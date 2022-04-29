Honor Roll

Third nine weeks

Grade 8

Highest honors

Jackson Crawford Alexander

Spencer Edward Anderson

Levi Francis Barkley

Amdrreey Djibril Barrios

Connor William Bergman

Areyanah Elizabeth Bobbs

Adrienne Shannon Bonde

Elijah Joseph Brown

Emma Monica Burkley

Peyton Joy Chalus

Grace Kathleen Crawford

Babina Dahal

Mitchell Scott Daley

Anna Katherine Dixon

Aralynn Giavanna Garry

Alexa Rae Gray

Madison Elaine Grisnik

Katelyn Elizabeth Guthrie

Halie Raynes Howard

Michael Anthony Kotlar

Deaubre’ Phileep Lightfoot

Cydney Ireland Mathers

Alex Jacob May

Fernando Edilson Mendoza-Chacaj

Jude Minniti

Samantha Georgina Molesky

Ariana Maria Moncini

Ashley Lynne Plavchak

Ian William Porter

Kyla Sophia Reynolds

Mercedes Richards

Kelsey Laurel Roskovich

Grace Weaver Ruschak

Makenzie Marie Seegler

Sydney Jean Stark

Lyla Jean Teets

Landon Jacob Vaccaro

Isabella Rachelle Williams

High honors

Heidi Jean Beitler

Porter Ka Ehukai Calcek

Maxwell Samuel Cochenour

Lily Anne Crawford

Cassius Bruce Fronzaglio

Caleb James Horner

Delaney Ilene Howell

Eternal Joy Johnson

Jaden Robert Johnson

Alexandra Grace Karnes

Robert James Keith

Nina Santa Clara Luckowski

Evan John Mesco

Logan Richard Miller

Ally Jean Peden

Kevin Gerald Perry

Kaley Grace Ricker

Byron Isaac Rivera-Marroquin

Sarah Hanna Shenouda

Jordan Michael Sisley

Isabella Rose Tatar

Joselynn Paige Wray

Honors

Haley Rose Amprim

Christian James Antolik

Maddlin Rosemary Bandalo

Mona Rae Brooks

Leilani Ann Broomhead

Sydney Jo Callaway

Tiffany Maria Chastain

Alejandro Alfredo Cirlos

Jack William Edwards

Shaun Christopher Evans

Caleb Benjamin Fisler

Karlee Marie Fox

Aidan John Fragello

Brynn Rebecca Gardner

Natalie Marie Grant

Hanna Lee Griffith

Darius Donnell Jackson

Mia Elisabeth Johnson

Ryan Raymond Kent

Olivia Echo Kirsch

Nathan Michael Kostelnik

Tyler John Kulasa

Cassandra Nicole Lofgren

Natalie Ann Longnecker

Madalyn Grace Luckey

Miley Antonia-Marie Madison

Angelo Eugene Menozzi

Alison Catherine Metz

Derek James Milkovich

Jordan Anthony Mocello

Madisyn Jayne O’Hara

Preston Louis Rathway

Cody Scott Russell

Caleb James Steele

Elijah Martin Triffanoff

Richard Jessen Triggiani

Evan Tong Truong

Xander Scott Tyron

Skeye Veronica Van Kirk

Mallory Elaine Wasicek

Daniel Kenneth Younker

Willa Ellen Zarichnak

Alyssa Noelle Zimmaro

Grade 7

Highest honors

Eric John Adamec

Ethan Edward Baron

Colton Andrew Berklovich

Jamie Lee Bradosky

Kyleigh Anne Brumfield-Biagiotti

Dalton James Daumit

Derek Ryan Deleonibus

Ava Sophia Dudzinski

Tyler Anthony Dufalla

Chevy Laine Ewing

Vincenzo Edward Francia

Madison Marie Gardner

Luca Gregory Ghilani

Brennen Lee Griffith

Cecil Earl Grow

Courtney Leann Hamer

Jessa Faith Haney

Mailey June An Hayes

Colby Ryan Hibner

Caden Dominic Hoffman

Rhylee Alivia Howlett

Ailea Janae Jones

Elijah George Kolowitz

Adam Nicholas Kyle

Bailey Lynn Lowther

Kaylin Patricia Luster

Levi Clinton Lynch

Amy Lynn Lytle

Courtney Nicole Martin

Samantha Anne Morrison

Jacob Nathaniel Pavlic

Zachary David Plymire

Alexander Timothy Quiggle

Anthony Guytano Ricciuti

Laila Rae Rossell

Abigail Marie Russell

Jemma Lexanne Shoenberger

Megan Sidney Shusteric

Andrew John Sichi

Hayden Anthony Statzula

Gracie Stehley

High honors

Robert Douglas Allshouse

Landon Lee Bell

Benjamin James Bowman

Carter William Briggs

Anthony Mark Corella

Aiden Christopher Giordano

McKinley Nicole Gmutza Jordan

Symauda La’Joy Hall

Shane Michael Hitcho

Alexis Riann Lezama

Baylee Grace McDaniel

Chessa Fay Mertz

Daleah Terresa Mowat

Christian Michael Reno

Hailey Elizabeth Rodebaugh

Cadence Carolyn Marie Schnupp

Isabella Marie Sokol

Dena Truong

Albert VanDivner

Isabella Christina Wieland

Honors

Alexander William Bird

Payton Cheyenne Carr

Maddox Michael Ceccarelli

Brandt Joshua Cramer

Nathan Kyle Daniels

Ethan James Durdevich

Aaden Jacob House

Ethan James-Keith Hunt

Julia Rose Kilvady

Joel Peter Lawver

Saylor Lee

Seth Richard McDivitt

Monica Ann Mueller

Randall Stephen Munsky

Elizabeth Cole Rose

Skylar Alana Salay

Kaylynn Abbagail Stiltner

Elizabeth Marie Tatar

Payton Olivia Walsh

Peighton Alise Wessel

Jasmine Mikel Marie Wherry

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Sign Up
Log In