wells
Evie Young
Honors
Kade Abel
Sydney Carroll
Ella Coffey
Ariana Condon
Jacob Cummings
Moshe Dale
Brookelyn Dames
Layla Daniels
Camdyn Durbin
Brinton Ealy
Cadence Hatfield
Autumn Hemelrick
Sophia Hull
Nathan Katsevich
Madilyn Lamay
Tucker Main
Emma McAnallen
Dakota McCullough
Kolt McGowan
Lochlann McNally
Matthew Montgomery
Riley Salisbury
Cole Shriver
Olyvia Siler
Tristan Sprowls
Harley Tau
Ava Ullom
Iryna Ushak
Grade 6
High Honors
Courtney Bedillion
Jenna Campbell
Kiera Curry
Brooklynn Daniels
Kaeli DeGarmo
Clayton Ealy
Bayleigh Fichter
Kali Franks
Dennis Furmanek
Cooper Grice
Ryan Hatfield
Alexandra Henry
Hannah Lesnock
Miley Main
Emily Pattison
Connor Piatt
Merritt Pond
Quentin Ramsey
Mason Rogers
Joshua Rusmisel
Ella Stewart
Olivia Sullivan
Eden Teagarden
Julianna Ward
Ella Wolfe
Josephine Ziegler
Honors
Jacob Anestis
Thaddeus Aycoth
Brayden Bailey
Bentlyee Carlisle
Emma Clark
Gage Clayton
Evan Conklin
Madison Crowe
Justin Dierkes
Blake Ewig
Teigun Frame
Lillian Frye
Giovani Gadani
Preston Hornak
Logen Hughes
Maxx Kelly
Logan Lesnock
Riley Lowe
Avery Mahan
Dani Mahan
Kash Main
Jackson McConnell
Caleb McCracken
Cooper McKee
Mykenna Meighen
Robert Miller
Danyel Morris
Kaylor Morris
Jaiden Newton
Nevaeh Plants
Xavier Radcliff
Marlee Reese
Justin Smith
Grace Vanatta
Bailey Vanderhoof
Bella White
Elizabeth Whiteman