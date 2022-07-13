Honor Roll

Fourth quarter

Grade 8

High Honors

Sarah Brownlee

Mae Coburn

Nina Henderson

Keirsten Lutz

Marko Reyes

Emmett Wolfe

Honors

Hailey Bedillion

Anthony Cimino

Elizabeth Clark

Abigail Clutter

Tyler Coon

Destiny Cowden

Holly Durbin

Nathan Fischer

Gabrielle Fisher

Olivia Furmanek

Brady Hagerman

Jason Hinton

Keilynn Hughes

Lillian Hull

Nicole Klages

Caleb Kleinhans

Cheyanne Locy

Lexi Lytton

Hannah McDonald

Alexa Phillips

Mara Phillips

Gracie Smith

Grade 7

High Honors

Josie Adams

Annika Bielski

Kaylee Budzanoski

Lily Coffey

Mark Conrad

Melanie Dami

Ashley Dillie

Alayna Fink

Makenna Frazee

Gianna Galvao

Karson Hathaway

Maura Janovich

Hailey Johnson

Eliza Keaveney-Lorince

William Kelley

Lukas Kingsland

Sawyer Marklewitz

Gracie McVeigh

Kiennah Mowery

Devin Paluda

Isabelle Smith

Riley Sovich

Jeremy Taylor

Miranda Weaver

Riley Wells

Evie Young

Honors

Kade Abel

Sydney Carroll

Ella Coffey

Ariana Condon

Jacob Cummings

Moshe Dale

Brookelyn Dames

Layla Daniels

Camdyn Durbin

Brinton Ealy

Cadence Hatfield

Autumn Hemelrick

Sophia Hull

Nathan Katsevich

Madilyn Lamay

Tucker Main

Emma McAnallen

Dakota McCullough

Kolt McGowan

Lochlann McNally

Matthew Montgomery

Riley Salisbury

Cole Shriver

Olyvia Siler

Tristan Sprowls

Harley Tau

Ava Ullom

Iryna Ushak

Grade 6

High Honors

Courtney Bedillion

Jenna Campbell

Kiera Curry

Brooklynn Daniels

Kaeli DeGarmo

Clayton Ealy

Bayleigh Fichter

Kali Franks

Dennis Furmanek

Cooper Grice

Ryan Hatfield

Alexandra Henry

Hannah Lesnock

Miley Main

Emily Pattison

Connor Piatt

Merritt Pond

Quentin Ramsey

Mason Rogers

Joshua Rusmisel

Ella Stewart

Olivia Sullivan

Eden Teagarden

Julianna Ward

Ella Wolfe

Josephine Ziegler

Honors

Jacob Anestis

Thaddeus Aycoth

Brayden Bailey

Bentlyee Carlisle

Emma Clark

Gage Clayton

Evan Conklin

Madison Crowe

Justin Dierkes

Blake Ewig

Teigun Frame

Lillian Frye

Giovani Gadani

Preston Hornak

Logen Hughes

Maxx Kelly

Logan Lesnock

Riley Lowe

Avery Mahan

Dani Mahan

Kash Main

Jackson McConnell

Caleb McCracken

Cooper McKee

Mykenna Meighen

Robert Miller

Danyel Morris

Kaylor Morris

Jaiden Newton

Nevaeh Plants

Xavier Radcliff

Marlee Reese

Justin Smith

Grace Vanatta

Bailey Vanderhoof

Bella White

Elizabeth Whiteman

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