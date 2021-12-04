Honor Roll

First quarter

Grade 7

Highest honors

Gabrielle Amic

Matthew Casto

Aislinn Connors

Lucia DeMicco

Alyssa Gable

Malyna Goddard

Ethan Goodwin

Kaleb Kirby

Julianna Klose

Sofia Loizzo

Violet Longstreth

Dylan Lueck

Blayke Mayfield

Mackenzey Menke

Cadence O’Brien

Emily Pfender

Giuliana Salvini

Taylor Scott

Brooke Stover

Caleb Turk

Nathan Weidner

Nathan Wolfe

High honors

Giuliana Aglio

Jada Angstrom

Trey Carter

Vincent DeVos

Jasmine Demnyan

Drew Gilbert

Austin Hall

Ryan Huey

Noah Innocenti

Kaitlyn Kaniuff

Michael Khalefa

Sophia Kitzmiller

Charles Long

Kaiden McCarthy

Mackenzie Nichols

Maliyah Pace

Jaxson Pressley

Eli Salvini

Amberly Sanchez

Elizabeth Sepesy

McKenzie Stevens

Lidia Taborski

Landon Trnavsky

Emma Ware

Tyler Wolfe

Aaron Wudkwych

Honors

Julia Amsler

Isaiah Bushmire

Emily Felton

Alayna Glass

Aidan McGinnis

Connor McQuillan

Heath Miller

Aspen Roberts

Peyton Serafin

Cameron Torboli

Grade 8

Highest honors

Makenzie Amic

Isabella Bianchini

Jillian Dornan

Gavin Grace

Alex Graff

Zoey Longstreth

Emily McGee

Evan Rogers

Jeffrey Sieg

Blake Sweder

Shawn Webb

High honors

Nathalie Cleric

Brooke Cornali

Alexis Creese

Massimo DeMicco

Gavin Garver

Madison Godfrey

Jacob Hixon

Giancarlo Huaman

Parker Maga

Nikolas Massey

Logan McClanahan

Cayden Smith

Honors

Gregory Alrutz

Masen Baughman

Mackenzie Beaver

Riley Campbell

Zion Curtis

Andrew Hicks

Sophia Holmes

Nathan Johnson

Grace Klezia

Elizabeth Lander

Myla Shepherd

Dominic Spotti

Devin Staub

Luke Zilich

Grade 9

Highest honors

Erin Amoroso

Kathryn Blickenderfer

Brianna Bowland

Hong Da Chen

Shannon Connors

Shane Cornali

Haiden Evans

Emily Frankovich

Kayla George

Emily Navadauskas

Paige Orlandini

Jonah Pfender

Shawn Robertson

Isabella Rodriguez

Walker Sherwin

Carson Shiel

Katelyn Stone

Sophie Ward

High honors

Louis Aglio

Brooke Bogart

Jacob Brooks

Amber Browett

Bryce Gilbert

Lillian Jeannette

Mylee Johnson

Eva Kittelson

Joseph Klose

Jazlyn Martino

Meghan McGee

Olivia McQuillan

Ryan Offstein

Olivia Podrasky

Myah Salvini

Darci Sarchet

Kresson Shepherd

Lillia Stamm

Braden Taborski

Braedon Welsh

Honors

Emma Brooks

Anthony Campoll

Braydon Cook

Raven Hall

Vico Innocenti

Abigail Joseph

Olivia Kemp

Dylan Kosarik

Riley Long

Caramia Mechtel

Makenzie Melvin

Alexandra Sanchez

Rayleen Sanchez

Katherine Staub

Riley Stevens

Sarah Taylor

Eli Wright

Grade 10

Highest honors

Seth Antantis

Mayce Donaldson

Abygale Hall

Nathaniel Harrison

Isabella Hudgkin

Allison Little

Andrew Loizzo

James Lueck

Rebecca Maxin

Ava Menzies

Amanda Miller

Jorden Miller

Sarah Navadauskas

Evan Pond

Angelina Scott

Makenna Walker

Julia Wasco

Dylan Weidner

High honors

Adriana Bedillion

Kristina Bianchi

Adalin Boardley

Lillian Cleric

Dominic D’Alessandro

Rachael Drinkwine

Derek Errett

Jackson Kramer

Dayja Lipari

Patience Martin

Jillian McCarty

Faith Miller

Anthony Salvini

Carly Schaub

Mason Schulz

Menzi Sherwin

Raney Staub

Madison Turk

Honors

Landon Billa

Corey Bouchelle

Josephine Cecil

Heather Downs

Madison Farner

Donald Feigley

Raelynn Gaughan

Lainey Hartner

Devin Hughes

Michael Muzzio

Isabella Spotti

Ashley Warner

Dylan Wudkwych

Grade 11

Highest honors

Jetta Carter

Sydni Celani

Emmanuel Diaz

Zalayah Edwards

Lucas Errett

Makayla Faletto

Kasidy Feehan

Cadence Fehl-Gariglio

Trista Fehl-Gariglio

Nathaniel Garry

Ian Gasior

McKinley Goodwin

Alyson Hallowich

Lily Hoch

Sallee Little

Carman Lucas

Abigail Mitchell

Kerri Robertson

Lacey Vermeulen

Adam Wolfe

High honors

Taylor Campbell

Heather Coughenour

Justin Erath

Pierce Fawley

Adryonna Herbst

Alondra Huaman

Abigail Krull

Trinity Matchett

Chase Roble

Katelyn Rudy

Dominic Salvini

Cameron Smith

Carson Smith

Dean Wojcik

Honors

Reilly Allen

Ella Boocks

Dravyn Halyak

Tyler Hollister

Maura Lander

Abigail Windsheimer

Grade 12

Highest honors

Jaida Bish

Emma Blickenderfer

Nina Bott

Mackenzie Campbell

Mitchell Cook

Anthony D’Alessandro

Emileigh DuBois

Emily Feigley

Jack Felber

Tristen Foley

Jason Gao

Grace Heirendt

Miles Heston

Samantha Hickman

Christian Illig

Emily Johnson

Sarah Kenneweg

Sara Khalefa

Sydney Kramer

Summer Miller

Charisma Rowan

Erin Semerod

Emily Stacy

Matthew Stevens

Maddox Truschel

Serena Warner

Jordan Wilhoit

Zachary Worstell

High honors

Andrew Alderson

Lyndsy Camp

Ryan Craig

Connor Downs

Jessi Everly

Kamryn Feehan

Evan Henke

Noah Hilverding

Charles Lodge

Darien Mary

Rylie Offstein

Dylan Rogers

Taylor Santek

Aidan Semerod

Dana Sinatra

Benjamin Tigner

Mark Walls

Honors

Dru Allen

Khaleb Bedillion

Paulina Costello

Michael Donaldson

Joseph Hartner

Preston Martino

Johnathan Post

Louis Serafin

Ally Grace Tournay

Owen Wudkwych

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