honor roll

Third trimester

Grade 9

High honors

Yeshua Putra Kryana Biu

Kathryn Boidock

Alexander Chapman

Chelsea Dindal

Willow Eckels

Kyleigh Glaze

Gabrielle Haynes

Lindsay Jaquay

Aubrie Logan

Aiden McMurray

Emily Paquet

Addison Quinn

Emilee Ritenour

Mackenzie Ritenour

Colton Scarborough

Dayton Simmons

Ross Skerbetz

Alexandria Tomasino

Andrew Vipperman

Grade 9 

Honors

Liam Allen

Annaka Armstrong

Abraham Asaad-House

Nadia Babich

Alexis Barnhart

Braidee Blackburn

Mallory Bozovich

Abigail Brandau

Lucas Burt

Karissa Farkas

Matthew Gallagher

Bethany Gatten

Tristan Hackinson

Joshua Hancock

Diontae Hays

Gabrielle Hete

Brooke Hillberry

Gavin Piasecki

Bryan Taylor

Grade 10

High honors

Jocelyn Babirad

Colton Baldauf

Noah Barker

Connor Bevans

Reese Dinardo

Kenneth George

Kaylin Kelly

Mercedes Manning

Faith Mathews

Cynthia Russell

Vincent Vito

Maxamillion Von Fisher

Luke Yanke

Grade 10

Honors

Taylor Aubrey

Joseph Boyer Jr.

Ryan Colbert

Vitali Daniels

Matthew Feenan

Makenna Hess

Emily Kisner

Emmitt Laycock

Gavin Linton-Rush

Keira Lutton

Austin McDonald

Olivia Mohney

Hailey Pollock

Rogan Rockwell

Madelyn Schnore

Isabella Simmons

James Wade

Grade 11

High honors

Mackenzie Buttermore

Sydney Dinardo

Rylee Dixon

Braden Nicholls

Alan Partazana

Mallory Schreiber

Reagan Schreiber

Lilly Schultz

Chloe Spilak

Jerzy Timlin

Landon Urcho

Emily Wise

Grade 11

Honors

Cody Baldauf

Chyan Banovich

Jesalyn Brown

Ryan Chapman

Amy Cheberenchick

Sophia Connelly

Nathan Coski

Doug Gray

Julian Hays

Jordan Henry

Gabrielle Klepeis

Meghan Lantz

Mercedes Luff

Falon O’Regan

Ciarra Rugg

Sarah Scicchitano

Grace Skerbetz

Neshawn Vaden

Mylee Ventura

Kaydence Woddhouse

Zane Woodhouse

Grade 12

High honors

Catherine Aberegg

Susan Bayne

John Bruno IV

Olivia Childs

Taylor Leonetti

Jasmine Manning

Melinda McWilliams

Mathew Nuccetelli

Amelia Scott

Lucas Smith

Nina Thompson

Kaden Ventura

Grade 12

Honors

Makenzie Aloe

Samuel Boerger

Colton Brightwell

Alexa Deems

Mary Gatten

David Gucker Jr.

Gage Hixenbaugh

Sarah Huffman

Tanner Kinney

Logan Kotchman

Alexa Leonetti

Ethan Luketich

Makenzie Main

Tucker McMurray

Caleb Peternel

Paige Piskopus

Mason Ritter

Maleena Rokicki

Madison Scola

Cede Smith

Shane Troy-Caton

Laura Vittone

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Sign Up
Log In