First quarter
Grade 7
Highest honors
Gabrielle Amic
Matthew Casto
Aislinn Connors
Lucia DeMicco
Alyssa Gable
Malyna Goddard
Ethan Goodwin
Kaleb Kirby
Julianna Klose
Sofia Loizzo
Violet Longstreth
Dylan Lueck
Blayke Mayfield
Mackenzey Menke
Cadence O’Brien
Emily Pfender
Giuliana Salvini
Taylor Scott
Brooke Stover
Caleb Turk
Nathan Weidner
Nathan Wolfe
High honors
Giuliana Aglio
Jada Angstrom
Trey Carter
Vincent DeVos
Jasmine Demnyan
Drew Gilbert
Austin Hall
Ryan Huey
Noah Innocenti
Kaitlyn Kaniuff
Michael Khalefa
Sophia Kitzmiller
Charles Long
Kaiden McCarthy
Mackenzie Nichols
Maliyah Pace
Jaxson Pressley
Eli Salvini
Amberly Sanchez
Elizabeth Sepesy
McKenzie Stevens
Lidia Taborski
Landon Trnavsky
Emma Ware
Tyler Wolfe
Aaron Wudkwych
Honors
Julia Amsler
Isaiah Bushmire
Emily Felton
Alayna Glass
Aidan McGinnis
Connor McQuillan
Heath Miller
Aspen Roberts
Peyton Serafin
Cameron Torboli
Grade 8
Highest honors
Makenzie Amic
Isabella Bianchini
Jillian Dornan
Gavin Grace
Alex Graff
Zoey Longstreth
Emily McGee
Evan Rogers
Jeffrey Sieg
Blake Sweder
Shawn Webb
High honors
Nathalie Cleric
Brooke Cornali
Alexis Creese
Massimo DeMicco
Gavin Garver
Madison Godfrey
Jacob Hixon
Giancarlo Huaman
Parker Maga
Nikolas Massey
Logan McClanahan
Cayden Smith
Honors
Gregory Alrutz
Masen Baughman
Mackenzie Beaver
Riley Campbell
Zion Curtis
Andrew Hicks
Sophia Holmes
Nathan Johnson
Grace Klezia
Elizabeth Lander
Myla Shepherd
Dominic Spotti
Devin Staub
Luke Zilich
Grade 9
Highest honors
Erin Amoroso
Kathryn Blickenderfer
Brianna Bowland
Hong Da Chen
Shannon Connors
Shane Cornali
Haiden Evans
Emily Frankovich
Kayla George
Emily Navadauskas
Paige Orlandini
Jonah Pfender
Shawn Robertson
Isabella Rodriguez
Walker Sherwin
Carson Shiel
Katelyn Stone
Sophie Ward
High honors
Louis Aglio
Brooke Bogart
Jacob Brooks
Amber Browett
Bryce Gilbert
Lillian Jeannette
Mylee Johnson
Eva Kittelson
Joseph Klose
Jazlyn Martino
Meghan McGee
Olivia McQuillan
Ryan Offstein
Olivia Podrasky
Myah Salvini
Darci Sarchet
Kresson Shepherd
Lillia Stamm
Braden Taborski
Braedon Welsh
Honors
Emma Brooks
Anthony Campoll
Braydon Cook
Raven Hall
Vico Innocenti
Abigail Joseph
Olivia Kemp
Dylan Kosarik
Riley Long
Caramia Mechtel
Makenzie Melvin
Alexandra Sanchez
Rayleen Sanchez
Katherine Staub
Riley Stevens
Sarah Taylor
Eli Wright
Grade 10
Highest honors
Seth Antantis
Mayce Donaldson
Abygale Hall
Nathaniel Harrison
Isabella Hudgkin
Allison Little
Andrew Loizzo
James Lueck
Rebecca Maxin
Ava Menzies
Amanda Miller
Jorden Miller
Sarah Navadauskas
Evan Pond
Angelina Scott
Makenna Walker
Julia Wasco
Dylan Weidner
High honors
Adriana Bedillion
Kristina Bianchi
Adalin Boardley
Lillian Cleric
Dominic D’Alessandro
Rachael Drinkwine
Derek Errett
Jackson Kramer
Dayja Lipari
Patience Martin
Jillian McCarty
Faith Miller
Anthony Salvini
Carly Schaub
Mason Schulz
Menzi Sherwin
Raney Staub
Madison Turk
Honors
Landon Billa
Corey Bouchelle
Josephine Cecil
Heather Downs
Madison Farner
Donald Feigley
Raelynn Gaughan
Lainey Hartner
Devin Hughes
Michael Muzzio
Isabella Spotti
Ashley Warner
Dylan Wudkwych
Grade 11
Highest honors
Jetta Carter
Sydni Celani
Emmanuel Diaz
Zalayah Edwards
Lucas Errett
Makayla Faletto
Kasidy Feehan
Cadence Fehl-Gariglio
Trista Fehl-Gariglio
Nathaniel Garry
Ian Gasior
McKinley Goodwin
Alyson Hallowich
Lily Hoch
Sallee Little
Carman Lucas
Abigail Mitchell
Kerri Robertson
Lacey Vermeulen
Adam Wolfe
High honors
Taylor Campbell
Heather Coughenour
Justin Erath
Pierce Fawley
Adryonna Herbst
Alondra Huaman
Abigail Krull
Trinity Matchett
Chase Roble
Katelyn Rudy
Dominic Salvini
Cameron Smith
Carson Smith
Dean Wojcik
Honors
Reilly Allen
Ella Boocks
Dravyn Halyak
Tyler Hollister
Maura Lander
Abigail Windsheimer
Grade 12
Highest honors
Jaida Bish
Emma Blickenderfer
Nina Bott
Mackenzie Campbell
Mitchell Cook
Anthony D’Alessandro
Emileigh DuBois
Emily Feigley
Jack Felber
Tristen Foley
Jason Gao
Grace Heirendt
Miles Heston
Samantha Hickman
Christian Illig
Emily Johnson
Sarah Kenneweg
Sara Khalefa
Sydney Kramer
Summer Miller
Charisma Rowan
Erin Semerod
Emily Stacy
Matthew Stevens
Maddox Truschel
Serena Warner
Jordan Wilhoit
Zachary Worstell
High honors
Andrew Alderson
Lyndsy Camp
Ryan Craig
Connor Downs
Jessi Everly
Kamryn Feehan
Evan Henke
Noah Hilverding
Charles Lodge
Darien Mary
Rylie Offstein
Dylan Rogers
Taylor Santek
Aidan Semerod
Dana Sinatra
Benjamin Tigner
Mark Walls
Honors
Dru Allen
Khaleb Bedillion
Paulina Costello
Michael Donaldson
Joseph Hartner
Preston Martino
Johnathan Post
Louis Serafin
Ally Grace Tournay
Owen Wudkwych