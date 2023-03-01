Second quarter
Grade 12
Highest honors
Zach-Elie Boko
Sydni Celani
Heather Coughenour
Emmanuel Diaz
Zalayah Edwards
Kasidy Feehan
Cadence Fehl-Gariglio
Trista Fehl-Gariglio
Nathaniel Garry
McKinley Goodwin
Alyson Hallowich
Adryonna Herbst
Lily Hoch
Sallee Little
Abigail Mitchell
Kerri Robertson
Cameron Smith
Adam Wolfe
High honors
Justin Erath
Lucas Errett
Makayla Faletto
Mark Gilbert
Abigail Krull
Carman Lucas
Abbie Miller
Chase Roble
Lacey Vermeulen
Honors
Reilly Allen
Taylor Campbell
Dominic DallaPiazza
Joshua Dire
Dravyn Halyak
Alondra Huaman
Trevor Kessler
Trinity Matchett
Melanie Matherson
Owen Norman
Emma Posti
Dominic Salvini
Carson Smith
Shane Suehr
John Susanek
Dean Wojcik
Grade 11
Highest honors
Mayce Donaldson
Derek Errett
Raelynn Gaughan
Abygale Hall
Nathaniel Harrison
Isabella Hudgkin
Allison Little
Andrew Loizzo
Rebecca Maxin
Jillian McCarty
Ava Menzies
Faith Miller
Sarah Navadauskas
Evan Pond
Carly Schaub
Angelina Scott
Ashley Warner
Madelyn Was
Julia Wasco
Dylan Weidner
High honors
Arianna Andres
Seth Antantis
Corey Bouchelle
Riley Bowland
Madison Farner
Haylee Fazek
Tegan Henke
Jackson Kramer
James Lueck
Logan Maga
Patience Martin
Hannah Matherson
Amanda Miller
Ezekiel Rumbaugh
Anthony Salvini
Jacob Sekelik
Menzi Sherwin
Emily Staub
Raney Staub
Alan Tarolli
Makenna Walker
Dylan Wudkwych
Honors
Kristina Bianchi
Landon Billa
Adalin Boardley
Joseph Burns
Dominic D’Alessandro
Cameron Erath
Ethan Faletto
Donald Feigley
Carly Fiori
Emily Hertzler
Maikiha Heston
Devin Hughes
Dayja Lipari
Michael Muzzio
Mason Schulz
Grade 10
Highest honors
Erin Amoroso
Kathryn Blickenderfer
Brooke Bogart
Hong Da Chen
Shannon Connors
Shane Cornali
Emily Frankovich
Kayla George
Bryce Gilbert
Lillian Jeannette
Jazlyn Martino
Emily Navadauskas
Jonah Pfender
Shawn Robertson
Walker Sherwin
Lillia Stamm
Katherine Staub
High honors
Louis Aglio
Thomas Boris
Brianna Bowland
Emma Brooks
Haiden Evans
Morgan Everly
William Geitner
Mylee Johnson
Wyatt Karabinos
Olivia Kemp
Jackson Kitzmiller
Lyndhelmay Lugaila
Olivia McQuillan
Caramia Mechtel
Paige Orlandini
Olivia Podrasky
Isabella Rodriguez
Myah Salvini
Rayleen Sanchez
Darci Sarchet
SaraBeth Sawhill
Katelyn Stone
Sophie Ward
Braedon Welsh
Eli Wright
Honors
Dalton Anderson
Colton Bennett
Jacob Brooks
Amber Browett
James Caldwell
Dylan Carter
Vico Innocenti
Abigail Joseph
Joseph Klose
Dylan Kosarik
Meghan McGee
Mackenzie Mitchell
Julia Nardozi
Cole Nickel
Alexandra Sanchez
Carl Sands
Kresson Shepherd
Maliha Weyers
Grade 9
Highest honors
Isabella Bianchini
Gavin Grace
Zoey Longstreth
Shawn Webb
Christian Yanosko
High honors
Makenzie Amic
Riley Campbell
Angela Cole
Alexis Creese
Jillian Dornan
Jackson Fazzari
Alex Graff
Andrew Hicks
Giancarlo Huaman
Nikolas Massey
Emily McGee
Evan Rogers
Jeffrey Sieg
Blake Sweder
Gabriella Torboli
Honors
Ana Aguilera Chacon
Gregory Alrutz
Masen Baughman
Mackenzie Beaver
Gavin Boocks
Nathalie Cleric
Kaylee Cook
Brooke Cornali
Zion Curtis
Kayleigh France
Gavin Garver
Madison Godfrey
Sophia Holmes
Grace Klezia
Parker Maga
Neal Matchett
Logan McClanahan
Myla Shepherd
Cayden Smith
Lucas Sperandeo
Dominic Spotti
Devin Staub
Brianna Woodhall
Luke Zilich
Grade 8
Highest honors
Gabrielle Amic
Aislinn Connors
Lucia DeMicco
Alyssa Gable
Malyna Goddard
Ethan Goodwin
Julianna Klose
Sofia Loizzo
Violet Longstreth
Blayke Mayfield
Emily Pfender
Giuliana Salvini
Taylor Scott
Brooke Stover
Caleb Turk
Nathan Weidner
Tyler Wolfe
Aaron Wudkwych
High honors
Isaiah Bushmire
Jasmine Demnyan
Kaitlyn Kaniuff
Kaleb Kirby
Sophia Kitzmiller
Dylan Lueck
Cadence O’Brien
Amberly Sanchez
Cameron Torboli
Emma Ware
Nathan Wolfe
Honors
Giuliana Aglio
Julia Amsler
Trey Carter
Kimberleigh Collins
Vincent DeVos
Emily Felton
Drew Gilbert
Austin Hall
Ryan Huey
Noah Innocenti
Aidan McGinnis
Connor McQuillan
Mackenzey Menke
Noah Peeples
Eli Salvini
Elizabeth Sepesy
Peyton Serafin
Lindsey Sperandeo
McKenzie Stevens
Landon Trnavsky
Madisyn Walker
Grade 7
Highest honors
Emma Barton
Jordan Bianchi
Gianna Bianchini
Joseph Carroll
Amaia Diaz
Lydia Frankovich
Brianna Harrison
Emerson Holmes
Kaylee Holmes
Alivia Howell
Nicholas Howell
Cameron Kramer
Kinzley Lippert
Allison Litman
Amarah Martino
Ella Menzies
Raven Neubauer
Whitney Pirih
Evelyn Rohaley
Lila Schneider
Sophia Scott
Archie Shattuck
Jessilyn Wallace
Darron Worthing
High honors
Olivia Frazier
Kolton Herforth-Smith
Chester Irby
Conner Kadlecik
Tori Kumpf
Jacob Lakosh
Evan Mayernik
Anthony Orlandini
Ella Puhlman
Zachary Rodriguez
Nathan Schultz
Ethan Weinbrenner
Mariah Zombeck
Honors
Ryan Barnhart
Charlotte Brozenick
Aniah Daniels
Matthew Fuller
Owen Johnson
Elizabeth Kelley
Jake Miller
Santonio Nemeth
Carsen Smith
Lorelei Snatchko
Aedan Woodhall
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article. See official rules here.