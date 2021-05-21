Honor Roll

Third quarter

Grade 7

High honors

Masen Allan Baughman

Riley Elizabeth Campbell

Brooke Allison Cornali

Massimo Pasqualino DeMicco

Dylan Matthew Gaunt

Madison Ann Godfrey

Jacob Nathaniel Hixon

Sophia Bella Holmes

Neal Tyler Matchett

Christian James Yanosko

Highest honors

Makenzie Elizabeth Amic

Isabella Ciara Bianchini

Nathalie Mae Cleric

Jillian Nicole Dornan

Gavin Andrew Grace

Alex Joseph Graff

Zoey Eleanor Longstreth

Parker James Maga

Nikolas Michael Massey

Logan Michael McClanahan

Emily Grace McGee

Evan Joseph Rogers

Ayden Christopher Shattuck

Jeffrey Matt Sieg

Dominic William Spotti

Shawn Michael Webb

Honors

William Zebulun Albright

Mackenzie Paige Beaver

Gavin Bernard Boocks

Alexis Emma Creese

Zion Daniel Curtis

Kayleigh Lynn France

Giancarlo Frank Huaman

Grace Lynn Klezia

Piper Renee Krocker

Elizabeth Louise Lander

Cayden William McGuigan

Matthew Harrison Robinson

Myla Lillian Shepherd

Brianna Reece Woodhall

Luke Ryan Zilich

Grade 8

High honors

Jacob Scott Brooks

Morgan Jennings Everly

Bryce Matthew Gilbert

Mylee Marie Johnson

Abigail Joseph

Olivia Jameson Kemp

Meghan Rose McGee

Caramia Grace Mechtel

Myah Rosa Salvini

Alexandra Sanchez

Darci Lynnae Sarchet

SaraBeth Sawhill

Katelyn Marie Stone

Sophie Gail Ward

Highest honors

Erin Grace Amoroso

Marie Ann Bigi

Kathryn Elizabeth Blickenderfer

Brianna Jade Bowland

Amber Marie Browett

Hong Da Chen

Shannon Aileen Connors

Shane Robert Cornali

William Christopher Demascal

Haiden Johnston Evans

Emily Elizabeth Frankovich

Kayla Lynne George

Lillian Marie Jeannette

Eva Jean Kittelson

Jazlyn Nicole Martino

Emily Ryan Navadauskas

Paige Ruth Orlandini

Jonah Robert Pfender

Olivia Michelle Podrasky

Shawn Daniel Robertson

Isabella Dorothy Rodriguez

Walker Slate Sherwin

Lillia Shae Stamm

Katherine Nicole Staub

Braden Maddox Taborski

Eli William Wright

Honors

Brooke Rose Marie Bogart

Jenna Morgan Carter

Braydon Eric Cook

Jocelyn Brooks D’Amico

Raven Alizabeth Hall

Aaron Michael Hans

Dylan Scott Herbst

Cameron James Hollister

Jackson Edward Kitzmiller

Joseph William Klose

Riley Jane Long

Lyndhelmay Morado Lugaila

Olivia Anne McQuillan

Julia Kate Nardozi

Ryan Micahel Offstein

Rayleen Sanchez

Kresson Trent Shepherd

Malek Rowan Truschel

Grade 9

High honors

Seth Tyler Antantis

Kristina Elizabeth Bianchi

Joseph Robert Burns

Andrew Joseph Loizzo

Faith Constantine Miller

Anthony Vincent Salvini

Carly Ann Schaub

Raney Patricia Staub

Madison Rose Turk

Dylan Michael Weidner

Highest honors

Lillian Rose Cleric

Mayce Lynn Donaldson

Derek Joel Errett

Abygale Grace Hall

Nathaniel Boyd Harrison

Isabella Lynn Hudgkin

Rebecca Dawn Maxin

Jillian Patricia McCarty

Ava Mae Menzies

Amanda Marie Miller

Sarah Elizabeth Navadauskas

Evan Gregory Pond

Makenna Rae Walker

Madelyn June Was

Julia R Wasco

Honors

Adalin Elizabeth Boardley

Josephine Rose Cecil

Dominic Michael D’Alessandro

Ethan Michael Faletto

Madison Elizabeth Farner

Kaden Alexander Heirendt

Devin Michael Hughes

Jackson Sean Kramer

Dayja Mae Lipari

James Emery Lueck

Patience Marie Martin

Ian James Mawhinney

Michael Anthony Muzzio

Ezekiel Kincaid Rumbaugh

Mason Alexander Schulz

Menzi Elizabeth Sherwin

Isabella Anamaria Spotti

Emily Rose Staub

Kirra Sky Winters

Grade 10

High honors

Heather E Coughenour

Justin W Erath

Lucas R Errett

Makayla M Faletto

Pierce Anthony Fawley

Kasidy N Feehan

Ian V Gasior

Emma Claire Posti

Katelyn Marie Rudy

Lacey M Vermeulen

Abigail Jean Windsheimer

Highest honors

Sydni Celani

Emmanuel D Diaz

Trista J Fehl-Gariglio

Nathaniel F Garry

McKinley G. Goodwin

Adryonna L Herbst

Lily Ann Hoch

Carman J Lucas

Abigail Faith Mitchell

Kerri L Robertson

Chase W Roble

Cameron J Smith

Adam T Wolfe

Honors

Reilly C Allen

Taylor P Campbell

Dominic R DallaPiazza

Mark A Gilbert

Dravyn E Halyak

Maura L Lander

Hailey L Menke

Laci Louise Pounds

Emily N Samstag

Stephen J. Semerod

Shane X Suehr

Grade 11

High honors

Michael L. Donaldson

Emileigh Mae DuBois

Jessi J Everly

Kamryn P Feehan

Emily L. Feigley

William J. Felton

Joseph David Hartner

Grace A Heirendt

Miles Avery Heston

Christian Roger Illig

Sara Nady Khalefa

Lucy Elizabeth Lounder

Darien G. Mary

Aaleyah Patience Nardozi

Dylan A Rogers

Charisma A. Rowan

Erin E Semerod

Benjamin S. Tigner

Jordan T. Wilhoit

Zachary D. Worstell

Highest honors

Jaida N. Bish

Emma A Blickenderfer

Nina M. Bott

Mackenzie Jordyn-Irene Campbell

Mitchell P. Cook

Paulina Amy Joseline Costello

Anthony J D’Alessandro

Tristen S. Foley

Jason Gao

Samantha E. Hickman

Sarah M. Kenneweg

Sydney Kramer

Taylor M Santek

Emily Rose Stacy

Matthew P. Stevens

Maddox Rhys Truschel

Mark R. Walls

Serena L. Warner

Honors

Andrew Vincent Alderson

Dru R. Allen

Jack William Felber

Evan Kelly Henke

Charles B. Lodge

Preston P Martino

Summer Rose Miller

Johnathan Paul Post

Aidan L Semerod

Dana L. Sinatra

Ethan J. Springer

Grade 12

High honors

Christian Anthony Bartoletti

Olivia Quinn Boris

Emilee Beth Cowden

Nathan Ronald Gwilliam

Ryan Michael Hamilton

Lee E. Henke

Amyah Mackenzie Hinton

Jacob M. Kubacki

Julianna Danielle Lueck

Jessica R. Luellen

Jaquilynn Zhanea Ramirez

Sarah M. Robertson

Molly Jean Schaal

Nasier Racheed Sanyika Sutton

Nathan M. Turk

Joshua Lawrence Wilson

Highest honors

Sarah Rose Allison

Amy Renee Alrutz

Emily Christine Barca

Reagan Nicole Carter

Alivia Suzanna Cerciello

Meghan Marie Columbus

Isabella Rose Curtis

Evelyn Pearl Dimoff

Hannah Catherine Garry

Thomas A. Godwin

Jason R. Kadlecik

Henry Scott Karn

Matthew Joseph Lacek

Ella Josephine Lipscomb

Madelyn Rose Mawhinney

Eastin Valenti Maximovich

Alexa Faith Miles

Lane Michael Miller

Chastity Marie Pirillo

Ayla Marie Podrasky

Olivia Marie Richard

Annika Grace Rinehart

Macey Taylor Roble

Elizabeth Lee Staley

Jake Edward Tkach

Sierra Nicole Vermeulen

Mara Rachel Whalen

Honors

Benjamin R. Baxter

Chase Allen Belsterling

Brennen William Cox

Derek S. Digati

Austin George Dry

Benjamin M Dunks

Payton Elizabeth Fahnestock

William Jook George

Austin J. Hanna

Benjamin Lee Jones

Austin P Joseph

John Bernard Kump

Vanyel Blade James Orenbaun

Jillian Grace Panizza

Niklaus B. Paterni

Isabella Marie Pond

Aliyah Monet Quinten

Jacob M. Ross

Lucas Joseph Rupinsky

James Scott Walker

Abby Elizabeth Weiler

Keirstyn Rhea Weyers

Timothy Wise

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