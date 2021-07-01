Honor Roll

Fourth quarter

Grade 7

Highest honors

Makenzie Elizabeth Amic

Isabella Ciara Bianchini

Jillian Nicole Dornan

Gavin Joshua Garver

Madison Ann Godfrey

Gavin Andrew Grace

Alex Joseph Graff

Zoey Eleanor Longstreth

Parker James Maga

Neal Tyler Matchett

Emily Grace McGee

Evan Joseph Rogers

Ayden Christopher Shattuck

Jeffrey Matt Sieg

Shawn Michael Webb

High honors

Gregory John Alrutz

Gavin Bernard Boocks

Riley Elizabeth Campbell

Nathalie Mae Cleric

Angela C Cole

Brooke Allison Cornali

Massimo Pasqualino DeMicco

Jacob Nathaniel Hixon

Sophia Bella Holmes

Grace Lynn Klezia

Elizabeth Louise Lander

Nikolas Michael Massey

Logan Michael McClanahan

Cayden William McGuigan

Myla Lillian Shepherd

Dominic William Spotti

Gabriella Rose Torboli

Brianna Reece Woodhall

Honors

Masen Allan Baughman

Mackenzie Paige Beaver

Kayleigh Lynn France

Dylan Matthew Gaunt

Giancarlo Frank Huaman

Piper Renee Krocker

Matthew Harrison Robinson

Cayden Charles Smith

Christian James Yanosko

Grade 8

Highest honors

Erin Grace Amoroso

Marie Ann Bigi

Kathryn Elizabeth Blickenderfer

Hong Da Chen

Shannon Aileen Connors

Shane Robert Cornali

William Christopher Demascal

Haiden Johnston Evans

Emily Elizabeth Frankovich

Kayla Lynne George

Bryce Matthew Gilbert

Abigail Joseph

Eva Jean Kittelson

Jazlyn Nicole Martino

Meghan Rose McGee

Olivia Anne McQuillan

Emily Ryan Navadauskas

Paige Ruth Orlandini

Jonah Robert Pfender

Olivia Michelle Podrasky

Shawn Daniel Robertson

Myah Rosa Salvini

Walker Slate Sherwin

Lillia Shae Stamm

Katherine Nicole Staub

Sophie Gail Ward

High honors

Brianna Jade Bowland

Amber Marie Browett

Dylan Scott Herbst

Cameron James Hollister

Lillian Marie Jeannette

Mylee Marie Johnson

Olivia Jameson Kemp

Joseph William Klose

Lyndhelmay Morado Lugaila

Caramia Grace Mechtel

Isabella Dorothy Rodriguez

Alexandra Sanchez

Rayleen Sanchez

Darci Lynnae Sarchet

Katelyn Marie Stone

Braden Maddox Taborski

Sarah Rachael Taylor

Eli William Wright

Honors

Brooke Rose Marie Bogart

Emma Jean Brooks

Jacob Scott Brooks

James Patrick Caldwell

Braydon Eric Cook

Jocelyn Brooks D’Amico

Morgan Jennings Everly

Dalton Alexander Gaunt

Aaron Michael Hans

Riley Jane Long

Leeland Joseph McCarthy

Makenzie Faith Melvin

Julia Kate Nardozi

Ryan Micahel Offstein

Malek Rowan Truschel

Grade 9

Highest honors

Lillian Rose Cleric

Mayce Lynn Donaldson

Derek Joel Errett

Nathaniel Boyd Harrison

Andrew Joseph Loizzo

Rebecca Dawn Maxin

Jillian Patricia McCarty

Ava Mae Menzies

Amanda Marie Miller

Sarah Elizabeth Navadauskas

Makenna Rae Walker

Madelyn June Was

Julia R Wasco

High honors

Kristina Elizabeth Bianchi

Joseph Robert Burns

Dominic Michael D’Alessandro

Abygale Grace Hall

Isabella Lynn Hudgkin

Jackson Sean Kramer

Dayja Mae Lipari

Michael Anthony Muzzio

Evan Gregory Pond

Anthony Vincent Salvini

Carly Ann Schaub

Menzi Elizabeth Sherwin

Raney Patricia Staub

Dylan Michael Weidner

Honors

Seth Tyler Antantis

Kylie Marie Bowland

Josephine Rose Cecil

Ethan Michael Faletto

James Emery Lueck

Patience Marie Martin

Ian James Mawhinney

Gabriel Alexander McDaniel

Faith Constantine Miller

Ezekiel Kincaid Rumbaugh

Mason Alexander Schulz

Isabella Anamaria Spotti

Dylan Robert Wudkwych

Grade 10

Highest honors

Sydni Celani

Emmanuel D Diaz

Lucas R Errett

Nathaniel F Garry

McKinley G. Goodwin

Adryonna L Herbst

Lily Ann Hoch

Carman J Lucas

Abigail Faith Mitchell

Kerri L Robertson

Chase W Roble

Cameron J Smith

Adam T Wolfe

High honors

Heather E Coughenour

Makayla M Faletto

Kasidy N Feehan

Trista J Fehl-Gariglio

Ian V Gasior

Mark A Gilbert

Emma Claire Posti

Katelyn Marie Rudy

Dominic V Salvini

Lacey M Vermeulen

Abigail Jean Windsheimer

Honors

Reilly C Allen

Taylor P Campbell

Cooper Samuel D’Amico

Dravyn E Halyak

Maura L Lander

Trinity E Matchett

Devon R McGinnis

Hailey L Menke

Owen Michael Norman

Laci Louise Pounds

Shane X Suehr

Dean M Wojcik

Grade 11

Highest honors

Jaida N. Bish

Emma A Blickenderfer

Nina M. Bott

Mackenzie Jordyn-Irene Campbell

Mitchell P. Cook

Anthony J D’Alessandro

Tristen S. Foley

Jason Gao

Samantha E. Hickman

Sarah M. Kenneweg

Sydney Kramer

Taylor M Santek

Emily Rose Stacy

Matthew P. Stevens

Maddox Rhys Truschel

Mark R. Walls

Serena L. Warner

High honors

Michael L. Donaldson

Emileigh Mae DuBois

Jessi J Everly

Kamryn P Feehan

Emily L. Feigley

William J. Felton

Grace A Heirendt

Lucy Elizabeth Lounder

Darien G. Mary

Dylan A Rogers

Charisma A. Rowan

Erin E Semerod

Benjamin S. Tigner

Jordan T. Wilhoit

Honors

Dru R. Allen

Cody James Barnhart

Connor E. Downs

Jack William Felber

Zachary S. Fiori

Charles B. Lodge

Summer Rose Miller

Aaleyah Patience Nardozi

Johnathan Paul Post

Aidan L Semerod

Dana L. Sinatra

Ian C. Weyers

Zachary D. Worstell

Grade 12

Highest honors

Amy Renee Alrutz

Emily Christine Barca

Reagan Nicole Carter

Meghan Marie Columbus

Isabella Rose Curtis

Hannah Catherine Garry

Thomas A. Godwin

Nathan Ronald Gwilliam

Jason R. Kadlecik

Henry Scott Karn

Matthew Joseph Lacek

Eastin Valenti Maximovich

Lane Michael Miller

Chastity Marie Pirillo

Ayla Marie Podrasky

Olivia Marie Richard

Annika Grace Rinehart

Sierra Nicole Vermeulen

Mara Rachel Whalen

High honors

Sarah Rose Allison

Christian Anthony Bartoletti

Olivia Quinn Boris

Alivia Suzanna Cerciello

Emilee Beth Cowden

Mackenzie Jordan Craig

Evelyn Pearl Dimoff

Austin J. Hanna

Lee E. Henke

Amyah Mackenzie Hinton

Ella Josephine Lipscomb

Julianna Danielle Lueck

Madelyn Rose Mawhinney

Alexa Faith Miles

Sarah M. Robertson

Macey Taylor Roble

Elizabeth Lee Staley

Nasier Racheed Sanyika Sutton

Jake Edward Tkach

James Scott Walker

Honors

Benjamin R. Baxter

Chase Allen Belsterling

Derek S. Digati

Austin George Dry

Benjamin M Dunks

Payton Elizabeth Fahnestock

Ryan Michael Hamilton

Austin P Joseph

Jacob M. Kubacki

John Bernard Kump

Jessica R. Luellen

Vanyel Blade James Orenbaun

Jillian Grace Panizza

Isabella Marie Pond

Joshua L Simpson

Nathan M. Turk

Joshua Lawrence Wilson

Timothy Wise

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Sign Up
Log In