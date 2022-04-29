Third nine weeks
Grade 8
Highest honors
Jackson Crawford Alexander
Spencer Edward Anderson
Levi Francis Barkley
Amdrreey Djibril Barrios
Connor William Bergman
Areyanah Elizabeth Bobbs
Adrienne Shannon Bonde
Elijah Joseph Brown
Emma Monica Burkley
Peyton Joy Chalus
Grace Kathleen Crawford
Babina Dahal
Mitchell Scott Daley
Anna Katherine Dixon
Aralynn Giavanna Garry
Alexa Rae Gray
Madison Elaine Grisnik
Katelyn Elizabeth Guthrie
Halie Raynes Howard
Michael Anthony Kotlar
Deaubre’ Phileep Lightfoot
Cydney Ireland Mathers
Alex Jacob May
Fernando Edilson Mendoza-Chacaj
Jude Minniti
Samantha Georgina Molesky
Ariana Maria Moncini
Ashley Lynne Plavchak
Ian William Porter
Kyla Sophia Reynolds
Mercedes Richards
Kelsey Laurel Roskovich
Grace Weaver Ruschak
Makenzie Marie Seegler
Sydney Jean Stark
Lyla Jean Teets
Landon Jacob Vaccaro
Isabella Rachelle Williams
High honors
Heidi Jean Beitler
Porter Ka Ehukai Calcek
Maxwell Samuel Cochenour
Lily Anne Crawford
Cassius Bruce Fronzaglio
Caleb James Horner
Delaney Ilene Howell
Eternal Joy Johnson
Jaden Robert Johnson
Alexandra Grace Karnes
Robert James Keith
Nina Santa Clara Luckowski
Evan John Mesco
Logan Richard Miller
Ally Jean Peden
Kevin Gerald Perry
Kaley Grace Ricker
Byron Isaac Rivera-Marroquin
Sarah Hanna Shenouda
Jordan Michael Sisley
Isabella Rose Tatar
Joselynn Paige Wray
Honors
Haley Rose Amprim
Christian James Antolik
Maddlin Rosemary Bandalo
Mona Rae Brooks
Leilani Ann Broomhead
Sydney Jo Callaway
Tiffany Maria Chastain
Alejandro Alfredo Cirlos
Jack William Edwards
Shaun Christopher Evans
Caleb Benjamin Fisler
Karlee Marie Fox
Aidan John Fragello
Brynn Rebecca Gardner
Natalie Marie Grant
Hanna Lee Griffith
Darius Donnell Jackson
Mia Elisabeth Johnson
Ryan Raymond Kent
Olivia Echo Kirsch
Nathan Michael Kostelnik
Tyler John Kulasa
Cassandra Nicole Lofgren
Natalie Ann Longnecker
Madalyn Grace Luckey
Miley Antonia-Marie Madison
Angelo Eugene Menozzi
Alison Catherine Metz
Derek James Milkovich
Jordan Anthony Mocello
Madisyn Jayne O’Hara
Preston Louis Rathway
Cody Scott Russell
Caleb James Steele
Elijah Martin Triffanoff
Richard Jessen Triggiani
Evan Tong Truong
Xander Scott Tyron
Skeye Veronica Van Kirk
Mallory Elaine Wasicek
Daniel Kenneth Younker
Willa Ellen Zarichnak
Alyssa Noelle Zimmaro
Grade 7
Highest honors
Eric John Adamec
Ethan Edward Baron
Colton Andrew Berklovich
Jamie Lee Bradosky
Kyleigh Anne Brumfield-Biagiotti
Dalton James Daumit
Derek Ryan Deleonibus
Ava Sophia Dudzinski
Tyler Anthony Dufalla
Chevy Laine Ewing
Vincenzo Edward Francia
Madison Marie Gardner
Luca Gregory Ghilani
Brennen Lee Griffith
Cecil Earl Grow
Courtney Leann Hamer
Jessa Faith Haney
Mailey June An Hayes
Colby Ryan Hibner
Caden Dominic Hoffman
Rhylee Alivia Howlett
Ailea Janae Jones
Elijah George Kolowitz
Adam Nicholas Kyle
Bailey Lynn Lowther
Kaylin Patricia Luster
Levi Clinton Lynch
Amy Lynn Lytle
Courtney Nicole Martin
Samantha Anne Morrison
Jacob Nathaniel Pavlic
Zachary David Plymire
Alexander Timothy Quiggle
Anthony Guytano Ricciuti
Laila Rae Rossell
Abigail Marie Russell
Jemma Lexanne Shoenberger
Megan Sidney Shusteric
Andrew John Sichi
Hayden Anthony Statzula
Gracie Stehley
High honors
Robert Douglas Allshouse
Landon Lee Bell
Benjamin James Bowman
Carter William Briggs
Anthony Mark Corella
Aiden Christopher Giordano
McKinley Nicole Gmutza Jordan
Symauda La’Joy Hall
Shane Michael Hitcho
Alexis Riann Lezama
Baylee Grace McDaniel
Chessa Fay Mertz
Daleah Terresa Mowat
Christian Michael Reno
Hailey Elizabeth Rodebaugh
Cadence Carolyn Marie Schnupp
Isabella Marie Sokol
Dena Truong
Albert VanDivner
Isabella Christina Wieland
Honors
Alexander William Bird
Payton Cheyenne Carr
Maddox Michael Ceccarelli
Brandt Joshua Cramer
Nathan Kyle Daniels
Ethan James Durdevich
Aaden Jacob House
Ethan James-Keith Hunt
Julia Rose Kilvady
Joel Peter Lawver
Saylor Lee
Seth Richard McDivitt
Monica Ann Mueller
Randall Stephen Munsky
Elizabeth Cole Rose
Skylar Alana Salay
Kaylynn Abbagail Stiltner
Elizabeth Marie Tatar
Payton Olivia Walsh
Peighton Alise Wessel
Jasmine Mikel Marie Wherry