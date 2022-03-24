Second trimester
Grade 8
High honors
Avery Barker
Katelyn Fava
Sofia Gaussa
Benjamin Hays
Owen Ivcic
Carson Jones
Lauren Jurovcik
Jesse Laskey
Emma Lusk
Jackson Marran
Corbin McMurray
Lillianna Metz
Ryan Moessner
Elaina Nuccetelli
Brina Orsatti
Kylee Richards
Tessa Scicchitano
Cassidy Shaw
Mason Sheffo
Camille Sneith
Wyatt Snyder
Elizabeth Thompson
Samuel Wade
Honor
Jeremy Bland
Amera Davis
Ryan Eger
Brady Franell
Kasidee Gurewicz
Makayla Jackson
Alex Kearns
Nadia Koller
Cameron Krejci
Kendra Lemley
Nora Lindley
Azekial Malanosky
Soryn Martin
Anna Mattie
Craig Mcdonald
Zoie Mcdonald
Conner Mitchner
Leah Pounds
Scott Rockey Jr.
Cody Sebetich
Mason Smith
Olivia Telegraphis
Kylie Thompson
Grade 7
High honors
Gary Allison
Austin Ayres
Reese Borso
Cole Buttermore
Dillan Colbert
Alyssa Duel
Kayleigh Earnest
Sydney Gonglik
Riley Harding
Alexandria Jackson
Madelyn Johns
Megan Keturakis
Elyssa Kisner
Alejandro Leichty
Delilah Luketich
Drake Mcclure
Riley Nicholls
Charles Nuttall
Emme Orsatti
Callie Selvoski
Grace Sheehan
Owen Shigo
Lillian Spencer
Mylah Taggart
Jada Truxel-Partee
Levi Urcho
Elizabeth Wade
Sharley Walters
Dewayne Wamsley
Trent Wolpink
Ryan Zeigler
Jaden Zheng
Honors
Elias Allen
Jordan Bartrug
Natalie Brice
Cameron Butler
Chloe Clark
Lydia Emery
Amelia Fish
Harold Homme IV
Nicholas Humbertson
Addison Kearns
Isabella Moyer
William Moyer
Regan Nicholls
Kaitlyn Pscolka
Cami Santee
Mackenie Schmid
Leo Shrader
Hailey Tatar
Ty Watson
Grade 6
High honors
Rylie Ball
Hayleigh Bernett
Avery Bland
Shivonne Brennan
Mason Crow
Brielle Dillon
Brynn Dillon
Benjamin Dix
Pearce Donnelly
Gabriel Ewedosh
Clinton Havanis
Kylee Kalb
Brooke Leonetti
Jacob Mattie
Rylee Mcclarren
Adam Moessner
Lilyanna Murray
Ethan Otwell
Addison Pysh
Kaitlyn Scarborough
Riley Stowinsky
Ellie Thompson
Isaac Vipperman
Honors
Camryn Bailey
Timothy Bassich
Gavin Blostic
Braydan Bozovich
Kayton Bright
Jacob Cavanaugh
Savannah Clark
Owen Fava
Waylon Fish
Jordan Garrett
Gemelia Gaso
Brooks Gaussa
Vanessa Kinskey
Jude Laskey
Ross Lohr
Delbert Main
Lucas Malanosky
Alayna Marran
Addison McCabe
Aubrey McNary
William Menzer
Megan Messick
Ella Rados
Grady Rush
Justice Salin
Amberlie Schoenfeld
Madison Shoup
Devin Simpson
Sara Stimpson
Alivia Teagarden
Abigail Thompson