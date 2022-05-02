Honor Roll

Third quarter

Grade 7

Highest Honors

Gabrielle Amic

Matthew Casto

Aislinn Connors

Lucia DeMicco

Jasmine Demnyan

Alyssa Gable

Malyna Goddard

Ethan Goodwin

Austin Hall

Kaleb Kirby

Julianna Klose

Sofia Loizzo

Violet Longstreth

Dylan Lueck

Blayke Mayfield

Emily Pfender

Giuliana Salvini

Taylor Scott

Brooke Stover

Caleb Turk

Nathan Weidner

Nathan Wolfe

Tyler Wolfe

Aaron Wudkwych

High Honors

Isaiah Bushmire

Drew Gilbert

Alayna Glass

Ryan Huey

Kaitlyn Kaniuff

Kaiden McCarthy

Mackenzey Menke

Cadence O'Brien

Eli Salvini

Amberly Sanchez

McKenzie Stevens

Lidia Taborski

Landon Trnavsky

Emma Ware

Honors

Giuliana Aglio

Julia Amsler

Trey Carter

Noah Innocenti

Michael Khalefa

Connor McQuillan

Mackenzie Nichols

Peyton Serafin

Cameron Torboli

Grade 8

Highest Honors

Makenzie Amic

Isabella Bianchini

Nathalie Cleric

Jillian Dornan

Alex Graff

Zoey Longstreth

Emily McGee

Evan Rogers

Jeffrey Sieg

Shawn Webb

High Honors

Gregory Alrutz

Masen Baughman

Brooke Cornali

Gavin Garver

Gavin Grace

Parker Maga

Nikolas Massey

Neal Matchett

Logan McClanahan

Myla Shepherd

Blake Sweder

Christian Yanosko

Honors

Ana Aguilera Chacon

Riley Campbell

Massimo DeMicco

Madison Godfrey

Jacob Hixon

Giancarlo Huaman

Nathan Johnson

Elizabeth Lander

Cayden Smith

Dominic Spotti

Gabriella Torboli

Brianna Woodhall

Luke Zilich

Grade 9

Highest Honors

Erin Amoroso

Kathryn Blickenderfer

Hong Da Chen

Shannon Connors

Shane Cornali

Emily Frankovich

Dalton Gaunt

Kayla George

Lillian Jeannette

Emily Navadauskas

Jonah Pfender

Shawn Robertson

Isabella Rodriguez

Walker Sherwin

Lillia Stamm

High Honors

Louis Aglio

Brooke Bogart

Brianna Bowland

Emma Brooks

Jacob Brooks

Amber Browett

Dylan Carter

Haiden Evans

Bryce Gilbert

Mylee Johnson

Abigail Joseph

Jazlyn Martino

Meghan McGee

Olivia McQuillan

Caramia Mechtel

Paige Orlandini

Olivia Podrasky

Myah Salvini

Rayleen Sanchez

Darci Sarchet

Carson Shiel

Katherine Staub

Katelyn Stone

Braden Taborski

Sarah Taylor

Sophie Ward

Braedon Welsh

Honors

Braydon Cook

Morgan Everly

William Geitner

Vico Innocenti

Olivia Kemp

Eva Kittelson

Joseph Klose

Lyndhelmay Lugaila

Leeland McCarthy

Julia Nardozi

Ryan Offstein

Alexandra Sanchez

Kresson Shepherd

Maliha Weyers

Eli Wright

Grade 10

Highest Honors

Mayce Donaldson

Raelynn Gaughan

Abygale Hall

Isabella Hudgkin

Jackson Kramer

Dayja Lipari

Allison Little

Andrew Loizzo

James Lueck

Hannah Matherson

Rebecca Maxin

Jillian McCarty

Ava Menzies

Amanda Miller

Jorden Miller

Sarah Navadauskas

Evan Pond

Angelina Scott

Makenna Walker

Ashley Warner

Madelyn Was

Julia Wasco

Grade 10

High Honors

Seth Antantis

Adriana Bedillion

Kristina Bianchi

Corey Bouchelle

Lillian Cleric

Dominic D'Alessandro

Rachael Drinkwine

Derek Errett

Nathaniel Harrison

Logan Maga

Patience Martin

Faith Miller

Anthony Salvini

Carly Schaub

Raney Staub

Dylan Weidner

Dylan Wudkwych

Honors

Ethan Faletto

Madison Farner

Tegan Henke

Maikiha Heston

Devin Hughes

Michael Muzzio

Mason Schulz

Isabella Spotti

Emily Staub

Grade 11

Highest Honors

Emmanuel Diaz

Lucas Errett

Cadence Fehl-Gariglio

Trista Fehl-Gariglio

Alexis Ganchuk

Nathaniel Garry

McKinley Goodwin

Alyson Hallowich

Lily Hoch

Sallee Little

Carman Lucas

Abigail Mitchell

Kerri Robertson

Cameron Smith

Lacey Vermeulen

Adam Wolfe

High Honors

Sydni Celani

Heather Coughenour

Zalayah Edwards

Justin Erath

Ian Gasior

Chase Roble

Grade 11

Honors

Reilly Allen

Ella Boocks

Taylor Campbell

Dominic DallaPiazza

Makayla Faletto

Kasidy Feehan

Mark Gilbert

Adryonna Herbst

Courtney Mascellino

Trinity Matchett

Emma Posti

Abigail Windsheimer

Dean Wojcik

Grade 12

Highest Honors

Jaida Bish

Emma Blickenderfer

Nina Bott

Mackenzie Campbell

Mitchell Cook

Anthony D'Alessandro

Emily Feigley

Tristen Foley

Jason Gao

Samantha Hickman

Sara Khalefa

Sydney Kramer

Darien Mary

Summer Miller

Charisma Rowan

Erin Semerod

Emily Stacy

Matthew Stevens

Maddox Truschel

Serena Warner

Jordan Wilhoit

High Honors

Michael Donaldson

Emileigh DuBois

Jessi Everly

Kamryn Feehan

William Felton

Grace Heirendt

Miles Heston

Christian Illig

Emily Johnson

Lucy Lounder

Rylie Offstein

Aidan Semerod

Dana Sinatra

Benjamin Tigner

Mark Walls

Zachary Worstell

Honors

Andrew Alderson

Dru Allen

Cody Barnhart

Connor Downs

Jack Felber

Noah Hilverding

Charles Lodge

Aaleyah Nardozi

Johnathan Post

Dylan Rogers

Taylor Santek

Louis Serafin

Ethan Springer

Brice Tarolli

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