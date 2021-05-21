Third quarter
Grade 7
High honors
Masen Allan Baughman
Riley Elizabeth Campbell
Brooke Allison Cornali
Massimo Pasqualino DeMicco
Dylan Matthew Gaunt
Madison Ann Godfrey
Jacob Nathaniel Hixon
Sophia Bella Holmes
Neal Tyler Matchett
Christian James Yanosko
Highest honors
Makenzie Elizabeth Amic
Isabella Ciara Bianchini
Nathalie Mae Cleric
Jillian Nicole Dornan
Gavin Andrew Grace
Alex Joseph Graff
Zoey Eleanor Longstreth
Parker James Maga
Nikolas Michael Massey
Logan Michael McClanahan
Emily Grace McGee
Evan Joseph Rogers
Ayden Christopher Shattuck
Jeffrey Matt Sieg
Dominic William Spotti
Shawn Michael Webb
Honors
William Zebulun Albright
Mackenzie Paige Beaver
Gavin Bernard Boocks
Alexis Emma Creese
Zion Daniel Curtis
Kayleigh Lynn France
Giancarlo Frank Huaman
Grace Lynn Klezia
Piper Renee Krocker
Elizabeth Louise Lander
Cayden William McGuigan
Matthew Harrison Robinson
Myla Lillian Shepherd
Brianna Reece Woodhall
Luke Ryan Zilich
Grade 8
High honors
Jacob Scott Brooks
Morgan Jennings Everly
Bryce Matthew Gilbert
Mylee Marie Johnson
Abigail Joseph
Olivia Jameson Kemp
Meghan Rose McGee
Caramia Grace Mechtel
Myah Rosa Salvini
Alexandra Sanchez
Darci Lynnae Sarchet
SaraBeth Sawhill
Katelyn Marie Stone
Sophie Gail Ward
Highest honors
Erin Grace Amoroso
Marie Ann Bigi
Kathryn Elizabeth Blickenderfer
Brianna Jade Bowland
Amber Marie Browett
Hong Da Chen
Shannon Aileen Connors
Shane Robert Cornali
William Christopher Demascal
Haiden Johnston Evans
Emily Elizabeth Frankovich
Kayla Lynne George
Lillian Marie Jeannette
Eva Jean Kittelson
Jazlyn Nicole Martino
Emily Ryan Navadauskas
Paige Ruth Orlandini
Jonah Robert Pfender
Olivia Michelle Podrasky
Shawn Daniel Robertson
Isabella Dorothy Rodriguez
Walker Slate Sherwin
Lillia Shae Stamm
Katherine Nicole Staub
Braden Maddox Taborski
Eli William Wright
Honors
Brooke Rose Marie Bogart
Jenna Morgan Carter
Braydon Eric Cook
Jocelyn Brooks D’Amico
Raven Alizabeth Hall
Aaron Michael Hans
Dylan Scott Herbst
Cameron James Hollister
Jackson Edward Kitzmiller
Joseph William Klose
Riley Jane Long
Lyndhelmay Morado Lugaila
Olivia Anne McQuillan
Julia Kate Nardozi
Ryan Micahel Offstein
Rayleen Sanchez
Kresson Trent Shepherd
Malek Rowan Truschel
Grade 9
High honors
Seth Tyler Antantis
Kristina Elizabeth Bianchi
Joseph Robert Burns
Andrew Joseph Loizzo
Faith Constantine Miller
Anthony Vincent Salvini
Carly Ann Schaub
Raney Patricia Staub
Madison Rose Turk
Dylan Michael Weidner
Highest honors
Lillian Rose Cleric
Mayce Lynn Donaldson
Derek Joel Errett
Abygale Grace Hall
Nathaniel Boyd Harrison
Isabella Lynn Hudgkin
Rebecca Dawn Maxin
Jillian Patricia McCarty
Ava Mae Menzies
Amanda Marie Miller
Sarah Elizabeth Navadauskas
Evan Gregory Pond
Makenna Rae Walker
Madelyn June Was
Julia R Wasco
Honors
Adalin Elizabeth Boardley
Josephine Rose Cecil
Dominic Michael D’Alessandro
Ethan Michael Faletto
Madison Elizabeth Farner
Kaden Alexander Heirendt
Devin Michael Hughes
Jackson Sean Kramer
Dayja Mae Lipari
James Emery Lueck
Patience Marie Martin
Ian James Mawhinney
Michael Anthony Muzzio
Ezekiel Kincaid Rumbaugh
Mason Alexander Schulz
Menzi Elizabeth Sherwin
Isabella Anamaria Spotti
Emily Rose Staub
Kirra Sky Winters
Grade 10
High honors
Heather E Coughenour
Justin W Erath
Lucas R Errett
Makayla M Faletto
Pierce Anthony Fawley
Kasidy N Feehan
Ian V Gasior
Emma Claire Posti
Katelyn Marie Rudy
Lacey M Vermeulen
Abigail Jean Windsheimer
Highest honors
Sydni Celani
Emmanuel D Diaz
Trista J Fehl-Gariglio
Nathaniel F Garry
McKinley G. Goodwin
Adryonna L Herbst
Lily Ann Hoch
Carman J Lucas
Abigail Faith Mitchell
Kerri L Robertson
Chase W Roble
Cameron J Smith
Adam T Wolfe
Honors
Reilly C Allen
Taylor P Campbell
Dominic R DallaPiazza
Mark A Gilbert
Dravyn E Halyak
Maura L Lander
Hailey L Menke
Laci Louise Pounds
Emily N Samstag
Stephen J. Semerod
Shane X Suehr
Grade 11
High honors
Michael L. Donaldson
Emileigh Mae DuBois
Jessi J Everly
Kamryn P Feehan
Emily L. Feigley
William J. Felton
Joseph David Hartner
Grace A Heirendt
Miles Avery Heston
Christian Roger Illig
Sara Nady Khalefa
Lucy Elizabeth Lounder
Darien G. Mary
Aaleyah Patience Nardozi
Dylan A Rogers
Charisma A. Rowan
Erin E Semerod
Benjamin S. Tigner
Jordan T. Wilhoit
Zachary D. Worstell
Highest honors
Jaida N. Bish
Emma A Blickenderfer
Nina M. Bott
Mackenzie Jordyn-Irene Campbell
Mitchell P. Cook
Paulina Amy Joseline Costello
Anthony J D’Alessandro
Tristen S. Foley
Jason Gao
Samantha E. Hickman
Sarah M. Kenneweg
Sydney Kramer
Taylor M Santek
Emily Rose Stacy
Matthew P. Stevens
Maddox Rhys Truschel
Mark R. Walls
Serena L. Warner
Honors
Andrew Vincent Alderson
Dru R. Allen
Jack William Felber
Evan Kelly Henke
Charles B. Lodge
Preston P Martino
Summer Rose Miller
Johnathan Paul Post
Aidan L Semerod
Dana L. Sinatra
Ethan J. Springer
Grade 12
High honors
Christian Anthony Bartoletti
Olivia Quinn Boris
Emilee Beth Cowden
Nathan Ronald Gwilliam
Ryan Michael Hamilton
Lee E. Henke
Amyah Mackenzie Hinton
Jacob M. Kubacki
Julianna Danielle Lueck
Jessica R. Luellen
Jaquilynn Zhanea Ramirez
Sarah M. Robertson
Molly Jean Schaal
Nasier Racheed Sanyika Sutton
Nathan M. Turk
Joshua Lawrence Wilson
Highest honors
Sarah Rose Allison
Amy Renee Alrutz
Emily Christine Barca
Reagan Nicole Carter
Alivia Suzanna Cerciello
Meghan Marie Columbus
Isabella Rose Curtis
Evelyn Pearl Dimoff
Hannah Catherine Garry
Thomas A. Godwin
Jason R. Kadlecik
Henry Scott Karn
Matthew Joseph Lacek
Ella Josephine Lipscomb
Madelyn Rose Mawhinney
Eastin Valenti Maximovich
Alexa Faith Miles
Lane Michael Miller
Chastity Marie Pirillo
Ayla Marie Podrasky
Olivia Marie Richard
Annika Grace Rinehart
Macey Taylor Roble
Elizabeth Lee Staley
Jake Edward Tkach
Sierra Nicole Vermeulen
Mara Rachel Whalen
Honors
Benjamin R. Baxter
Chase Allen Belsterling
Brennen William Cox
Derek S. Digati
Austin George Dry
Benjamin M Dunks
Payton Elizabeth Fahnestock
William Jook George
Austin J. Hanna
Benjamin Lee Jones
Austin P Joseph
John Bernard Kump
Vanyel Blade James Orenbaun
Jillian Grace Panizza
Niklaus B. Paterni
Isabella Marie Pond
Aliyah Monet Quinten
Jacob M. Ross
Lucas Joseph Rupinsky
James Scott Walker
Abby Elizabeth Weiler
Keirstyn Rhea Weyers
Timothy Wise