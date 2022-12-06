First quarter
Grade 12
Highest Honors
Zach-Elie Boko
Heather Coughenour
Emmanuel Diaz
Zalayah Edwards
Justin Erath
Lucas Errett
Kasidy Feehan
Trista Fehl-Gariglio
Cadence Fehl-Gariglio
Nathaniel Garry
Ian Gasior
Mark Gilbert
McKinley Goodwin
Alyson Hallowich
Adryonna Herbst
Lily Hoch
Sallee Little
Carman Lucas
Abigail Mitchell
Kerri Robertson
Chase Roble
Adam Wolfe
High honors
Sydni Celani
Makayla Faletto
Dravyn Halyak
Abigail Krull
Maura Lander
Abbie Miller
Emily Samstag
Stephen Semerod
Cameron Smith
Shane Suehr
Lacey Vermeulen
Dean Wojcik
Honors
Reilly Allen
Taylor Campbell
Jetta Carter
Dominic DallaPiazza
Trevor Kessler
Courtney Mascellino
Trinity Matchett
Melanie Matherson
Owen Norman
Emma Posti
Carson Smith
Grade 11
Highest honors
Lillian Cleric
Mayce Donaldson
Derek Errett
Madison Farner
Raelynn Gaughan
Abygale Hall
Nathaniel Harrison
Isabella Hudgkin
Allison Little
Andrew Loizzo
James Lueck
Rebecca Maxin
Jillian McCarty
Ava Menzies
Amanda Miller
Sarah Navadauskas
Evan Pond
Carly Schaub
Angelina Scott
Raney Staub
Makenna Walker
Ashley Warner
Madelyn Was
Julia Wasco
Dylan Weidner
High honors
Seth Antantis
Kristina Bianchi
Adalin Boardley
Corey Bouchelle
Riley Bowland
Kylie Bowland
Alana Campoll
Rachael Drinkwine
Ethan Faletto
Haylee Fazek
Tegan Henke
Clara Keller
Jackson Kramer
Logan Maga
Patience Martin
Hannah Matherson
Faith Miller
Michael Muzzio
Ezekiel Rumbaugh
Anthony Salvini
Menzi Sherwin
Emily Staub
Alan Tarolli
Madison Turk
Dylan Wudkwych
Honors
Arianna Andres
Landon Billa
Joseph Burns
Josephine Cecil
Dominic D'Alessandro
Cameron Erath
Donald Feigley
Carly Fiori
Riley Garry
Lainey Hartner
Maikiha Heston
Devin Hughes
Dayja Lipari
Adam Mondine
Mason Schulz
Zachary Serafin
Isabella Spotti
Luke Sweder
Kaylee Walker
Bradly Wallace
Grade 10
Highest honors
Erin Amoroso
Kathryn Blickenderfer
Brooke Bogart
Hong Da Chen
Shannon Connors
Shane Cornali
Emily Frankovich
Kayla George
Bryce Gilbert
Lillian Jeannette
Jazlyn Martino
Olivia McQuillan
Emily Navadauskas
Jonah Pfender
Shawn Robertson
Walker Sherwin
Lillia Stamm
Katherine Staub
Sophie Ward
High honors
Louis Aglio
Colton Bennett
Brianna Bowland
Emma Brooks
Jacob Brooks
Dylan Carter
Haiden Evans
Morgan Everly
William Geitner
Mylee Johnson
Abigail Joseph
Wyatt Karabinos
Jackson Kitzmiller
Joseph Klose
Dylan Kosarik
Meghan McGee
Caramia Mechtel
Ryan Offstein
Olivia Podrasky
Isabella Rodriguez
Myah Salvini
Alexandra Sanchez
Darci Sarchet
SaraBeth Sawhill
Kresson Shepherd
Braden Taborski
Braedon Welsh
Eli Wright
Honors
Dalton Anderson
Thomas Boris
James Caldwell
Jenna Carter
Owen Garver
Dylan Herbst
Vico Innocenti
Olivia Kemp
Hailey Long
Lyndhelmay Lugaila
Cole Nickel
Paige Orlandini
Rayleen Sanchez
Carl Sands
Carson Shiel
Katelyn Stone
Sarah Taylor
Austin Tokarski
Madison Volle
Maliha Weyers
Allyson Yost
Grade 9
Highest honors
Makenzie Amic
Jillian Dornan
Jackson Fazzari
Zoey Longstreth
Mali Olivani
Jeffrey Sieg
Gabriella Torboli
Shawn Webb
High honors
Ana Aguilera Chacon
Gregory Alrutz
Isabella Bianchini
Riley Campbell
Nathalie Cleric
Angela Cole
Brooke Cornali
Alexis Creese
Gavin Grace
Alex Graff
Sophia Holmes
Giancarlo Huaman
Parker Maga
Nikolas Massey
Neal Matchett
Logan McClanahan
Emily McGee
Evan Rogers
Blake Sweder
Brianna Woodhall
Christian Yanosko
Honors
William Albright
Masen Baughman
Gavin Boocks
Kaylee Cook
Zion Curtis
Massimo DeMicco
Gavin Garver
Madison Godfrey
Dylan Herriott
Andrew Hicks
Grace Klezia
Piper Krocker
Alejandro Lopez
Myla Shepherd
Cayden Smith
Lucas Sperandeo
Dominic Spotti
Devin Staub
Luke Zilich
Locke Zilich
Grade 8
Highest honors
Gabrielle Amic
Isaiah Bushmire
Matthew Casto
Aislinn Connors
Lucia DeMicco
Alyssa Gable
Malyna Goddard
Ethan Goodwin
Julianna Klose
Sofia Loizzo
Violet Longstreth
Dylan Lueck
Blayke Mayfield
Emily Pfender
Giuliana Salvini
Amberly Sanchez
Taylor Scott
Brooke Stover
Caleb Turk
Nathan Weidner
Tyler Wolfe
Nathan Wolfe
Aaron Wudkwych
High honors
Julia Amsler
Trey Carter
Jasmine Demnyan
Drew Gilbert
Austin Hall
Noah Innocenti
Kaitlyn Kaniuff
Kaleb Kirby
Sophia Kitzmiller
Kaiden McCarthy
Mackenzey Menke
Cadence O'Brien
Jaxson Pressley
Aspen Roberts
McKenzie Stevens
Cameron Torboli
Landon Trnavsky
Emma Ware
Honors
Giuliana Aglio
Emily Felton
Ryan Huey
Michael Khalefa
Aidan McGinnis
Connor McQuillan
Heath Miller
Maliyah Pace
Noah Peeples
Ryan Peters
Michael Romanetti
Eli Salvini
Elizabeth Sepesy
Peyton Serafin
Carson Stevens
Lidia Taborski
Madisyn Walker
Grade 7
Highest honors
Jordan Bianchi
Gianna Bianchini
Joseph Carroll
Amaia Diaz
Lydia Frankovich
Brianna Harrison
Emerson Holmes
Kaylee Holmes
Alivia Howell
Nicholas Howell
Cameron Kramer
Tori Kumpf
Kinzley Lippert
Allison Litman
Brayden Maydak
Ella Menzies
Raven Neubauer
Whitney Pirih
Evelyn Rohaley
Lila Schneider
Sophia Scott
Archie Shattuck
Jessilyn Wallace
Darron Worthing
High honors
Emma Barton
Charlotte Brozenick
Olivia Frazier
Kolton Herforth-Smith
Chester Irby
Owen Johnson
Adler Kuhn
Jacob Lakosh
Hayden Legg
Amarah Martino
Evan Mayernik
Jake Miller
Anthony Orlandini
Ella Puhlman
Zachary Rodriguez
Dalton Sarchet
Carsen Smith
Lorelei Snatchko
Ethan Weinbrenner
Mariah Zombeck
Honors
Ryan Barnhart
Carter Bowland
Terrell Cooper
Holden Cowden
Aniah Daniels
Eleanor Dessify
Conner Kadlecik
Elizabeth Kelley
Aiden Millar
Santonio Nemeth
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