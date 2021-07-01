Fourth quarter
Grade 7
Highest honors
Makenzie Elizabeth Amic
Isabella Ciara Bianchini
Jillian Nicole Dornan
Gavin Joshua Garver
Madison Ann Godfrey
Gavin Andrew Grace
Alex Joseph Graff
Zoey Eleanor Longstreth
Parker James Maga
Neal Tyler Matchett
Emily Grace McGee
Evan Joseph Rogers
Ayden Christopher Shattuck
Jeffrey Matt Sieg
Shawn Michael Webb
High honors
Gregory John Alrutz
Gavin Bernard Boocks
Riley Elizabeth Campbell
Nathalie Mae Cleric
Angela C Cole
Brooke Allison Cornali
Massimo Pasqualino DeMicco
Jacob Nathaniel Hixon
Sophia Bella Holmes
Grace Lynn Klezia
Elizabeth Louise Lander
Nikolas Michael Massey
Logan Michael McClanahan
Cayden William McGuigan
Myla Lillian Shepherd
Dominic William Spotti
Gabriella Rose Torboli
Brianna Reece Woodhall
Honors
Masen Allan Baughman
Mackenzie Paige Beaver
Kayleigh Lynn France
Dylan Matthew Gaunt
Giancarlo Frank Huaman
Piper Renee Krocker
Matthew Harrison Robinson
Cayden Charles Smith
Christian James Yanosko
Grade 8
Highest honors
Erin Grace Amoroso
Marie Ann Bigi
Kathryn Elizabeth Blickenderfer
Hong Da Chen
Shannon Aileen Connors
Shane Robert Cornali
William Christopher Demascal
Haiden Johnston Evans
Emily Elizabeth Frankovich
Kayla Lynne George
Bryce Matthew Gilbert
Abigail Joseph
Eva Jean Kittelson
Jazlyn Nicole Martino
Meghan Rose McGee
Olivia Anne McQuillan
Emily Ryan Navadauskas
Paige Ruth Orlandini
Jonah Robert Pfender
Olivia Michelle Podrasky
Shawn Daniel Robertson
Myah Rosa Salvini
Walker Slate Sherwin
Lillia Shae Stamm
Katherine Nicole Staub
Sophie Gail Ward
High honors
Brianna Jade Bowland
Amber Marie Browett
Dylan Scott Herbst
Cameron James Hollister
Lillian Marie Jeannette
Mylee Marie Johnson
Olivia Jameson Kemp
Joseph William Klose
Lyndhelmay Morado Lugaila
Caramia Grace Mechtel
Isabella Dorothy Rodriguez
Alexandra Sanchez
Rayleen Sanchez
Darci Lynnae Sarchet
Katelyn Marie Stone
Braden Maddox Taborski
Sarah Rachael Taylor
Eli William Wright
Honors
Brooke Rose Marie Bogart
Emma Jean Brooks
Jacob Scott Brooks
James Patrick Caldwell
Braydon Eric Cook
Jocelyn Brooks D’Amico
Morgan Jennings Everly
Dalton Alexander Gaunt
Aaron Michael Hans
Riley Jane Long
Leeland Joseph McCarthy
Makenzie Faith Melvin
Julia Kate Nardozi
Ryan Micahel Offstein
Malek Rowan Truschel
Grade 9
Highest honors
Lillian Rose Cleric
Mayce Lynn Donaldson
Derek Joel Errett
Nathaniel Boyd Harrison
Andrew Joseph Loizzo
Rebecca Dawn Maxin
Jillian Patricia McCarty
Ava Mae Menzies
Amanda Marie Miller
Sarah Elizabeth Navadauskas
Makenna Rae Walker
Madelyn June Was
Julia R Wasco
High honors
Kristina Elizabeth Bianchi
Joseph Robert Burns
Dominic Michael D’Alessandro
Abygale Grace Hall
Isabella Lynn Hudgkin
Jackson Sean Kramer
Dayja Mae Lipari
Michael Anthony Muzzio
Evan Gregory Pond
Anthony Vincent Salvini
Carly Ann Schaub
Menzi Elizabeth Sherwin
Raney Patricia Staub
Dylan Michael Weidner
Honors
Seth Tyler Antantis
Kylie Marie Bowland
Josephine Rose Cecil
Ethan Michael Faletto
James Emery Lueck
Patience Marie Martin
Ian James Mawhinney
Gabriel Alexander McDaniel
Faith Constantine Miller
Ezekiel Kincaid Rumbaugh
Mason Alexander Schulz
Isabella Anamaria Spotti
Dylan Robert Wudkwych
Grade 10
Highest honors
Sydni Celani
Emmanuel D Diaz
Lucas R Errett
Nathaniel F Garry
McKinley G. Goodwin
Adryonna L Herbst
Lily Ann Hoch
Carman J Lucas
Abigail Faith Mitchell
Kerri L Robertson
Chase W Roble
Cameron J Smith
Adam T Wolfe
High honors
Heather E Coughenour
Makayla M Faletto
Kasidy N Feehan
Trista J Fehl-Gariglio
Ian V Gasior
Mark A Gilbert
Emma Claire Posti
Katelyn Marie Rudy
Dominic V Salvini
Lacey M Vermeulen
Abigail Jean Windsheimer
Honors
Reilly C Allen
Taylor P Campbell
Cooper Samuel D’Amico
Dravyn E Halyak
Maura L Lander
Trinity E Matchett
Devon R McGinnis
Hailey L Menke
Owen Michael Norman
Laci Louise Pounds
Shane X Suehr
Dean M Wojcik
Grade 11
Highest honors
Jaida N. Bish
Emma A Blickenderfer
Nina M. Bott
Mackenzie Jordyn-Irene Campbell
Mitchell P. Cook
Anthony J D’Alessandro
Tristen S. Foley
Jason Gao
Samantha E. Hickman
Sarah M. Kenneweg
Sydney Kramer
Taylor M Santek
Emily Rose Stacy
Matthew P. Stevens
Maddox Rhys Truschel
Mark R. Walls
Serena L. Warner
High honors
Michael L. Donaldson
Emileigh Mae DuBois
Jessi J Everly
Kamryn P Feehan
Emily L. Feigley
William J. Felton
Grace A Heirendt
Lucy Elizabeth Lounder
Darien G. Mary
Dylan A Rogers
Charisma A. Rowan
Erin E Semerod
Benjamin S. Tigner
Jordan T. Wilhoit
Honors
Dru R. Allen
Cody James Barnhart
Connor E. Downs
Jack William Felber
Zachary S. Fiori
Charles B. Lodge
Summer Rose Miller
Aaleyah Patience Nardozi
Johnathan Paul Post
Aidan L Semerod
Dana L. Sinatra
Ian C. Weyers
Zachary D. Worstell
Grade 12
Highest honors
Amy Renee Alrutz
Emily Christine Barca
Reagan Nicole Carter
Meghan Marie Columbus
Isabella Rose Curtis
Hannah Catherine Garry
Thomas A. Godwin
Nathan Ronald Gwilliam
Jason R. Kadlecik
Henry Scott Karn
Matthew Joseph Lacek
Eastin Valenti Maximovich
Lane Michael Miller
Chastity Marie Pirillo
Ayla Marie Podrasky
Olivia Marie Richard
Annika Grace Rinehart
Sierra Nicole Vermeulen
Mara Rachel Whalen
High honors
Sarah Rose Allison
Christian Anthony Bartoletti
Olivia Quinn Boris
Alivia Suzanna Cerciello
Emilee Beth Cowden
Mackenzie Jordan Craig
Evelyn Pearl Dimoff
Austin J. Hanna
Lee E. Henke
Amyah Mackenzie Hinton
Ella Josephine Lipscomb
Julianna Danielle Lueck
Madelyn Rose Mawhinney
Alexa Faith Miles
Sarah M. Robertson
Macey Taylor Roble
Elizabeth Lee Staley
Nasier Racheed Sanyika Sutton
Jake Edward Tkach
James Scott Walker
Honors
Benjamin R. Baxter
Chase Allen Belsterling
Derek S. Digati
Austin George Dry
Benjamin M Dunks
Payton Elizabeth Fahnestock
Ryan Michael Hamilton
Austin P Joseph
Jacob M. Kubacki
John Bernard Kump
Jessica R. Luellen
Vanyel Blade James Orenbaun
Jillian Grace Panizza
Isabella Marie Pond
Joshua L Simpson
Nathan M. Turk
Joshua Lawrence Wilson
Timothy Wise