Third quarter
Grade 7
Highest Honors
Gabrielle Amic
Matthew Casto
Aislinn Connors
Lucia DeMicco
Jasmine Demnyan
Alyssa Gable
Malyna Goddard
Ethan Goodwin
Austin Hall
Kaleb Kirby
Julianna Klose
Sofia Loizzo
Violet Longstreth
Dylan Lueck
Blayke Mayfield
Emily Pfender
Giuliana Salvini
Taylor Scott
Brooke Stover
Caleb Turk
Nathan Weidner
Nathan Wolfe
Tyler Wolfe
Aaron Wudkwych
High Honors
Isaiah Bushmire
Drew Gilbert
Alayna Glass
Ryan Huey
Kaitlyn Kaniuff
Kaiden McCarthy
Mackenzey Menke
Cadence O'Brien
Eli Salvini
Amberly Sanchez
McKenzie Stevens
Lidia Taborski
Landon Trnavsky
Emma Ware
Honors
Giuliana Aglio
Julia Amsler
Trey Carter
Noah Innocenti
Michael Khalefa
Connor McQuillan
Mackenzie Nichols
Peyton Serafin
Cameron Torboli
Grade 8
Highest Honors
Makenzie Amic
Isabella Bianchini
Nathalie Cleric
Jillian Dornan
Alex Graff
Zoey Longstreth
Emily McGee
Evan Rogers
Jeffrey Sieg
Shawn Webb
High Honors
Gregory Alrutz
Masen Baughman
Brooke Cornali
Gavin Garver
Gavin Grace
Parker Maga
Nikolas Massey
Neal Matchett
Logan McClanahan
Myla Shepherd
Blake Sweder
Christian Yanosko
Honors
Ana Aguilera Chacon
Riley Campbell
Massimo DeMicco
Madison Godfrey
Jacob Hixon
Giancarlo Huaman
Nathan Johnson
Elizabeth Lander
Cayden Smith
Dominic Spotti
Gabriella Torboli
Brianna Woodhall
Luke Zilich
Grade 9
Highest Honors
Erin Amoroso
Kathryn Blickenderfer
Hong Da Chen
Shannon Connors
Shane Cornali
Emily Frankovich
Dalton Gaunt
Kayla George
Lillian Jeannette
Emily Navadauskas
Jonah Pfender
Shawn Robertson
Isabella Rodriguez
Walker Sherwin
Lillia Stamm
High Honors
Louis Aglio
Brooke Bogart
Brianna Bowland
Emma Brooks
Jacob Brooks
Amber Browett
Dylan Carter
Haiden Evans
Bryce Gilbert
Mylee Johnson
Abigail Joseph
Jazlyn Martino
Meghan McGee
Olivia McQuillan
Caramia Mechtel
Paige Orlandini
Olivia Podrasky
Myah Salvini
Rayleen Sanchez
Darci Sarchet
Carson Shiel
Katherine Staub
Katelyn Stone
Braden Taborski
Sarah Taylor
Sophie Ward
Braedon Welsh
Honors
Braydon Cook
Morgan Everly
William Geitner
Vico Innocenti
Olivia Kemp
Eva Kittelson
Joseph Klose
Lyndhelmay Lugaila
Leeland McCarthy
Julia Nardozi
Ryan Offstein
Alexandra Sanchez
Kresson Shepherd
Maliha Weyers
Eli Wright
Grade 10
Highest Honors
Mayce Donaldson
Raelynn Gaughan
Abygale Hall
Isabella Hudgkin
Jackson Kramer
Dayja Lipari
Allison Little
Andrew Loizzo
James Lueck
Hannah Matherson
Rebecca Maxin
Jillian McCarty
Ava Menzies
Amanda Miller
Jorden Miller
Sarah Navadauskas
Evan Pond
Angelina Scott
Makenna Walker
Ashley Warner
Madelyn Was
Julia Wasco
Grade 10
High Honors
Seth Antantis
Adriana Bedillion
Kristina Bianchi
Corey Bouchelle
Lillian Cleric
Dominic D'Alessandro
Rachael Drinkwine
Derek Errett
Nathaniel Harrison
Logan Maga
Patience Martin
Faith Miller
Anthony Salvini
Carly Schaub
Raney Staub
Dylan Weidner
Dylan Wudkwych
Honors
Ethan Faletto
Madison Farner
Tegan Henke
Maikiha Heston
Devin Hughes
Michael Muzzio
Mason Schulz
Isabella Spotti
Emily Staub
Grade 11
Highest Honors
Emmanuel Diaz
Lucas Errett
Cadence Fehl-Gariglio
Trista Fehl-Gariglio
Alexis Ganchuk
Nathaniel Garry
McKinley Goodwin
Alyson Hallowich
Lily Hoch
Sallee Little
Carman Lucas
Abigail Mitchell
Kerri Robertson
Cameron Smith
Lacey Vermeulen
Adam Wolfe
High Honors
Sydni Celani
Heather Coughenour
Zalayah Edwards
Justin Erath
Ian Gasior
Chase Roble
Grade 11
Honors
Reilly Allen
Ella Boocks
Taylor Campbell
Dominic DallaPiazza
Makayla Faletto
Kasidy Feehan
Mark Gilbert
Adryonna Herbst
Courtney Mascellino
Trinity Matchett
Emma Posti
Abigail Windsheimer
Dean Wojcik
Grade 12
Highest Honors
Jaida Bish
Emma Blickenderfer
Nina Bott
Mackenzie Campbell
Mitchell Cook
Anthony D'Alessandro
Emily Feigley
Tristen Foley
Jason Gao
Samantha Hickman
Sara Khalefa
Sydney Kramer
Darien Mary
Summer Miller
Charisma Rowan
Erin Semerod
Emily Stacy
Matthew Stevens
Maddox Truschel
Serena Warner
Jordan Wilhoit
High Honors
Michael Donaldson
Emileigh DuBois
Jessi Everly
Kamryn Feehan
William Felton
Grace Heirendt
Miles Heston
Christian Illig
Emily Johnson
Lucy Lounder
Rylie Offstein
Aidan Semerod
Dana Sinatra
Benjamin Tigner
Mark Walls
Zachary Worstell
Honors
Andrew Alderson
Dru Allen
Cody Barnhart
Connor Downs
Jack Felber
Noah Hilverding
Charles Lodge
Aaleyah Nardozi
Johnathan Post
Dylan Rogers
Taylor Santek
Louis Serafin
Ethan Springer
Brice Tarolli