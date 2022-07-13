Third trimester
Grade 9
High honors
Yeshua Putra Kryana Biu
Kathryn Boidock
Alexander Chapman
Chelsea Dindal
Willow Eckels
Kyleigh Glaze
Gabrielle Haynes
Lindsay Jaquay
Aubrie Logan
Aiden McMurray
Emily Paquet
Addison Quinn
Emilee Ritenour
Mackenzie Ritenour
Colton Scarborough
Dayton Simmons
Ross Skerbetz
Alexandria Tomasino
Andrew Vipperman
Grade 9
Honors
Liam Allen
Annaka Armstrong
Abraham Asaad-House
Nadia Babich
Alexis Barnhart
Braidee Blackburn
Mallory Bozovich
Abigail Brandau
Lucas Burt
Karissa Farkas
Matthew Gallagher
Bethany Gatten
Tristan Hackinson
Joshua Hancock
Diontae Hays
Gabrielle Hete
Brooke Hillberry
Gavin Piasecki
Bryan Taylor
Grade 10
High honors
Jocelyn Babirad
Colton Baldauf
Noah Barker
Connor Bevans
Reese Dinardo
Kenneth George
Kaylin Kelly
Mercedes Manning
Faith Mathews
Cynthia Russell
Vincent Vito
Maxamillion Von Fisher
Luke Yanke
Grade 10
Honors
Taylor Aubrey
Joseph Boyer Jr.
Ryan Colbert
Vitali Daniels
Matthew Feenan
Makenna Hess
Emily Kisner
Emmitt Laycock
Gavin Linton-Rush
Keira Lutton
Austin McDonald
Olivia Mohney
Hailey Pollock
Rogan Rockwell
Madelyn Schnore
Isabella Simmons
James Wade
Grade 11
High honors
Mackenzie Buttermore
Sydney Dinardo
Rylee Dixon
Braden Nicholls
Alan Partazana
Mallory Schreiber
Reagan Schreiber
Lilly Schultz
Chloe Spilak
Jerzy Timlin
Landon Urcho
Emily Wise
Grade 11
Honors
Cody Baldauf
Chyan Banovich
Jesalyn Brown
Ryan Chapman
Amy Cheberenchick
Sophia Connelly
Nathan Coski
Doug Gray
Julian Hays
Jordan Henry
Gabrielle Klepeis
Meghan Lantz
Mercedes Luff
Falon O’Regan
Ciarra Rugg
Sarah Scicchitano
Grace Skerbetz
Neshawn Vaden
Mylee Ventura
Kaydence Woddhouse
Zane Woodhouse
Grade 12
High honors
Catherine Aberegg
Susan Bayne
John Bruno IV
Olivia Childs
Taylor Leonetti
Jasmine Manning
Melinda McWilliams
Mathew Nuccetelli
Amelia Scott
Lucas Smith
Nina Thompson
Kaden Ventura
Grade 12
Honors
Makenzie Aloe
Samuel Boerger
Colton Brightwell
Alexa Deems
Mary Gatten
David Gucker Jr.
Gage Hixenbaugh
Sarah Huffman
Tanner Kinney
Logan Kotchman
Alexa Leonetti
Ethan Luketich
Makenzie Main
Tucker McMurray
Caleb Peternel
Paige Piskopus
Mason Ritter
Maleena Rokicki
Madison Scola
Cede Smith
Shane Troy-Caton
Laura Vittone