honor roll

Second trimester

Grade 8

High honors

Avery Barker

Katelyn Fava

Sofia Gaussa

Benjamin Hays

Owen Ivcic

Carson Jones

Lauren Jurovcik

Jesse Laskey

Emma Lusk

Jackson Marran

Corbin McMurray

Lillianna Metz

Ryan Moessner

Elaina Nuccetelli

Brina Orsatti

Kylee Richards

Tessa Scicchitano

Cassidy Shaw

Mason Sheffo

Camille Sneith

Wyatt Snyder

Elizabeth Thompson

Samuel Wade

Honor

Jeremy Bland

Amera Davis

Ryan Eger

Brady Franell

Kasidee Gurewicz

Makayla Jackson

Alex Kearns

Nadia Koller

Cameron Krejci

Kendra Lemley

Nora Lindley

Azekial Malanosky

Soryn Martin

Anna Mattie

Craig Mcdonald

Zoie Mcdonald

Conner Mitchner

Leah Pounds

Scott Rockey Jr.

Cody Sebetich

Mason Smith

Olivia Telegraphis

Kylie Thompson

Grade 7

High honors

Gary Allison

Austin Ayres

Reese Borso

Cole Buttermore

Dillan Colbert

Alyssa Duel

Kayleigh Earnest

Sydney Gonglik

Riley Harding

Alexandria Jackson

Madelyn Johns

Megan Keturakis

Elyssa Kisner

Alejandro Leichty

Delilah Luketich

Drake Mcclure

Riley Nicholls

Charles Nuttall

Emme Orsatti

Callie Selvoski

Grace Sheehan

Owen Shigo

Lillian Spencer

Mylah Taggart

Jada Truxel-Partee

Levi Urcho

Elizabeth Wade

Sharley Walters

Dewayne Wamsley

Trent Wolpink

Ryan Zeigler

Jaden Zheng

Honors

Elias Allen

Jordan Bartrug

Natalie Brice

Cameron Butler

Chloe Clark

Lydia Emery

Amelia Fish

Harold Homme IV

Nicholas Humbertson

Addison Kearns

Isabella Moyer

William Moyer

Regan Nicholls

Kaitlyn Pscolka

Cami Santee

Mackenie Schmid

Leo Shrader

Hailey Tatar

Ty Watson

Grade 6

High honors

Rylie Ball

Hayleigh Bernett

Avery Bland

Shivonne Brennan

Mason Crow

Brielle Dillon

Brynn Dillon

Benjamin Dix

Pearce Donnelly

Gabriel Ewedosh

Clinton Havanis

Kylee Kalb

Brooke Leonetti

Jacob Mattie

Rylee Mcclarren

Adam Moessner

Lilyanna Murray

Ethan Otwell

Addison Pysh

Kaitlyn Scarborough

Riley Stowinsky

Ellie Thompson

Isaac Vipperman

Honors

Camryn Bailey

Timothy Bassich

Gavin Blostic

Braydan Bozovich

Kayton Bright

Jacob Cavanaugh

Savannah Clark

Owen Fava

Waylon Fish

Jordan Garrett

Gemelia Gaso

Brooks Gaussa

Vanessa Kinskey

Jude Laskey

Ross Lohr

Delbert Main

Lucas Malanosky

Alayna Marran

Addison McCabe

Aubrey McNary

William Menzer

Megan Messick

Ella Rados

Grady Rush

Justice Salin

Amberlie Schoenfeld

Madison Shoup

Devin Simpson

Sara Stimpson

Alivia Teagarden

Abigail Thompson

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